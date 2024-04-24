Comme dit le dicton, le temps, c’est de l’argent. En tant que responsable commercial, vous devez supprimer les obstacles qui vous empêchent, votre équipe et vous, d’atteindre vos objectifs rapidement. Les différentes pertes de temps sont notamment causées par les conversations disparates sur plusieurs canaux au sujet des ventes, les données inexactes et les tâches manuelles redondantes gérées par différents outils. Une étude de Salesforce a montré que les entreprises utilisent en moyenne 10 outils pour conclure une vente. Cet éventail d’applications est contreproductif : les commerciaux consacrent seulement 28 % de leur temps à la vente. En cause : l’accumulation de données et les nombreux changements d’environnement.

Nous avons entendu les souhaits des responsables commerciaux. Notre objectif ? Faciliter leurs opérations quotidiennes pour leur permettre de se concentrer sur les tâches à forte valeur ajoutée les plus importantes. En 2023, nous avons lancé Slack Sales Elevate pour les équipes commerciales. Cet outil indispensable aide les commerciaux à gagner du temps et à signer des contrats plus rapidement en rassemblant leurs équipes, processus, applications ainsi que les données de GRC en temps réel de Salesforce Sales Cloud dans le flux de travail de Slack.

Aujourd’hui, nous poursuivons sur notre lancée avec une nouvelle expérience puissante pour les responsables commerciaux : un ensemble de vues qui offrent un panorama exploitable en temps réel sur les ventes et les performances de leur équipe au sein de Slack. Ces vues des responsables commerciaux vont vous permettre de suivre des indicateurs clés, d’être informé(e) de l’avancée des négociations, de vérifier les changements dans le pipeline et de gérer facilement les dossiers Sales Cloud. Résultat : vous pourrez générer vos prévisions en toute confiance, prendre des décisions plus éclairées et accélérer vos négociations. Découvrez comment.

Sales Elevate accélère et facilite la vente Nous avons interrogé plus de 400 collaborateurs de Slack et Salesforce ayant utilisé Sales Elevate pendant un mois. Voici les résultats : 87 % des responsables commerciaux affirment que l’outil permet de rester informé de l’avancée des contrats beaucoup plus facilement

76 % estiment que Sales Elevate améliore leur productivité

63 % déclarent que l’outil facilite la vente

1. Veillez à la bonne gestion des contrats grâce à une visibilité en temps réel

Le suivi des activités en temps réel est l’un des plus grands défis auquel sont confrontés les responsables commerciaux. Les données de GRC indiquent une chose, mais les équipes en disent une autre. Pour couronner le tout, les conversations au sujet du compte sont fragmentées entre plusieurs e-mails, appels téléphoniques, textos et messages Slack. Comment réussir à dresser un tableau précis ?

L’accueil des ventes de Sales Elevate est un espace de travail au sein de Slack conçu pour répondre à ces problèmes. Connecté à vos données du système GRC Salesforce, il fait apparaître des indicateurs clés de performance, des données sur les comptes ainsi que des notifications utiles sur les contrats, le tout de façon centralisée. Ainsi, vous pouvez suivre les progrès de vos commerciaux et, dès le départ, repérer des opportunités commerciales ou des obstacles.

Que vous soyez au bureau ou en déplacement, vous profiterez de la même expérience sur votre appareil mobile, en toute fluidité. Ainsi, au lieu d’attendre le prochain appel d’équipe pour obtenir des détails sur l’avancée des négociations, les nouvelles notifications clés sur les contrats vous fournissent de manière proactive des résumés quotidiens ou hebdomadaires sur les contrats gagnés ou perdus et sur ceux dont le montant ou la date de clôture a changé. Se tenir informé de l’avancée des négociations et préparer ses prévisions n’a jamais été aussi facile.

En outre, une vue d’ensemble du pipeline de votre entreprise vous indique où des mesures doivent être prises sans avoir à cliquer sur des dizaines d’onglets. La vue du pipeline vous aide à vérifier et à gérer les opportunités Sales Cloud de votre équipe ainsi que le pipeline depuis une vue unique. Vous pouvez rapidement accéder à un contrat spécifique pour consulter les informations de l’enregistrement de Salesforce, puis rejoindre immédiatement le canal du compte dans Slack afin d’élaborer votre stratégie pour faire avancer les négociations. Vous passez donc des informations du contrat à la conversation Slack en deux secondes à peine, sans changer de système.

