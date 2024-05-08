Você é superfã do Slack? Inscreva-se para liderar um capítulo da Comunidade Slack

Os membros da sua equipe consideram você especialista em Slack? Você é uma pessoa que não se contenta em enviar somente um ou dois emojis personalizados (ou quem sabe dez)? Ou talvez você tenha criado um canvas para facilitar a integração de um novo funcionário.

Caso se encaixe nesse perfil, você é a pessoa que estamos procurando!

Ao longo dos anos, convidamos usuários avançados do Slack no mundo todo para compartilhar sua experiência e seus conhecimentos sobre a plataforma em eventos e encontros locais. Esses fãs do Slack são conhecidos como líderes da comunidade: pessoas que atuam em suas respectivas regiões e reúnem suas comunidades locais (ou “capítulos”) para discutir tudo que está relacionado ao Slack e o futuro do trabalho.

Os líderes da Comunidade Slack não são apenas organizadores de eventos. São inovadores. Pensadores críticos. Agregadores. Visionários. Colaboradores. São defensores do Slack e nossos maiores admiradores. Mas não queremos que você fique apenas com a nossa palavra. Veja o que eles próprios têm a dizer sobre o que é ser um líder da Comunidade Slack.

Conheça alguns líderes da Comunidade Slack

“Um dos meus objetivos de vida é fazer as pessoas sorrir. Quando falaram sobre eu me tornar uma líder da Comunidade Slack, gostei da ideia. Sou uma supernerd do Slack e recebi uma chance de retribuir.” Nicole Pomponio Gerente sênior de projetos, SaltClick Líder de capítulo em King of Prussia, Pensilvânia

“Sempre acreditei na força da colaboração e no valor da liderança que leva em conta a inclusão e a diversidade. Não é uma questão de ter um cargo de liderança, e sim de unir a comunidade em prol do crescimento pessoal e profissional.” Marilo Meta Fundador e CEO, LDA Digital Solutions Líder de capítulo em Tirana, Albânia

Na prática, como é ser um líder na Comunidade Slack?



Com o apoio do Slack, você planeja e organiza encontros locais, assim como convida usuários e fãs locais da plataforma e até mesmo os curiosos, para compartilhar ideias e aprender novas formas de trabalhar no Slack. O líder é incentivado a ser criativo!

Talvez os membros estejam procurando uma sessão sobre noções básicas do Slack. Ou talvez você tenha um público mais técnico e, nesse caso, seu evento poderá incluir conteúdos sobre a API do Slack. Com o Slack, as possibilidades são inúmeras! No fim das contas, você está construindo uma rede de usuários curiosos e apaixonados pela nossa plataforma.

Quero participar! Como faço para me tornar um líder da Comunidade Slack?

Para começar, você deve se inscrever. (Essa é sua chance de mostrar seu amor pelo Slack!) Se sua inscrição for selecionada, faremos uma entrevista rápida para conhecer você melhor. Se tudo correr bem, você se tornará líder! A partir daí, trabalharemos juntos, preparando você para organizar seu primeiro evento. Tudo isso acontece no próprio Slack. Por isso, o processo é simples.

Caso não planeje ser líder de capítulo neste momento, não tem problema. Você pode participar como membro de um capítulo e ficar por dentro dos próximos eventos.

Inscreva-se já e faça parte da rede internacional de usuários finais, designers, administradores e desenvolvedores do Slack. Estamos ansiosos para conhecer você!



Encontre seu lugar na Comunidade Slack

Não importa se você é iniciante ou especialista: todo mundo está convidado para participar da nossa comunidade em apoio a todas as iniciativas de trabalho e do Slack.