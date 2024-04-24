El tiempo acaba con todas las negociaciones, como se suele decir. Como líder de ventas, debes eliminar los obstáculos que impiden que tú y tu equipo alcancéis vuestros objetivos lo antes posible. Entre los culpables de la pérdida de tiempo se encuentran las conversaciones dispares sobre acuerdos de ventas en distintos canales, los datos de registro inexactos y las tareas manuales duplicadas que se gestionan en diversas herramientas de software. Un estudio de Salesforce reveló que las organizaciones utilizan una media de 10 herramientas para cerrar acuerdos. El coste de esta diseminación es elevado: los representantes de ventas dedican tan solo el 28 % de su tiempo a vender como tal. Toda esta saturación y el cambio de contexto tiene sus consecuencias.

Líderes de ventas, os hemos escuchado y estamos aquí para agilizar las operaciones diarias con el objetivo de que podáis invertir vuestro tiempo en las actividades de alto valor que más importan. En 2023, lanzamos Slack Sales Elevate para los equipos de ventas, una herramienta esencial para ayudar a los vendedores a ahorrar tiempo y cerrar negociaciones con mayor rapidez al llevar a tu personal, los procesos, las aplicaciones y los datos de CRM en tiempo real de Salesforce Sales Cloud al flujo de trabajo en Slack.

Hoy, ampliamos ese lanzamiento con una nueva y potente experiencia de líder de ventas, un conjunto de vistas que aporta visibilidad práctica y en tiempo real sobre las negociaciones y el rendimiento de tu equipo en Slack. Estas vistas de líder de ventas te permitirán realizar un seguimiento de las métricas clave, recibir notificaciones sobre el progreso de los acuerdos, revisar los cambios en la canalización y gestionar fácilmente los registros de Sales Cloud, para que puedas hacer previsiones con confianza, tomar decisiones más inteligentes y progresar más rápido en los acuerdos. Aquí te explicamos cómo funcionan.

Las ventas son más rápidas y sencillas gracias a Sales Elevate Hemos encuestado a más de 400 empleados de Slack y Salesforce que han utilizado Sales Elevate durante un mes y esto es lo que nos han contado: El 87 % de los directores de ventas afirmó que resulta mucho más fácil estar al día de los acuerdos.

El 76 % señaló que Sales Elevate mejora su productividad.

El 63 % declaró que la herramienta facilita las ventas.

1. Lleva los acuerdos por buen camino con la visibilidad en tiempo real

Uno de los mayores desafíos a los que se enfrentan los líderes de ventas es poder hacer un seguimiento de su empresa en tiempo real. Sus datos de CRM dicen una cosa, pero los equipos dicen otra. Además, las conversaciones relacionadas con la cuenta están fragmentadas en varios correos electrónicos, llamadas telefónicas, mensajes de texto y mensajes de Slack. ¿Cómo se puedes obtener una imagen precisa?

La vista de inicio de ventas de Sales Elevate es un espacio de trabajo en Slack diseñado para solucionar esta cuestión. Puesto que está conectado a tus datos de CRM de Salesforce, extrae las métricas clave de rendimiento, los registros de las cuentas y las notificaciones útiles sobre negociaciones, todo ello en un mismo lugar. De esta forma, puedes realizar un seguimiento de los progresos de tus vendedores e identificar desde el principio oportunidades u obstáculos para cerrar un acuerdo.

Tanto si estás en la oficina como de viaje, disfrutarás de la misma experiencia fluida desde tu dispositivo móvil. De esta forma, en lugar de tener que esperar a la próxima llamada del equipo para obtener los detalles sobre el progreso de los acuerdos, las nuevas notificaciones que informan sobre los acuerdos ofrecen de forma proactiva resúmenes diarios o semanales de los acuerdos cerrados o perdidos, o de las negociaciones cuyo valor o fecha de cierre han cambiado. Estar al día de los movimientos de los acuerdos y preparar tus previsiones nunca fue tan fácil.

