¿Eres superfan de Slack? Postúlate para liderar un capítulo de una Comunidad de Slack

¿Te conocen en tu equipo como la persona más experta en Slack? ¿O tal vez diseñaste un canvas para un nuevo empleado que facilita mucho su incorporación? ¿Eres alguien que no se resiste a subir un emoji personalizado o dos (o diez)?

¡Si esto te identifica, te hemos estado buscando!

A lo largo de los años, invitamos a los usuarios avanzados de Slack de todo el mundo a compartir sus conocimientos y experiencia sobre Slack en eventos y reuniones locales. Estos entusiastas de Slack son conocidos como líderes de la comunidad, las personas en el campo que reúnen a sus comunidades locales (o “capítulos”) para analizar todo lo relativo a Slack y el futuro del trabajo.

Los líderes de la Comunidad de Slack no son solo organizadores de eventos: son innovadores, pensadores críticos, conectores, visionarios y colaboradores. Son los defensores de Slack y nuestros principales seguidores. Pero no te fíes solo de nuestra palabra. Escucha directamente de ellos lo que significa ser un líder de la Comunidad de Slack.

Conoce a algunos líderes de la Comunidad de Slack

“Uno de los objetivos de mi vida es hacer sonreír a las personas. Cuando me enteré de que me iba a convertir en líder de la Comunidad de Slack, supe que era lo mío. Soy fanática de Slack, y esto me permitió contribuir a la comunidad”. Nicole Pomponio Gerente de proyectos sénior, SaltClick Líder del capítulo de King of Prusia, Pensilvania

“Siempre creí en la fuerza de la colaboración y el valor de liderar con inclusión y diversidad. No se trata de tener una posición de liderazgo, sino de unir a la comunidad en pos del crecimiento profesional y personal”. Marilo Meta Fundador y director general, LDA Digital Solutions Líder del capítulo de Tirana, Albania

¿Cómo es ser un líder de la Comunidad de Slack en la práctica?



Con el apoyo de Slack, planificas y organizas reuniones locales e invitas a usuarios y entusiastas de Slack locales o personas que sienten curiosidad por Slack para que compartan ideas y aprendan nuevas maneras de trabajar con Slack. Se te anima a desplegar tu creatividad.

Tal vez los miembros están buscando una sesión de introducción a Slack. Quizá tengas una audiencia más técnica, en cuyo caso tu evento puede incluir contenido sobre la API de Slack. ¡Todo lo que se trate de Slack, cuenta! Al fin y al cabo, estás generando una red de usuarios curiosos y apasionados por Slack.

Quiero participar. ¿Cómo me convierto en un líder de la Comunidad de Slack?

Para empezar, completa la solicitud. (Es tu oportunidad de demostrar tu amor por Slack). Si se selecciona tu solicitud, tendremos una entrevista rápida para conocerte mejor. Si todo va bien, estarás adentro. A partir de allí, trabajaremos juntos con el fin de prepararte para organizar tu primer evento. Todo esto se lleva a cabo en Slack, por supuesto... así que sabes que es sencillo.

Si convertirte en líder de un capítulo no está en tus planes ahora mismo, no hay problema. Puedes participar como miembro de un capítulo y mantenerte al día de los próximos eventos.

Postúlate ahora para convertirte en parte de la red internacional de usuarios finales, diseñadores, administradores y desarrolladores de Slack. Estaremos encantados de conocerte.



Encuentra tu lugar en la Comunidad de Slack

Ya seas un principiante o un experto, todos están invitados unirse a nuestra comunidad para apoyar todo nuestro trabajo y a Slack.