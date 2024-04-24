흔히 들을 수 있듯 시간이 거래를 망치는 법이죠. 영업 리더로서 여러분은 여러분과 팀이 가능한 한 빨리 목표를 달성하는 데 방해가 되는 요인을 없애시길 바랍니다. 시간이 많이 소요되는 원인에는 여러 채널에서 진행하는 판매 거래에 대한 각기 다른 대화, 부정확한 레코드 데이터, 여러 소프트웨어 도구에서 관리되는 중복된 수동 작업들이 포함되어 있습니다. Salesforce에서 진행한 연구에 따르면 조직은 거래를 성사하는 데 평균 열 개의 도구를 사용합니다. 이렇게 분산된 도구를 사용하면 그 비용이 만만치 않습니다. 영업 담당자가 실제 영업에 할애하는 시간은 단 28%에 불과하며, 많은 자원 소요와 함께 업무 맥락 전환의 부담도 가중되죠.

저희는 영업 리더분들에게서 소중한 의견을 받고, 여러분이 가장 중요한 고가치 활동에 시간을 집중할 수 있도록 일상적인 운영을 간소화하기 위한 서비스를 제공해 드리려 합니다. 2023년에 출시한 Slack Sales Elevate는 영업 팀의 인력, 프로세스, 앱, Salesforce Sales Cloud의 실시간 CRM 데이터를 Slack의 업무 흐름으로 가져와 판매자가 시간을 절약하고 더 빠르게 거래를 성사할 수 있는 필수 도구입니다.

오늘날 Slack은 팀의 거래 및 성과에 대해 실시간으로 조치할 수 있는 가시성을 Slack으로 가져와 전반적인 시야를 제공하는 강력하고도 새로운 영업 리더 경험으로 확장하여 출시하고 있습니다. 이러한 영업 리더의 시야를 이용해 주요 지표를 추적하고, 거래 진행 상황에 대한 알림을 수신하며, 파이프라인 변경 사항을 검토하고, 편리하게 Sales Cloud 레코드를 관리할 수 있으므로 확신을 갖고 예측하고 더 현명하게 결정할 수 있으며 거래를 더 빠르게 진행할 수 있습니다. 그 방법들을 확인해 보겠습니다.

Sales Elevate를 사용하여 더 빠르고 쉽게 판매 Sales Elevate를 사용한 400명 이상의 Slack 및 Salesforce 직원을 대상으로 한 달 동안 설문 조사를 진행한 결과는 다음과 같습니다. 영업 관리자의 87%가 훨씬 쉽게 거래 진행 상황을 파악할 수 있다고 응답

76%가 Sales Elevate 덕분에 생산성이 향상되었다고 응답

63%는 Sales Elevate로 판매를 더욱 순조롭게 진행할 수 있다고 응답

1. 실시간 가시성으로 거래를 순조롭게 진행

영업 리더가 직면하는 가장 큰 문제 중 하나는 실시간으로 비즈니스 상황을 계속 추적하는 일입니다. CRM 정보와 팀의 의견이 엇갈릴 수 있죠. 그뿐 아니라 계정과 관련된 대화 내용은 다양한 이메일, 전화 통화, 문자 및 Slack 메시지에 분산된 상태입니다. 어떻게 해야 정확한 상황을 파악할 수 있을까요?

Sales Elevate의 판매 홈은 이러한 문제를 해결하도록 고안된 Slack 워크스페이스입니다. 이곳은 Salesforce CRM 데이터와 연결되어 있어 주요 성과 지표, 계정 레코드, 유용한 거래 알림 등 모든 정보를 한곳에서 확인할 수 있으므로 영업 담당자의 진행 상황을 파악하며 초기에 거래 성사 기회나 장애물을 포착할 수 있습니다.

사무실에 있든 이동 중이든 위치에 상관없이 모바일 기기로 원활한 경험을 똑같이 이용할 수 있습니다. 거래 진행 상황에 대한 세부 정보를 파악하기 위해 다음 팀 회의를 기다릴 필요 없이, 새로운 거래-인사이트 알림으로 거래의 성사 또는 실패, 가치나 체결 날짜가 변경된 거래 건 등에 대한 요약을 매일 또는 주마다 미리 제공받을 수 있습니다. 최신 거래 동향을 빠르게 파악하고 예측에 대비하기가 그 어느 때보다 쉬워졌습니다.

