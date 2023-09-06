Novos aprimoramentos que tornam o Slack sua plataforma de produtividade inteligente

No Slack, nos dedicamos a tornar a vida profissional das pessoas mais simples, agradável e produtiva. Porém, quando as organizações se esforçam para ser eficazes, continuar crescendo e manter os clientes satisfeitos, elas recorrem ao Slack para aproveitar todo o seu potencial. Não se trata apenas de tornar cada indivíduo mais produtivo, mas também de possibilitar novas formas de trabalhar em equipe para aumentar a produtividade, tornando-a maior do que a soma das partes.

À medida que nos aproximamos do Dreamforce 2023, o Slack lança novos aprimoramentos que:

Elevam a produtividade das vendas com o Slack Sales Elevate, nossa nova oferta especialmente concebida para equipes de vendas (já disponível)

Capacitam todas as pessoas para automatizar, independentemente de usarem nosso Criador de fluxo de trabalho sem código ou criarem apps personalizados hospedados no Slack (já disponível)

Utilizam recursos nativos de IA para acelerar a produtividade (piloto no fim do ano)

Ajudam as equipes a acompanhar o trabalho no fluxo de colaboração com as listas do Slack (piloto no fim do ano)

Produtividade significa capacitar os colaboradores para trabalharem da melhor forma possível. O Slack oferece essa possibilidade ao conectar equipes, clientes, parceiros, apps, dados e sistemas em uma plataforma de produtividade inteligente.

“No Slack, estamos adotando uma abordagem que prioriza à colaboração para fornecer uma plataforma de produtividade inteligente na era da IA e da automação. Estamos focados em oferecer aos clientes um conjunto de ferramentas mais simples, agradável e eficiente para que cada pessoa possa realizar o seu melhor trabalho.” Noah Desai Weiss Diretor executivo de produto, Slack

Venda mais rápido em conjunto e conquiste grandes resultados com o Slack Sales Elevate

As equipes de vendas geram receita, mas os representantes gastam 72% do seu tempo em atividades que não estão relacionadas a vendas . Sobrecarregados com tarefas administrativas e processos ineficientes, não é de se admirar que 69% dos vendedores relatem que está cada vez mais difícil vender .

Entre no Slack Sales Elevate, uma maneira totalmente nova para as equipes de vendas atuarem em conjunto e alcançarem o sucesso com o poder do melhor CRM do mundo fornecido no Slack. Agora, as equipes podem melhorar a produtividade e acelerar o fechamento de negócios, reunindo as pessoas, os processos e os dados de clientes em tempo real do Sales Cloud para onde elas já trabalham: no Slack. Com o Slack Sales Elevate, todas as pessoas, de representantes a gerentes e líderes de vendas, podem acompanhar as principais métricas e se alinhar com uma visibilidade completa do desempenho da equipe e da progressão dos negócios.

As equipes de vendas podem aumentar a eficiência em grande escala com processos automatizados que reúnem as práticas recomendadas e os dados dos clientes. Notificações e lembretes em tempo real ajudam os representantes a ficar a par dos negócios e priorizar sua atenção. Os representantes de vendas podem atualizar o Salesforce facilmente, de qualquer lugar e em qualquer dispositivo, ajudando a melhorar a precisão do pipeline e fazer previsões com confiança. Na verdade, os representantes de vendas atualizam seus negócios, em média, quatro vezes mais rápido ao usar o Slack Sales Elevate .

O Slack Sales Elevate já está disponível para os clientes. Entre em contato conosco para começar a usar o Slack Sales Elevate agora.

Economize tempo automatizando o trabalho com o Criador de fluxo de trabalho

O Slack não é só o local onde as conversas acontecem, mas também onde as equipes são capacitadas para transformar processos ineficientes em fluxos de trabalho automatizados. E isso está funcionando. Os clientes relatam um aumento de 35% na economia de tempo com automações após usar o Slack.

Para permitir que ainda mais usuários tenham acesso à automação, lançamos um novo Criador de fluxo de trabalho que oferece formas flexíveis de integrar ferramentas, modelos para começar rapidamente e maneiras mais eficazes de compartilhar e usar fluxos de trabalho em todo o Slack.

Os conectores de fluxo de trabalho facilitam a automação de tarefas no Slack e em outras ferramentas, como Planilhas Google, DocuSign, Jira, Asana e muito mais, sem necessidade de códigos. Os usuários também podem estender o Fluxo do Salesforce para o Criador de fluxo de trabalho, oferecendo uma maneira segura de personalizar fluxos de trabalho do Slack usando automações do Salesforce aprovadas pelos administradores.

Nossa plataforma de última geração também permite que os desenvolvedores criem e implantem mais facilmente apps personalizados que incluem sistemas internos ou lógica de negócios mais avançada em suas automações. A hospedagem fica por nossa conta, eliminando a sobrecarga da infraestrutura e garantindo que os dados sejam armazenados com segurança no Slack. Os desenvolvedores podem estender a lógica de negócios de seus apps personalizados para o Criador de fluxo de trabalho, onde os usuários podem descobri-los e usá-los em suas próprias automações.

