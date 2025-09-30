Slack und Salesforce veröffentlichen neue Tools zur Verbesserung der Teamleistung

Wenn Unternehmen in schwierigen Zeiten erfolgreich sein wollen, müssen sie schnell sein. Damit sie Geschäfte abschließen, ihre Kunden gut betreuen und Produkte auf den Markt bringen können, sind schnelle Entscheidungen und eine rasche Umsetzung gefragt.

Aber allzu oft bremsen die alten Geschäftspraktiken Unternehmen aus. Informationen sind voneinander isoliert. Daten werden zurückgehalten. Projekt-Teams reden aneinander vorbei. All diese Ineffizienzen können dich davon abhalten, deinen Kunden einen Mehrwert zu bieten.

Zum Glück muss das aber nicht so sein. Stattdessen kannst du Informationen für alle zugänglich machen, deinen Projekt-Teams den freien Ideenaustausch ermöglichen und alle Teammitglieder an einem zentralen, inklusiven Ort für die Zusammenarbeit zusammenbringen, indem du Slack zu deinem digitalen Büro machst. Deshalb haben wir in die Slack-Plattform investiert: um allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unbegrenzte Möglichkeiten zur Anpassung von Slack, zur Automatisierung von Workflows und zur Anpassung ihrer Workspaces an die spezifischen Anforderungen ihrer Projekt-Teams zu geben.

Jetzt gehen wir noch einen Schritt weiter. Auf der TrailblazerDX, der führenden Entwicklerkonferenz von Salesforce, haben wir eine einzigartige Sammlung von Tools vorgestellt, mit denen Salesforce-Daten, -Workflows und -Apps schnell und einfach in Slack integriert werden können. Mit Salesforce kombinieren wir die zentrale Sicht auf den Kunden mit dem zentralen Ort, an dem die Zusammenarbeit stattfindet. So erhalten Projekt-Teams – vom Vertrieb über den Service bis hin zum Marketing u.a. – Kundeneinblicke im Kontext ihres digitalen Büros und können schneller denn je intelligentere Entscheidungen treffen.

Aufgaben in allen deinen Systemen vereinfachen und automatisieren

Salesforce Plattform für Slack

Dank der Salesforce Plattform für Slack und den neuen Funktionen von Flow in Slack können mehr als 11 Millionen Salesforce-Entwicklerinnen und -Entwickler erstklassige Slack-Anwendungen nativ auf der Salesforce-Plattform erstellen. Mit dem Apex SDK für Slack können Entwicklerinnen und Entwickler den gewohnten Apex-Code schreiben und diesen automatisch in Block-Kit übertragen, um Slack-UIs auf Basis von Salesforce-Daten zu erstellen.

„Mit der Salesforce Plattform für Slack können unsere Entwicklerinnen und Entwickler Apps erstellen, mit denen Slack-Interaktionen besser und effektiver als je zuvor eingesetzt werden können.“ Stuart Thomson Solution Architect, Kimble Applications

„Mit diesem Toolkit sparen unsere Entwicklerinnen und Entwickler nicht nur wertvolle Zeit, sondern können auch wichtige Produktfunktionen in Slack darstellen, um die Zusammenarbeit sowohl intern als auch mit unseren Kunden zu verbessern“, sagt Stuart Thomson, Solution Architect beim Softwareunternehmen Kimble Applications.

Gleichzeitig hilft Flow in Slack dabei, die Salesforce-Automatisierung in jede Slack-Unterhaltung einzubinden, indem Einstein-unterstützte Flows in Salesforce übernommen und direkt in Slack bereitgestellt werden, wodurch Entwicklerinnen und Entwickler Zeit und Ressourcen sparen.

„Die Salesforce Plattform für Slack ist ein Toolkit, das es Entwicklerinnen und Entwicklern ermöglicht, mit den Programmiersprachen und Tools, die sie bereits kennen und lieben, schnell etwas zu ihren digitalen Büros beizutragen“, sagt Rob Seaman, Senior Vice President of Product bei Slack.

„Mit der Salesforce Plattform für Slack können Salesforce-Entwicklerinnen und -Entwickler ihre einzigartigen Apps, Daten und Automatisierungen, die auf Customer 360 basieren, einfacher als je zuvor in Slack integrieren, wo die Zusammenarbeit bereits stattfindet. Dadurch wird jede Unterhaltung aussagekräftiger, kundenbezogener und handlungsorientierter.“ Rob Seaman Senior Vice President of Product, Slack

Du musst aber keine Programmierkenntnisse besitzen, um von den Vorteilen der Salesforce Plattform für Slack zu profitieren. Flow in Slack umfasst Entwickler-Tools mit geringem Programmieraufwand für die Erstellung von auf Slack ausgerichteten Automatisierungen mit vollständiger Unterstützung für Salesforce-Daten und -Aktionen, sodass Workflows einfacher angepasst und Prozesse in deinem Unternehmen beschleunigt werden können.

Die Leistung durch die Zusammenführung deines Projekt-Teams und der Customer 360-Daten in Slack – deinem digitalen Büro – steigern

Anhand dieser Salesforce-Integrationen für Slack können Projekt-Teams schnellere und intelligentere Entscheidungen treffen, die auf Geschäftseinblicken und aktuellen Kundendaten basieren – und das alles auf Knopfdruck.