Además, un resumen general completo de la canalización de tu organización te muestra dónde tienes que actuar sin tener que pasar por decenas de pestañas. La vista de canalización te ayuda a revisar y gestionar las oportunidades y la canalización de Sales Cloud de tu equipo en una única vista. Puedes desglosar con rapidez un acuerdo específico para revisar los detalles del registro desde Salesforce y, a continuación, saltar inmediatamente al canal de la cuenta en Slack para elaborar estrategias sobre cómo progresar. Pasarás de los detalles de la negociación a la conversación en Slack en pocos segundos, sin cambiar de sistema.

¿Tienes que consultar datos inmediatamente, por ejemplo, durante una reunión con tu equipo directivo? Los filtros de acuerdos te ayudan a clasificar o agrupar las oportunidades por propietario de cuenta o categoría de previsión a fin de que puedas identificar rápidamente las oportunidades con las que generar un cambio (como las negociaciones que se pueden incorporar por trimestre) y profundizar en la conversación en los canales de Slack para ayudar a tu equipo a cerrar el acuerdo.

Obviamente, la precisión de los datos depende de lo que informen los equipos. Sales Elevate elimina la fricción que supone para los representantes gestionar su canalización en Slack. Gracias a las listas de Oportunidad, los representantes pueden acceder a sus ofertas y editarlas en cuestión de segundos. Estas actualizaciones se sincronizan con Sales Cloud en tiempo real, lo que reduce el tiempo de administración de CRM en un 53 %.

Tanto tú como tus vendedores salís ganando. Los vendedores recuperan más tiempo que pueden invertir en atender a sus clientes y tú obtienes más visibilidad de los datos empresariales en los que confías para tomar mejores decisiones, más rápido. Todo ello ocurre justo donde tú y tu equipo ya estáis trabajando, en Slack.

2. Agiliza las negociaciones con la automatización y la IA generativa

La IA se está volviendo muy popular últimamente y es por una buena razón. La automatización y la IA mejoran la eficiencia de las organizaciones de ventas.

Optimiza tus operaciones al automatizar procesos con los flujos de trabajo

Como líder de ventas, tienes que saber al momento cuándo se desvían los acuerdos importantes. Sin embargo, es probable que no tengas tiempo para comprobar cada cuenta. Los flujos de trabajo de Sales Elevate hacen el trabajo pesado por ti, para que puedas invertir tu tiempo en un trabajo más importante y estratégico.

Los flujos de trabajo preconfigurados de Sales Elevate incluyen automatizaciones que ayudan a mantener tus negociaciones en movimiento. Por ejemplo, si un acuerdo se estanca, recibirás una alerta para que puedas actuar de inmediato. Los representantes también pueden activar flujos de trabajo para solicitar asistencia o aprobaciones en acuerdos, lo que les ahorra un tiempo valioso buscando recursos. Puesto que todo se comparte en un canal de Slack, es más fácil que todo el mundo esté en sincronía y se reduce la cantidad de tiempo que el personal pierde alternando entre aplicaciones.

“Gracias a la interfaz de usuario moderna y para dispositivos móviles, puedo conectar con mi equipo, la clientela, las herramientas y los datos de CRM en tiempo real, todo ello desde Slack Sales Elevate. Mi equipo ha ahorrado un 53 % solo en tiempo de administración”. Kaylin Voss Directora de ingresos, Slack

Sácales el máximo partido a tus datos colectivos con IA de Slack

Visualiza esta situación: estás en una conferencia a la otra punta del mundo, trabajando en otro huso horario con tu equipo, pero precisas de un resumen de lo que ha ocurrido con una determinada cuenta y necesitas encontrar una persona experta en la materia que trabaje en tal proyecto lo más rápido posible. ¿Qué harías?

En el pasado, es posible que tuvieras que rebuscar en tus canales de Slack y mensajes directos y leer varios informes, notas y correos electrónicos hasta encontrar lo que necesitabas. Ahora los líderes de ventas confían en IA de Slack.

