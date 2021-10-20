Rencontrez, écoutez et partagez les idées au Slack Frontiers 2021

Embrassez le changement au Slack Frontiers, notre événement principal de l’année. Nous réunissons des experts produit, des clients prospères et des dirigeants visionnaires pour vous aider à vous adapter, vous développer et réussir dans ce monde du travail essentiellement numérique.

Cet événement gratuit et en ligne a lieu les :

16 et 17 novembre (Amérique)

17 et 18 novembre (EMEA et APAC)

Voici quelques temps forts du Slack Frontiers 2021. Et n’oubliez pas d’aller découvrir notre playlist musicale sur Spotify pour vibrer au rythme de l’événement !

Présentation des nouvelles Luminary Speaker Series

Rencontrez des innovateurs qui construisent un avenir plus équitable lors de nos Luminary Speaker Series, une série d’entretiens inspirants de Slack Frontiers. Nous organisons une série d’échanges riches et passionnants qui vous aideront à amorcer le changement que vous souhaitez mettre en place dans votre vie professionnelle. Ne manquez pas ces discussions captivantes, disponibles uniquement pendant l’événement, animées par Manoush Zomorodi, autrice et présentatrice du programme TED Radio Hour.

Luminary Speaker Series : entretien avec Simone Biles

Gymnaste la plus titrée au monde

Pour Simon Biles, la gymnaste la plus titrée au monde, rien ne semble impossible. Elle sera avec nous lors du Slack Frontiers pour nous expliquer comment son tempérament volontaire lui a permis de battre des records, de repousser ses limites et de transformer le discours autour de la santé mentale.

Luminary Speaker Series : entretien avec Jane Fonda

Actrice récompensée d’un Academy Award, autrice et activiste

L’activiste Jane Fonda n’a rien perdu de sa passion et de sa détermination. Découvrez comment Jane se réinvente, partage ses valeurs et encourage les autres à s’engager. Nous parlerons du changement climatique, de la santé mentale, du travail intergénérationnel et de la retraite, une étape importante et enrichissante.

Luminary Speaker Series : entretien avec Ellen Pao

Directrice générale de Project Include, ex-directrice générale de Reddit

Vous avez déjà entendu parler de « l’effet Pao » ? Si ce n’est pas le cas, ouvrez grand vos oreilles. Rejoignez-nous pour une conversation avec Ellen Pao, investisseuse dans la technologie, ancienne directrice générale de Reddit, autrice et cofondatrice de Project Include. Nous discuterons de sa carrière, de la façon dont elle remet en question les modèles et de la raison pour laquelle elle a choisi d’aider les autres à amorcer le changement.

Luminary Speaker Series : entretien avec Jennifer Doudna

Prix Nobel et créatrice de la technologie CRISPR

La scientifique lauréate du prix Nobel Jennifer Doudna a créé une technologie révolutionnaire qui a un impact majeur sur la biologie et la médecine. Écoutez les réflexions de Jennifer sur le travail d’équipe dans un laboratoire, ce qu’elle a appris sur le leadership et comment aborder les dilemmes éthiques qui vont de pair avec les innovations.

Profitez d’un accès exclusif à l’espace de travail Frontiers

Rejoignez un espace de travail Slack dédié, où vous pourrez rencontrer de nouvelles personnes, partager vos idées et profiter pleinement de Frontiers. Vous pourrez également :

Renforcer vos connaissances sur Slack et découvrir de nouveaux conseils et astuces grâce à nos experts et notre communauté

Réseauter en discutant de sujets qui vous tiennent à cœur avec les autres participants

Essayez notre photomaton virtuel et amusez-vous dans les canaux populaires comme #pets et #social-yelling .

et . Continuer les conversations lors de sessions de questions-réponses avec nos intervenants Frontiers

Pas besoin d’attendre le début de l’événement pour y participer. L’espace de travail ouvrira le 11 novembre. Enregistrez-vous dès aujourd’hui pour y accéder avant le début de l’événement. Les participants recevront un lien d’activation à usage unique pour créer leur compte, puis pour se connecter à la plateforme via leur nom d'utilisateur et leur mot de passe.

