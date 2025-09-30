어려운 시기에 회사가 성공하려면 속도가 매우 중요합니다. 계약을 체결하고, 고객에게 서비스를 제공하고, 또 시장에 제품을 출시하려면 신속한 의사결정과 빠른 실행 능력이 필요합니다.

하지만 기존의 비지니스 운영 방식은 이런 업무 처리를 더디게 하는 경우가 많습니다. 정보는 고립되고, 데이터는 액세스가 어려우며 팀원들 간의 대화는 서로 어긋납니다. 이러한 비효율성 때문에 고객에게 가치를 제공하는 데 어려움이 생길 수 있습니다.

하지만 다행인 점은 꼭 그 방식을 따를 필요는 없다는 것입니다. 대신, Slack을 Digital HQ로 만들어 모두가 정보에 액세스할 수 있는 환경을 만들고, 아이디어를 자유롭게 공유할 수 있도록 하며, 협업을 위한 포용적인 이 단일 공간에 모든 팀원을 초대할 수 있습니다. 이 부분이 바로 Slack에서 Slack 플랫폼에 막대한 투자를 하는 이유이며, 이를 통해 Slack을 사용자가 맞춤화하고 워크플로를 자동화하며 각 팀의 특정 요구 사항을 충족하도록 워크스페이스를 조정할 수 있는 무한한 방법을 모두에게 제공합니다.

그리고 이제 또 한 걸음 나아가고자 합니다. 세일즈포스의 주요 개발자 컨퍼런스인 TrailblazerDX에서 세일즈포스 데이터, 워크플로 및 앱을 Slack에 쉽고 빠르게 가져올 수 있는 도구 모음을 처음으로 선보였습니다. 세일즈포스를 통해 단일 고객 뷰와 협업이 이루어지는 공간을 통합하고, Digital HQ에서 비즈니스 팀(영업 팀, 서비스 팀, 마케팅 팀 등)에 고객 인사이트를 제공하여 고객이 더욱 빠르게 현명한 결정을 내리도록 지원합니다.

전체 시스템에서 쉽게 업무를 단순화 및 자동화

Salesforce 플랫폼 for Slack

Salesforce 플랫폼 for Slack은 플로 in Slack의 새로운 기능과 함께, Salesforce 플랫폼에 최고의 Slack 애플리케이션을 기본적으로 구축할 수 있도록 1,100만 명 이상의 세일즈포스 개발자의 역량을 강화해 줍니다. Apex SDK for Slack을 사용하면 개발자는 이미 익숙한 Apex 코드를 작성하고 블록 키트에 자동으로 포팅하여 세일즈포스 데이터로 지원되는 Slack UI를 제작할 수 있습니다.

“Salesforce 플랫폼 for Slack을 통해, 저희 개발자들이 Slack에서의 상호 작용을 보다 의미 있고 실행 가능하도록 만드는 앱을 개발할 수 있습니다.” Kimble Applications 솔루션 설계자 Stuart Thomson

소프트웨어 회사 Kimble Application의 솔루션 설계자인 Stuart Thomson은 “이 툴키트는 개발자의 소중한 시간을 아껴줄 뿐만 아니라, Slack 내의 주요 제품 기능을 사용할 수 있도록 함으로써 회사 내부에서 그리고 회사의 고객에게 협업을 장려합니다.”라고 말합니다.

한편, 플로 in Slack을 사용하면 세일즈포스 내에 Einstein이 지원되는 Flow를 Slack에 직접 재배포하여 모든 Slack 대화에 세일즈포스 자동화를 구현하고 개발자의 시간과 리소스를 절약할 수 있습니다.

Slack의 제품 부문 선임 부사장인 Rob Seaman은 “Salesforce 플랫폼 for Slack은 개발자가 익숙하고 자주 사용하는 코딩 언어 및 도구를 사용하여 Digital HQ에 신속히 기여할 수 있도록 지원하는 툴키트입니다.”라고 설명합니다.

“세일즈포스 개발자가 Customer 360에 구축된 고유한 앱, 데이터 및 자동화를 이미 협업이 이루어지고 있는 공간인 Slack으로 더 쉽게 가져올 수 있으므로, Salesforce 플랫폼 for Slack은 늘 보다 통찰력 있고,고객 중심적이면서도 행동 지향적인 대화가 가능하도록 해 줍니다.” Slack 제품 부문 선임 부사장 Rob Seaman

하지만 Salesforce 플랫폼 for Slack을 최대한 활용하기 위해 코딩 전문가가 될 필요는 없습니다. 플로 in Slack은 세일즈포스 데이터 및 작업을 완벽하게 지원하는 Slack 중심의 자동화를 구축하기 위한 하위 코드 개발 도구를 갖추고 있어, 회사 전체에서 더 쉽게 맞춤형 워크플로를 만들고 업무 처리 속도를 높일 수 있습니다.

Digital HQ인 Slack에 팀 및 Customer 360 데이터를 통합하여 성과 개선

이같은 Slack을 위한 세일즈포스 통합을 통해, 비즈니스 인사이트 및 최신 고객 데이터를 기반으로 더 빠르고 쉽게 스마트한 결정을 내릴 수 있습니다.

통신 회사 Vonage의 제품 및 엔지니어링 부문 부사장인 Savinay Berry는 “Vonage에서는 글로벌 몰입형 고객 참여 플랫폼을 만들고 Slack과 같은 애플리케이션과의 통합을 제공합니다. Slack은 Salesforce Customer 360의 데이터와 상호 작용할 수 있는 단일 정보 창입니다. 이 둘을 함께 사용하면 진정한 인사이트를 얻을 수 있으며, 이를 통해 적시에 적절한 서비스를 제공할 수 있습니다.”라고 말합니다.

