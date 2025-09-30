Dans le monde entier, les entreprises adoptent de plus en plus des méthodes de travail décentralisées et basées sur le numérique. Cette tendance s’est confirmée avec le besoin de recourir au télétravail dans le contexte récent de crise sanitaire. Cependant, pour rester productives et compétitives, les entreprises d’aujourd’hui ne se contentent pas d’adapter les anciennes méthodes de travail à un environnement numérique. Au contraire, elles réinventent en profondeur où, quand et comment le travail est effectué.

Aujourd’hui, Slack s’associe avec les experts partenaires de Salesforce, ainsi qu’avec Accenture, Deloitte, IBM et Slalom, afin d’offrir aux clients de tous les secteurs les dernières innovations collaboratives. Ainsi, nous pourrons développer davantage l’écosystème actuel global de services partenaires certifiés de Slack.

Salesforce, l’une des premières entreprises à activer la collaboration dans le cloud, était bien placée pour aider les clients à réussir dans cette nouvelle ère du travail numérique. Et désormais, grâce à la collaboration entre Slack et Salesforce, les entreprises disposeront d’une suite de technologies encore plus puissantes pour construire leur QG numérique.

« Dans tous les secteurs d’activité, les cadres doivent réussir à s’adapter aux changements rapides de l’environnement de travail », explique Richard Hasslacher, vice-président des partenariats et des canaux chez Slack. « Nos partenaires considèrent Slack comme leur QG numérique, mais aussi comme un acteur important du changement. »

La plupart du temps, les entreprises font appel à des experts pour les aider à configurer leurs outils numériques, afin de les optimiser pour garantir les meilleurs résultats possibles. C’est pourquoi Slack est fier de collaborer avec de nombreux experts partenaires, afin d’aider les clients à construire leur QG numérique et s’assurer qu’ils tirent le meilleur parti des dernières innovations de Slack et de Salesforce.

« Slack et Salesforce sont en train de créer une nouvelle façon de travailler, en façonnant les QG numériques de nos clients pour le monde du travail d’aujourd’hui. Nos partenaires de service concrétisent cette expérience pour nos clients. » Richard Hasslacher Vice-président, partenariats et canaux, Slack

Le marché de la transformation numérique en plein essor

Aujourd’hui, les entreprises investissent massivement dans les outils et les technologies qui mettent en avant la collaboration basée sur le cloud. Cette tendance devrait se confirmer. En effet, selon les prévisions de l’IDC , les technologies associées au cloud représenteront 28 % des dépenses informatiques liées à la transformation numérique en 2021, et atteindront les 36 % en 2025. Les entreprises consacrent davantage de budget pour établir leur QG numérique, afin d’assurer la réussite à distance des clients et des salariés.

Cette tendance crée de nombreuses opportunités intéressantes pour les experts partenaires, car de plus en plus de clients recherchent un soutien au moment de s’engager dans le parcours de transformation numérique qui leur correspond. Les experts partenaires sont capables d’assister ces entreprises de diverses manières. Ils peuvent par exemple :

Aider les clients à développer et à exécuter des feuilles de route technologiques.

Optimiser les environnements Slack et Salesforce pour répondre au mieux aux besoins particuliers des clients.

Proposer des solutions sur mesure, par exemple des implémentations à grande échelle et des applications personnalisées.

Comment Slalom propose aux entreprises clientes des solutions personnalisées

Les experts partenaires développent des services et des solutions de conseil afin d’élargir le champ d’action de Slack et de Salesforce aux entreprises de toutes tailles et pour tous les secteurs, y compris :

Les entreprises pharmaceutiques mondiales et l’industrie de la santé

Les banques d’investissement de premier plan

Les principales entreprises technologiques

Les fournisseurs mondiaux de vente au détail et de télécommunications

Le secteur public local et les structures sanitaires

Les experts partenaires peuvent même aider des services spécifiques au sein des entreprises à réussir grâce à Slack. Par exemple Slalom, l’un des experts partenaires de Slack et Salesforce, a récemment travaillé avec un grand client du secteur de la biotechnologie pour l’aider à tirer profit de Slack pour la partie recherche et développement de son entreprise.

