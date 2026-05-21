코드 없이 더 스마트해진 워크플로: 워크플로 빌더의 새로운 AI 단계 소개

주요 내용 모두를 위한 AI 자동화: Slack 워크플로 빌더의 새로운 AI 응답 생성 단계로 워크플로에 지능과 추론 기능을 추가해 보세요.

데이터에 기반한 결과: Slack 채널, 캔버스, 리스트, 파일에 AI를 연결해 정확하고 관련성 높은 결과를 얻으세요.

잃었던 시간 확보: AI가 데이터 기반 응답을 생성하는 워크플로를 구축해, 최종 결정에만 집중할 수 있습니다.

누구나 한 번쯤은 이런 경험이 있을 것입니다. 가장 중요한 업무에 집중하고 있을 때 알림 하나가 업무의 흐름을 끊어버리죠. 프로젝트 담당자는 진행 상황을 물어보고, 고객은 티켓에 대해 문의합니다. Slack에서 정보를 찾는 건 쉽지만, 그걸 정리해서 명확한 답변을 작성하는 데는 생각보다 많은 시간이 걸립니다.

Slack은 자동화 워크플로를 모든 사람이 쉽게 활용할 수 있도록 만드는 것이 조직의 생산성을 높이는 핵심이라고 믿습니다. 그래서 누구든 일상적인 업무를 자동화할 수 있도록 가장 쉬운 방법으로 워크플로 빌더를 꾸준히 발전시켜 왔습니다. 하지만 아무리 고도화된 자동화도, 데이터를 이해하고 업데이트를 요약하거나 패턴을 파악하고 다음 단계를 결정하는 일은 여전히 사람의 몫이었죠. 하지만 이제는 달라졌습니다.

오늘, Slack은 워크플로 빌더의 AI 기능을 새로운 AI 응답 생성 단계를 통해 더욱 확장합니다. 이제 단 하나의 프롬프트로 요약, 번역, 초안 작성까지 대신해 주는 AI 생성 단계가 포함된 워크플로를 만들 수 있습니다. 코딩 방법을 모르셔도 괜찮습니다. 모두를 위한 자동화니까요.

AI 응답 생성 단계란?

워크플로 빌더는 코드 한 줄 없이도 팀이 반복 업무를 줄이는 워크플로를 만들 수 있는 Slack의 노코드 자동화 플랫폼입니다. 내장된 AI 기능을 사용해 몇 번만 클릭하면 자동화 워크플로를 생성할 수 있습니다. 필요한 내용을 설명하면 AI가 알아서 생성해 주죠. 이제 새로운 AI 응답 생성 단계로 한 걸음 더 나아갈 수 있습니다. 워크플로에 단계를 추가하고, 프롬프트를 작성한 다음, 채널, 캔버스, 리스트, 파일과 같은 지식 소스를 선택하면 AI가 요약을 생성하고, 주요 결정 사항과 작업 항목을 추출하고, 비정형 텍스트를 분류하고, 또 데이터를 표준 형식으로 변환하는 등 다양한 작업을 처리할 수 있습니다.

AI 응답 생성 단계를 워크플로에 추가: 일회성 프롬프트는 확장되지 않지만, 워크플로는 다릅니다. AI가 워크플로 내에서 작동하면, 결과물이 일관성 있게 자동으로 생성됩니다.

AI에 지식 기반 제공: AI의 성능은 주어진 정보에 달려 있습니다. 이 단계는 팀이 실제로 일하는 공간인 채널과 문서에 있는 Slack의 실제 콘텐츠로부터 결과를 가져옵니다.

엔터프라이즈급 거버넌스로 완전한 통제권 유지: 관리자는 이 단계를 사용해 워크플로를 만들 수 있는 사람과 접근 가능한 데이터를 제한할 수 있으며, Slack의 AI 가드레일을 통해 지원됩니다.

코드 없이 클릭만으로 작동

AI 응답 생성 단계는 간단하도록 설계되었습니다. 도구를 더 스마트하게 만드는 데 항상 엔지니어가 필요한 건 아니니까요.

