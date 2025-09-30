Next Chapter intègre désormais 14 entreprises

Next Chapter a été créé en 2018 par Slack, en partenariat avec The Last Mile, la fondation W.K. Kellogg et FREEAMERICA. Son but : changer la façon dont les anciens détenus sont perçus et leur donner une véritable deuxième chance de décrocher un emploi qualifié et de construire leur carrière à long terme.

À leur sortie de prison, les anciens détenus font face à un marché de l’emploi difficile et à des milliers d’obstacles juridiques qui les excluent systématiquement de nombreux emplois stables rémunérateurs. Ces barrières entretiennent un cercle vicieux mêlant pauvreté, récidivisme et traumatisme dans les communautés impactées, souvent celles de personnes de couleur. Elles empêchent également les entreprises de recruter les ingénieurs talentueux dont elles ont besoin rapidement, des millions d’Américains étant automatiquement exclus de ces postes à cause de leur casier judiciaire.

Slack a développé le programme de formation Next Chapter pour répondre à cette problématique. Dans le cadre de ce programme, les personnes en réinsertion suivent une formation technique, bénéficient d’un mentorat professionnel et reçoivent diverses formes de soutien pour pouvoir faire carrière dans le secteur des technologies. De leur côté, les entreprises partenaires qui recrutent ont accès à des ingénieurs talentueux et motivés. Après quatre ans, le résultat de ce modèle innovant lancé par Next Chapter et aujourd’hui parrainé fiscalement par Tides Center est net : plus de 30 apprentis ont terminé le programme avec succès et décroché un emploi d’ingénieur à plein temps dans des entreprises technologiques réputées. Les membres des premières promotions ont progressé dans leur carrière à des postes de responsables et de directeurs au sein de leurs équipes.

Suite à ce succès, nous sommes fiers d’annoncer que trois entreprises partenaires qui recrutent ont rejoint Next Chapter avec l’intention d’accueillir des apprentis dans l’année à venir : PayPal, Asana et Stash. Ces entreprises rejoignent des sociétés comme Zoom, Dropbox et Square, formant ainsi le réseau de 14 partenaires recruteurs de Next Chapter.

« Next Chapter a tout changé pour moi. J’étais déjà déterminé à changer ma vie, mais le fait de bénéficier de ce soutien m’a poussé à travailler encore plus dur et à me fixer des objectifs plus ambitieux », déclare De’Markus Matthews, un ancien apprenti de Next Chapter qui travaille aujourd’hui à plein temps chez Slack en tant qu’ingénieur logiciel. « Si j’en suis là aujourd’hui, c’est parce que je suis entouré de personnes qui se soucient vraiment de moi, qui croient en moi et qui souhaitent me voir réussir. »

« C’est incroyable de voir ce programme grandir et d’observer son impact, non seulement sur la vie des apprentis, mais aussi sur tous nos salariés et sur notre culture d’entreprise, déclare Stewart Butterfield, PDG et cofondateur de Slack. Cela ouvre l’esprit et le cœur de travailler directement avec quelqu’un qui a fait de la prison, de découvrir son histoire et de voir la valeur que cette personne apporte à son équipe. Chez Slack, cette expérience a profondément bouleversé notre culture d’entreprise, dans une approche empathique et inclusive, permettant de développer l’accès aux opportunités. »

Développer les opportunités et l’égalité grâce à des possibilités d’emploi intéressantes



Chaque entreprise a les moyens de créer des emplois intéressants pour les anciens détenus. Les partenaires de Next Chapter en recherche de talents sont tous différents. Certains ont des centaines de collaborateurs, d’autres des dizaines de milliers. Certains vendent des logiciels d’entreprise, d’autres fournissent des services financiers. Certains sont basés dans la Silicon Valley, d’autres dans le Midwest. Mais tous partagent le même engagement de transformation des structures institutionnelles et culturelles pour créer davantage d’équité au sein de leurs équipes.

