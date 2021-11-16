Avec Slack, simplifions le travail de demain

Cette semaine, lors de notre conférence annuelle Slack Frontiers, nous vous présenterons les nouvelles fonctionnalités de notre plateforme Slack, en perpétuelle évolution. Ces changements seront disponibles pour tous les utilisateurs, et pas uniquement pour les développeurs. Après tout, plus de 80 % des utilisateurs qui créent des flux de travail dans Slack ne sont pas techniciens. Ils souhaitent simplement créer des solutions pour eux et leurs équipes, indépendamment de leur niveau de compétence.

C’est exactement ce que nous mettons en place dans la nouvelle version de notre plateforme. En rendant les outils plus accessibles, en proposant des flux de travail préprogrammés et en offrant la possibilité de personnaliser les solutions, nous simplifions le travail autant que possible. Regardons ensemble ce à quoi pourrait bientôt ressembler une journée de travail grâce à Slack.

Gagner du temps grâce aux vérifications et aux approbations rapides

Généralement, l’automatisation permet de gagner de précieuses minutes sur les tâches répétitives. Nous avons constaté que certains flux de travail Slack permettaient aux salariés de demander des congés ou de créer des notes de frais. S’ensuit alors un processus d’approbation. Un responsable reçoit un lien vers un outil externe afin de traiter la demande. Cette démarche prend du temps et nécessite de changer d’application. La capacité de Slack à s’intégrer à d’autres outils permet de traiter le processus d’approbation immédiatement et automatiquement.

Imaginons qu’une personne utilise un flux de travail Slack, créé grâce aux API de Slack ou à des outils sans code, tel que le générateur de flux de travail, pour faire une demande de congés dans Slack. Peu de temps après, le responsable de ce salarié va recevoir un court message contenant les informations principales de la demande. Une fois que le responsable le lit et clique sur « Accepter », la magie opère. En arrière-plan, la demande est envoyée à l’application RH de l’entreprise et indiquée comme approuvée. Un événement est également créé dans le calendrier partagé de l’équipe pour informer tous les membres des dates auxquelles leur collègue sera absent. Il y a donc là trois applications, interagissant toutes en arrière-plan de manière automatisée et en quelques secondes après un seul clic, et ce, sans même quitter Slack.

Démarrer votre journée de travail par une mise en route rapide

Nous avons tous nos habitudes matinales pour débuter notre journée de travail. De votre côté, peut-être que vous vérifiez votre emploi du temps, que vous prenez des nouvelles de vos équipes ou bien que vous évaluez la situation globale de votre entreprise. Il y a de fortes chances que vous passiez un temps considérable chaque matin à faire le tour des onglets et des outils de votre navigateur.

Et si à la place, vous receviez tous les matins à 9 h un message avec toutes les données des logiciels et services que vous gérez, c’est-à-dire toutes les informations dont vous avez besoin ? Si vous dirigez une petite entreprise, que diriez-vous de recevoir chaque matin un rapport qui récapitule les commandes et le total des ventes de la veille grâce à Stripe ? Ou encore, si vous êtes responsable des réseaux sociaux, vous pourriez recevoir un message résumant les abonnements à la newsletter grâce à Mailchimp ou le décompte de vos abonnés Twitter. Pour une équipe logistique, il serait même possible de combiner l’état des stocks de l’entrepôt chaque matin avec le nombre de nouvelles commandes passées sur le site Internet. Ces données pourraient être partagées dans un canal d’équipe afin que tous les membres soient immédiatement au courant des mises à jour de l’entreprise. Une telle organisation éviterait à chacun de devoir péniblement vérifier toutes ces informations manuellement.

Vous concentrer sur les points prioritaires

Chaque entreprise a ses clients importants. Nos flux de travail peuvent vous aider à les gérer. Grâce à la nouvelle version de la plateforme Slack, vous pourrez mettre en place des automatisations lorsqu’un client important fait une requête suite à un problème ou passe une commande importante sur votre site. Vous pourrez même signaler ces événements dans le canal #pour-tous-prioritaire , à partir duquel l’équipe interne peut traiter les demandes de la plupart de vos clients importants sans attendre.

Traiter les demandes et répondre aux questions rapidement

Bientôt, une fonctionnalité puissante sera ajoutée au générateur de flux de travail. Elle permettra de structurer les flux de travail en suivant une logique conditionnelle. Prochainement, les flux de travail pourront traiter les questions des utilisateurs et y répondre en fonction du bouton sur lequel ils ont cliqué ou par rapport aux mots-clés utilisés lors de leur réponse à une question.

Vous disposerez d’un centre d’aide informatique qui traite plusieurs problèmes récurrents, avec un seul et unique formulaire pour collecter les informations. Grâce aux formules si/alors, si une personne clique sur l’option indiquant qu’elle a perdu son téléphone professionnel, alors votre équipe de #sécurité peut en être informée instantanément et le verrouiller à distance. Autre exemple, si quelqu’un demande une nouvelle souris, l’ #équipe-technique peut en être notifiée et la déposer sur son bureau quelques minutes plus tard.

Profiter des automatisations dans Slack

Aujourd’hui, les applications dans Slack ont tendance à fonctionner individuellement. En cliquant sur un bouton dans Slack, une mise à jour est envoyée vers une application de gestion de projet. Bientôt, les automatisations au sein des applications Slack interagiront les unes avec les autres. De fait, si un événement survient dans une application, elle pourra envoyer des informations pertinentes à plusieurs autres applications avant de renvoyer l’ensemble dans Slack.

Imaginons que votre équipe opérationnelle apprenne que votre site web est hors service. Bientôt, le flux de travail pourra :

Se mettre en route immédiatement lorsqu’une application comme Salesforce Service Cloud déclenche une alerte prioritaire sur votre compte

Créer en parallèle un nouveau canal d’incident dans Slack

Inviter automatiquement tous les membres dont le statut indique « astreinte » dans votre application PagerDuty au sein du nouveau canal Slack

Dans les situations critiques où le temps presse, les automatisations qui enchaînent plusieurs étapes chronophages comme celles-ci peuvent vous faire gagner un temps précieux.

Et ce n’est que le début

Pas besoin d’être un développeur pour accueillir toutes ces nouvelles fonctionnalités bientôt disponibles dans Slack. Nous nous efforçons de faciliter la mise en place et le partage des flux de travail. Ainsi, même les étapes les plus complexes pourront être retrouvées dans une galerie de flux de travail préprogrammés, bientôt accessibles dans Slack.

Nous espérons que cette présentation a fait naître quelques idées pour vous permettre de gagner du temps et de créer des automatisations dans Slack. Gardez un œil sur notre blog Slack dans les prochains mois pour en savoir plus sur ces améliorations à venir et pour découvrir quand vous pourrez en profiter.