Visionnez le contenu qui vous intéresse

Chaque année, nous organisons l’événement Frontiers autour de vous : votre rôle, vos objectifs et vos besoins. Cette année, nous avons également organisé un ensemble de sessions sous forme de « playlists » pour que vous trouviez des conseils qui ciblent votre secteur d’activité et vous aident à vous développer. Les playlists ressemblent à des chaînes de télévision, mais personnalisées pour vous : vous n’avez plus qu’à cliquer sur Lecture pour lancer les sessions de streaming.

Pour votre filière et votre secteur d’activité

Exportez, vendez, exécutez et sécurisez. Quel que soit votre rôle, découvrez comment assurer une bonne coordination et collaboration. Découvrez également comment des équipes similaires à la vôtre atteignent leurs objectifs grâce à Slack. Que vous fassiez partie d’une équipe ou que vous la dirigiez, découvrez des playlists dédiées à :

L’informatique

L’ingénierie

Le marketing

Les ventes

L’assistance

L’administration

Pour vos outils et votre technologie

Apprenez les bases de Slack ou découvrez ses fonctionnalités les plus avancées. Découvrez de nouvelles façons de rassembler vos équipes, vos outils et vos informations. Choisissez parmi des playlists comme :

Découverte de Slack

Innovation au travail

Slack et Salesforce

Intégrations et solutions

Conseils pour les partenaires

Sessions de collaboration

Présentations passionnantes et inspirantes

Et ce n’est pas tout ! Ne manquez pas les présentations d’ouverture et de clôture par les dirigeants de Slack et des invités spéciaux, au cours desquelles nous dévoilerons les dernières innovations de nos produits et des annonces sur les nouveautés à venir. Consulter le site de Frontiers pour obtenir l’agenda de l’événement.

Discours d’ouverture du premier jour | Reinvent work from your digital HQ (Réinventer le travail depuis votre bureau numérique)

Les entreprises réunissent leurs collaborateurs, leurs partenaires et leurs systèmes au sein d’un bureau numérique. Rejoignez les dirigeants, les chefs de produit et les clients de Slack lors de discussions sur les dernières innovations de la plateforme, qui permettront à toute votre entreprise de créer des solutions et d’améliorer la collaboration.

Intervenants :

Stewart Butterfield PDG et cofondateur, Slack

PDG et cofondateur, Slack Tamar Yehoshua Directrice produit, Slack

Directrice produit, Slack Steve Wood Vice-président produit, plateforme des développeurs, Slack

Vice-président produit, plateforme des développeurs, Slack Rasha Alkhatib Responsable de l’expérience client, T-Mobile

Responsable de l’expérience client, T-Mobile Louis Milard Responsable ingénierie d’entreprise, Amazon Web Services

Discours de clôture du premier jour | Entretien avec Bryan Stevenson

Bryan Stevenson, avocat et activiste pour les droits de l’homme, nous rejoindra pour discuter du taux d’incarcération extrêmement élevé aux États-Unis. Il abordera le délicat retour à la vie normale à la sortie de prison, et du rôle de Slack dans le programme Next Chapter, qui aide les anciens détenus à se reconvertir dans le secteur informatique.

Intervenants :

Bryan Stevenson Fondateur et directeur général, Initiative Equal Justice

Fondateur et directeur général, Initiative Equal Justice Stewart Butterfield PDG et cofondateur, Slack

PDG et cofondateur, Slack Kenyatta Leal Directeur général, Next Chapter

Discours d’ouverture du deuxième jour | Design your new HQ: people-centric and digital- first (Créez votre nouveau bureau, à la fois numérique et humain)

C’est le moment d’adopter le travail de demain. Découvrez les dernières données et informations du Future Forum, un consortium soutenu par Slack, sur les attentes des salariés aujourd’hui et la façon dont vous pouvez fidéliser les meilleurs profils. Grâce aux chefs de produit de Slack et d’Equinox Fitness, découvrez comment utiliser Slack pour soutenir votre entreprise.

