Da die Slack Frontiers Asia Pacific und die Slack Frontiers Europe vor der Tür stehen, ist es an der Zeit, sich vorzubereiten. Bei jeder Veranstaltung gibt es viel zu lernen und zu tun. Wir haben daher einige Informationen zusammengestellt, die dir helfen, das Beste aus deiner Teilnahme herauszuholen.

Sieh dir unbedingt unser kurzes Video unten an, in dem wir dir erklären, was du wissen musst, um dich optimal vorzubereiten. Außerdem findest du in unserem praktischen Leitfaden für die Slack Frontiers Asia Pacific und im Leitfaden für die Slack Frontiers Europe alle Veranstaltungen, aus denen du dir dein ganz persönliches, individuelles Programm zusammenstellen kannst. Außerdem erfährst du, wie du die Sitzungen auswählst, die du dir ansehen möchtest, wie du deine eigenes Programm zusammenstellst und wie du dich mit anderen Veranstaltungsteilnehmerinnen und -teilnehmern vernetzen kannst – und das alles komplett digital am 18. und 19. Mai.

Dein Programm nach Maß

Bei der Slack Frontiers entscheidest du, wann und woran du teilnehmen möchtest. Beginne deinen Tag, indem du dich live zuschaltest, um inspirierende Keynote-Speakerinnen und -Speaker, darunter Slack-Führungskräfte und -Kunden, anzuschauen, die sich mit der Zukunft der Arbeit auseinandersetzen. Danach kannst du dir aussuchen, wie du deinen Tag verbringst, damit du die Tools und das Wissen erlangst, die du brauchst, um in einer hybriden Arbeitsumgebung erfolgreich zu sein.

Erlebe interaktive Live-Erlebnisse, nutze Inhalte, wann es dir am besten passt, oder kombiniere beide Varianten miteinander. Das solltest du nicht verpassen:

Mehr als 15 Breakout-Sessions, die passgenau auf deinen Job sowie deine Ziele und Pläne zugeschnitten sind

On-Demand-Videos, Demos und Anleitungen für alle Level, damit du noch mehr aus Slack herausholen kannst

Die Chance, Kolleginnen und Kollegen zu treffen und sich mit Branchenführern und Fachleuten deiner Branche auszutauschen

Exklusive Produktdemos, Downloads und mehr von unseren Partnern

Und lass dir auch unsere abschließende Keynote mit der Tennismeisterin, Modedesignerin und Allround-Geschäftsfrau Venus Williams nicht entgehen. Erfahre, wie eine der erfolgreichsten und inspirierendsten Frauen in der Geschichte des Sports eine glanzvolle Karriere geschmiedet hat und sich gleichzeitig für Gleichberechtigung einsetzt.

Diskutiere mit und werde Teil der Community

Der Zugang zur virtuellen Veranstaltungsplattform Slack Frontiers ist ab dem 13. Mai geöffnet. Die Event-Plattform ist der zentrale Ort, an dem du alle verfügbaren Angebote der Veranstaltung nutzen kannst, einschließlich Sitzungen und Keynotes, Demos, Event-Community, die virtuelle Fotobox und mehr.

Die Anmeldung erfolgt mit einem exklusiven Code, der dir am 13. Mai per E-Mail mit der Betreffzeile „Access is OPEN“ (Zugang ist geöffnet) zugeschickt wird. Dann kannst du sofort:

Dein Teilnehmerprofil einrichten

Das komplette Programm ansehen, für dich passende Sitzungen und Demos auswählen und sie zu deinem individuellen Zeitplan hinzufügen

Dich für Diskussionsrunden in Kleingruppen anmelden, um bewährte Methoden und Fachwissen auszutauschen, oder deine eigene Unterhaltung in Einzel- oder Kleingruppen-Videochats über Braindate führen – lade unseren Braindate-Leitfaden herunter, um mehr zu erfahren

Unsere Bibliothek mit On-Demand-Inhalten und Download-Ressourcen durchstöbern

Von der Event-Plattform aus kannst du dich dann im exklusiven Slack Frontiers-Workspace für Teilnehmerinnen und Teilnehmer anmelden, um dich vor, während und nach dem Event mit Kolleginnen und Kollegen zu vernetzen.