또 조직의 파이프라인에 대한 전체 개요를 통해 수십 개의 탭을 클릭할 필요 없이 조치가 필요한 위치를 파악할 수 있습니다. 파이프라인 보기를 이용해 팀의 Sales Cloud 기회와 파이프라인을 단일 창에서 검토 및 관리할 수 있습니다. 이와 더불어, 특정 거래를 빠르게 심층 분석해 Salesforce에서 레코드 세부 정보를 검토한 다음, 바로 Slack의 계정 채널로 이동해 향후 진행 방식에 대한 전략을 수립할 수 있습니다. 거래 정보에서 Slack 대화로 전환할 때 시스템을 갈아탈 필요도 없고, 단 2초면 이 작업이 가능합니다.

예를 들어, 경영진 팀과 회의하던 중 즉시 데이터를 상세히 확인해야 한다면 어떻게 해야 할까요? 거래 필터로 계정 소유자나 예측 카테고리별로 기회를 분류하거나 그룹화할 수 있으므로 분기마다 빠르게 진행할 수 있는 거래와 같이 상황을 크게 바꿀 기회를 빠르게 식별할 수 있으며, Slack 채널의 대화를 검토해 팀의 거래 성사를 지원할 수 있습니다.

물론 데이터 정확성은 팀에서 제공하는 보고만큼이나 우수합니다. 하지만 Sales Elevate를 사용하면 담당자가 Slack에서 파이프라인을 관리하면서 겪는 마찰이 발생하지 않게 됩니다. 담당자는 기회 리스트를 이용하여 매우 빠르게 거래에 액세스하여 편집할 수 있으며, 편집한 업데이트 내용은 실시간으로 Sales Cloud와 동기화되어 CRM 관리에 들던 시간을 53%나 절약할 수 있습니다.

이는 여러분과 영업 관리자 모두에게 성공 요인으로 작용합니다. 영업 담당자는 고객을 지원할 시간적 여유를 추가로 확보할 수 있고, 여러분은 더 나은 결정을 더욱 신속하게 내리기 위한 비즈니스 데이터 가시성을 갖출 수 있습니다. 이 모든 것을 여러분과 팀이 이미 업무를 수행하고 있는 Slack에서 해결할 수 있죠.

2. 자동화 및 생성형 AI를 통한 거래 가속화

최근 AI는 많은 주목을 받고 있으며, 주목 받을 만한 가치가 충분합니다. 자동화와 AI는 영업 조직에 완전히 새로운 수준의 효율성을 제공하고 있습니다.

워크플로로 프로세스를 자동화해 운영 간소화

영업 리더로서 여러분은 중요한 거래에 문제가 생겼을 때 즉시 알아챌 수 있어야 합니다. 하지만 모든 계정을 확인할 시간이 없을 수도 있습니다. Sales Elevate 워크플로가 부담을 크게 덜어주므로 더욱 자세히 파악하고 전략을 세워야 하는 일에 시간을 집중할 수 있습니다.

즉시 사용할 수 있는 Sales Elevate 워크플로에는 거래를 계속 진행하도록 지원하는 자동화가 포함되어 있습니다. 예를 들어, 거래가 정체될 경우 알림을 받고 즉시 조치를 취할 수 있습니다. 또 담당자는 거래 지원이나 승인을 요청할 수 있는 워크플로를 트리거할 수도 있습니다. 이를 통해 리소스를 찾는 데 들던 소중한 시간을 절약할 수 있습니다. 모든 사항이 Slack 채널에 공유되므로 모두가 동일한 정보를 파악할 수 있고, 사람들은 앱을 오가느라 낭비하는 시간을 줄일 수 있습니다.

“최신 모바일 사용자 인터페이스를 통해 Slack Sales Elevate 내에서 팀, 고객, 도구, 실시간 CRM 데이터와 연결될 수 있습니다. 제 팀은 관리 시간에만 53%나 단축할 수 있었습니다.” Slack 최고 수익 책임자 Kaylin Voss

Slack AI로 종합적인 데이터를 최대한 활용

이런 경우를 가정해 볼까요. 여러분이 지구 반대편에서 진행하는 컨퍼런스에 참석했는데, 팀과는 다른 시간대에서 일하고 있습니다. 특정 계정의 진행 현황에 대한 요약이 필요하고, 프로젝트에 참여하고 있는 관련 주제 전문가를 급하게 찾아야 하는 경우라면 어떻게 해야 할까요?

이전에는 필요한 정보를 찾을 때까지 Slack 채널과 다이렉트 메시지를 샅샅이 찾아보고 여러 브리프, 메모, 이메일을 확인해야 했습니다. 하지만 이제 영업 리더는 Slack AI를 활용하면 됩니다.

Slack AI를 사용하면 대화를 신속하게 요약하여 필요한 답을 찾는 데 소요되던 시간을 절약할 수 있습니다. 영업 리더를 위한 Slack AI의 기능은 다음과 같습니다.

