Capacita a todos para automatizar el trabajo con el nuevo Generador de flujos de trabajo

En su búsqueda por alcanzar la eficiencia, las empresas a menudo se quedan bloqueadas en una paradoja de automatización. Cuanto más buscan la automatización las personas, más saturan a los equipos de TI, que ya tuvieron que lidiar con un pico de actividad del 41 % en proyectos durante el año pasado. Las solicitudes se amontonan y, mientras, las tareas manuales te siguen desbordando, no acabas de ver que la situación vaya a cambiar a corto plazo y el ciclo se repite una y otra vez.

Por ese motivo, hace unos años, lanzamos el Generador de flujos de trabajo, nuestra herramienta de automatización sin código que capacita a todos los empleados para automatizar el trabajo en Slack. Desde entonces, casi un millón de personas han creado flujos de trabajo sin usar una sola línea de código, teniendo en cuenta que el 80 % de ellas no contaba con conocimientos técnicos previos. El equipo de asistencia de T-Mobile simplificó los tediosos informes de estado, el equipo de RR. HH. de Noom aceleró las incorporaciones y el equipo financiero de Canva logró un ahorro de casi 64 horas a la semana con las reuniones de sincronización asíncronas. Es una situación que beneficia a todos y aligera la carga del equipo de TI, al tiempo que impulsa la productividad de todos los empleados.

Hoy presentamos un Generador de flujos de trabajo completamente renovado para hacer que la automatización sea más sencilla, pero más poderosa para todos, independientemente de sus conocimientos técnicos. Esta actualización abre todo un nuevo mundo de posibilidades de automatización, lo que facilita la conexión de tus herramientas con tan solo unos clics, incorpora sin complicaciones los flujos de trabajo a la jornada laboral de tu equipo y hace posible una automatización más profunda gracias a aplicaciones alojadas en Slack.

El Generador de flujos de trabajo ha capacitado a nuestros usuarios para explorar nuevos enfoques creativos sobre la automatización de tareas en Slack, todo ello a la vez que libera tiempo valioso para tareas más estratégicas. Rebecca Hoffman Vicepresidenta adjunta y gerente de productos de herramientas de colaboración, AllianceBernstein

Mantén tus conversaciones y herramientas sincronizadas

Por término medio, los trabajadores indican que usan hasta 52 herramientas de trabajo distintas cada semana para completar sus tareas. Aunque es posible que cada herramienta aporte su propio valor, el cambio de una a otra puede resultar frustrante y costoso. Además, cuando los equipos crean procesos en una herramienta, pero usan otra para la colaboración, el contexto se pierde, la alineación se resiente y el progreso se ralentiza.

Aquí es donde interviene el Generador de flujos de trabajo: es el pegamento que mantiene todo unido para tus empleados y herramientas. Ahora, con la caja de herramientas de automatización ampliada del Generador de flujos de trabajo, dispondrá de una mayor flexibilidad para personalizar los flujos de trabajo según sus necesidades precisas.

Conectar herramientas en el Generador de flujos de trabajo sin necesidad de usar código



Con los nuevos pasos incorporados en Slack y los conectores de aplicaciones esenciales de productividad como las de Salesforce, Google y Atlassian, es fácil crear poderosos flujos de trabajo que se automatizan en diversos sistemas con tan solo unos clics.



Entonces, ¿cómo funciona en la práctica? Supongamos que inicias un nuevo proyecto. Tienes en mente una lista de comprobación: herramientas que configurar, personas a las que incluir y una cadencia de trabajo que te gustaría establecer. Con el Generador de flujos de trabajo, puedes realizarlo todo de forma automática:

Crear un nuevo canal de proyecto en el que pueda colaborar tu equipo

Invitar a las personas adecuadas al canal

Iniciar un nuevo proyecto en Asana para hacer un seguimiento de las tareas y los hitos

Programar una llamada en Zoom para la reunión inicial



¿Cuál es el resultado? Dejar de ir de una herramienta a otra. Todo tiene lugar de forma automática, lo que te ahorra tiempo y te libera de la coordinación manual. Una vez que se publique un flujo de trabajo, puedes devolver el favor y permitir que otras personas también lo usen, lo que facilita la estandarización de los procesos no estructurados y extiende los logros en eficiencia a toda la organización.

Ya somos usuarios avanzados del Generador de flujos de trabajo, y estas nuevas capacidades proporcionarán casos prácticos aún más avanzados a una audiencia más amplia que no se dedica a la creación de código. Karl Owen Ingeniero distinguido sénior, Dell

Incorpora la automatización a tu flujo de trabajo fácilmente

La realidad es que, incluso con la promesa de la eficiencia, los procesos nuevos no siempre se acaban imponiendo. El tiempo y el esfuerzo requeridos para aprenderlos, acceder a ellos y usarlos pueden dejar a tu equipo estancado en antiguas prácticas.

Con Slack, resulta fácil minimizar ese problema. Al incorporar la automatización allí donde ya trabaja tu equipo, puedes reducir la curva de aprendizaje y hacer que los nuevos procesos se pongan en marcha con mayor rapidez. Es tan sencillo como agregar un enlace a un flujo de trabajo en los lugares pertinentes con Slack:

Insértalo en un canvas , lo que permitirá a otras personas pasar rápidamente de la lectura a la acción, todo ello desde un solo lugar.

