Il tempo è nemico di tutte le trattative, si sa. In qualità di leader delle vendite, sicuramente desideri rimuovere gli ostacoli che impediscono a te e al tuo team di raggiungere gli obiettivi il più rapidamente possibile. Tra i fattori che causano ritardi e perdite di tempo ci sono conversazioni sulle trattative di vendita sparse in più canali, dati imprecisi‌ e attività manuali duplicate gestite in diversi strumenti software. Uno studio di Salesforce ha rilevato che le organizzazioni utilizzano in media 10 strumenti per concludere le trattative. Il costo di questa dispersione è elevato: i rappresentanti di vendita dedicano effettivamente solo il 28% del loro tempo alla vendita. L’aumento smisurato di strumenti e i cambi di contesto occupano il resto.

Abbiamo ascoltato i leader delle vendite e siamo qui per semplificare le operazioni quotidiane in modo che possano concentrarsi sulle attività ad alto valore che contano di più. Nel 2023, abbiamo lanciato Slack Sales Elevate per i team di vendita, uno strumento essenziale per aiutare i venditori a risparmiare tempo e a chiudere le trattative più velocemente insieme, portando persone, processi, app e dati CRM in tempo reale da Salesforce Sales Cloud nel flusso di lavoro in Slack.

Oggi intendiamo ampliare questo lancio con una nuova e potente esperienza per i leader delle vendite, un insieme di visualizzazioni che garantiscono informazioni utili e in tempo reale sulle trattative e sulle prestazioni del team in Slack. Queste visualizzazioni consentiranno ai leader delle vendite di monitorare le metriche chiave, ricevere notifiche sull'avanzamento delle trattative, rivedere le modifiche alla pipeline e gestire facilmente i record di Sales Cloud, in modo da poter fare previsioni con sicurezza, prendere decisioni più informate e accelerare le trattative. Ecco come.

L'utilizzo di Sales Elevate semplifica e velocizza le vendite Abbiamo intervistato più di 400 dipendenti Slack e Salesforce che hanno utilizzato Sales Elevate nel corso di un mese ed ecco cosa hanno riferito: L’87% dei responsabili delle vendite ha affermato che è molto più facile rimanere aggiornati sulle trattative

Il 76% ha affermato che Sales Elevate aumenta la produttività

Il 63% ha affermato che lo strumento semplifica la vendita

1. Tieni le trattative sotto controllo grazie alla visibilità in tempo reale

Monitorare le attività in tempo reale è una delle maggiori sfide che i responsabili delle vendite devono affrontare. Il CRM dice una cosa, ma i team ne dicono un'altra. Inoltre, le conversazioni relative all'account sono frammentate in varie e-mail, telefonate, SMS e messaggi di Slack. Come riuscire a ottenere una visione accurata?

La home delle vendite di Sales Elevate è un’area di lavoro in Slack progettata per risolvere proprio questo problema. Connessa ai dati del CRM di Salesforce, mostra indicatori chiave di prestazione, record di account e utili notifiche sulle trattative in un unico posto, così puoi monitorare i progressi dei venditori e individuare tempestivamente opportunità o ostacoli commerciali.

Che tu sia in ufficio o in viaggio, vivrai la stessa esperienza fluida sul tuo dispositivo mobile. Pertanto, invece di dover attendere la prossima chiamata con il team per ottenere dettagli sull'avanzamento delle trattative, le nuove notifiche sulle trattative forniscono in modo proattivo riepiloghi giornalieri o settimanali delle trattative vinte o perse o di quelle il cui valore o data di chiusura sono cambiati. Rimanere informato sull'andamento delle trattative e preparare le previsioni non è mai stato così facile.

