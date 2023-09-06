Nouvelles améliorations : Slack devient votre plateforme de productivité intelligente

Chez Slack, notre objectif est de rendre la vie professionnelle plus simple, plus agréable et plus productive. Mais à une époque où les entreprises s’efforcent de gagner en efficacité tout en préservant leur croissance et la satisfaction des clients, elles se tournent vers Slack pour les aider à exploiter leur plein potentiel. Il ne s’agit pas seulement d’augmenter la productivité de chaque salarié, mais également de proposer de nouvelles méthodes de travail en équipe pour atteindre une meilleure productivité globale.

À l’approche de l’événement Dreamforce 2023, Slack présente de nouvelles améliorations pour répondre aux objectifs suivants :

Hisser la productivité commerciale vers de nouveaux sommets avec Slack Sales Elevate, notre nouvelle offre spécialement conçue pour les équipes commerciales (désormais disponible)

Permettre à chacun de bénéficier de l’automatisation, en utilisant notre Générateur de flux de travail sans code ou en créant des applications personnalisées hébergées dans Slack (désormais disponible)

Tirer parti des fonctionnalités d’IA native pour accélérer la productivité (lancement du pilote cet hiver)

Aider les équipes à effectuer le suivi du travail dans le flux de collaboration avec les listes Slack (lancement du pilote cet hiver)

Le fondement de la productivité, c’est de permettre à chacun d’accomplir le meilleur travail possible. Pour ce faire, Slack connecte les équipes, les clients, les partenaires, les applications, les données et les systèmes au sein d’une plateforme de productivité intelligente.

« Chez Slack, nous adoptons une approche axée sur la collaboration pour proposer une plateforme de productivité intelligente à l’ère de l’IA et de l’automatisation. Notre objectif : offrir à nos clients un ensemble d’outils plus simples, plus agréables et plus efficaces afin que chacun puisse donner le meilleur de soi-même. » Noah Desai Weiss Directeur produit, Slack

Avec Slack Sales Elevate, gagnez des contrats en équipe, plus vite, et augmentez votre chiffre

Les équipes commerciales génèrent du chiffre. Pourtant, les commerciaux consacrent 72 % de leur temps à des activités non commerciales . Dépassés par les tâches administratives et les processus inefficaces, il n’est pas étonnant que 69 % d’entre eux estiment qu’il est aujourd’hui plus difficile que jamais de conclure une vente .

Découvrez Slack Sales Elevate, une toute nouvelle méthode qui permet aux équipes commerciales de conclure des ventes ensemble et d’augmenter leur chiffre en alliant la puissance du leader mondial du CRM à Slack. Les équipes commerciales ont désormais la possibilité de booster leur productivité et de finaliser leurs contrats plus rapidement en réunissant les bonnes personnes, les bons processus et les données clients enrichies en temps réel de Sales Cloud là où les équipes travaillent déjà : au sein de Slack. Avec Slack Sales Elevate, tout le service commercial est en mesure de suivre des indicateurs clés et d’être sur la même longueur d’onde grâce à une visibilité totale sur les performances de l’équipe et la progression des négociations.

Les équipes commerciales peuvent renforcer l’efficacité à l’échelle de l’entreprise à l’aide de processus automatisés qui réunissent les bonnes pratiques et les données clients. Des notifications en temps réel et des rappels les aident à garder un œil sur l’évolution des contrats et à prioriser les tâches. Les représentants commerciaux ont la possibilité de mettre à jour Salesforce très facilement où qu’ils se trouvent et de n’importe quel appareil, ce qui améliore la précision du pipeline et des prévisions en toute confiance. Plus précisément, ils mettent à jour leurs contrats quatre fois plus vite que la moyenne lorsqu’ils utilisent Slack Sales Elevate .

Slack Sales Elevate est désormais disponible pour les clients. Contactez-nous pour faire vos premiers pas avec Slack Sales Elevate dès aujourd’hui.

