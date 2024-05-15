Dank Slack können kleine Unternehmen auf der ganzen Welt mit weniger Aufwand mehr erreichen. Von der Bereitstellung einer erstklassigen Kundenerfahrung bis hin zur Zentralisierung der Kommunikation mit internen Teams und externen Partner:innen hat Slack Teams auf der ganzen Welt geholfen, jede Ressource optimal einzusetzen. Das Fazit?

Kleine Unternehmen nutzen Slack, um ihre Abläufe voranzutreiben und ihr Geschäft auszubauen. Aber sieh am besten selbst, wie Megan, Renee und ihre kleinen, aber leistungsstarken Teams das Beste aus Slack herausholen:

„Slack ist ein effektives Tool für die Zusammenarbeit in unserem kleinen Unternehmen. Es hat die Projektzusammenarbeit grundlegend verändert und sorgt dafür, dass Unterhaltungen Spaß machen und produktiv sind. Es ist schwer vorstellbar, wie wir jemals ohne Slack arbeiten konnten!“ Megan Ardis Product Manager, Vicasso Cherry Hill, N.J., Community-Leiterin

Eine neue Community für kleine Unternehmen

Kleine Unternehmen haben alle eine einzigartige Geschichte. Der Aufbau eines Unternehmens von Grund auf ist keine leichte Aufgabe, und die erforderliche Logistik zeigt, wie schwierig es ist, erfolgreich zu sein. Solche gemeinsamen Erfahrungen sollten unbedingt ausgetauscht werden.

Also haben wir beschlossen, etwas dafür zu tun.

Hier kommt die Slack-Community für kleine Unternehmen ins Spiel – ein Ort für kleine Unternehmen, an dem sie Geschichten austauschen, Fragen stellen und zeigen können, wie Slack helfen kann, das Geschäft auf die nächste Stufe zu heben.

„YellowBird ist ein schnell wachsendes Start-up und das Team muss jederzeit über alle Zeitzonen hinweg miteinander vernetzt sein. Dank Slack können wir mit Partner:innen in Kontakt treten, spannende neue Produkt-Updates teilen und unsere anderen Produktivitäts-Tools integrieren.“ Renee Pierson Product Manager, YellowBird Slack Community member

Werde Teil der Community und erfahre, wie du dein kleines Unternehmen vergrößern kannst

Durch den Beitritt zu dieser Community erhältst du Zugang zu einem wachsenden Netzwerk aus Inhaber:innen kleiner Unternehmen, Mitarbeitenden und Unternehmern, die wissen, wie es dir geht, die verstehen, was nötig ist, damit ein Unternehmen wächst, und die Slack als einen der wichtigsten Motoren für den betrieblichen Erfolg erkannt haben.

Die Community wird eine Sammlung mit Ressourcen für kleine Unternehmen enthalten, unter anderem mit Fallstudien und bewährten Slack-Methoden, und sogar die Möglichkeit, bei Community-Events zusammen mit dem Slack- Team und unseren unglaublichen Community-Leiter:innen zu sprechen.

Stelle eine Beitrittsanfrage für die Community

Zurzeit konzentriert sich Slack auf eine spezifische Zielgruppe für diese neue Community mit bestimmten Parametern für die Mitgliedschaft. Wir nehmen derzeit Mitgliedsanträge von Personen entgegen, die Teil einer Organisation mit nicht mehr als 200 Mitarbeitenden sind.

Beitrittsanfrage Zunächst musst du beantragen, der Community für kleine Unternehmen beizutreten. Das geht im offiziellen Workspace der Slack-Community. Navigiere dann zum Channel #announcements (#mitteilungen) und suche den gepinnten Beitrag des Channels in der Lesezeichenleiste am oberen Rand des Fensters. Schließe den Anfrage-Workflow ab. Nach dem Absenden wird das Slack-Team deine Anfrage prüfen. Wenn sie genehmigt wird, wirst du zur Community hinzugefügt, die aktuell ein Geschlossener Channel im Workspace ist.

Wir freuen uns darauf, von dir zu hören.