Lernen, vernetzen und inspirieren lassen auf der Slack Frontiers 2021

Nutze das Chancenpotential von Veränderungen auf unserem größten Event des Jahres, Slack Frontiers. Wir bringen Produktexpertinnen und -experten, erfolgreiche Kunden und innovative Führungspersönlichkeiten zusammen, damit sie dir und deinem Unternehmen dabei helfen, sich an die digitale Arbeitswelt anzupassen, in ihr zu wachsen und erfolgreich zu sein.

Dieses kostenlose und virtuelle globale Event findet statt am:

16. und 17. November (AMER)

17. und 18. November (EMEA/APAC)

Hier ist eine kleine Auswahl der besonderen Highlights der Slack Frontiers 2021. Und schau dir auch unsere Spotify-Playliste an, um dich auf das Event einzustimmen.

Unsere neue Luminary Speaker-Series (Reihe mit Vorträgen von renommierten Persönlichkeiten)

Triff ganz besondere Innovatorinnen und Innovatoren, die an einer gerechteren Zukunft für alle arbeiten – in unserer Luminary Speaker-Series (Reihe mit Vorträgen von renommierten Persönlichkeiten), nur auf der Slack Frontiers. Wir veranstalten eine exklusive Reihe vertraulicher, wegweisender Gespräche, die dich dazu inspirieren werden, den nötigen Wandel in deinem Arbeitsumfeld und in deiner Welt in Gang zu setzen. Lass dir diese erkenntnisreichen Diskussionen, die von Manoush Zomorodi, Autorin und Gastgeberin der TED Radio Hour, moderiert werden, nicht entgehen. Sie sind nur während unseres Frontiers-Events verfügbar.

Luminary Speaker Series: A conversation with Simone Biles (Vorträge von renommierten Persönlichkeiten: Im Gespräch mit Simone Biles)

Die erfolgreichste Turnerin der Welt

Die Turnerin Simone Biles hält den Rekord für die meisten Medaillen bei Weltmeisterschaften und die meisten Goldmedaillen. Sie weiß also, was es heißt, das Unmögliche möglich zu machen. Bei Frontiers erzählt sie uns, wie dieser Pioniergeist sie dazu gebracht hat, Rekorde zu brechen, Grenzen zu überschreiten und der Diskussion über psychische Gesundheit eine neue Richtung zu geben.

Luminary Speaker Series: A conversation with Jane Fonda (Vorträge von renommierten Persönlichkeiten: Im Gespräch mit Jane Fonda)

Oscar-prämierte Schauspielerin, Autorin und Aktivistin

Es sind vor allem Leidenschaft und Entschlossenheit, die Jane Fonda in ihrem Aktivismus immer weiter antreiben. Erfahre, wie Jane ihre Werte lebt, sich selbst neu erfindet und auch andere dazu inspiriert, sich gesellschaftlichen Bewegungen anzuschließen. Wir sprechen mit ihr über den Klimawandel, geistige Gesundheit, den intergenerationalen Arbeitsplatz und warum der Ruhestand heutzutage nicht das Ende, sondern ein neuer, dritter Akt ist.

Luminary Speaker Series: A conversation with Ellen Pao (Vorträge von renommierten Persönlichkeiten: Im Gespräch mit Ellen Pao)

CEO von Project Include, ehemals CEO von Reddit

Hast du schonmal vom „Pao-Effekt“ gehört? Wenn nicht, dann mach dich auf echte Inspiration gefasst. Sei dabei, wenn wir mit Ellen Pao, der Tech-Investorin, ehemaligen CEO von Reddit, Autorin und Mitbegründern von Project Include, über ihre berufliche Laufbahn und darüber sprechen, wie sie immer wieder alte Muster in Frage stellt und Menschen ermutigt, selbst etwas zu verändern.

Luminary Speaker Series: A conversation with Jennifer Doudna (Vorträge von renommierten Persönlichkeiten: Im Gespräch mit Jennifer Doudna)

Mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Miterfinderin der CRISPR-Technologie

Die mit dem Nobelpreis ausgezeichnete Wissenschaftlerin Jennifer Doudna hat eine bahnbrechende Technologie entwickelt, die gewaltige Auswirkungen auf Biologie und Medizin hat. Höre dir an, was Jennifer zur Zusammenarbeit im Labor sagt und was sie über Führungsrollen und darüber gelernt hat, wie man mit den ethischen Dilemmas umgeht, die mit vielen Innovationen einhergehen.

Exklusiver Zugriff auf den Frontiers Slack-Workspace

Tritt einem speziellen Slack-Workspace bei, in dem du neue Leute kennenlernen, Ideen teilen und komplett in die Welt der Frontiers eintauchen kannst. Du kannst außerdem:

Deine Slack-Kenntnisse auf die nächste Stufe heben und dir obendrein neue Tipps und Tricks von unseren Expertinnen und Experten und der Community holen

Neue Kontakte knüpfen, während du dich mit anderen Teilnehmerinnen und Teilnehmern der Frontiers austauschst

Probiere unsere virtuelle Fotobox aus und hab Spaß in beliebten Channels wie #pets und #social-yelling

und Gute Unterhaltungen fortsetzen, in exklusiven offenen Fragerunden mit unseren inspirierenden Frontiers-Rednerinnen und -Rednern.

