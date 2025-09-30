Slack y Salesforce lanzan nuevas herramientas para agilizar el rendimiento de los equipos

Para que las empresas prosperen en tiempos difíciles, la velocidad es importante. Procesos como cerrar acuerdos, atender a los clientes o lanzar productos al mercado requieren una toma de decisiones rápida y una ejecución ágil.

Pero, a menudo, los métodos de la vieja escuela ralentizan el progreso de las empresas. La información se aísla. No se puede acceder a los datos. Los equipos intercambian información errónea. Todas estas carencias afectan a la calidad que ofreces a tus clientes.

Afortunadamente, no tiene por qué ser siempre así. En su lugar, tienes la opción de hacer que la información sea accesible para todos, animar a los equipos a compartir sus ideas y abrirles las puertas a un espacio de colaboración único e inclusivo convirtiendo Slack en tu sede digital. Por eso, hemos apostado por la plataforma de Slack para ofrecer maneras ilimitadas de personalizar Slack, automatizar los flujos de trabajo y adaptar los espacios de trabajo para que se adapten a las necesidades de cada equipo.

Ahora vamos a llevar todo esto a otro nivel. En TrailblazerDX, la principal conferencia de desarrollo de Salesforce, hemos presentado una colección exclusiva de herramientas para incorporar los datos, flujos de trabajo y aplicaciones desde Salesforce a Slack de forma fácil y rápida. Gracias a Salesforce, podemos combinar la vista de los clientes con el lugar donde se desarrolla la colaboración. De esta manera, ofrecemos a los equipos encargados de ventas, servicio y marketing, entre otros, información de los clientes dentro de su sede digital para que puedan tomar decisiones aún más rápido.

Simplifica y automatiza el trabajo de todos tus sistemas

Salesforce Plataform para Slack

Salesforce Platform para Slack, junto con las nuevas capacidades de Flow en Slack, permite a más de 11 millones de desarrolladores de Salesforce crear las mejores aplicaciones en sus categorías directamente en la plataforma de Salesforce. Con Apex SDK para Slack, los desarrolladores pueden escribir en código Apex conocido y añadirlo automáticamente al Kit de bloques para crear IU de Slack basadas en datos de Salesforce.

“Salesforce Plataform para Slack ayudará a nuestros desarrolladores a crear aplicaciones que hagan que las interacciones de Slack sean más significativas y prácticas que nunca”. Stuart Thomson Arquitecto de soluciones, Kimble Applications

“Este conjunto de herramientas no solo ahorrará un tiempo muy valioso a nuestros desarrolladores, sino que también hará posible utilizar funciones clave de los productos en Slack para facilitar la colaboración, tanto dentro de la empresa como para nuestros clientes”, dice Stuart Thomson, arquitecto de soluciones en la empresa de software Kimble Applications.

Por otro lado, Flow en Slack incorpora la automatización de Salesforce a cualquier conversación de Slack utilizando flujos compatibles con Einstein en Salesforce y volviéndolos a incorporar directamente a Slack para ahorrar a los desarrolladores tiempo y recursos.

“Salesforce Plataform para Slack es un conjunto de herramientas que permite a los desarrolladores contribuir rápidamente a sus sedes digitales utilizando los lenguajes de programación y sus herramientas preferidas”, explica Rob Seaman, vicepresidente sénior de Producto en Slack.

“Salesforce Plataform para Slack hace que las conversaciones sean más esclarecedoras, centradas en el cliente y orientadas a la práctica al permitir a los desarrolladores de Salesforce incorporar sus aplicaciones, datos y automatizaciones de Customer 360 directamente donde trabajan”. Rob Seaman Vicepresidente sénior de Producto, Slack

Lo mejor es que no necesitas tener experiencia en programación para poder disfrutar de Salesforce Platform para Slack. Flow en Slack ofrece herramientas de desarrollo de bajo código para crear automatizaciones basadas en Slack con la ayuda de datos y acciones de Salesforce, para que te resulte más fácil personalizar los flujos de trabajo y agilizar los procesos en tu empresa.

Mejora el rendimiento de tu equipo poniendo a su disposición los datos de Customer 360 en Slack, tu sede digital

Estas integraciones de Salesforce para Slack permiten a los equipos tomar decisiones inteligentes más rápido basándose en los datos actualizados de los clientes y de la empresa al alcance de su mano.

“Vonage está creando una plataforma global inmersiva de interacción con el cliente que ofrece integraciones con aplicaciones como Slack”, cuenta Savinay Berry, vicepresidente ejecutivo de Producto e Ingeniería en la empresa de telecomunicaciones Vonage. “Slack es el lugar que nos permite interactuar con datos de Salesforce Customer 360. Al utilizarlos en conjunto conseguimos obtener datos en tiempo real y aplicarlos a los servicios que corresponda y en el momento adecuado”.

