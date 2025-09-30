Les entreprises qui veulent réussir dans un contexte difficile ont besoin d’être rapides. La signature de contrats, le service aux clients et la commercialisation des produits nécessitent de prendre rapidement des décisions et de faire preuve d’agilité.

Mais bien souvent, les anciennes méthodes de travail ralentissent les entreprises. Les informations sont cloisonnées. Les données sont protégées. Les équipes communiquent mal entre elles. Toute cette inefficacité peut vous empêcher d’offrir de la valeur à vos clients.

Heureusement, cette situation peut changer. Vous pouvez rendre les informations accessibles à tous, permettre à vos équipes de partager librement leurs idées et accueillir tous vos collaborateurs au sein d’un espace collaboratif unique et inclusif en faisant de Slack votre bureau numérique. À cette fin, nous avons massivement investi dans la plate-forme Slack afin que tous les utilisateurs disposent de moyens illimités pour personnaliser Slack, automatiser les flux de travail et adapter leurs espaces de travail aux besoins spécifiques de leurs équipes.

Aujourd’hui, nous passons à la vitesse supérieure. À l’occasion de TrailblazerDX, une conférence clé pour les développeurs organisée par Salesforce, nous avons présenté un ensemble d’outils uniques qui simplifient et accélèrent l’intégration des données, des flux de travail et des applications Salesforce dans Slack. Avec Salesforce, nous avons combiné une vue d’ensemble sur les clients à un espace collaboratif. Cette association fournit aux équipes commerciales (ventes, service d’assistance, marketing, etc.) des informations sur les clients dans leur bureau numérique et leur permet ainsi de prendre plus vite des décisions éclairées.

Simplifiez et automatisez facilement vos tâches à travers l’ensemble de vos systèmes

Salesforce Plate-forme for Slack

Grâce à Salesforce Plate-forme for Slack et aux nouvelles fonctionnalités de Flux in Slack, plus de 11 millions de développeurs Salesforce peuvent créer des applications Slack de qualité en mode natif sur la plate-forme Salesforce. De son côté, Apex SDK for Slack permet aux développeurs d’écrire dans un code Apex et de le transférer automatiquement vers Block Kit afin de créer des interfaces utilisateur Slack alimentées par les données Salesforce.

« Grâce à Salesforce Plate-forme for Slack, nos développeurs pourront créer des applications qui rendront les interactions Slack plus riches et efficaces que jamais. » Stuart Thomson Architecte de solutions, Kimble Applications

« Cette boîte à outils permettra non seulement à nos développeurs de gagner un temps précieux, mais aussi de mettre en avant les principales fonctionnalités des produits dans Slack afin d’encourager la collaboration, à la fois en interne et côté clients », explique Stuart Thomson, architecte de solutions au sein de la société de logiciels Kimble Applications.

De son côté, Flux in Slack permet d’intégrer l’automatisation de Salesforce à toutes les conversations Slack en récupérant les flux pris en charge par Einstein dans Salesforce, puis en les redéployant directement dans Slack. Les développeurs gagnent ainsi du temps et des ressources.

« Salesforce Plate-forme for Slack est une boîte à outils qui permet aux développeurs de rapidement s’impliquer dans leur bureau numérique à l’aide des langages et des outils de codage qu’ils maîtrisent et affectionnent déjà », analyse Rob Seaman, vice-président senior des produits chez Slack.

« En permettant aux développeurs Salesforce de transférer plus facilement que jamais leurs applications, données et automatisations uniques basées sur Customer 360 vers Slack, qui favorise déjà la collaboration, Salesforce Plate-forme for Slack contribue à rendre chaque conversation plus pertinente, orientée vers le client et propice à l’action. » Rob Seaman Vice-président senior des produits, Slack

Cependant, il n’est pas nécessaire d’être un expert en codage pour exploiter Salesforce Plate-forme for Slack. Flux in Slack propose des outils de développement nécessitant peu de code et permettant de créer des automatisations basées sur Slack grâce à une prise en charge complète des données et des actions Salesforce. Vous pouvez ainsi plus facilement personnaliser les flux de travail et accélérer les processus à travers votre entreprise.

Améliorez les performances en rassemblant votre équipe et les données Customer 360 dans Slack, votre bureau numérique

Ces intégrations Salesforce pour Slack permettront aux équipes de prendre des décisions plus rapides et éclairées à partir d’informations commerciales et de données clients actualisées, le tout en un geste.

« Vonage crée une plate-forme globale et immersive d’engagement client et propose des intégrations avec des applications comme Slack » confie Savinay Berry, vice-président exécutif chargé des produits et de l’ingénierie au sein de la société de télécommunications Vonage. « Slack est un emplacement unique où nous pouvons interagir avec les données de Salesforce Customer 360. L’utilisation conjointe de ces deux outils nous permet de récupérer des informations utiles et de les appliquer aux bons services au bon moment. »

Sales Cloud for Slack

intégration de sales cloud for slack

L’intégration de Sales Cloud for Slack permet aux commerciaux de partager des informations et de collaborer rapidement en cas de mise à jour des opportunités, le tout dans les canaux spécifiques aux comptes. Grâce à Salesforce et aux informations sur les comptes à disposition dans Slack, le bureau numérique des équipes commerciales, chaque collaborateur des services financier ou juridique peut participer au processus de vente et contribuer à la négociation des contrats. Tout le monde y gagne.