Depois que os fluxos de trabalho são criados, é fácil acessá-los em um novo espaço de automação, onde apps e fluxos de trabalho ficam todos em um só lugar. Encontre os fluxos executados recentemente, comece atividades rapidamente com modelos e explore os fluxos usados em toda a organização. Aqueles que são criados por outros usuários podem ser facilmente reaproveitados, duplicando-os no Criador de fluxo de trabalho e personalizando o restante.

O Criador de fluxo de trabalho já está disponível para os clientes.

“O Criador de fluxo de trabalho permitiu que nossos usuários explorassem abordagens novas e criativas para automatizar tarefas no Slack e, ao mesmo tempo, liberou um tempo valioso para a realização de trabalhos mais estratégicos.” Rebecca Hoffman Vice-presidente assistente e gerente de produtos de ferramentas de colaboração, AllianceBernstein

Otimize seu trabalho com a IA do Slack

A cada mensagem enviada, canvas compartilhado e clipe gravado, o Slack se torna um verdadeiro tesouro do conhecimento em toda a organização. Para aproveitar todo o potencial desse conhecimento coletivo, apresentamos a IA do Slack, novos recursos de IA generativa, integrada de forma nativa em nosso produto:

Com os destaques do canal , os usuários podem gerar os principais destaques de qualquer canal, ajudando-os a ir direto ao que é mais importante. Imagine poder extrair instantaneamente os principais temas de um canal de feedback do cliente. Com novos insights acessíveis de forma rápida e fácil, as equipes podem tomar decisões informadas e centradas no cliente.

, os usuários podem gerar os principais destaques de qualquer canal, ajudando-os a ir direto ao que é mais importante. Imagine poder extrair instantaneamente os principais temas de um canal de feedback do cliente. Com novos insights acessíveis de forma rápida e fácil, as equipes podem tomar decisões informadas e centradas no cliente. Com os resumos da conversa , os usuários podem acompanhar qualquer conversa com um clique. Digamos que a equipe de suporte ao cliente esteja debatendo um caso e adicione especialistas no assunto a uma longa conversa. Com esse recurso, os especialistas podem rapidamente se atualizar e intervir para ajudar a resolver o problema.

, os usuários podem acompanhar qualquer conversa com um clique. Digamos que a equipe de suporte ao cliente esteja debatendo um caso e adicione especialistas no assunto a uma longa conversa. Com esse recurso, os especialistas podem rapidamente se atualizar e intervir para ajudar a resolver o problema. Com as respostas da pesquisa, os usuários podem fazer perguntas e receber uma resposta clara e concisa com base em mensagens relevantes do Slack. Por exemplo, ao saber de um novo projeto, os usuários podem usar as respostas da pesquisa para compreender rapidamente o objetivo do projeto, as principais partes interessadas envolvidas e muito mais.

Com a IA do Slack, os clientes também terão a mesma segurança integrada que é oferecida no Slack, garantindo a adoção da IA em suas organizações com confiança. Todos os dados serão protegidos dentro do Slack e não serão usados para treinar modelos de terceiros nem combinados com dados de outros clientes.

O piloto da IA do Slack será lançado no fim do ano. Seja a primeira pessoa a saber inscrevendo-se na lista de espera.

“A forma como trabalhamos vem evoluindo rapidamente e depende muito da nossa capacidade de avançar e adotar novas tecnologias de maneira eficaz. O Slack continua a se desenvolver com ferramentas e formas de trabalho novas e mais inteligentes que impulsionam o alinhamento, simplificam a eficiência e aumentam a produtividade das equipes em toda a empresa.” Wayne Kurtzman Vice-presidente de redes sociais, comunidades e colaboração, IDC

Acompanhe o trabalho no fluxo de colaboração com as listas do Slack

O gerenciamento do trabalho entre equipes requer uma organização completa e colaboração estreita. Porém, muitas das ferramentas atuais não foram desenvolvidas para oferecer suporte a esses dois aspectos. Quando os funcionários monitoram o trabalho em um app, mas colaboram em outro, o contexto é perdido, o alinhamento é prejudicado e o progresso fica mais lento.

É por isso que estamos apresentando as listas, uma nova maneira de monitorar o trabalho centrado na colaboração. Elas foram criadas pensando em toda a equipe e integram perfeitamente o gerenciamento do trabalho ao fluxo de colaboração no Slack. As equipes podem gerenciar todos os tipos de trabalho com as listas, desde o gerenciamento de projetos multifuncionais até a triagem de solicitações de TI e a revisão de aprovações legais, entre outros.

Como as listas estão integradas ao Slack, as equipes podem colaborar com a mesma facilidade e velocidade dos canais. Os colegas de equipe são alertados sobre atualizações de listas da mesma forma que recebem todas as notificações de atividades do Slack. Os debates sobre um item específico da lista podem continuar e progredir por meio de suas próprias conversas específicas. Além disso, é simples compartilhar listas no Slack. O processo é igual ao compartilhamento atual de qualquer outro arquivo ou mensagem.

Ao acompanhar as tarefas em que as equipes já estão trabalhando em conjunto, os gerentes de projeto, os líderes e todos na empresa podem ter todas as informações necessárias para se manterem no caminho certo e colaborarem.

O piloto das listas do Slack começará no fim do ano.

Quer saber mais? Participe presencialmente do Dreamforce ou acesse o Salesforce+ para descobrir como todos podem alcançar seu potencial com o Slack como plataforma de produtividade inteligente.