„Vonage entwickelt eine globale Plattform für die Interaktion mit unseren Kunden und bietet Integrationen mit Anwendungen wie Slack“, sagt Savinay Berry, Executive Vice President of Product and Engineering beim Telekommunikationsunternehmen Vonage. „Slack ist das zentrale Tool, über das wir mit Daten aus Salesforce Customer 360 interagieren können. Wenn wir beides miteinander kombinieren, können wir echte Erkenntnisse gewinnen und sie zur richtigen Zeit auf die richtigen Services anwenden.“

Sales Cloud für Slack

sales cloud für slack-intergation

Mit Hilfe der Sales Cloud für Slack-Integration können Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Updates zu Opportunitys in speziellen Account-Channels schnell austauschen und zusammenarbeiten. Mit Salesforce- und Account-Informationen, die in Slack, dem digitalen Büro für den Vertrieb, zur Verfügung stehen, können alle – von der Finanz- bis zur Rechtsabteilung – auf der digitalen Verkaufsfläche mitarbeiten und dazu beitragen, dass Geschäfte abgeschlossen werden. Eine Win-win-Situation.

Bei Procore, einer Software-Plattform für die Baubranche, müssen die Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter nicht mehr dauernd zwischen Slack und Salesforce hin- und herwechseln, um nach wichtigen Informationen zu potentiellen Kunden zu suchen. Stattdessen können Kundenbetreuerinnen und -betreuer direkt in Slack auf Salesforce-Daten zugreifen und so den Kontextwechsel reduzieren, damit die Vertriebsmitarbeiterinnen und -mitarbeiter mehr Zeit für den Verkauf haben. Wenn Projekt-Teams direkt aus ihren Slack-Workflows heraus auf Kundendaten und Geschäftseinblicke zugreifen können, können besser informierte und produktivere Unterhaltungen geführt werden.

„Slack und Salesforce fungieren als eine Art Bindeglied, das alle Elemente des Vertriebsprozesses verknüpft – von der Angebotspreisgenehmigung bis hin zur täglichen Kommunikation, die den fortlaufenden Erfolg unserer Kunden gewährleistet.“ Shane Redman Director of Information Security and Engineering, Procore

Service Cloud für Slack

service cloud für slack-integration

Mit der Service Cloud für Slack-Integration können Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer sofort die richtigen Ansprechperson in der jeweiligen Abteilung ihres digitalen Büros für den Kundenservice erreichen und direkt Antworten erhalten. Außerdem werden alle Aktivitäten in der Service Cloud gespeichert. Und wenn bei komplizierten Sachverhalten mehr Hilfe benötigt wird, können sie schnell auf Fachleute in Slack-Channels zurückgreifen. So werden schnelle und zielgerichtete Lösungen erzielt und die Kundenbindung gestärkt.

„Durch die kombinierte Verwendung von Slack und Salesforce arbeiten wir bei Snowflake auf breiter Front besser zusammen.“ Samir Dhruva Senior Business Systems Analyst, Snowflake

Bei Snowflake, einem Unternehmen für Cloud-Datenplattformen, arbeiten die Support-Teams durchweg besser zusammen. „Da wir Kundendaten aus Salesforce direkt in Slack abrufen können, können unsere Support-Teams komplexe Fälle schneller lösen und gleichzeitig die richtigen funktionsübergreifenden Fachleute in die Unterhaltung einbeziehen, um schnell Antworten zu erhalten“, sagt Samir Dhruva, ein Senior Business Systems Analyst bei Snowflake. „Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie die verschiedenen Projekt-Teams voneinander lernen und gleichzeitig Kompetenzen und Wissen außerhalb ihres Fachgebiets erwerben. Denn wenn die Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer mehr Informationen zur Verfügung haben, können sie Probleme schneller und einfacher selbst lösen. Das wird in Zukunft ein großer Vorteil für uns als Unternehmen sein.“

Salesforce hat vor kurzem ein Slack-gestütztes Modell für die Bearbeitung als Projekt-Team auch für einige seiner eigenen Kundenbetreuerinnen und Kundenbetreuer im Service getestet. Die Ergebnisse waren so beeindruckend – u. a. eine Verkürzung der Tage bis zum Abschluss um 26 % und eine 19-prozentige Steigerung bei der Lösung von Fällen am selben Tag – dass Salesforce nun plant, das Modell in der gesamten Support-Abteilung weltweit einzuführen.

„Durch die gemeinsame Bearbeitung von Problemen in Slack können wir zur richtigen Zeit die richtigen Fachleute in den Fall einbeziehen, Ebenen und Eskalationen eliminieren und letztendlich die ideale Person finden, die das Problem schnell beheben kann.“ Tamara Carpenter Director, Continuous Improvement, Salesforce

Marketing Cloud für Slack

marketing cloud für slack-integration

Mit der Marketing Cloud für Slack-Integration können Marketing-Teams Kampagnen in Slack planen und durchführen und dabei ihre Marketing Cloud-Daten automatisch aktualisieren. Warnmeldungen zum Lead-Engagement und Kampagnen-Einblicke, die auf Marketing Cloud-Daten beruhen, werden an Kampagnen-Channels weitergeleitet, sodass Marketingfachleute Kampagnen in Echtzeit analysieren und optimieren können – und das alles in Slack, dem digitalen Büro für das Marketing.

Die Marketingfachleute des Finanzdienstleisters LendingTree setzen zur Unterstützung der Kundenakquise und Förderung des Umsatzwachstums auf die kombinierte Power von Slack und Salesforce. Dank einer Integration zwischen Slack und den Salesforce-CRM-Daten erhalten sie bei Kundenproblemen oder -anfragen sofort eine entsprechende Benachrichtigung im Channel, sodass sie die Anforderungen des Marktes besser verstehen und ihre Kampagne entsprechend anpassen können.

„Mit Slack und Salesforce können wir leichter direkt mit unseren Kreditpartnern kommunizieren, Geschäftseinblicke in Chancen umwandeln und die Markteinführung beschleunigen.“ Jason Stefanacci Director of Business Enablement, LendingTree

Salesforce-Integrationen für Slack – jetzt verfügbar