Sales Cloud for Slack

sales cloud for slack 통합

Sales Cloud for Slack 통합을 사용하면 담당자는 지정된 계정 채널에서 기회에 대한 업데이트를 신속하게 공유하고 협업할 수 있습니다. 영업 팀을 위한 Digital HQ, Slack에서 세일즈포스와 계정 정보를 바로 사용할 수 있어, 재무 팀에서 법무 팀에 이르기까지 모두가 디지털 영업 공간에서 협업하며 거래를 끝까지 성사시킬 수 있습니다. 즉, 모두에게 득이 되는 겁니다.

건설업을 위한 소프트웨어 플랫폼인 Procore에서는 영업 팀이 더 이상 잠재 고객에 대한 주요 정보를 찾기 위해 Slack과 세일즈포스 사이를 오갈 필요가 없습니다. 그 대신, 거래처 담당 임원이 Slack에서 세일즈포스 데이터에 바로 액세스하여 업무의 맥락 전환이 줄어들기 때문에 담당자가 영업에 더 많은 시간을 쏟을 수 있습니다. 팀이 Slack 워크플로에서 고객 데이터와 비즈니스 인사이트에 바로 접근할 수 있으므로, 최신 정보에 기반한 생산적인 대화를 더 빨리 시작할 수 있습니다.

“Slack과 세일즈포스는 견적 승인부터 지속적인 고객 성공을 위한 일상적 커뮤니케이션에 이르기까지 모든 판매 프로세스를 연결하는 결합 조직과 같습니다.” Procore 정보 보호 및 엔지니어링 부문 디렉터 Shane Redman

Service Cloud for Slack

service cloud for slack 통합

Service Cloud for Slack 통합을 사용하면 고객 담당자들은 서비스 팀을 위한 Digital HQ에 있는 모든 부서 내 적임자와 바로 연결될 수 있으며 Service Cloud에 저장된 모든 활동과 함께 즉각적인 답변을 확인할 수 있습니다. 그리고 복잡한 문제를 위해 추가 도움이 필요한 경우, Slack 채널에 있는 전문가에게 신속히 연락하여 빠르고 정확한 해결 방법을 모색함으로써 고객 충성도를 높일 수 있습니다.

“Slack과 세일즈포스를 함께 사용할 때, Snowflake 전반에서 더 나은 협업이 이루어진 것을 확인했습니다.” Snowflake 선임 비즈니스 시스템 분석가 Samir Dhruva

클라우드 데이터 플랫폼 회사인 Snowflake의 지원 팀에서는 전반적으로 더 원활하게 협업이 이루어지고 있습니다. Snowflake의 선임 비즈니스 시스템 분석가인 Samir Dhruva는 “세일즈포스 데이터를 Slack에 불러오는 기능을 통해, 지원 팀은 적절한 부서 간 협업 전문가를 참여시켜 복잡한 사례를 더 신속히 해결할 수 있습니다. 우리는 다양한 팀 간에 서로 배우면서 각 팀의 영역을 넘어서는 기술과 지식을 얻을 수 있기를 기대하고 있습니다. 결국 담당자가 풍부한 지식을 갖추고 있어야 더 쉽고 빠르게 문제를 직접 해결할 수 있으니까요. 이는 회사의 성장에 큰 이득을 안겨 줍니다.”라고 말합니다.

세일즈포스는 최근 Slack을 활용하는 스워밍 모델을 시범적으로 운영(세일즈포스 내의 일부 서비스 담당자를 대상으로)하기도 했습니다. 서비스 완료 일수가 26% 개선되고, 당일 케이스 해결 건수가 19% 향상되는 등 매우 놀랄 만한 결과가 나왔으며, 이제 세일즈포스는 글로벌 지원 조직 전체에 이 모델을 적용할 계획입니다.

“Slack에서 문제를 스워밍하여 필요한 전문가를 적시에 참여시키고, 단계 및 절차를 건너뛸 수 있어 문제를 빠르게 해결하도록 도와줄 최고의 적임자를 찾을 수 있습니다.” Salesforce 지속 개선 부문 디렉터 Tamara Carpenter

Marketing Cloud for Slack

marketing cloud for slack 통합

Marketing Cloud for Slack 통합을 사용하면 마케팅 팀은 Slack에서 캠페인을 계획하거나 실행할 수 있으며, 진행 중에 Marketing Cloud 데이터는 자동으로 업데이트됩니다. Marketing Cloud 데이터를 통해 잠재 고객 참여 및 캠페인 인사이트에 대한 알림이 캠페인 채널에 뜨면, 마케터는 마케팅 팀을 위한 Digital HQ인 Slack에서 실시간으로 캠페인을 분석하고 반복 작업할 수 있습니다.

금융 서비스 회사인 LandingTree의 마케터는 Slack 및 세일즈포스의 통합된 기능을 사용하여 고객을 확보하고 수익 증대를 실현합니다. Slack 및 LandingTree의 세일즈포스 CRM 데이터 간의 통합으로, 고객에게 문제가 발생하거나 요청 사항이 있는 경우 채널에서 바로 알림을 받을 수 있어 시장의 요구 사항을 더 잘 이해하고 이에 따라 캠페인을 조정할 수 있습니다.

“Slack과 세일즈포스를 함께 사용하면 대출 담당자와 보다 간편하게 소통하고 비즈니스 인사이트를 기회로 전환하며 더 빠르게 시장에 진출할 수 있습니다.” LandingTree 비즈니스 지원 부문 디렉터 Jason Stefanacci

Slack과 세일즈포스 통합을 지금 바로 이용할 수 있습니다