Vous avez besoin d’obtenir des données précises au plus vite ? Lors d’une réunion avec votre équipe de direction, par exemple ? Les filtres de contrats vous aident à trier ou à regrouper les opportunités par propriétaire de compte ou par catégorie de prévision, afin d’identifier rapidement les opportunités en mesure de faire avancer les choses, comme les contrats qui peuvent être conclus par trimestre. Vous pouvez ensuite approfondir la conversation dans les canaux Slack pour aider votre équipe à conclure la vente.

Bien entendu, l’exactitude de vos données repose sur ce que transmettent vos équipes. Avec Sales Elevate, les commerciaux ne sont plus confrontés aux frictions liées à la gestion du pipeline dans Slack. Grâce aux listes des opportunités, les commerciaux peuvent accéder à leurs contrats et les modifier en un rien de temps. Ces mises à jour se synchronisent avec Sales Cloud en temps réel, ce qui réduit le temps d’administration du système de GRC de 53 %.

Tout le monde y gagne : les commerciaux peuvent consacrer davantage de temps à aider leurs clients, et vous bénéficiez d’une meilleure visibilité sur les données commerciales sur lesquelles vous vous appuyez pour prendre de meilleures décisions plus rapidement. Et tout ceci se passe là où votre équipe et vous travaillez déjà : au sein de Slack.

2. Signez vos contrats plus rapidement avec l’automatisation et l’IA générative

De nos jours, l’IA fait beaucoup parler d’elle. Et pour cause : l’automatisation et l’IA offrent un tout nouveau niveau d’efficacité aux entreprises commerciales.

Simplifiez vos opérations en automatisant les processus grâce aux flux de travail

En tant que responsable commercial, vous devez être informé(e) immédiatement lorsque des contrats importants ne se passent pas comme prévu. Cependant, vous n’avez pas le temps de vérifier chaque compte. Les flux de travail Sales Elevate font le plus gros du travail pour vous afin que vous puissiez vous concentrer sur des tâches plus stratégiques et plus importantes.

Les flux de travail prêts à l’emploi de Sales Elevate comprennent des automatisations qui permettent de faire avancer les ventes. Par exemple, si un contrat est bloqué, vous recevrez une alerte vous permettant d’agir sur-le-champ. Par ailleurs, les commerciaux ont la possibilité de déclencher des flux de travail pour demander de l’assistance pour un contrat ou une approbation. Résultat : ils gagnent un temps précieux au lieu de chercher des ressources. Grâce au partage des informations dans un canal Slack, tout le monde reste sur la même longueur d’onde, ce qui réduit le temps passé à basculer d’une application à l’autre.

« Grâce à une interface utilisateur moderne et mobile, je suis en mesure de me connecter avec mon équipe, mes clients, mes outils et mes données de GRC en temps réel, le tout depuis Slack Sales Elevate. Mon équipe a gagné 53 % du temps consacré aux tâches administratives. » Kaylin Voss Chief Revenue Officer, Slack

Exploitez au mieux vos données collectives avec Slack AI

Imaginez : vous assistez à une conférence à l’autre bout du monde et votre fuseau horaire est différent de celui de votre équipe. Cependant, vous avez besoin d’obtenir un récapitulatif de ce qu’il s’est passé pour un compte spécifique. Vous devez aussi trouver un expert sur un sujet au plus vite. Que faites-vous ?

Auparavant, vous auriez peut-être fouillé dans vos canaux et messages directs Slack. Vous auriez dû lire plusieurs briefings, notes et e-mails avant de trouver ce que vous cherchiez. Dorénavant, les responsables commerciaux s’appuient sur Slack AI.

En résumant les conversations en quelques secondes, Slack AI vous aide à gagner le temps que vous auriez passé à chercher les réponses dont vous avez besoin. Les fonctionnalités de Slack AI pour les responsables commerciaux comprennent :

La recherche de réponses , pour vous aider à trouver sur-le-champ les réponses pertinentes à partir des données dans Slack en posant des questions de façon naturelle, au lieu d’obtenir une liste de résultats généraux.

