你是 Slack 的超级粉丝吗？快来申请领导 Slack 社区分会

你是团队中有名的 Slack 专家吗？或者，你也许设计了一个画板，让新员工可以轻松入职。你是否对上传一两个（或 10 个）自定义表情符号乐此不疲？

如果我们说中了，那么你就是我们一直寻找的对象！

多年来，我们坚持邀请来自全球各地的 Slack 资深用户在各种活动和本地聚会上分享他们的 Slack 知识和专业技能。这些 Slack 的狂热爱好者被称为社区领导者，他们将当地社区（或“分会”）聚集在一起，讨论 Slack 的所有相关事项和未来的工作。

Slack 社区领导者不仅仅是活动组织者，他们还是创新者、批判思维者、连接者以及拥有远见卓识的我们的合作伙伴。同时，他们也是 Slack 的拥护者，我们最忠实的粉丝。但不要只听我们的一面之词。你可以亲耳听听他们讲述成为 Slack 社区领导者的意义。

认识一些 Slack 社区的领导者

“我的一项人生目标是给人们带去欢乐。在了解如何成为 Slack 社区领导者后，我觉得这很适合我。我是 Slack 的忠实粉丝，这让我有机会回馈 Slack。” SaltClick 高级项目经理 Nicole Pomponio King of Prussia，宾夕法尼亚州分会领袖

“我始终坚信合作的力量和以包容性和多样性为主导的价值。这与领导职位无关，重点在于团结社区，实现职业和个人成长。” LDA Digital Solutions 创始人和 CEO Marilo Meta 阿尔巴尼亚地拉那分会领导者

在实践中，Slack 社区领导者是什么样的？



在 Slack 的支持下，你可以策划和举办本地聚会，邀请本地的 Slack 用户、爱好者，甚至只是对 Slack 感兴趣的人分享想法，了解在 Slack 中工作的新方式。我们鼓励你发挥创造力！

也许你的成员正在寻找 Slack 基础课程，而你的受众可能是更具技术能力的群体。在这种情况下，你的活动可以包括有关 Slack API 的内容。只要是 Slack 的内容都可以！归根结底，你要建立的是一个由充满热情和好奇心的 Slack 用户组成的网络。

我想加入！我该如何成为 Slack 社区领导者？

如要加入，请填写申请表。（这是展示你对 Slack 热爱的机会！）如果你提交的申请被选中，我们将尽快与你面谈，以便更好地了解你。如果一切顺利，你便成功入选！自此，我们将一起为你准备举办首场活动。当然，这一切都是在 Slack 中进行，所以比较轻松。

如果你目前还未考虑成为分会领导者，没关系！作为分会成员，你可以随时了解即将开展的活动。

立即申请，成为 Slack 国际网络中的一员，我们的国际网络由最终用户、设计师、管理员和开发者组成。我们期待你的加入！