Und du musst nicht warten, bis die Frontiers ihre Tore öffnet. Der Workspace startet am 11. November. Registriere dich also noch heute und erhalte noch vor dem Event Zugang. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten einen einmaligen Aktivierungs-Link, mit dem sie ihren Account erstellen und sich anschließend mit ihrem Benutzernamen und Passwort auf der Plattform anmelden können.

Die Wiedergabe von personalisierten Inhalten

Bei der Frontiers dreht sich jedes Jahr alles nur um dich: um deine Rolle, deine Ziele und deine Bedürfnisse. Das (und noch mehr) wirst du auch in diesem Jahr wieder erleben, denn wir haben eine Reihe von Sitzungen in „Themen-Playlisten“ organisiert, mit denen du wertvolle Einblicke in die einzigartigen Herausforderungen deiner Branche gewinnen und dein individuelles Potenzial ausschöpfen kannst. Playlisten sind wie TV-Sender – du musst nur auf „Play“ drücken, um die zugehörigen Sitzungen zu streamen.

Für deine Abteilung und deine Branche

Liefern, verkaufen, versorgen und sichern. Egal, was dein Job von dir verlangt – hier lernst du, wie du alles ganz einfach koordinieren und wie du mit anderen zusammenarbeiten kannst. Außerdem erfährst du, wie ähnliche Projekt-Teams mit Slack ihr Soll, ihre Ziele und mehr erfüllen. Ob als Mitglied oder Leitung eines Projekt-Teams: Du findest spezifische Playlisten in:

IT

Entwicklung

Marketing

Vertrieb

Service

Behörden

Für deine Tools und deine Technologie

Du kannst dir kurz erklären lassen, was Slack eigentlich ist, oder die effektivsten Funktionen ausführlich kennenlernen. Entdecke neue Wege, wie du deine Projekt-Teams, Tools und Informationen zusammenführen kannst. Wähle z. B. aus folgenden Playlisten:

Neu bei Slack

Innovationen bei der Arbeit

Slack und Salesforce

Integrationen und Lösungen

Einblicke für Partnerinnen und Partner

Sitzungen in Zusammenarbeit

Spannende und inspirierende Keynotes

Aber das ist noch nicht alles! Du solltest auf keinen Fall die Eröffnungs- und Abschluss-Keynote-Präsentationen der Slack-Unternehmensleitung und unserer besonderen Gäste verpassen. Hier erfährst du alles über aktuelle Produktinnovationen und darüber, was wir Spannendes für die Zukunft planen. Eine Programmübersicht findest du auf der Frontiers-Website.

Tag 1 Eröffnungs-Keynote | Reinvent work from your digital HQ (Die Arbeit in deinem digitalen Büro neu erfinden)

Unternehmen versammeln ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, Partnerinnen und Partner und Systeme im digitalen Büro. Sei dabei, wenn Führungskräfte, Produktverantwortliche und Kunden von Slack darüber sprechen, wie die neuen Plattforminnovationen von Slack alle in deinem Unternehmen dazu ermutigen, selbst Lösungen zu entwickeln und die Zusammenarbeit neu zu gestalten.

Speaker und Speakerinnen:

Stewart Butterfield CEO & Mitbegründer, Slack

CEO & Mitbegründer, Slack Tamar Yehoshua Chief Product Officer, Slack

Chief Product Officer, Slack Steve Wood VP of Product, Developer Platform, Slack

VP of Product, Developer Platform, Slack Rasha Alkhatib Customer Experience Manager, T-Mobile

Customer Experience Manager, T-Mobile Louis Milard Enterprise Engineering Leader, Amazon Web Services

Tag 1 Abschluss-Keynote | Im Gespräch mit Bryan Stevenson

Der Anwalt und Menschenrechtsaktivist Bryan Stevenson wird mit uns über die Masseninhaftierungen in Amerika sprechen, darüber, wie wir Bürgerinnen und Bürgern, die aus dem Gefängnis entlassen wurden, mit Menschlichkeit und Würde begegnen können, und über die Rolle des Next Chapter-Programms von Slack, das ehemaligen Inhaftierten Wege zu einem Job im Tech-Sektor eröffnet.