Intervenants :

Christian Fortucci Vice-président senior, Technologie, Equinox

Vice-président senior, Technologie, Equinox Karesha McGee Directrice senior de la communication internationale, Slack

Directrice senior de la communication internationale, Slack Sheela Subramanian Vice-présidente, Future Forum

Vice-présidente, Future Forum Dolapo Falola Directeur de l’ingénierie logicielle, Slack

Des sessions collaboratives pour en savoir plus

Dans cette playlist spéciale constituée de quatre sessions, vous découvrirez des témoignages marquants, amusants et inspirants sur la façon dont Slack permet aux collaborateurs de donner le meilleur d’eux-mêmes. Remarque : ces sessions ne seront pas enregistrées, alors ne les manquez pas pendant l’événement !

Entretien avec Nate Berkus

Avec : Nate Berkus Designer d’intérieur, auteur et producteur exécutif

Découvrez comment le célèbre designer Nate Berkus révèle le potentiel de ses équipes et collabore avec ses clients sur des projets créatifs dans Slack, son bureau numérique. Il vous livrera de précieux conseils pour assurer le bon déroulement des projets tout en garantissant la transparence des communications et la rapidité des prises de décision.

Entretien avec IDC

Avec :

Harold Jackson Directeur international des relations analystes, Slack

Directeur international des relations analystes, Slack Wayne Kurtzman Directeur de recherche, media sociaux et collaboration, IDC

Découvrez le tout premier IDC MarketScape « Worldwide Collaboration and Community Applications 2021 Vendor Assessment » (Évaluation de la collaboration internationale et des fournisseurs d’applications communautaires 2021) dans lequel Slack a été nommé leader parmi les fournisseurs principaux. Obtenez un aperçu de la méthodologie de l’étude et découvrez comment les dirigeants d’entreprise connectent entre elles leurs équipes distribuées, en pleine expansion.

Entretien avec Tayo Rockson

Avec : Tayo Rockson Présentateur du podcast As Told By Nomads podcast host, enseignant et auteur

Tayo Rockson est un expert du travail à distance et de la communication interculturelle. Il partagera ses connaissances éclectiques et approfondies sur le sujet. Il nous expliquera comment s’épanouir en télétravail, en encourageant le contact, l’authenticité et l’empathie.

Entretien avec des spécialistes Slack

Découvrez comment vous pouvez augmenter l’adoption et la maturité de Slack au sein de votre entreprise en rejoignant notre programme de spécialistes de Slack. Profitez des conseils utiles de deux spécialistes Slack qui ont créé et développé avec succès leurs propres programmes internes, et découvrez comment vous lancer dès aujourd'hui.

Invités surprise du monde de la musique

Devinez quelles sont les deux stars de la musique invitées au Slack Frontiers ? Indice : elles se partagent 16 nominations et 6 victoires aux Grammy Awards. Inscrivez-vous à Frontiers pour savoir qui elles sont !

Slack part en tournée !

Nous donnons vie à Slack et à l’avenir du travail dans le cadre d’un pop-up itinérant à découvrir en vrai !

Venez à la rencontre de notre pop-up Slack, où vous pourrez en apprendre davantage sur Slack, prendre des selfies dans des environnements exceptionnels et jouer pour tenter de gagner des goodies Slack exclusifs. Rejoignez-nous sur place du 12 au 17 novembre de 7 heures à 19 heures, heure locale, à :

New York au Vanderbilt Hall au sein du Grand Central Terminal

au Vanderbilt Hall au sein du Grand Central Terminal San Francisco aux Yerba Buena Gardens

Nous annoncerons bientôt d’autres villes et dates, ne les manquez pas !

Rencontrons-nous

Enfin, poursuivez la conversation avant, pendant et après Frontiers en suivant @SlackHQ sur Twitter et LinkedIn, et avec le hashtag #SlackFrontiers. Vous y découvrirez les temps forts des sessions et la diffusion en direct des présentations. Vous pourrez poser vos questions, et bien plus encore.

Choisissez votre région, faites une croix sur votre calendrier et préparez-vous à participer à notre plus grand événement de l’année. Pour obtenir plus d’informations et vous inscrire à l’événement, visitez le site officiel de Slack.