Wenn du dich zum ersten Mal anmeldest, richtest du am besten sofort dein Profil ein und stellst dich im Slack-Channel #intros vor. Dann kannst du sofort:

Sieh dir eine Programmübersicht in #welcome an

an Informationen zur Veranstaltungslogistik, Slack-Produktneuheiten und mehr findest du in #announcements

Tausche dich in #think-tank über bewährte Methoden, Herausforderungen und Erkenntnisse zur Anpassung an eine hybride Arbeitsumgebung aus

über bewährte Methoden, Herausforderungen und Erkenntnisse zur Anpassung an eine hybride Arbeitsumgebung aus Nimm live an „Ask Me Anything“-Sitzungen (Fragen an die Führungsetage) mit verschiedenen Kunden sowie Expertinnen und Experten teil, wo du Antworten zu all deinen Fragen zur Slack-Plattform erhältst

Benötigst du mehr Zeit oder möchtest du bestimmte Event-Inhalte noch einmal nachlesen? Sieh dir bis zu 30 Tage nach dem Event den Slack Frontiers-Workspace und die virtuelle Event-Plattform noch einmal an.

Du brauchst Hilfe?

Im Bereich „Brauchst du Hilfe?“ der Plattform findest du Unterstützung rund um den virtuellen Event-Bereich. Bei Fragen zu Slack kannst du dich auch an den Channel #helpdesk im Slack Frontiers-Workspace wenden. Bei Fragen zu Anmeldung und Support oder zu allgemeinen Programminformationen kannst du eine E-Mail an frontiers@slack-corp.com senden.

Deine Anmeldung unterstützt einen guten Zweck

Wusstest du, dass du anderen hilfst, wenn du dich für Slack Frontiers anmeldest? Für jede Anmeldung spendet Slack an UNICEF Indien, um den von der Corona-Pandemie betroffenen Menschen zu helfen.

Wähle jetzt das passende Event für deine Region und melde dich noch heute kostenlos an, damit du kein Update mehr verpasst. Und beteilige dich mit #SlackFrontiers an der Diskussion in den sozialen Medien.

Slack Frontiers Asia Pacific: 18. Mai, 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr AEST

Für wen ist das Event gedacht?

Teilnehmen können alle Interessierten aus dem asiatisch-pazifischen Raum, die mehr über Slack und darüber erfahren möchten, wie das Tool ihren Arbeitsalltag erleichtert sowie angenehmer und produktiver gestaltet.

Wie kann ich mich anmelden?

Melde dich hier noch heute an, um dir dein kostenloses Ticket zu sichern.

Welche Themen erwarten dich?

Wirf einen Blick auf unser spannendes Programm und freu dich auf weitere Updates.

Welche Sprachen werden bei dem Event gesprochen?

Alle Veranstaltungen des Events finden in englischer Sprache statt.

Slack Frontiers Europe: 19. Mai, 9:00 Uhr bis 13:00 Uhr BST

Für wen ist das Event gedacht?

Teilnehmen können alle Interessierten aus Europa, die mehr über Slack und darüber erfahren möchten, wie das Tool ihren Arbeitsalltag erleichtert sowie angenehmer und produktiver gestaltet.

Wie kann ich mich anmelden?

Melde dich hier noch heute an, um dir dein kostenloses Ticket zu sichern.

Welche Themen erwarten dich?

Wirf einen Blick auf unser spannendes Programm und freu dich auf weitere Updates.

Welche Sprachen werden bei dem Event gesprochen?

Alle Veranstaltungen des Events finden in englischer Sprache statt. Hinweis: Es gibt deutsche und französische Untertitel und Simultan-Übersetzungen. Darüber hinaus wird es einige Sessions in deutscher und französischer Sprache geben.