« Notre partenariat avec Next Chapter s’inscrit dans la lignée de la mission de PayPal et de notre volonté d’inclusivité : aider la communauté dans son ensemble, offrir des opportunités aux personnes souvent ignorées ou négligées, et œuvrer à faire tomber les barrières, déclare Erica Gessert, directrice de la transformation chez PayPal. En retour, nous avons accès aux talents formés par Next Chapter. C’est un honneur pour PayPal de faire partie de ce programme. »

Il existe aux États-Unis un cycle d’incarcérations massives et de pauvreté transgénérationnelles qui est un problème urgent et complexe auquel il faut mettre fin. Cela nécessite une coordination étroite entre les secteurs publics, privés et caritatifs. Slack et Next Chapter contribuent à la résolution de cette problématique d’envergure en collaborant avec l’Aspen Institute sur une nouvelle initiative appelée Rework Reentry. Rework Reentry s’appuie sur des études, l’implication de divers acteurs et la réalisation de documentaires pour faire tomber les barrières à l’emploi qui empêchent les citoyens sortant de prison de décrocher les postes qualifiés rémunérateurs dont ils ont besoin pour faire vivre leur famille et enrichir la communauté.

De même, l’engagement et la collaboration de nombreuses parties prenantes de l’entreprise – notamment les dirigeants et les responsables – est nécessaire pour développer dans les entreprises des opportunités de carrière pour les anciens détenus. Cela implique en outre l’action et le soutien conjoints des services RH, juridique et d’ingénierie pour surmonter les obstacles. Les informations et les ressources doivent également être partagées avec les associations à but non lucratif partenaires. Enfin, un changement culturel à la base, au niveau des collaborateurs, doit s’opérer. Cette approche à l’échelle globale de l’entreprise différencie le modèle d’inclusion du personnel qu’adopte Next Chapter et place les individus en réinsertion sur la voie de la réussite.

« Conformément à notre engagement à recruter des talents issus de populations diverses, aux parcours hétéroclites et passionnés par notre mission, nous sommes heureux de rejoindre le programme Next Chapter, déclare Sonja Gittens Ottley, directrice de la diversité, de l’inclusion et de l’appartenance chez Asana. La combinaison de la formation et du mentorat professionnel permet d’offrir de nouvelles opportunités auxquelles tout le monde devrait avoir accès. En devenant partenaire recruteur officiel, nous ouvrons de nouvelles voies pour participer à notre programme d’apprentissage AsanaUP. Il permet aux personnes en réinsertion d’acquérir l’expérience et de bénéficier du soutien dont ils ont besoin pour construire leur carrière et avoir un impact positif. »

« Notre ambition chez Stash est de créer une entreprise diversifiée à la culture inclusive, qui reflète l’Amérique d’aujourd’hui et dans laquelle nous travaillons, explique Lynne Oldham, directrice du personnel chez Stash. J’ai pu constater moi-même, lorsque j’étais directrice du personnel chez Zoom, l’impact positif sur l’entreprise que pouvait avoir l’embauche d’anciens détenus en tant qu’ingénieurs. Je suis heureuse que Stash rejoigne le programme Next Chapter. Celui-ci permettra à l’entreprise d’accueillir des ingénieurs aux compétences solides et aux perspectives uniques, en adéquation avec les besoins de nos clients, au fur et à mesure du développement de notre solution bancaire et d’investissement à long terme destinée à tous. »

À votre tour d’agir

De nombreuses entreprises recherchent des ingénieurs compétents et ambitieux pour rejoindre leurs équipes, mais, depuis trop longtemps, divers obstacles empêchent les personnes en réinsertion de saisir ces opportunités, ce qui est dommageable pour les individus et pour les entreprises. Next Chapter accueille de plus en plus d’apprentis et conclut sans cesse de nouveaux partenariats avec des entreprises qui recrutent. C’est ainsi que nous contribuons à faire évoluer le débat sur la réinsertion et l’importance d’offrir une deuxième chance. Ensemble, nous élargissons ce qu’il est possible de faire collectivement.

Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli jusqu’ici, mais nous sommes loin d’avoir terminé. Il y a encore beaucoup de chemin à parcourir avant de créer un changement systémique durable. Nous vous encourageons à suivre notre plan d’action pour développer des opportunités professionnelles pour les citoyens en réinsertion.

Si, après avoir lu cet article, vous vous demandez ce que votre entreprise peut faire, consultez le site nextchapterproject.org ou reworkreentry.org. Vous pouvez également contacter l’équipe par e-mail à l’adresse info@nextchapterproject.org ou slackforgood@slack.com.