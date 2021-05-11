Votre guide complet pour Slack Frontiers Asie-Pacifique et Europe

Slack Frontiers Asie-Pacifique et Slack Frontiers Europe approchent. Soyez prêt ! Il y a énormément à découvrir lors de chaque session. Afin de vous aider à optimiser votre programme, nous avons réuni pour vous quelques informations utiles.

La courte vidéo ci-dessous vous expliquera tout ce que vous devez savoir au préalable. De plus, nos guides pour Slack Frontiers Asie-Pacifique et Slack Frontiers Europe vous aideront à personnaliser au mieux votre journée. Vous découvrirez également comment choisir et assister aux sessions, comment créer votre propre programme, comment échanger avec les autres participants les 18 et 19 mai – le tout en ligne.

Organisez votre programme

Avec Slack Frontiers, vous choisissez les sessions auxquelles vous souhaitez participer, au moment qui vous convient. Démarrez votre journée par les présentations inspirantes de plusieurs responsables et clients Slack, qui abordent la question de l’avenir du travail. Ensuite, choisissez comment personnaliser votre journée afin de vous équiper des outils et des connaissances dont vous avez besoin pour vous épanouir dans un mode de travail hybride.

Vous pouvez faire le plein d’expériences interactives en direct, visionner le contenu a posteriori, ou combiner les deux. Ne ratez pas :

Plus de 15 séances en petits groupes adaptées à votre rôle, à vos objectifs et à vos projets

Des vidéos, présentations et guides à la demande pour tous les niveaux de compétence, afin de vous aider à exploiter Slack de manière optimale

Des opportunités de rencontrer des pairs et d’échanger avec des leaders dans votre domaine

Des démonstrations de produits, des téléchargements et d’autres exclusivités proposées par nos partenaires

Et n’oubliez pas notre discours de clôture, avec la championne de tennis, créatrice de mode et femme d’affaires Venus Williams. Découvrez comment l’une des femmes les plus épanouies et les plus inspirantes de l’histoire du sport a construit sa carrière exceptionnelle tout en militant pour l’égalité.

Intégrez la conversation et la communauté

L’accès à l’événement en ligne Slack Frontiers sera ouvert dès le 13 mai. Sur la plateforme de Frontiers, vous pourrez découvrir toutes les sessions disponibles, y compris les discours principaux, les présentations, le développement d’une communauté, le photomaton virtuel et bien plus encore.

Vous pourrez vous connecter via un code unique que vous recevrez par e-mail le 13 mai, dont l’objet sera « l’accès est OUVERT. » Vous pourrez alors :

Personnaliser votre profil

Parcourir l’agenda complet pour sélectionner les sessions et les présentations que vous souhaitez ajouter à votre agenda personnalisé

Vous connecter à des petites discussions de groupe pour échanger sur vos pratiques et votre expertise, ou créer votre propre conversation en tête à tête ou vos discussions vidéo en petit nombre via Braindate (téléchargez notre guide Braindate pour en savoir plus)

Découvrir notre bibliothèque de contenus à la demande et de ressources téléchargeables

Depuis la plateforme de l’événement, vous pourrez ensuite vous connecter à l’espace de travail Slack Frontiers réservé aux participants pour échanger avec vos pairs avant, pendant et après l’événement.

Lors de votre première connexion, assurez-vous de créer votre profil et de vous présenter dans le canal Slack #intros . Vous pourrez alors :

Consulter une vue générale du programme dans #welcome

Découvrir des informations logistiques sur l’événement, des nouveautés sur les produits de Slack et bien plus encore dans #announcements

Partager vos meilleures pratiques, vos défis et vos idées pour s’adapter à un mode de travail hybride dans #think-tank .

. Participez à des sessions de questions-réponses en direct avec différents clients et experts pour obtenir des réponses à toutes vos questions sur la plateforme Slack

Vous avez besoin de plus de temps ou vous souhaitez revoir certains contenus de l’événement ? Vous pouvez retourner sur l’espace de travail et la plateforme de Slack Frontiers jusqu’à 30 jours après l’événement pour prolonger l’expérience.

Besoin d’aide ?

Vous pourrez trouver de l’aide concernant l’espace de l’événement dans la section « Besoin d’aide ? » de la plateforme. Pour toute question à propos de Slack, vous pouvez également consulter le canal #helpdesk dans l’espace de travail de Frontiers. Vous avez besoin d’aide pour l’inscription, vous avez des questions sur le programme ? Contactez-nous à l’adresse frontiers@slack-corp.com.

Votre inscription soutient une bonne cause

Saviez-vous que votre enregistrement à Slack Frontiers participe à un projet solidaire ? Pour chaque inscription, Slack fera un don à l’UNICEF en Inde pour aider les personnes touchées par le Covid-19.

Repérez ci-dessous l’événement organisé dans votre zone géographique et inscrivez-vous gratuitement dès aujourd’hui pour ne rien manquer ! Et rejoignez la conversation sur les réseaux sociaux grâce au hashtag #SlackFrontiers !

Slack Frontiers Asie-Pacifique : le 18 mai de 13 h à 17 h Australian Eastern Standard Time

Qui peut participer ?

Toute personne vivant dans la région Asie-Pacifique intéressée par Slack et la manière dont l’outil peut améliorer son environnement professionnel en le rendant plus agréable et productif.

Comment s’inscrire ?

Inscrivez-vous gratuitement ici pour réserver votre place !

Quels sont les thèmes abordés ?

Découvrez notre programme ici et consultez régulièrement les mises à jour.

Dans quelle langue aura lieu l’événement ?

L’événement est intégralement présenté en anglais.

Slack Frontiers Europe : le 19 mai, de 10 h à 14 h heure de Paris

Qui peut participer ?

Toute personne vivant en Europe intéressée par Slack et la manière dont l’outil peut améliorer son environnement professionnel en le rendant plus agréable et productif.

Comment s’inscrire ?

Inscrivez-vous gratuitement ici pour réserver votre place !

Quels sont les thèmes abordés ?

Découvrez notre programme ici et consultez régulièrement les mises à jour.

Dans quelle langue aura lieu l’événement ?

L’événement est intégralement présenté en anglais, et le sous-titrage sera disponible en allemand et en français. Certains contenus seront également interprétés en allemand et en français.