Favorece que todos automaticen el trabajo con el nuevo Creador de flujos de trabajo

En la búsqueda de la eficiencia, las empresas a menudo se quedan atrapadas en una paradoja de automatización. Cuanto más se busca la automatización, más abrumados se ven los equipos de TI, que ya luchan con un aumento del 41 % en proyectos en el último año. Las solicitudes se acumulan en un retraso mientras sigues atascado en tareas manuales, sin alivio a la vista, y el ciclo vuelve a empezar.

Por eso, en 2019 lanzamos el creador de flujos de trabajo —nuestra herramienta de automatización sin código que permite a todo el mundo automatizar el trabajo en Slack. Desde entonces, casi 1 millón de personas han creado flujos de trabajo sin una sola línea de código, y el 80% de ellas carece de formación técnica. El equipo de asistencia de T-Mobileconsiguió agilizar los tediosos informes de estado,El equipo de Recursos Humanos de Noom aceleró la incorporación y el equipo financiero de Canva ahorró casi 64 horas a la semana con las puestas en marcha asíncronas. Todos salimos ganando, aligerando la carga de TI e impulsando la productividad de todos.

Hoy presentamos un nuevo Creador de flujos de trabajo para que la automatización sea más sencilla y potente para todos, independientemente de sus conocimientos técnicos. Esta actualización abre todo un nuevo abanico de posibilidades de automatización, facilitando la conexión de tus herramientas con unos pocos clics, incorporando flujos de trabajo sin problemas a la jornada laboral de tu equipo y permitiendo una mayor personalización con aplicaciones alojadas en Slack.

El Creador de flujos de trabajo ha permitido a nuestros usuarios explorar nuevos enfoques creativos para automatizar tareas en Slack, lo que permite liberar tiempo valioso para un trabajo más estratégico. Rebecca Hoffman vicepresidenta adjunta, directora de Producto de herramientas de colaboración, AllianceBernstein

Mantén sincronizadas tus conversaciones y herramientas

De media, los trabajadores declaran utilizar hasta 52 herramientas de trabajo diferentes cada semana para hacer su trabajo. Aunque cada herramienta puede añadir valor, cambiar de una a otra puede ser frustrante y costoso. Y cuando los equipos crean procesos en una herramienta, pero colaboran en otra, el contexto se pierde, la alineación se resiente y el progreso se ralentiza.

Ahí es donde entra en juego el Creador de flujos de trabajo: es el pegamento que mantiene todo unido entre tu gente y tus herramientas. Ahora, con la caja de herramientas de automatización ampliada del Creador de flujos de trabajo, tienes más flexibilidad para personalizar los flujos de trabajo según tus necesidades exactas.

Conecta herramientas en el Creador de flujos de trabajo sin necesidad de usar ningún código



Con los nuevos pasos integrados de Slack y los conectores de elementos esenciales de productividad como Salesforce, Google y Atlassian, es fácil crear potentes flujos de trabajo que se automatizan en varios sistemas con solo unos clics.



¿Cómo funciona en la práctica? Supongamos que empiezas un nuevo proyecto. Tienes una lista de control en mente: herramientas que preparar, personas a las que implicar y una cadencia de trabajo que te gustaría establecer. Con el Creador de flujos de trabajo, puedes poner ese trabajo en piloto automático:

Crea un nuevo canal de proyecto en el que tu equipo pueda colaborar

Invita a las personas adecuadas al canal

Inicia un nuevo proyecto en Asana para llevar el seguimiento de tareas y objetivos

Planifica una llamada en Zoom para la reunión inicial



¿El resultado? Se acabaron los saltos entre herramientas. Todo sucede automáticamente, lo que te permite ahorrar tiempo y te libera de la coordinación manual. Una vez publicado un flujo de trabajo, puedes difundirlo y dejar que otras personas lo utilicen también, con lo que podrás estandarizar procesos no estructurados y aumentar la eficiencia en toda la organización.

Ya somos usuarios avanzados del Creador de flujos de trabajo, y estas nuevas competencias desbloquearán casos de uso aún más avanzados para un público más amplio, no especializado en codificación. Karl Owen Ingeniero superior destacado, Dell

Introduce fácilmente la automatización en tu flujo de trabajo

La realidad es que, incluso con la promesa de eficiencia, los nuevos procesos no siempre se imponen. El tiempo y el esfuerzo necesarios para aprenderlos, acceder a ellos y utilizarlos pueden mantener a tu equipo estancado en las viejas costumbres.