Speaker und Speakerinnen:

Bryan Stevenson Gründer und Executive Director, Equal Justice Initiative

Gründer und Executive Director, Equal Justice Initiative Stewart Butterfield CEO & Mitbegründer, Slack

CEO & Mitbegründer, Slack Kenyatta Leal Executive Director, Next Chapter

Tag 2 | Eröffnungs-Keynote: Choose the future of work (Die Zukunft der Arbeit mitgestalten)

Jetzt ist die Zeit, die Zukunft der Arbeit mitzugestalten. Wirf einen Blick auf die neuesten Daten und Einsichten des Future Forum, eines von Slack unterstützten Konsortiums, und erfahre, was Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter heute erwarten, und wie du die besten Talente erfolgreich halten kannst. Produktverantwortliche bei Slack und Equinox Fitness erzählen, wie du mit Hilfe von Slack deine Unternehmenskultur weiterentwickelst.

Speaker und Speakerinnen:

Christian Fortucci SVP, Technology, Equinox

SVP, Technology, Equinox Karesha McGee Sr. Director, Global Communications, Slack

Sr. Director, Global Communications, Slack Sheela Subramanian VP, Future Forum

VP, Future Forum Dolapo Falola Director of Software Engineering, Slack

Intensive Zusammenarbeit in gemeinsamen Sitzungen

In dieser speziellen Playliste mit vier Sitzungen hörst du unterhaltsame, unvergessliche und inspirierende Geschichten darzu, wie Slack Menschen dabei unterstützt, ihre beste Arbeit zu leisten. Hinweis: Diese Sitzungen werden nicht aufgezeichnet, daher solltest du direkt live dabei sein.

Im Gespräch mit Nate Berkus

Mit: Nate Berkus Innenarchitekt, Autor und leitender Produzent

Erfahre, wie der beliebte Innenarchitekt Nate Berkus mit Slack als digitalem Büro Projekt-Teams unterstützt und mit Kunden an kreativen Projekten zusammenarbeitet. Er wird wertvolle Tipps geben, wie man Projekte vorantreibt und gleichzeitig eine transparente Kommunikation und schnelle Entscheidungsfindung ermöglicht.

Im Gespräch mit IDC

Mit:

Harold Jackson Director, Global Analyst Relations, Slack

Director, Global Analyst Relations, Slack Wayne Kurtzman Research Director, Social and Collaboration, IDC

Wirf einen genaueren Blick auf das erste „Worldwide Collaboration and Community Applications 2021 Vendor Assessment“ von IDC MarketScape, in dem Slack als einer der führenden Anbieter genannt wurde. Erhalte einen Überblick über die Methodik der Studie und erfahre, wie Führungskräfte ihre zunehmend digitale Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter vernetzen können.

Im Gespräch mit Tayo Rockson

Mit: Tayo Rockson Moderator des Podcast As Told By Nomads, Professor und Autor

Als Experte für Remote-Work und interkulturelle Kommunikation weiß Tayo Rockson einiges über unterschiedliche Perspektiven. Rockson wird erklären, wie du in der Remote-Welt erfolgreich sein kannst, indem du Verbindung, Authentizität und Empathie förderst.

Im Gespräch mit Slack-Botschafterinnen und -Botschaftern

Erfahre, wie du die Einführung und den Ausbau von Slack in deinem Unternehmen effektiv vorantreiben kannst, indem du an unserem Slack-Programm für Slack-Botschafterinnen und -Botschafter teilnimmst. Erhalte wertvolle Einblicke von zwei Slack-Botschaftern, die erfolgreich ihre eigenen internen Programme entwickelt und skaliert haben, und erfahre, wie du noch heute damit anfangen kannst.

Musikalische Überraschungsgäste

Rate mal, welche zwei großen Musik-Acts uns bei der Frontiers unterhalten werden? Hinweis: Zusammen haben sie 16 Grammy-Nominierungen und sechs Grammys. Melde dich für die Frontiers an, um zu erfahren, wer unsere Überraschungsgäste sind.

Slack geht auf Tour.

Wir erwecken Slack und die Zukunft der Arbeit in einem mobilen Pop-up-Erlebnis zum Leben, das man sehen, anfassen und hören muss, um es glauben zu können.

Besuche unser interaktives Pop-up-Erlebnis, bei dem du mehr über Slack erfahren, Selfies vor riesigen Kulissen machen und exklusive Slack-Goodies gewinnen kannst. Besuche uns persönlich vom 12. bis 17. November von 7.00 bis 19.00 Uhr Ortszeit in:

New York in der Vanderbilt Hall im Grand Central Terminal

in der Vanderbilt Hall im Grand Central Terminal San Francisco im Yerba Buena Gardens

Wir geben bald weitere Städte und Termine bekannt – bleib dran.

Sprich mit uns

Bleibe vor, während und nach der Frontiers mit uns im Gespräch, indem du @SlackHQ auf Twitter und LinkedIn folgst und den Hashtag #SlackFrontiers verwendest. Freue dich auf die Highlights der Sitzungen, Livestreams der Keynotes, die Möglichkeit, Fragen zu stellen und vieles mehr.

Also: Wähle deine Region aus, kreuze es dir im Kalender an und freue dich auf unser größtes Event in diesem Jahr. Für weitere Informationen und zur Anmeldung für das Event besuche die offizielle Slack Frontiers-Website.