Avec le Générateur de flux de travail, gagnez du temps en automatisant les tâches

Slack n’est pas seulement une plateforme de discussion, c’est également là que les équipes peuvent transformer des processus inefficaces en flux de travail automatisés. Et ça fonctionne. Les clients qui utilisent Slack constatent une augmentation de 35 % du temps gagné grâce aux automatisations.

Pour permettre à encore plus d’utilisateurs d’en bénéficier, nous avons lancé un tout nouveau Générateur de flux de travail qui comprend des solutions flexibles pour intégrer les outils, des modèles pour faire ses premiers pas rapidement et de meilleures méthodes pour partager et utiliser les flux de travail dans l’ensemble de la plateforme Slack.

Grâce aux connecteurs de flux de travail, automatisez facilement des tâches dans Slack et d’autres outils comme Google Sheets, DocuSign, Jira, Asana et bien plus encore, sans avoir à coder. Les utilisateurs peuvent également étendre Salesforce Flux au Générateur de flux de travail. Résultat : une méthode sécurisée pour personnaliser les flux de travail Slack à l’aide des automatisations de Salesforce approuvées par l’administrateur.

Avec notre plateforme nouvelle génération, les développeurs ont également la possibilité de créer et déployer des applications personnalisées plus facilement, afin d’intégrer les systèmes internes ou une logique métier plus avancée dans leurs automatisations. Nous nous occupons de l’hébergement, en éliminant les frais d’infrastructures et en veillant à ce que les données soient stockées dans Slack en toute sécurité. Les développeurs peuvent étendre la logique métier de leurs applications personnalisées au Générateur de flux de travail, où les utilisateurs sont en mesure de les découvrir et de les utiliser dans leurs propres automatisations.

Une fois les flux de travail créés, vous pouvez facilement y accéder dans une nouvelle plateforme d’automatisation qui centralise les applications et les flux de travail. Trouvez les flux de travail exécutés récemment, faites vos premiers pas rapidement à l’aide des modèles et explorez les flux de travail utilisés dans l’organisation. Ceux créés par d’autres utilisateurs peuvent être consacrés à de nouvelles tâches. Il suffit de les dupliquer dans le Générateur de flux de travail puis de personnaliser le reste.

Le Générateur de flux de travail est désormais disponible pour les clients.

« Le Générateur de flux de travail a offert à nos utilisateurs la possibilité de découvrir de nouvelles approches créatives pour automatiser les tâches au sein de Slack, tout en gagnant un temps précieux qu’ils peuvent consacrer à des tâches plus stratégiques. » Rebecca Hoffman Vice-présidente adjointe, chef de produit des outils de collaboration, AllianceBernstein

Avec Slack AI, travaillez de façon plus intelligente

Avec tous les messages envoyés, les canevas partagés et les clips enregistrés, Slack devient un précieux réservoir de connaissances au sein de l’entreprise. Pour mettre en avant le plein potentiel de ce savoir collectif, nous vous présentons Slack AI, de nouvelles fonctionnalités d’IA générative intégrées nativement dans notre produit :

À l’aide du résumé du canal , les utilisateurs peuvent générer des messages clés dans chaque canal, ce qui les aide à aller à l’essentiel. Imaginez être en mesure d’extraire de façon instantanée les principaux thèmes d’un canal dédié aux commentaires clients. Grâce à de nouvelles informations accessibles rapidement et en toute facilité, les équipes sont en mesure de prendre des décisions éclairées et orientées sur les clients.

, les utilisateurs peuvent générer des messages clés dans chaque canal, ce qui les aide à aller à l’essentiel. Imaginez être en mesure d’extraire de façon instantanée les principaux thèmes d’un canal dédié aux commentaires clients. Grâce à de nouvelles informations accessibles rapidement et en toute facilité, les équipes sont en mesure de prendre des décisions éclairées et orientées sur les clients. Grâce au résumé du fil de discussion , les utilisateurs ont la possibilité de rattraper n’importe quelle conversation en un clic. Ainsi, imaginez que l’équipe de l’assistance client adopte l’essaimage pour un cas et ajoute des experts du sujet à un long fil de discussion. Avec le résumé du fil de discussion, ces derniers pourront rapidement se tenir informés et intervenir pour aider à la résolution du problème.