Sales Cloud para Slack

Integración de Sales Cloud para Slack

La integración de Sales Cloud para Slack permite a los representantes compartir y colaborar en nuevas oportunidades en canales de cuentas dedicados. Con Salesforce y la información de las cuentas al alcance de la mano en Slack, la sede digital de Ventas, cualquier persona de cualquier departamento, desde el financiero hasta el jurídico, puede participar en las ventas digitales y ayudar a cerrar los acuerdos. Todo son ventajas.

En Procore, una plataforma de software para el sector de la construcción, el equipo de Ventas ya no tiene que alternar entre Slack y Salesforce para encontrar información necesaria sobre un posible cliente. En lugar de eso, los ejecutivos de cuentas pueden acceder a los datos de Salesforce directamente desde Slack, de manera que no tienen que cambiar tanto de aplicación y los representantes pueden dedicar más tiempo a las ventas. Al permitir que los equipos puedan acceder a los datos de los clientes y de la empresa desde sus flujos de trabajo de Slack, se entablan rápidamente conversaciones bien fundadas y más productivas.

“Slack y Salesforce son el enlace que une cada parte del proceso de ventas, desde la aprobación de un presupuesto hasta la comunicación diaria que garantiza la satisfacción constante del cliente”. Shane Redman Director de Seguridad de la Información e Ingeniería, Procore

Service Cloud para Slack

Integración de Service Cloud para Slack

La integración de Service Cloud para Slack permite a los agentes conectar de manera inmediata con las personas adecuadas de cada departamento en su Sede digital de Servicio para obtener las respuestas a sus preguntas mientras que se almacena toda la actividad en Service Cloud. Y para casos más complejos en los que se necesite la ayuda de un experto, es posible añadirlos a los canales de Slack para obtener soluciones rápidas y precisas, y con ello fomentar la fidelidad de los clientes.

“Cuando combinamos Slack y Salesforce, mejora la colaboración en todos los ámbitos en Snowflake”. Samir Dhruva Analista sénior de Sistemas Empresariales, Snowflake

En Snowflake, la empresa de plataformas de datos en la nube, los equipos de ayuda afirman que su colaboración ha mejorado en todos los ámbitos. “Al poder acceder a la información de los clientes en Salesforce directamente desde Slack, nuestros equipos de ayuda pueden solucionar problemas complejos más rápido incorporando a los expertos adecuados de otros departamentos a la conversación para obtener la respuesta que necesitan”, afirma Samir Dhruva, analista sénior de Sistemas Empresariales en Snowflake. “Estamos deseando ver cómo los distintos equipos aprenden los unos de los otros a la vez que adquieren habilidades y conocimientos fuera de sus respectivas áreas. Al fin y al cabo, cuantos más conocimientos tengan los agentes, más rápido y sencillo les resultará resolver cualquier problema. Eso nos beneficiará enormemente como empresa de cara al futuro”.

Salesforce también ha probado recientemente un modelo de enjambre basado en Slack para algunos de sus propios agentes de servicio. Los resultados mostraron una mejora del 26 % en los días que se tarda en cerrar los casos y un 19 % de aumento en las resoluciones en el mismo día. Son tan impresionantes que Salesforce se está planteando extender el modelo a toda su organización de ayuda global

“Al crear enjambres sobre los problemas en Slack, podemos contar con la ayuda de los expertos adecuados en el momento justo, eliminamos los niveles y las escaladas de casos y, por último, somos capaces de encontrar a la persona más adecuada disponible para ayudar a resolver el problema rápidamente”. Tamara Carpenter Directora, Mejora Continua, Salesforce

Marketing Cloud para Slack

Integración de Marketing Cloud para Slack

La integración de Marketing Cloud para Slack permite a los equipos de marketing planificar y llevar a cabo campañas dentro de Slack mientras que se actualizan sus datos de Marketing Cloud automáticamente. Las alertas de las interacciones con clientes potenciales y las perspectivas de las campañas basadas en los datos de Marketing Cloud se envían a los canales de cada campaña para que los profesionales del marketing puedan analizarlos e iterar en tiempo real sin salir de Slack, la Sede digital de Marketing.

Los profesionales del marketing de LendingTree, una empresa de servicios financieros, confían en la eficacia de combinar Slack y Salesforce para impulsar la adquisición de clientes y aumentar los beneficios. Gracias a la integración de Slack y los datos de CRM de Salesforce, reciben notificaciones inmediatas en los canales si surgen problemas o solicitudes de los clientes. Esto les permite comprender mejor las necesidades del mercado y adaptar sus campañas en consecuencia.

“Con Slack y Salesforce nos comunicamos más fácilmente con nuestros socios inversores para transformar las perspectivas en oportunidades y llegar al mercado más rápido”. Jason Stefanacci Director de Capacitación Empresarial, LendingTree

Integraciones de Salesforce para Slack ya disponibles