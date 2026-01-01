Slack により、世界中の中小規模の企業が、より少ないリソースで、より多くのことを成し遂げられるようになりました。世界レベルのカスタマーエクスペリエンスの提供から、社内のチームや外部のパートナーとのコミュニケーションの一元化まで、Slack を使ってあらゆる場所の組織があらゆるリソースを最大限に活用しています。

その結果、多くの中小企業が Slack を使って業務を強化し、ビジネスの規模を拡大しています。実際に小規模かつ強力なチームがどのように Slack を活用しているかについて、Megan 氏と Renee 氏の声をご紹介します。

「小規模な当社にとって、Slack は強力なコラボレーションツールになっています。実際に Slack によってプロジェクトでの連携方法が大きく変革され、会話も楽しく生産的になりました。Slack なしでどうやって仕事をしていたのか、今では想像もできませんね」 Vicasso Product Manager Megan Ardis 氏 チェリーヒル（米国ニュージャージー州）チャプターリーダー

中小企業向けの新しいコミュニティが登場

中小企業には、それぞれにストーリーがあります。事業をゼロから築き上げるのは決して簡単なことではありません。ロジスティクス管理をはじめ、成功を収めるためには膨大な努力が必要です。だその経験を語り、共有することに大きな価値があるはずです。

私たちはそのために何かできないかと考えました。そして……

Slack のスモールビジネスコミュニティの登場です！これは、それぞれのストーリーを共有し、お互いに質問し、Slack を活用してビジネスをレベルアップする方法を伝え合う、中小企業の皆さま専用のスペースです。

「急成長中のスタートアップである YellowBird のチームは、時差を超えて常につながっている必要があります。Slack のおかげで、パートナーと協力し、新製品の最新情報を共有して、ほかの生産性ツールとも効果的に連携できるようになりました」 YellowBird Product Manager Renee Pierson 氏 Slack Community メンバー

コミュニティに参加して、スモールビジネスを成長させる方法を学ぶ

このコミュニティに入ると、日々成長を続ける中小企業のオーナー、従業員、起業家のネットワークに加わることができます。そこにいるのは、皆さんが今置かれている状況を理解し、ビジネスを拡大させるのに何が必要かを知っている人たち、そして、Slack の活用により業務を導いてきた人たちです。

コミュニティでは、Slack の活用事例やベストプラクティスなど、スモールビジネスに役立つリソースのライブラリにもアクセスできます。また、Slack のチームやコミュニティリーダーとともに、コミュニティイベントで話をするチャンスもあります。

コミュニティへの参加をリクエストする

Slack では現在、この新しいコミュニティにふさわしい皆さまにご参加いただくため、メンバーシップに関して一定の条件を設けています。具体的には、現在は従業員 200 名以下の組織のメンバーさまからのリクエストのみを受け付けています。

参加をリクエストする方法 まず、スモールビジネスコミュニティへの参加をリクエストする必要があります。このリクエストは Slack Community の公式ワークスペースで行います。 ワークスペース内の #announcements チャンネルに移動し、ウィンドウ上部のブックマークバーから、チャンネルにピン留めされた投稿を探します。 リクエストのワークフローを完了させます。リクエストが送信されると、Slack チームが審査を行い、承認されるとコミュニティに追加されます。このコミュニティは、現時点ではワークスペース内のプライベートチャンネルとなっています。

皆さまからのお申し込みをお待ちしています！