, les utilisateurs ont la possibilité de rattraper n’importe quelle conversation en un clic. Ainsi, imaginez que l’équipe de l’assistance client adopte l’essaimage pour un cas et ajoute des experts du sujet à un long fil de discussion. Avec le résumé du fil de discussion, ces derniers pourront rapidement se tenir informés et intervenir pour aider à la résolution du problème. Avec la recherche de réponses, les utilisateurs posent une question et obtiennent une réponse claire et concise basée sur des messages Slack pertinents. Par exemple, lorsque vous découvrez un nouveau projet, la recherche de réponses aide les utilisateurs à comprendre rapidement l’objectif du projet, les principales parties prenantes impliquées, et bien plus encore.

Avec Slack AI, les clients profitent également du même niveau de sécurité intégrée que celui offert par Slack. Ils utilisent donc l’IA au sein de leur entreprise en toute confiance. Toutes les données sont sécurisées dans Slack et ne sont pas utilisées pour l’entraînement de modèles tiers ni mélangées à celles d’autres clients.

Le pilote pour Slack AI sera lancé cet hiver. Soyez le premier informé en vous inscrivant à la liste d’attente.

« Notre façon de travailler évolue vite et repose fortement sur notre capacité à évoluer de façon efficace et à nous adapter aux nouvelles technologies. Slack continue d’évoluer grâce à de nouveaux outils plus intelligents et à des méthodes de travail qui encouragent la coordination, rationalisent l’efficacité et améliorent la productivité des équipes au sein de l’entreprise. » Wayne Kurtzman Vice-président des réseaux sociaux, des communautés et de la collaboration, IDC

Avec les listes Slack, effectuez le suivi du travail dans le flux de collaboration

Gérer le travail entre les équipes nécessite à la fois une organisation rigoureuse et une étroite collaboration. Mais bon nombre d’outils actuels ne sont pas conçus pour répondre à ces besoins. Très souvent, les salariés suivent les tâches dans une application, et collaborent dans une autre. Ils risquent alors une perte de contexte. Résultat : les collaborateurs ne sont pas sur la même longueur d’onde, ce qui ralentit l’avancée de l’équipe.

C’est pourquoi nous vous présentons les listes, une nouvelle façon d’effectuer le suivi du travail axée sur la collaboration. Conçues pour toute l’équipe, les listes intègrent facilement la gestion des tâches dans le flux de collaboration au sein de Slack. Les équipes ont la possibilité de gérer tous les types de tâches à l’aide des listes : gestion de projets transverses, tri des requêtes informatiques, examen des approbations légales, et bien plus encore.

Les listes sont intégrées à Slack. Par conséquent, les équipes sont en mesure de collaborer avec la même facilité et rapidité que dans les canaux. Les collègues sont alertés en cas de mise à jour des listes, et ce de la même façon qu’ils reçoivent les notifications d’activité Slack. Les conversations au sujet d’un élément précis d’une liste ont lieu et se poursuivent dans leurs propres fils de discussion dédiés. Bien entendu, partager des listes au sein de Slack est un jeu d’enfant. C’est aussi simple que de partager n’importe quel fichier ou un message.

Effectuer le suivi des tâches là où les équipes travaillent déjà ensemble permet aux chefs de projets, aux responsables et à toutes les personnes de l’entreprise de disposer de l’intégralité des informations dont elles ont besoin pour rester à jour et collaborer.

Le pilote des listes Slack sera lancé cet hiver.

Vous souhaitez en savoir plus ? Assistez à l’événement Dreamforce en personne ou rejoignez Salesforce+ pour découvrir comment exploiter son plein potentiel en utilisant Slack comme plateforme de productivité intelligente.