단계 선택: 단계 라이브러리에서 “AI 응답 생성”을 찾으십시오. 다른 단계와 마찬가지로 워크플로에 딱 맞춰 추가됩니다.

프롬프트 작성: AI가 해야 할 일을 일반 언어로 설명하십시오.

지식 연결: Slack 콘텐츠나 이전 단계의 변수를 참조하도록 설정하십시오. 긴 문서나 활발한 채널 등 여러 소스를 동시에 처리할 수 있습니다.

게시 전 테스트: 실제 적용 전에 대화형 미리보기 모드로 프롬프트를 테스트해 보십시오.

실행하기: 일정에 따라 실행되든 이벤트가 발생할 때 작동하든, 이 단계는 매번 데이터에 기반한 응답을 제공합니다.

이 전체 과정을 통해 워크플로 내에서 AI의 모든 기능을 활용하여 다음 작업을 수행할 수 있습니다.

복잡한 스레드나 긴 문서를 요약해서 모든 팀원이 같은 내용을 파악할 수 있습니다.

메시지를 자동으로 번역해서 해외에 있는 팀들이 같은 정보를 숙지할 수 있습니다.

지식 소스를 기반으로 답변 초안을 작성해, 원시 데이터를 실행이 가능한 대화로 전환해 줍니다.

프롬프트를 설정하고 단계를 연결하기만 하면, 나머지는 워크플로가 알아서 처리합니다.

실제 작동 모습 확인하기

매주 금요일마다 다섯 개의 채널에서 업데이트를 모아 임원 요약 보고서를 작성하는 데에 한 시간을 써야 하는 프로젝트 매니저를 상상해 보세요. AI 응답 생성 단계를 사용하면 이 과정을 워크플로로 만들 수 있습니다.

트리거: 매주 금요일 오전 8시에 실행되도록 워크플로를 예약 설정하십시오.

AI 로직: 자동화의 핵심은 AI 단계이며, 다음과 같은 프롬프트로 설정될 수 있습니다. “각 프로젝트 채널의 최신 업데이트를 요약하고, 진행 상황, 장애 요소, 다음 단계를 중심으로 정리해 줘.” 그런 후 지정된 다섯 개의 프로젝트 채널을 지식 소스로 연결하십시오.

결과물: 워크플로가 이 지침을 자동으로 실행해서 실시간 채널 데이터를 기반으로 간결하고 깔끔한 요약본을 생성한 후, #임원-업데이트 채널에 바로 게시합니다. 매주 반복되던 한 시간짜리 작업이 자동으로 처리되는 거죠.

더 다양한 활용 방법

AI 응답 생성 단계는 어떤 팀이나 프로세스에도 활용할 수 있습니다. 몇 가지 예시를 더 살펴보겠습니다.

고객 지원: 스레드 내역을 요약하고 에이전트가 사례를 시작하기 전에 답변을 제안해, 들어오는 티켓을 신속히 분류해 줍니다.

문제 대응: 알림이 발생하면 워크플로가 관련된 콘텍스트를 불러오고 초기 상태 업데이트 초안을 작성합니다. 팀이 빈 페이지가 아닌 초안에서부터 시작할 수 있습니다.

영업(출시 예정): CRM 데이터와 채널 활동을 바탕으로 거래 요약을 자동 생성해, 담당자가 모든 통화에 완벽히 준비된 상태로 임할 수 있습니다.

첫 AI 워크플로 구축하기

AI 응답 생성 단계를 활용하면 워크플로 빌더로 AI의 강력한 기능을 일상 업무에 쉽게 도입할 수 있습니다. 시간이 많이 걸리는 작업은 자동화하고, 본인만이 할 수 있는 일에 집중할 수 있도록 시간을 되찾아 보세요.

구축할 준비가 됐나요? 워크플로 빌더로 이동해서 다음에 사용할 워크플로에 AI 응답 생성 단계를 추가해 보십시오.

워크플로 빌더에 대해 자세히 알아보세요.