Con Slack, es fácil minimizar esa fricción. Al llevar la automatización donde tu equipo ya está trabajando, puedes reducir la curva de aprendizaje y poner en marcha nuevos procesos más rápidamente. Es tan fácil como añadir un enlace a un flujo de trabajo y compartirlo en los lugares pertinentes de Slack:

Intégralo en un canvas , y permite que la gente pase rápidamente de la lectura a la acción, todo en un mismo sitio

Añádelo a los marcadores de un canal para crear más oportunidades para que las personas descubran y utilicen los flujos de trabajo en un contexto relevante

Envíalo en un mensaje de Slack , lo que te permitirá redirigir fácilmente a las personas a un proceso sin necesidad de explicarles cada paso

Comparte un flujo de trabajo en un canvas o un mensaje de Slack



También presentamos un nuevo entorno centralizado para aplicaciones y flujos de trabajo en la vista Automatizaciones de la pestaña Más. En las próximas semanas, podrás encontrar y lanzar todos los flujos de trabajo disponibles desde un solo lugar y utilizar plantillas para poner en marcha tu proceso de creación. Si te encuentras con un flujo de trabajo útil creado por otra persona, puedes duplicarlo en el Creador de flujos de trabajo y personalizar el resto.

Crea aplicaciones personalizadas de nivel empresarial alojadas en Slack

Cuando los clientes quieren transformar procesos integrales, recurren a aplicaciones personalizadas creadas con nuestras API abiertas y herramientas flexibles para desarrolladores. En el caso, Nutanix, la empresa pasó de un servicio de asistencia de TI mediante tickets a un sistema automatizado en Slack, lo que dio lugar a una resolución de tickets un 34 % más rápida con un 27 % menos de técnicos. Spotify también consiguió un aumento del 40 % de la eficacia utilizando alertas en tiempo real en Slack para automatizar la optimización de las campañas.

Nuestra plataforma para desarrolladores de nueva generación agiliza y facilita la creación de aplicaciones personalizadas que logren ese tipo de transformación. Alojaremos tus aplicaciones en Slack sin coste añadido, para que puedas centrarte en escribir código en lugar de gestionar la infraestructura. Además, tus aplicaciones se ejecutarán en un entorno de nivel empresarial que cumple con los requisitos de seguridad y cumplimiento normativo de Slack.

Las aplicaciones personalizadas de nueva generación también son modulares, lo que las hace más flexibles y versátiles. Puedes ampliar las funciones personalizadas al Creador de flujos de trabajo, donde más gente puede descubrirlas y utilizarlas en sus propios flujos de trabajo. Una única función personalizada puede desencadenar automatizaciones ilimitadas, lo que te permitirá aumentar tu impacto y reducir el coste de desarrollo a medida que aumenta la adopción.



Un bloque de código de una función codificada se convierte en un paso personalizado en el Creador de flujos de trabajo

Lo que distingue a la plataforma es la enorme cantidad de opciones y asistencia que ofrece. La experiencia de desarrollo fue fluida y expansiva, y nos ayudó a explorar nuevas formas de integrar nuestra estructura de asistencia directamente en Slack. Tyler Beckett Ingeniero de operaciones de SaaS, Workiva

Transición a un nuevo mundo de automatización en Slack

El nuevo Creador de flujos de trabajo ya está en camino. Si eres usuario de Slack Pro o Business+, ya puedes utilizarlo. Si usas Enterprise Grid de Slack, estará disponible en las próximas semanas. Si eres un desarrollador con cualquier plan de pago, puedes empezar a crear con la plataforma de nueva generación de inmediato.

Puedes crear con el nuevo Creador de flujos de trabajo y la plataforma de nueva generación como parte de tu plan de Slack y crear tantos flujos de trabajo y aplicaciones personalizadas como desees. Sin embargo, los flujos de trabajo que contengan funciones personalizadas o dos o más pasos de conector tendrán un precio basado en el uso que se activa cuando superas la asignación mensual de flujos de trabajo incluida en tu plan de Slack.

Queremos que esta transición sea lo más sencilla posible. Ofrecemos un periodo de promoción hasta el 31 de octubre, para que tengas tiempo de probar las funciones más avanzadas, como las funciones personalizadas y los conectores, sin coste alguno. Todos tus flujos de trabajo existentes del anterior Creador de flujos de trabajo seguirán siendo gratuitos, y la mayoría se migrarán automáticamente a la nueva versión.

Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con nuestro equipo de cuentas o en la dirección feedback@slack.com. Estaremos encantados de ayudarte.

Inicia tu viaje hacia la automatización

Para empezar, los usuarios pueden explorar el centro de recursos del Creador de flujos de trabajo, donde puedes obtener más información e inspiración sobre todo lo que puedes automatizar en Slack.

Los desarrolladores pueden consultar la documentación de la API y registrarse en nuestros próximos webinarios, donde expertos técnicos te mostrarán cómo crear una aplicación personalizada en una demostración de codificación en directo.

Me muero de ganas de ver cómo ha quedado.

La información anterior está destinada solo para fines informativos y no representa un compromiso vinculante. No te bases en esta información a la hora de tomar tus decisiones de compra porque, en última instancia, el desarrollo, el lanzamiento y la duración de cualquier producto, función o funcionalidad siguen estando a la entera discreción de Slack, y están sujetos a cambios.