검색 답변 은 자연스러운 말로 질문하면 일반적인 결과 리스트를 나열하는 것이 아닌, Slack의 데이터에서 관련 답변을 즉각적으로 찾아주는 기능입니다.

대화 요약 은 참여한 채널과 스레드의 주요 요점을 생성해 클릭 한 번으로 메시지를 파악할 수 있게 도와줍니다.

한 눈에 정리 는 가장 중요한 채널의 현황에 대한 맞춤화된 일일 요약을 제공하므로 상황을 파악하는 데 드는 시간을 줄이고 가장 중요도가 높은 일에 더 많은 시간을 할애할 수 있습니다.

Slack AI는 한 번 사용하면 반드시 계속 사용하고 싶은 기능일 것입니다. 이미 모든 규모의 기업에서 매주 사용자당 평균 97분의 시간 절감 효과를 누리고 있습니다.

3. 팀 성공 전략의 표준화 및 확장

훌륭한 리더는 팀이 발전하고 성장하는 데 도움이 될 방법을 찾아냅니다. 성과가 우수한 영업 팀을 구축한다는 것은 팀이 가장 잘 해낸 업무를 포착하고, 그 업무들을 조직 전반에 표준화한다는 뜻입니다. 올여름에 출시될 Slack Sales Elevate의 영업 템플릿은 팀의 성공 전략을 복제 및 확장하여 모든 AE를 MVP로 만들어 줄 것입니다.

영업 담당자는 이 템플릿들을 사용해 계정 계획, 상호 체결 계획 또는 경영진 보고를 처음부터 작성하는 등 시간이 많이 소요되던 프로세스를 자동화할 수 있습니다. 템플릿은 바로 사용하거나, 또는 팀의 모범 사례를 반영해 원하는 형식으로 구성해 사용할 수 있습니다. 템플릿은 Salesforce에서 관련 데이터를 자동으로 가져올 수 있어 바쁜 영업 담당자의 관리 업무에 대한 부담을 덜어줍니다. 가장 좋은 점은 영업 템플릿을 이용해 구축한 것은 모두 Slack 채널에서 바로 액세스할 수 있다는 점입니다.

또 팀은 고객과의 회의 준비, 거래 승인 및 체결 계획을 위해 Slack 리스트에서 모든 결과물, 소유자, 마감 기한 등을 추적할 수 있습니다. 리스트는 이번 여름에 제공되는 새 기능으로, 이를 통해 Slack에서 정보를 구조화할 수 있어 부서 간 협업 프로젝트부터 인바운드 요청에 이르는 모든 유형의 업무를 관리할 수 있습니다. 영업 템플릿에 리스트를 포함시켜 팀 업무의 조직성 향상 및 업무 책임감 증진을 도모하고, 리스트에 타사 앱의 데이터를 자동으로 불러와 업무를 간소화하세요.

올해 말에는 레코드 채널을 출시해 이미 사용 중인 채널의 기능을 강화할 예정입니다. 강화할 기능은 Salesforce 레코드에 매핑되는 Slack 채널로, 담당자가 Salesforce에서 새 기회를 생성하면 레코드의 모든 세부 정보가 해당 거래에 참여하는 모든 팀원이 있는 해당 Slack 채널에 자동으로 추가될 수 있습니다. 담당자가 활동을 기록하고 거래 상태를 업데이트하면 해당 정보는 채널과 Salesforce 레코드 모두에 업데이트됩니다.

거래가 체결되면 채널은 자체적으로 보관되고 축하가 시작됩니다! 레코드 채널은 Sales Cloud와 Slack을 더욱 긴밀히 연결해 주므로 획기적인 기능이라고 말할 수 있습니다. 영업 데이터와 판매 관련 대화를 어디서든 확인할 수 있어 전체 계정 팀에 더 높은 가시성을 확보해 주죠. 영업 경험을 통합하게 되면서 Slack을 떠나지 않고도 성공적인 전략 확장, 지식 공유, 거래 변경 사항에 따른 실시간 협업을 수행하기가 그 어느 때보다도 간편해졌습니다.

Slack Sales Elevate를 통해 영업 조직 혁신

최고의 영업 리더는 팀, 프로세스, CRM 데이터를 한곳에 모으는 것이 얼마나 강력한 힘이 되는지 잘 알고 있습니다. 정보와 리소스를 검색하는 데 소요되는 시간을 단축하면 여러분과 팀은 가장 중요한 업무인 판매에 집중할 수 있습니다. 이뿐 아니라 Slack을 통해 중요한 업데이트를 모두와 공유하고 중요한 계정 정보에 어디서든 쉽게 액세스할 수 있어 팀의 성공을 지원할 수 있죠.