Inoltre, una panoramica completa della pipeline dell’organizzazione ti mostra dove devi intervenire senza dover fare clic su decine di schede. La visualizzazione della pipeline ti aiuta a esaminare e gestire la pipeline e le opportunità di Sales Cloud del team in un'unica visualizzazione. Puoi approfondire rapidamente una trattativa specifica per rivedere i dettagli dei record da Salesforce e quindi passare immediatamente al canale dell'account in Slack per definire strategie su come procedere. Passerai dalle informazioni sulle trattative alla conversazione in Slack in due secondi netti, senza cambiare sistema.

Hai bisogno di esaminare immediatamente e più a fondo i dati, ad esempio durante una riunione con il gruppo dirigente? I filtri delle trattative ti aiutano a ordinare o raggruppare le opportunità in base al proprietario dell'account o alla categoria di previsione in modo da poter identificare rapidamente le opportunità che possono fare la differenza, come le trattative che possono essere completate nel trimestre, e approfondire la conversazione nei canali di Slack per aiutare il tuo team ad arrivare al traguardo.

Naturalmente, la precisione dei dati dipende da ciò che trasmettono i team. Sales Elevate semplifica la gestione della pipeline in Slack: grazie agli elenchi di opportunità, i rappresentanti possono accedere e modificare le proprie trattative in pochi secondi e questi aggiornamenti si sincronizzano con Sales Cloud in tempo reale, riducendo i tempi di amministrazione del CRM del 53%.

Questo è un vantaggio sia per te che per i venditori: loro ottengono più tempo a disposizione per supportare i clienti e tu ottieni maggiore visibilità sui dati aziendali su cui fai affidamento per prendere decisioni migliori, più velocemente. E tutto accade proprio dove tu e il tuo team state già lavorando, in Slack.

2. Accelera le trattative con l’automazione e l’IA generativa

L’IA è al centro dell’attenzione in questi giorni, e per una buona ragione. L'automazione e l'IA portano le organizzazioni di vendita a un livello completamente nuovo di efficienza.

Semplifica le operazioni automatizzando i processi con i workflow

In qualità di leader delle vendite, devi sapere immediatamente quando trattative importanti incontrano degli ostacoli. Tuttavia, probabilmente non hai tempo per verificare ogni singolo account. I workflow di Sales Elevate fanno il lavoro pesante per te, così puoi concentrare il tuo tempo su attività più strategiche e di valore.

I workflow pronti all'uso di Sales Elevate includono automazioni che aiutano a far progredire le trattative. Ad esempio, se una trattativa si blocca, riceverai un avviso in modo da poter agire immediatamente. I rappresentanti possono anche attivare i workflow per richiedere supporto o approvazioni per le trattative, il che consente loro di risparmiare tempo prezioso nella ricerca di risorse. Grazie alla condivisione di tutti gli elementi in un canale di Slack, le persone sono sempre sulla stessa lunghezza d’onda e trascorrono meno tempo passando da un'app all'altra.

“Con un'interfaccia utente moderna e mobile, posso connettermi con il mio team, i clienti, gli strumenti e i dati CRM in tempo reale, tutto in Slack Sales Elevate. Il mio team ha risparmiato il 53% solo in termini di tempo di amministrazione.” Kaylin Voss Chief Revenue Officer, Slack

Ottieni il massimo dai dati collettivi con l’IA di Slack

Ipotizziamo questo scenario: sei a una conferenza dall'altra parte del mondo, lavori in un fuso orario diverso rispetto al tuo team, ma hai bisogno di ottenere un riepilogo di ciò che sta accadendo su un account specifico e di trovare un esperto in materia che sta lavorando al progetto, al più presto. Cosa fai?

In passato, avresti dovuto cercare nei canali di Slack e nei messaggi diretti e leggere diversi brief, note ed e-mail finché non trovavi ciò di cui avevi bisogno. Ora i leader delle vendite si affidano all’IA di Slack.

Riassumendo le conversazioni in pochi secondi, l’IA di Slack ti aiuta a risparmiare il tempo che altrimenti avresti dedicato alla ricerca delle risposte di cui hai bisogno. Le funzioni dell’IA di Slack per i leader delle vendite includono:

Cercare risposte , per aiutarti a trovare immediatamente risposte pertinenti dai dati in Slack ponendo domande usando il linguaggio naturale, invece di ottenere un elenco di risultati generali.