IA de Slack te puede ayudar a ahorrar el tiempo que normalmente emplearías buscando las respuestas que necesitas, ya que resume las conversaciones en segundos. Las funciones de IA de Slack para los líderes de ventas incluyen lo siguiente:

Respuestas de búsqueda , para ayudarte a encontrar al momento respuestas pertinentes a partir de los datos en Slack, puedes formular las preguntas empleando un lenguaje natural, en lugar de una lista de resultados general.

Resúmenes de conversaciones , te ponen al día en los mensajes con tan solo un clic, destacando la información esencial de tus canales e hilos de conversaciones.

Síntesis , para ofrecerte un resumen diario personalizado de lo que ocurre en tus canales más importantes, de modo que puedas dedicar menos tiempo a ponerte al día y más a tu trabajo de mayor prioridad.

Cuando pruebes IA de Slack, te darás cuenta de que no puedes vivir sin ella. Empresas de todos los tamaños ya ahorran una media de 97 minutos por usuario cada semana.

3. Estandariza y escala las estratégicas de éxito de tu equipo

Un buen líder siempre encuentra la manera de ayudar a que sus equipos crezcan y se desarrollen. Crear un equipo de ventas de alto rendimiento significa ser capaz de captar las cosas que tu equipo hace mejor y estandarizarlas en toda la organización. Este verano, las plantillas de ventas de Slack Sales Elevate te ayudarán a reproducir y escalar las estrategias de éxito de tu equipo, lo que convertirá a cada ejecutivo de cuenta en una pieza valiosa de la empresa.

Los vendedores pueden utilizar estas plantillas para automatizar el laborioso proceso de crear desde cero un plan de cuentas, un plan de cierre de mutuas o un informe ejecutivo. Las plantillas están listas para usar o se pueden personalizar para reflejar las mejores prácticas de tu equipo. Pueden extraer automáticamente los datos relevantes de Salesforce, eliminando el trabajo administrativo de tus atareados vendedores. El aspecto más positivo es que se puede acceder a todo lo que creas con las plantillas de ventas directamente desde tus canales de Slack.

Además, los equipos podrán realizar, en una lista de Slack, un seguimiento de todos los productos, propietarios, fechas de vencimiento y mucho más, para la preparación de reuniones con clientes, aprobaciones de acuerdos y planes de cierre. Las Listas son una nueva función que lanzaremos este verano que te permite estructurar la información en Slack para que puedas gestionar todo tipo de trabajo, desde proyectos multidisciplinares hasta solicitudes entrantes. Incorpora las listas en tus plantillas de ventas para aportar más organización y responsabilidad al trabajo de tu equipo; también puedes extraer automáticamente tus datos de aplicaciones de terceros en una lista para agilizar el trabajo.

A finales de este año, potenciaremos los canales que ya usas con el lanzamiento de los canales de registro. Se trata de canales de Slack que se asignan a registros de Salesforce. Cuando un representante crea una nueva oportunidad en Salesforce, todos los detalles del registro se pueden añadir de forma automática al canal de Slack correspondiente, donde están todas las personas del equipo que trabajan en la negociación. Cuando los representantes registran actividades y actualizan el estado de la negociación, la información se actualiza tanto en el canal como en el registro de Salesforce.

Tras cerrar el acuerdo, el canal se archiva y ¡pueden empezar las celebraciones! Los canales de registro suponen un verdadero cambio porque acercan aún más Sales Cloud y Slack: se puede acceder a los datos y a las conversaciones de ventas que están en todas partes, lo que mejora la visibilidad para todo el equipo de cuentas. Al unificar la experiencia de ventas, es más fácil que nunca escalar estrategias exitosas, compartir conocimientos y colaborar en los cambios del acuerdo en tiempo real, sin tener que salir de Slack.

Transforma tu organización de ventas con Slack Sales Elevate

Los mejores líderes de ventas entienden el beneficio de tener sus equipos, procesos y datos de CRM juntos en un solo lugar. Si se reduce la cantidad de tiempo dedicada a buscar información y recursos, tú y tu equipo podéis centraros en lo más importante: vender. Pero esto no es todo. Slack te permite compartir actualizaciones importantes y acceder a información clave de cuentas desde cualquier lugar, para que puedas fomentar el éxito de tu equipo.