Chez Procore, une plate-forme logicielle pour le secteur de la construction, l’équipe commerciale n’a plus besoin de basculer entre Slack et Salesforce pour trouver les informations importantes concernant un prospect. Les chargés de compte ont accès aux données Salesforce directement dans Slack. Ainsi, plus besoin de basculer d’un environnement logiciel à l’autre, les commerciaux peuvent se concentrer sur leurs ventes. Accéder aux données clients et aux informations commerciales directement à partir des flux de travail Slack favorise des conversations plus éclairées et productives.

« Slack et Salesforce constituent un réseau qui relie chaque élément du processus commercial, depuis l’approbation du devis à la communication quotidienne qui garantit un succès client continu. » Shane Redman Directeur de la sécurité des informations et de l’ingénierie, Procore

Service Cloud for Slack

intégration de service cloud for slack

L’intégration de Service Cloud for Slack permet aux agents d’interagir instantanément avec les bonnes personnes de chaque service au sein de leur bureau numérique pour le service d’assistance et d’obtenir des réponses immédiates, toutes les activités étant enregistrées dans Service Cloud. Et lorsqu’ils ont besoin d’une aide supplémentaire en cas de problème complexe, ils peuvent rapidement faire appel à des experts dans les canaux Slack et, ainsi, résoudre les problèmes de manière rapide et précise afin de fidéliser les clients.

« Lorsque nous utilisons conjointement Slack et Salesforce, nous constatons une amélioration de la collaboration à tous les niveaux chez Snowflake. » Samir Dhruva Analyste senior des systèmes opérationnels, Snowflake

Les équipes d’assistance constatent une amélioration de la collaboration à tous les niveaux de la plate-forme de données cloud Snowflake. « La possibilité de récupérer les données clients de Salesforce directement dans Slack permet à nos équipes d’assistance de résoudre plus rapidement les cas complexes et de faire appel aux bons experts transverses pour obtenir rapidement des réponses », déclare Samir Dhruva, analyste senior des systèmes opérationnels chez Snowflake. « Grâce à ce système, les différentes équipes pourront apprendre les unes des autres tout en acquérant des compétences et des connaissances en dehors de leurs domaines respectifs. Après tout, plus les agents sont informés, plus il leur est facile de résoudre rapidement et eux-mêmes les problèmes. C’est un atout de taille pour qu’une entreprise comme la nôtre puisse continuer à avancer. »

Salesforce a récemment testé un modèle d’essaimage (résolution collective) géré par Slack pour certains de ses propres agents du service d’assistance. Les résultats ont été si prometteurs (notamment une amélioration de 26 % des résolutions en un jour, et de 19 % des résolutions le jour même) que Salesforce prévoit désormais de déployer le modèle à l’échelle globale.

« En lançant la résolution collective d’un problème dans Slack, nous pouvons faire intervenir des experts au bon moment, éliminer les ralentissements liés aux remontées d’informations, et enfin trouver la meilleure personne disponible pour aider à résoudre le problème rapidement. » Tamara Carpenter Directrice, Amélioration continue, Salesforce

Marketing Cloud for Slack

intégration de marketing cloud for slack

Grâce à l’intégration de Marketing Cloud for Slack, les équipes marketing peuvent planifier et exécuter des campagnes dans Slack, en mettant automatiquement à jour leurs données Marketing Cloud au fur et à mesure. Les alertes concernant l’engagement des prospects et les informations sur les campagnes, alimentées par les données Marketing Cloud, sont acheminées vers les canaux de campagne, permettant aux responsables marketing d’analyser et d’adapter les campagnes en temps réel, le tout dans Slack, le bureau numérique pour les équipes marketing.

Les commerciaux de la société de services financiers LendingTree exploitent les capacités de Slack et de Salesforce pour optimiser l’acquisition de clients et l’augmentation du chiffre d’affaires. Grâce à l’intégration entre Slack et leurs données CRM Salesforce, ils reçoivent dans leur canal des notifications instantanées en cas de problèmes ou de demandes clients, leur permettant de mieux comprendre les besoins du marché et d’adapter leurs campagnes en conséquence.

« Grâce à Slack et Salesforce, nous pouvons plus facilement communiquer directement avec nos partenaires, convertir les informations commerciales en opportunités et commercialiser nos produits plus rapidement. » Jason Stefanacci Directeur chargé du développement commercial, LendingTree

Intégrations Salesforce pour Slack, disponibles dès aujourd’hui