Agrégalo a los marcadores de un canal , con lo que habrá más posibilidades de que otras personas descubran y usen los flujos de trabajo en un contexto pertinente.

Envíalo en un mensaje de Slack para redirigir a otras personas a un proceso fácilmente, sin necesidad de explicar cada paso.

Compartir un flujo de trabajo en un canvas o en un mensaje de Slack



Además, presentamos un nuevo lugar centralizado para las aplicaciones y los flujos de trabajo en la vista Automatizaciones de la pestaña Más. En las próximas semanas, podrás encontrar y lanzar todos los flujos de trabajo disponibles desde un solo lugar, así como usar plantillas para iniciar tu proceso de creación. Si te encuentras con un flujo de trabajo útil que alguien más haya creado, será fácil duplicarlo en el Generador de flujos de trabajo y personalizar el resto.

Desarrolla aplicaciones personalizadas de nivel empresarial que se alojen en Slack

Cuando los clientes quieren transformar procesos de un extremo a otro, recurren a aplicaciones personalizadas que se han creado con nuestras API de código abierto y nuestras herramientas de desarrollo flexibles. Tomemos como ejemplo Nutanix: la empresa pasó de tener un mostrador de tickets de TI tradicional a tener un sistema automatizado en Slack, lo que dio como resultado una resolución de tickets un 34 % más rápida con un 27 % menos de técnicos. Spotify también logró un aumento de la eficiencia del 40 % gracias al uso de alertas en tiempo real en Slack para automatizar la optimización de las campañas.

Nuestra plataforma de desarrollo de nueva generación ahora agiliza y facilita la creación de aplicaciones personalizadas que logran ese tipo de transformación. Alojaremos tus aplicaciones en Slack sin costos adicionales, para que puedas concentrarte en escribir código en lugar de tener que administrar la infraestructura. Además, tus aplicaciones se ejecutarán en un entorno de nivel empresarial que respeta los estándares de seguridad y cumplimiento de Slack.

Asimismo, las aplicaciones personalizadas de nueva generación son modulares, lo que las hace más flexibles y versátiles. Puedes propagar funciones personalizadas al Generador de flujos de trabajo, donde más personas podrán descubrirlas y usarlas en sus propios flujos de trabajo. Una sola función personalizada puede impulsar un sinfín de automatizaciones, ampliar el impacto y reducir el costo de desarrollo a medida que se extiende la adopción.



Un bloque de código de una función codificada se convierte en un paso personalizado en el Generador de flujos de trabajo

Lo que diferencia a la plataforma es la enorme cantidad de opciones y asistencia que ofrece. La experiencia de desarrollo fue fluida y extensa, lo que nos ayudó a explorar nuevas formas de integrar nuestra estructura de asistencia directamente en Slack. Tyler Beckett Ingeniero de operaciones de SaaS, Workiva

Descubre cómo pasar a un nuevo mundo de automatización en Slack

¡El nuevo Generador de flujos de trabajo ya viene de camino! Si tienes Slack Pro o Business+, ya puedes usarlo. Si tienes Slack Enterprise Grid, estará a tu disposición en las próximas semanas. Si eres desarrollador con un plan de pago, puedes empezar a crear con la plataforma de nueva generación inmediatamente.

Puedes desarrollar contenido con el nuevo Generador de flujos de trabajo y la plataforma de nueva generación dentro de tu plan de Slack y crear todos los flujos de trabajo y aplicaciones personalizadas que te apetezca. Sin embargo, los flujos de trabajo que contengan funciones personalizadas o dos o más pasos de conector contarán con precios en función del uso que se aplicarán cuando sobrepases la asignación mensual de ejecuciones de flujos de trabajo que se incluye en tu plan de Slack.

Queremos que esta transición sea lo más fácil posible y ofrecemos un período de promoción hasta el 31 de octubre, para que tengas tiempo de probar la funcionalidad más avanzada, como las funciones personalizadas y los conectores, sin ningún costo. Todos los flujos de trabajo actuales del Generador de flujos de trabajo seguirán siendo gratuitos, y la mayor parte Generador de flujos de trabajo se migrará automáticamente a la nueva versión.

Si tienes alguna pregunta, ponte en contacto con el equipo de tu cuenta o con nosotros escribiendo a feedback@slack.com. ¡Estamos aquí para ayudarte!

Inicia tu trayecto por la automatización

Para empezar, los usuarios pueden explorar el centro de recursos del Generador de flujos de trabajo, donde podrás obtener más información y encontrar inspiración sobre lo que se puede automatizar en Slack.

Los desarrolladores pueden dirigirse a nuestra documentación sobre las API y registrarse para asistir a nuestra próxima serie de seminarios web, en la que expertos técnicos te mostrarán cómo crear una aplicación personalizada en una demostración de codificación en vivo.

¡Queremos ver lo que puedes crear!

La información anterior se proporciona solo con fines informativos y no constituye ningún compromiso vinculante. No uses esta información para tomar tus decisiones de compra, ya que el desarrollo, el lanzamiento y los tiempos de cualquier producto, característica o funcionalidad quedan, en última instancia, a exclusivo criterio de Slack y están sujetos a cambios.