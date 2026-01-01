更智慧的工作流程，無需編寫程式碼：工作流程建立工具全新 AI 步驟介紹

重點摘要 人人都能用的 AI 自動化：透過 Slack 工作流程建立工具中全新的產生 AI 回應步驟，為任何工作流程加入智慧與推理能力。｜以資料為基礎：將 AI 指向您的 Slack 頻道、畫板、清單和檔案，獲得精準且切題的結果。｜奪回您的時間：建立能讓 AI 產生以資料為基礎的回應的工作流程，讓您專注於最終決策。

這種情況我們都經歷過。正當您全神貫注處理最重要的工作時，一則通知打斷了您的思緒。專案負責人需要進度更新，客戶正在詢問某張工單。在 Slack 中找到相關資訊並不難，但要將這些資訊整合起來、草擬一份清晰的回覆，卻需要您沒有的時間。

在 Slack，我們相信讓所有人都能輕鬆使用自動化工作流程，是釋放組織真正生產力的關鍵。多年來，我們致力於將工作流程建立工具打造成任何人自動化日常工作最簡便的方式。然而，即使是最進階的自動化，仍然需要人工來理解資料：彙整更新內容、找出規律，或決定下一步行動。直到現在。

今天，我們正在擴展 工作流程建立工具的 AI 功能，推出全新的產生 AI 回應步驟。現在，您可以建立包含 AI 生成步驟的工作流程，只需一個提示，即可代您進行摘要、翻譯和草擬內容。這是人人都能使用的自動化——不只限於懂得編寫程式碼的人。

什麼是產生 AI 回應步驟？

工作流程建立工具一直是 Slack 的無程式碼自動化中心，協助團隊建立工作流程、省去重複性工作，無需撰寫任何一行程式碼。透過內建 AI，您只需幾個點擊就能建立自動化工作流程——只要描述您的需求，AI 便會為您完成建置。而現在，全新的產生 AI 回應步驟更進一步。只需將此步驟加入您的工作流程、撰寫提示、選擇知識來源（頻道、畫板、清單和檔案），AI 即可生成摘要、提取重要決策和待辦事項、分類非結構化文字、將資料轉換為標準格式，以及更多其他功能。

將產生 AI 回應步驟加入任何工作流程： 一次性的提示無法規模化，工作流程才行。當 AI 整合於工作流程之中，輸出結果便能保持一致且自動運作。

以您的知識為 AI 奠定基礎： AI 的品質取決於所提供的情境。此步驟直接從頻道和文件中的真實 Slack 內容汲取資訊——也就是您的團隊實際工作的地方。

透過企業級治理掌控一切： 管理員可以限制誰能使用此步驟，並控制其存取的資料範圍，全程受 Slack AI 防護機制的保障。

運作方式：點擊操作，無需寫程式

產生 AI 回應步驟的設計簡單易用，因為讓工具變得更智慧，不應該每次都得仰賴工程師：

選取步驟： 在步驟庫中找到「產生 AI 回應」——它會像其他步驟一樣，輕鬆嵌入您的工作流程中。

撰寫提示： 用日常語言描述您希望 AI 執行的任務。

附加知識來源： 將其指向 Slack 內容或先前步驟中的變數。它能同時處理多個來源，包括長篇文件或訊息繁忙的頻道。

發布前先測試： 使用互動式預覽模式測試您的提示，確認無誤再正式上線。

讓它自動運行： 無論是依排程觸發還是依事件觸發，此步驟每次都能回傳以資料為基礎的回應。

這整個流程充分發揮 AI 在工作流程中的強大能力，包括：

摘要複雜的對話串或長篇文件，讓所有人保持一致共識。

自動翻譯訊息，讓您的全球團隊保持同步。

以您的知識來源為基礎起草回應，將原始資料轉化為可付諸行動的對話。

只需設定提示、串聯步驟，讓工作流程處理剩下的一切。

觀看實際示範

試想一位專案經理，每週五都要花一小時從五個頻道彙整最新動態，才能撰寫一份主管摘要。有了產生 AI 回應步驟，這一切都能化為一套工作流程：

觸發條件： 排程工作流程設定為每週五早上 8:00 自動執行。

AI 邏輯： 自動化的核心是 AI 步驟，並透過以下提示進行設定： 「摘要每個專案頻道的最新進度。重點標示：進展、障礙與後續步驟。」 並連結至五個指定的專案頻道作為知識來源。

執行結果： 工作流程自動執行指令，根據即時頻道資料產生簡潔清晰的摘要，並直接發布至 #主管更新 頻道。每週節省一小時的重複性工作，全程自動完成。

更多使用方式

產生 AI 回應步驟適用於任何團隊與任何流程。以下是更多應用範例：

客戶支援： 透過摘要對話串歷史記錄並建議回應內容，在客服人員開啟案件之前即完成分類處理。

事件應變： 當警示觸發時，工作流程會自動彙整相關背景資訊並草擬初始狀態更新，讓您的團隊有草稿可用，無需從零開始。

銷售（即將推出）： 自動從 CRM 資料與頻道活動產生交易摘要，讓業務代表在每次通話前都能充分備戰。

建立您的第一個 AI 工作流程

透過產生 AI 回應步驟，工作流程建立工具讓您以最簡便的方式將 AI 的強大能力融入日常工作。將流程中耗時的部分自動化，讓您專注於只有您才能完成的工作。

準備好開始了嗎？前往工作流程建立工具，將產生 AI 回應步驟加入您的下一個工作流程。

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