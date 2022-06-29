A série de documentários Home/Free mostra as barreiras da ressocialização para os ex-presidiários

“Nenhum de nós é a pior coisa que já fizemos. Todos merecemos liberdade ao voltarmos para casa.” John Legend Fundador da FREEAMERICA

Hoje, o Slack lançou o trailer da nova série de documentários curtos Home/Free, produzida em parceria com o Next Chapter, a FREEAMERICA e a Equal Justice Initiative. Com narração do cantor, compositor, produtor, ativista e fundador da FREEAMERICA, John Legend, a série compartilha as histórias pessoais de vários ex-presidiários e suas experiências ao se reintegrarem à sociedade.

O poder de dar uma segunda chance e o grande efeito que esse ato pode ter nos ex-presidiários e nas nossas comunidades são a base do modelo do Next Chapter. Em 2018, o Slack criou esse programa em parceria com a The Last Mile, a W.K. Kellogg Foundation e a FREEAMERICA para construir caminhos pelos quais ex-presidiários conseguissem um emprego qualificado e bem remunerado no setor de tecnologia. Desde então, o Next Chapter, um projeto do Tides Center, passou a ter 14 empresas parceiras contratantes e formou mais de 30 pessoas que conseguiram cargos em tempo integral na área de engenharia de software em empresas líderes no setor de tecnologia.

“Pode ser fácil temer, não entender ou rejeitar pessoas que já foram presas quando você não as vê como indivíduos com histórias, forças e sonhos para o futuro”, afirma Kenyatta Leal, diretor executivo do Next Chapter, que passou mais de 20 anos no sistema prisional da Califórnia e que compartilha sua história no Home/Free. “O poder de uma narrativa como essa é que ela permite que as pessoas se conectem de modo que consigam realmente enxergar outra pessoa como única, complexa e valiosa, definida pelo potencial que tem, e não somente pelo passado dela. Isso muda tudo.”

Em 2016, os funcionários do Slack, incluindo o CEO e cofundador Stewart Butterfield, visitaram a Penitenciária Estadual de San Quentin e conheceram a The Last Mile, uma organização sem fins lucrativos que prepara detentos para uma reintegração bem-sucedida na comunidade por meio de uma rigorosa formação em tecnologia e negócios. Durante essa visita, vários detentos afirmaram que sua maior necessidade após a prisão era encontrar emprego no setor de tecnologia, no qual poderiam colocar em prática suas novas habilidades. O Slack percebeu que havia uma oportunidade única para ajudar. Com a vasta experiência da The Last Mile, o Slack pôde compreender melhor o sistema penal, instruir os funcionários e encontrar os parceiros certos para apoiar os aprendizes do Next Chapter.

Uma parte central da missão do Next Chapter é mudar a percepção sobre os cidadãos que estão em processo de reintegração à sociedade, tanto nas empresas participantes quanto na sociedade em geral, para promover uma mudança duradoura e em grande escala. Para isso, é fundamental ver de perto os desafios que ex-presidiários enfrentam, entender a história de cada indivíduo, incluindo os sonhos, as conquistas e as dificuldades deles, e perceber como as barreiras sociais, perceptivas e, às vezes, jurídicas os impedem de ser realmente livres. Home/Free destaca os vários obstáculos que as pessoas costumam enfrentar ao se reintegrarem à sociedade, desde encontrar emprego e moradia até superar estereótipos e desconfianças.

As pessoas enfrentam inúmeros obstáculos ao se reintegrarem à sociedade. A Prison Policy Initiative revelou que ter antecedentes criminais reduz em 50% a chance de um candidato receber uma resposta de uma empresa. E, quando essas pessoas conseguem um emprego, geralmente são os cargos menos seguros e mais mal remunerados disponíveis. O Brookings Institute estima que apenas 55% dos ex-presidiários tenham rendimentos informados no ano seguinte à saída da prisão. Home/Free destaca as histórias de resiliência de ex-presidiários ao enfrentarem as barreiras da ressocialização.

A série compartilha as histórias pessoais de vários ex-presidiários, incluindo Jess Bonanno, uma engenheira de software do Slack que participou do Next Chapter, Marcus Bullock, o fundador da Flikshop, uma plataforma de tecnologia que cria cartões postais personalizados para pessoas presas em todo o país, e Anthony Ray Hinton, que foi condenado injustamente e passou 30 anos na prisão. Cada vídeo da série chama a atenção para as barreiras que impedem os cidadãos que estão em processo de reintegração à sociedade de ser realmente livres e mostra a perseverança que cada pessoa tem para construir uma vida melhor para si mesma e para a comunidade dela.

O trailer do documentário também vai ser destacado pela Rework Reentry, a nova iniciativa conjunta do Slack e do Aspen Institute para ajudar ex-presidiários a construir uma carreira no setor de tecnologia. A série completa vai estar disponível no final de 2022.

Embora ainda haja muito trabalho a ser feito na criação de oportunidades para cidadãos que estão em processo de reintegração à sociedade, programas como o Next Chapter estão promovendo a conscientização e ajudando a esclarecer o que poderia acontecer se mudássemos nossa visão e recebêssemos aqueles que foram presos de braços abertos e com liberdade de verdade.

Para ter mais informações, acesse nextchapterproject.org. Você também pode entrar em contato com a equipe pelo e-mail info@nextchapterproject.org ou slackforgood@slack.com.