Favoriser des flux de travail plus efficaces et plus sécurisés à l’ère du numérique

Slalom a commencé par estimer les besoins commerciaux spécifiques, les exigences légales ainsi que les processus réglementés de l’entreprise et de son département de recherche et développement. L’une des principales responsabilités de l’équipe de R&D était d’analyser les données de la recherche sur le cancer afin de les partager dans l’entreprise, et de contribuer ainsi au développement de nouveaux produits.

L’entreprise a fait confiance à Slack pour plusieurs raisons :

Il était difficile de partager des données et des conversations importantes uniquement par e-mail. Les canaux permettaient aux conversations scientifiques d’évoluer au fur et à mesure, et offraient également la possibilité aux personnes extérieures au projet de s’impliquer dans des discussions pertinentes.

En raison des centaines de parties prenantes concernées réparties dans le monde entier, il était primordial d’être en mesure de collaborer de manière asynchrone entre les différents pays et fuseaux horaires.

L’entreprise fait partie d’un secteur fortement réglementé. Ainsi, une partie considérable des données analysées était hautement confidentielle : sécurité et conformité étaient donc la priorité absolue.

Pour répondre aux besoins de l’entreprise, Slack s’est avéré plus souple, plus ouvert pour le travail d’équipe à distance et plus sécurisé que les e-mails. En outre, certaines équipes de l’entreprise utilisaient déjà Slack. Ainsi, migrer l’ensemble du département de R&D sur Slack pouvait s’apparenter à une décision générale.

Créer et déployer un environnement Slack personnalisé

Chez Slalom, les experts ont aidé l’entreprise de biotechnologie à créer un Enterprise Grid Slack pour son département de R&D. L’objectif de ce travail était de développer des structures uniques de canaux Slack et des conventions de nommage pour répondre aux besoins et aux flux de travail de la R&D. Grâce à ce système intuitif désormais mis en place, les chercheurs peuvent naviguer dans Slack avec agilité et efficacité.

Ce nouvel environnement Slack a également un impact sur l’une des mesures clés de la R&D : la productivité. À chaque étape du processus (compilation des données, partage avec les autres équipes, réception des commentaires et examens plus approfondis), Slack fait gagner du temps à l’entreprise de biotechnologie et garantit des transferts plus efficaces entre les groupes. Il permet ainsi d’accélérer l’efficacité globale de l’équipe de R&D.

Slalom a également contribué au déploiement de Slack au sein des autres fonctions de la R&D, ce qui a permis aux scientifiques et aux chercheurs de commencer à utiliser Slack pour travailler sur des projets et collaborer. Slalom les a guidés dans l’apprentissage des bonnes pratiques. Par exemple, comment configurer les structures de canaux, gérer les autorisations et même créer des flux de travail pour automatiser les tâches administratives les plus fréquentes.

À l’issue de son engagement de six mois, Slalom a réussi à migrer 20 espaces de travail Slack différents vers le nouveau Enterprise Grid Slack de l’entreprise. En outre, l’entreprise compte plus de 2 800 nouveaux collaborateurs grâce à une approche ciblée, à la participation de l’équipe, mais également en identifiant comment Slack pourrait résoudre les problèmes spécifiques des parties prenantes.

« Slack représente une énorme opportunité de marché pour les experts partenaires de Salesforce. Depuis des années, nos partenaires transforment les entreprises, font évoluer les expériences utilisateur et stimulent l’innovation et la valeur pour les clients. Leur expertise sera essentielle pour débloquer la valeur de la plus grande acquisition de Salesforce à ce jour. » Tyler Prince Vice-président exécutif, alliances et canaux, Salesforce

Un réseau de partenaires en pleine expansion

Grâce aux experts partenaires tels que Slalom, les clients font davantage confiance à Slack pour leur QG numérique, et ils adoptent la tendance croissante vers une collaboration plus souple et ouverte. Et depuis que Slack et Salesforce ont décidé de s’associer, l’écosystème global d’experts partenaires de Slack ne cesse de s’agrandir. Nous ajoutons de nouveaux experts via l’écosystème de Salesforce, constitué de milliers de partenaires. Nous souhaitons stimuler des transformations profondes chez nos clients communs, tout en continuant de développer des programmes pour aider nos clients à optimiser le potentiel de la plateforme Slack et de leur QG numérique.