Les résumés de conversation , pour vous permettre de rattraper les messages que vous avez manqués en un clic, en générant les informations clés de vos canaux et fils de discussion.

Les récaps , pour vous offrir un récapitulatif quotidien personnalisé de ce qu’il s’est passé dans vos canaux les plus importants, afin que vous consacriez moins de temps à vous mettre à jour et davantage de temps à vos tâches les plus importantes.

Essayer Slack AI, c’est l’adopter. Des entreprises de toutes tailles gagnent déjà en moyenne 97 minutes par utilisateur chaque semaine.

3. Standardisez et développez les stratégies gagnantes de votre équipe

Un dirigeant efficace trouve des solutions pour aider ses équipes à se développer et à grandir. Mettre en place une équipe commerciale performante, c’est être en mesure d’identifier les points forts de votre équipe et de les rationaliser à l’échelle de l’entreprise. Dès cet été, les modèles commerciaux de Slack Sales Elevate vous aideront à reproduire et à déployer les stratégies gagnantes de votre entreprise, en faisant de chaque chargé de compte un partenaire indispensable.

Les commerciaux peuvent utiliser ces modèles pour automatiser le processus chronophage d’élaboration d’un plan de compte, d’un plan de clôture commun ou d’un brief. Ces modèles sont prêts à être utilisés tels quels ou peuvent être personnalisés pour prendre en compte les bonnes pratiques de votre équipe. Ils peuvent extraire automatiquement les données pertinentes de Salesforce, en évitant les tâches administratives à vos commerciaux déjà bien occupés. La cerise sur le gâteau ? Tout ce que vous créez avec des modèles commerciaux est accessible directement depuis vos canaux Slack.

Par ailleurs, les équipes auront la possibilité de s’informer sur tous les livrables, les responsables et les dates d’échéance concernant la préparation des rendez-vous clients, les validations de contrats, les plans de clôture, etc., le tout dans une liste Slack. Les listes constituent une nouvelle fonctionnalité disponible cet été. Elles vous permettent de structurer les informations dans Slack afin de gérer tous les types de tâches, des projets transverses aux demandes entrantes. Intégrez des listes à vos modèles commerciaux pour mieux organiser et responsabiliser le travail de votre équipe. Vous récupérerez automatiquement vos données à partir d’applications tierces dans une liste pour simplifier vos tâches.

Plus tard dans l’année, nous stimulerons les canaux que vous utilisez déjà en déployant les canaux d’enregistrement. Il s’agit de canaux Slack qui assurent le mappage vers les enregistrements Salesforce. Lorsqu’un commercial crée une nouvelle opportunité dans Salesforce, toutes les informations de l’enregistrement sont automatiquement ajoutées au canal Slack correspondant, qui regroupe l’ensemble des membres de l’équipe travaillant sur le contrat. Lorsque les commerciaux chargent des activités et mettent à jour le statut d’une négociation, cette information est actualisée dans le canal et dans l’enregistrement Salesforce.

Lorsque le contrat est conclu, le canal s’archive de lui-même. Le moment est venu de célébrer cette réussite ! Les canaux d’enregistrement représentent des atouts majeurs, car ils permettent de relier davantage Sales Cloud et Slack. Les données de vente et les conversations commerciales sont disponibles de n’importe où, ce qui améliore la visibilité pour l’ensemble de l’équipe du compte. En unifiant l’expérience commerciale, déployer des stratégies gagnantes, partager des connaissances et collaborer en temps réel sur les modifications des contrats sans avoir à quitter Slack devient un vrai jeu d’enfant.

Transformez votre entreprise commerciale avec Slack Sales Elevate

Les meilleurs responsables commerciaux sont conscients de l’importance de centraliser leurs équipes, leurs processus et leurs données de GRC au même endroit. En réduisant le temps passé à chercher des informations et des ressources, vous et votre équipe êtes en mesure de vous concentrer sur ce qui compte le plus : la vente. Mais ce n’est pas fini. Grâce à Slack, vous pouvez facilement indiquer des mises à jour importantes et accéder à des informations de compte essentielles de n’importe où. Vous offrez ainsi à votre équipe les moyens de réussir.