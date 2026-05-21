Flujos de trabajo más inteligentes, sin código: presentamos los nuevos pasos de IA en el creador de flujos de trabajo

Conclusiones clave Automatización de IA para todos: añade capacidades de inteligencia y razonamiento a cualquier flujo de trabajo con el nuevo paso Generar respuesta de IA en el creador de flujos de trabajo de Slack.

Basado en tus datos: usa la IA en tus canales, canvas, listas y archivos de Slack para obtener resultados precisos y relevantes.

Recupera tu tiempo: crea flujos de trabajo en los que la IA genere respuestas basadas en datos, y así podrás centrarte en tomar la decisión final.

A todos nos ha pasado. Estás en modo concentración total, trabajando en lo más importante, cuando una notificación te desconcentra. El responsable del proyecto necesita una actualización del estado. Un cliente pregunta por un ticket. Encontrar la información en Slack es fácil, pero reunirla y redactar una respuesta clara lleva un tiempo que no tienes.

En Slack creemos que hacer los flujos de trabajo accesibles para todo el mundo es la clave para conseguir mejorar la productividad organizativa. Llevamos años perfeccionando el creador de flujos de trabajo para que cualquier persona pueda automatizar las tareas rutinarias de su trabajo de la forma más sencilla. Sin embargo, hasta las automatizaciones más avanzadas seguían necesitando que una persona interpretara los datos: resumir actualizaciones, detectar patrones o decidir qué hacer a continuación. Hasta ahora, que todo ha cambiado.

Hoy ampliamos las capacidades de IA del creador de flujos de trabajo con el nuevo paso Generar respuesta de IA. Ahora puedes crear flujos de trabajo con un paso generado por IA que puede resumir, traducir y redactar en tu nombre a partir de una única solicitud. Es la automatización para todos, no solo para quienes saben programar.

¿Qué es el paso Generar respuesta de IA?

El creador de flujos de trabajo siempre ha sido la plataforma de automatización sin código de Slack que ayuda a los equipos a crear flujos de trabajo para acabar con las tareas repetitivas sin escribir ni una sola línea de código. Con la IA integrada, puedes crear flujos de trabajo automatizados en pocos clics: simplemente describe lo que necesitas y la IA lo construye por ti. Ahora, el nuevo paso Generar respuesta de IA va aún más lejos. Solo tienes que añadir el paso a tu flujo de trabajo, escribir una solicitud, elegir tus fuentes de conocimiento (canales, canvas, listas y archivos) y la IA podrá generar resúmenes, extraer decisiones clave y las tareas a realizar, clasificar texto no estructurado, transformar datos en un formato estándar y mucho más.

Añade el paso Generar respuesta de IA a cualquier flujo de trabajo: Las solicitudes puntuales no se adaptan, pero los flujos de trabajo sí. Cuando la IA vive dentro de un flujo de trabajo, el resultado es coherente y automático.

Fundamenta la IA en tu conocimiento: La IA es tan buena como la información que tiene. Este paso se nutre del contenido real de Slack en canales y documentos, los lugares donde tu equipo realmente trabaja.

Mantén el control con una gobernanza de nivel empresarial: Los administradores pueden restringir quién utiliza el paso y controlar qué datos maneja, todo ello respaldado por las medidas de seguridad de IA de Slack.

Cómo funciona: clics, sin código alguno

El paso Generar respuesta de IA es sencillo por diseño, porque no siempre deberías necesitar un ingeniero para que tus herramientas sean más inteligentes:

Selecciona el paso: Busca “Generar respuesta de IA” en la biblioteca de pasos (se integra en tu flujo de trabajo igual que cualquier otro paso).

Escribe una solicitud: Describe en lenguaje natural lo que debe hacer la IA.

Añade información: Menciona el contenido de Slack o las variables de pasos anteriores. Puede manejar varias fuentes a la vez, incluso documentos extensos o canales muy activos.

Prueba antes de publicar: Comprueba tu solicitud con el modo de vista previa interactivo antes de activarla.

Déjalo funcionar: Tanto si se activa por programación como por un evento, el paso devuelve una respuesta basada en datos cada vez.

Todo este proceso desbloquea el potencial completo de la IA dentro de tu flujo de trabajo, con capacidad para:

Resumir hilos de conversaciones complejos o documentos extensos para que tu equipo reme en la misma dirección.

Traducir mensajes automáticamente para que tus equipos globales estén siempre sincronizados.

Redactar respuestas basadas en datos de tus fuentes de información, convirtiendo datos en bruto en conversaciones útiles.

Solo tienes que definir tu solicitud, conectar los pasos y dejar que tu flujo de trabajo se encargue del resto.

Descubre cómo funciona

Imagina a un gestor de proyectos que dedica una hora cada viernes a recopilar las novedades de cinco canales para redactar un resumen ejecutivo. Con el paso Generar respuesta de IA, eso se convierte en un flujo de trabajo:

El desencadenador: Un flujo de trabajo programado está configurado para ejecutarse cada viernes por la mañana a las 8:00.

La lógica de IA: El núcleo de la automatización es el paso de IA, configurado con una solicitud como “Resume las últimas novedades de cada canal de proyecto. Destaca el progreso, los impedimentos y los próximos pasos”, y vinculado a los cinco canales de proyecto designados como fuentes de información.

El resultado: El flujo de trabajo ejecuta automáticamente esta instrucción, generando un resumen claro y conciso basado en datos reales del canal, que se publica directamente en el canal #novedades-directivos. Así se gestiona automáticamente cada semana una hora de trabajo repetitivo.

Más formas de utilizarlo

El paso Generar respuesta de IA funciona para cualquier equipo y cualquier proceso. Algunos ejemplos más:

Atención al cliente: Haz el triaje de las solicitudes entrantes resumiendo el historial de hilos de la conversación y sugiriendo una respuesta antes de que el agente abra el caso.

Respuesta a incidencias: Cuando salta una alerta, el flujo de trabajo recopila el contexto relevante y redacta una actualización de estado inicial, para que tu equipo tenga un borrador desde el que partir, no una página en blanco.

Ventas (próximamente): Genera automáticamente resúmenes de negociaciones a partir de datos del CRM y la actividad de los canales, para que los representantes lleguen preparados a cada llamada.

Crea tu primer flujo de trabajo con IA

Con el paso Generar respuesta de IA, el creador de flujos de trabajo te ofrece la forma más sencilla de incorporar el poder de la IA a tu trabajo diario. Automatiza las partes más tediosas de tus procesos y recupera el tiempo y la concentración para dedicarlos al trabajo que solo tú puedes hacer.

¿Todo listo para empezar? Accede al creador de flujos de trabajo y añade el paso Generar respuesta de IA a tu próximo flujo de trabajo.

Más información sobre el creador de flujos de trabajo.