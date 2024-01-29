Transforma el modo en que los equipos de ventas trabajan y ganan con Slack Sales Elevate

En tiempos de incertidumbre económica mundial, los equipos de ventas sienten la presión de impulsar el crecimiento de los ingresos y cumplir con las crecientes expectativas de los clientes. Sin embargo, según el informe State of Sales (Estado de las ventas) de Salesforce, la mayoría de los representantes dedican solo el 28 % de su semana a las ventas. Empantanados por las tareas administrativas, pasan menos tiempo con los clientes y tardan más en cerrar, lo que pone en riesgo las negociaciones.

Hoy lanzamos una forma completamente nueva para que los equipos de ventas vendan y ganen con Slack y Sales Cloud. Se basa en la plataforma de próxima generación de Slack y funciona con datos de Salesforce; consiste en llevar los datos de CRM en tiempo real a donde trabajan los equipos, en Slack, para que los representantes puedan concentrarse en vender.

Te presentamos Slack Sales Elevate.

«Introducir Sales Cloud en Slack y brindar nuevas herramientas de productividad de ventas y automatizaciones en Slack ayuda a los vendedores a ahorrar tiempo y acceder a las personas y la información adecuadas para tomar mejores decisiones», dijo Rob Seaman, vicepresidente sénior de productos en Slack. «Un enfoque de ventas basado en Slack hará que sea más fácil que nunca para los clientes de Sales Cloud concentrarse en lo que importa: trabajar con los clientes y cerrar negociaciones».

Un enfoque de ventas basado en Slack hará que sea más fácil que nunca que los clientes de Sales Cloud se concentren en lo que importa: trabajar con los clientes y cerrar negociaciones. Rob Seaman Vicepresidente sénior de productos, Slack

Impulsa negociaciones con todo y con todos los que necesitas en un solo lugar

Los representantes de ventas cambian constantemente de contexto, ya sea para pasar de una pestaña a otra, cambiar de una computadora de escritorio a un dispositivo móvil o mover información entre aplicaciones. De hecho, nuestra investigación muestra que los equipos de ventas usan un promedio de 10 herramientas para cerrar cada negociación.

Imagina, en cambio, tener todo lo que necesitas para cerrar tus negociaciones en un solo lugar: cada métrica, elemento pendiente, actualización del cliente y miembro clave del equipo. Así es exactamente como funciona esta nueva solución.

Slack Sales Elevate proporciona datos de clientes enriquecidos y en tiempo real e información comercial de todo Salesforce, todo dentro de la interfaz intuitiva de Slack. Está diseñado para que sea fácil concentrarse en lo que realmente importa, los clientes, para impulsar el crecimiento de los ingresos.

Con Slack Sales Elevate, los equipos y líderes de ventas establecen y siguen las mejores prácticas que fomentan la visibilidad y la eficiencia. Los representantes pueden recibir recordatorios para mantenerse al día, monitorear métricas para medir el progreso hacia las metas y realizar actualizaciones en una vista de lista de oportunidades que se sincroniza automáticamente con Salesforce para lograr una verdadera precisión del proceso. Todo esto es completamente accesible en la experiencia móvil de Slack, por lo que puedes acceder a la información, administrar oportunidades y hacer avanzar las negociaciones desde cualquier lugar.

Mantente al tanto de las negociaciones con notificaciones en tiempo real

Todos sabemos lo imposible que puede parecer hacer un seguimiento de todas tus tareas y pendientes. Slack Sales Elevate ayuda a los representantes, gerentes de ventas y todo el equipo de ventas a priorizar fácilmente las acciones que impulsan las negociaciones, gracias a las alertas automáticas de información y actualizaciones.

Los representantes reciben recordatorios semanales automatizados para actualizar los procesos. Los líderes tienen visibilidad inmediata de los datos de CRM para que estén al tanto de sus pronósticos. Y cualquier persona puede crear notificaciones personalizadas que brinden automáticamente cambios de oportunidades a los canales relevantes de Slack, manteniendo a todos los integrantes del equipo de cuentas en la misma página. Los equipos de ventas pueden configurar todas estas funciones en solo minutos con nuestras plantillas prefabricadas sin código, para que puedan comenzar a trabajar.

Actualiza fácilmente las oportunidades de Salesforce

Los pronósticos limpios y precisos son fundamentales para el éxito de las ventas. Pero debido a que los representantes están en constante actividad apresurándose para cerrar múltiples negociaciones a la vez, es muy difícil que dejen tiempo para actualizar los detalles y pronósticos de las negociaciones (es más fácil decirlo que hacerlo).

La nueva vista Oportunidades en Slack Sales Elevate hace que actualizar tu proceso sea rápido y fácil. En minutos, los representantes pueden ver y actualizar cada oportunidad desde una única vista similar a una hoja de cálculo que sincroniza automáticamente los cambios con Salesforce. Estos datos de CRM actualizados garantizan un proceso más limpio y pronósticos más precisos, para que los líderes de ventas puedan tomar mejores decisiones basadas en datos e impulsar un mayor crecimiento de los ingresos con sus equipos.

¿Mencionamos cómo esto compensa tu productividad? En tan solo unos meses de usar Slack Sales Elevate, el equipo de ventas de Slack vio un 76 % de aumento en el ahorro de tiempo en la actualización de oportunidades.

Haz un seguimiento del rendimiento y ve las oportunidades

Para alcanzar metas ambiciosas, es útil ver el progreso que estás logrando. Para los líderes de ventas, es fundamental. Con Slack Sales Elevate, los líderes obtienen visibilidad instantánea de las oportunidades de los subordinados directos con métricas de Salesforce en tiempo real, incluidos los estados de las negociaciones, la implementación generada trimestralmente y el importe anual del contrato ganado cerrado. Pueden ir a los canales de cuenta cuando sea necesario para guiar al equipo en la dirección correcta. Los representantes también pueden personalizar sus espacios de trabajo para realizar un seguimiento del progreso con respecto a sus propios objetivos.

Haz que tus ventas despeguen

Slack Sales Elevate está transformando el modo en que los mejores equipos de ventas trabajan juntos. «Estoy emocionada por el futuro de Salesforce, alojado en Slack», señala Lauren Farber, directora de operaciones comerciales de Roku. «Slack Sales Elevate incorpora CRM a un sistema que las ventas ya conocen y aman: Slack. ¡Entreteje todo su trabajo en una plataforma fácil de usar, lo que hace que la administración de implementaciones y los conocimientos comerciales prácticos sean infinitamente más accesibles y eficientes! Estoy impaciente por ver qué viene a continuación».

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