Riepiloghi di conversazione , che ti consentono di metterti in pari con i messaggi generando i punti chiave principali dei canali e delle conversazioni con un semplice clic.

Sintesi , per fornire un riepilogo giornaliero personalizzato di ciò che accade nei canali più importanti, in modo da poter dedicare meno tempo agli aggiornamenti e più tempo al lavoro prioritario.

Una volta provata l’IA di Slack, non vorrai più farne a meno. Le aziende di tutte le dimensioni stanno già risparmiando in media 97 minuti a utente ogni settimana.

3. Standardizza e modula le strategie vincenti del tuo team

Un leader efficace trova soluzioni per aiutare i propri team a svilupparsi e crescere. Creare un team di vendita altamente performante significa essere in grado di individuare i punti di forza del team e razionalizzarli all’interno dell’organizzazione. Disponibili a partire da quest’estate, i modelli di vendita di Slack Sales Elevate ti aiuteranno a replicare e implementare le strategie vincenti del tuo team, garantendo il successo di ogni account executive.

I venditori possono utilizzare questi modelli per automatizzare il lungo processo di creazione di un piano di account, un piano di chiusura‌ o un brief esecutivo. I modelli sono pronti per l'uso così come sono o possono essere personalizzati per riflettere le procedure consigliate del tuo team. Possono estrarre automaticamente i dati rilevanti da Salesforce, eliminando il lavoro amministrativo per i venditori. La ciliegina sulla torta? Tutto ciò che crei con i modelli aziendali è accessibile direttamente dai canali di Slack.

Inoltre, i team potranno tenere traccia di tutti i risultati, i proprietari, le date di scadenza e molto altro per la preparazione delle riunioni con i clienti, l'approvazione delle trattative e i piani di chiusura in un elenco di Slack. Gli elenchi sono una nuova funzione disponibile quest'estate che ti consente di strutturare le informazioni in Slack in modo da poter gestire tutti i tipi di lavoro, dai progetti interfunzionali alle richieste in arrivo. Integra gli elenchi nei modelli di vendita per garantire maggiore organizzazione e responsabilità al lavoro del tuo team e inserisci automaticamente i dati da app di terze parti in un elenco per semplificare le attività.

Entro la fine dell'anno, potenzieremo i canali che già utilizzi lanciando i canali dei record, che sono canali di Slack associati ai record di Salesforce. Quando un rappresentante crea una nuova opportunità in Salesforce, tutti i dettagli del record possono essere automaticamente aggiunti a un canale di Slack corrispondente che raggruppa tutti i membri del team che lavorano sulla trattativa. Quando i rappresentanti registrano le attività e aggiornano lo stato della trattativa, le informazioni vengono aggiornate sia nel canale che nel record di Salesforce.

Una volta conclusa la trattativa, il canale si archivia automaticamente e i festeggiamenti possono iniziare. I canali dei record rappresentano un punto di svolta perché integrano ancora di più Sales Cloud e Slack: le conversazioni e i dati sulle vendite sono disponibili ovunque, migliorando la visibilità per l'intero team di account. Unificando l'esperienza di vendita, è più facile che mai implementare strategie di successo, condividere conoscenze e collaborare sulle modifiche delle trattative in tempo reale, senza dover mai uscire da Slack.

Trasforma la tua organizzazione di vendita con Slack Sales Elevate

I migliori leader delle vendite sono consapevoli dell’importanza di centralizzare i propri team, processi e dati CRM in un unico posto. Riducendo il tempo dedicato alla ricerca di informazioni e risorse, tu e il tuo team potrete concentrarvi su ciò che conta di più: la vendita. Ma non finisce qui. Slack semplifica la condivisione di aggiornamenti importanti e l'accesso a informazioni essenziali sull'account da qualsiasi luogo, così puoi favorire il successo del team.