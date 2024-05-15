Dank Slack können kleine Unternehmen auf der ganzen Welt mit weniger Aufwand mehr erreichen. Von der Bereitstellung einer erstklassigen Kundenerfahrung bis hin zur Zentralisierung der Kommunikation mit internen Teams und externen Partner:innen hat Slack Teams auf der ganzen Welt geholfen, jede Ressource optimal einzusetzen. Das Fazit?
Kleine Unternehmen nutzen Slack, um ihre Abläufe voranzutreiben und ihr Geschäft auszubauen. Aber sieh am besten selbst, wie Megan, Renee und ihre kleinen, aber leistungsstarken Teams das Beste aus Slack herausholen:
„Slack ist ein effektives Tool für die Zusammenarbeit in unserem kleinen Unternehmen. Es hat die Projektzusammenarbeit grundlegend verändert und sorgt dafür, dass Unterhaltungen Spaß machen und produktiv sind. Es ist schwer vorstellbar, wie wir jemals ohne Slack arbeiten konnten!“
Eine neue Community für kleine Unternehmen
Kleine Unternehmen haben alle eine einzigartige Geschichte. Der Aufbau eines Unternehmens von Grund auf ist keine leichte Aufgabe, und die erforderliche Logistik zeigt, wie schwierig es ist, erfolgreich zu sein. Solche gemeinsamen Erfahrungen sollten unbedingt ausgetauscht werden.
Also haben wir beschlossen, etwas dafür zu tun.
Hier kommt die Slack-Community für kleine Unternehmen ins Spiel – ein Ort für kleine Unternehmen, an dem sie Geschichten austauschen, Fragen stellen und zeigen können, wie Slack helfen kann, das Geschäft auf die nächste Stufe zu heben.
„YellowBird ist ein schnell wachsendes Start-up und das Team muss jederzeit über alle Zeitzonen hinweg miteinander vernetzt sein. Dank Slack können wir mit Partner:innen in Kontakt treten, spannende neue Produkt-Updates teilen und unsere anderen Produktivitäts-Tools integrieren.“
Werde Teil der Community und erfahre, wie du dein kleines Unternehmen vergrößern kannst
Durch den Beitritt zu dieser Community erhältst du Zugang zu einem wachsenden Netzwerk aus Inhaber:innen kleiner Unternehmen, Mitarbeitenden und Unternehmern, die wissen, wie es dir geht, die verstehen, was nötig ist, damit ein Unternehmen wächst, und die Slack als einen der wichtigsten Motoren für den betrieblichen Erfolg erkannt haben.
Die Community wird eine Sammlung mit Ressourcen für kleine Unternehmen enthalten, unter anderem mit Fallstudien und bewährten Slack-Methoden, und sogar die Möglichkeit, bei Community-Events zusammen mit dem Slack- Team und unseren unglaublichen Community-Leiter:innen zu sprechen.
Stelle eine Beitrittsanfrage für die Community
Zurzeit konzentriert sich Slack auf eine spezifische Zielgruppe für diese neue Community mit bestimmten Parametern für die Mitgliedschaft. Wir nehmen derzeit Mitgliedsanträge von Personen entgegen, die Teil einer Organisation mit nicht mehr als 200 Mitarbeitenden sind.
Wir freuen uns darauf, von dir zu hören.
Super!
Vielen Dank für dein Feedback!
Okay!
Vielen Dank für dein Feedback.
Hoppla! Wir haben gerade Schwierigkeiten. Bitte versuche es später noch einmal!