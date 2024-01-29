Transforma la manera de trabajar de los equipos de Slack y cierra más acuerdos con Slack Sales Elevate

En tiempos de incertidumbre económica global, los equipos de ventas sienten la presión de generar ingresos y cumplir las altas expectativas de los clientes. Sin embargo, de acuerdo con el informe sobre el estado de las ventas de Salesforce, la mayoría de los representantes solo dedican el 28 % de su tiempo a la semana a vender. Atrapados entre tareas administrativas, no pueden dedicar el tiempo que les gustaría a sus clientes para cerrar acuerdos, lo que hace que se arriesguen a perderlos.

Esto va a cambiar. Con Slack y Sales Cloud, abrimos las puertas a una nueva manera de vender para los equipos de ventas. Está basada en la plataforma de nueva generación de Slack y cuenta con los datos de Salesforce, que incluye datos de CRM en tiempo real en la plataforma donde se produce el trabajo (Slack), para que los representantes puedan centrarse en vender.

Te presentamos Slack Sales Elevate.

“Incluir Sales Cloud en Slack y ofrecer nuevas herramientas de productividad y automatizaciones de ventas en la plataforma ayuda a los vendedores a ahorrar tiempo y a conectar con las personas y datos adecuados para tomar las mejores decisiones posibles”, afirma Rob Seaman, vicepresidente sénior de Producto de Slack. “Una estrategia de ventas basada en Slack hará que sea más fácil que nunca que los clientes de Sales Cloud se centren en el trabajo que de verdad importa: colaborar con los clientes y cerrar acuerdos”.

Una estrategia de ventas basada en Slack hará que sea más fácil que nunca que los clientes de Sales Cloud se centren en el trabajo que de verdad importa: colaborar con los clientes y cerrar acuerdos. Rob Seaman Vicepresidente sénior de Producto, Slack

Cierra acuerdos teniendo a las personas y la información que necesitas en un solo lugar

Los representantes de ventas cambian constantemente de interfaz en su trabajo, ya sea entre pestañas, pasando de un ordenador a un dispositivo móvil o traspasando información entre aplicaciones. De hecho, nuestra investigación demuestra que los equipos de ventas usan una media de 10 herramientas para cerrar cada acuerdo.

Imagina que, en su lugar, tuvieras todo lo que necesitas para cerrar acuerdos en un solo lugar. Todas las métricas, las tareas pendientes, novedades sobre los clientes y las partes involucradas reunidas. Así es como funciona esta nueva solución.

Slack Sales Elevate proporciona datos de clientes completos y en tiempo real, así como información de negocios de Salesforce, todo incluido en la sencilla interfaz de Slack. Está diseñado para que sea muy fácil centrarse en lo que de verdad importa, tus clientes, para generar ingresos.

Con Slack Sales Elevate, los equipos y líderes de ventas establecen y siguen las prácticas recomendadas que permitan mejorar la visibilidad y la eficiencia. Los representantes pueden recibir recordatorios para no perderse nada, supervisar las métricas para fomentar el progreso hacia los objetivos y realizar cambios en una vista de lista de oportunidades que se sincroniza automáticamente con Salesforce para mejorar la precisión de la canalización. Todo esto estará disponible también en la versión para móviles de Slack, para que puedas acceder a la información, gestionar oportunidades y cerrar acuerdos desde cualquier parte.

No te pierdas nada sobre los acuerdos gracias a las notificaciones en tiempo real

Somos conscientes de lo complicado que es estar al tanto de todos tus objetivos y tareas pendientes. Slack Sales Elevate ayuda a los representantes, directores de ventas y a todo el equipo a ordenar por prioridad fácilmente las acciones que permiten cerrar acuerdos gracias a alertas automatizadas de datos y novedades.

Los representantes recibirán recordatorios semanales para actualizar las canalizaciones. Los líderes podrán ver al instante los datos del CRM, para controlar todo lo relacionado los pronósticos. Además, cualquier persona podrá crear notificaciones personalizadas que informen sobre los cambios en las oportunidades en los canales correspondientes de Slack. De esta manera, todo el mundo del equipo de la cuenta tendrá la misma información. Los equipos de ventas pueden configurar todas estas funciones en cuestión de minutos con nuestras plantillas prediseñadas sin código, para dar el pistoletazo de salida a su éxito.

Actualiza las oportunidades de Salesforce sin esfuerzo

Los pronósticos precisos y bien preparados son esenciales para el éxito de las ventas. Sin embargo, como los representantes están todo el día trabajando y esforzándose por cerrar varios acuerdos al mismo tiempo, sacar el tiempo para actualizar los detalles y pronósticos de los datos es más complicado de lo que parece.

La nueva vista Oportunidades de Slack Sales Elevate hace que actualizar la canalización sea rápido y sencillo. En cuestión de minutos, los representantes pueden ver y modificar cada oportunidad desde una sola vista de hoja de cálculo que sincroniza automáticamente los cambios con Salesforce. Estos datos de CRM actualizados garantizan una canalización más ordenada y pronósticos más precisos, para que los líderes de ventas puedan tomar mejores decisiones basadas en datos y generar más beneficios con sus equipos.

Por cierto, ¿hemos mencionado qué ventajas tiene esto para tu productividad? Tras un par de meses usando Slack Sales Elevate, los equipos de ventas de Slack han notado un 76 % de aumento en el tiempo ahorrado a la hora de actualizar las oportunidades.

Supervisa el rendimiento y consulta las oportunidades

Para conseguir los objetivos más ambiciosos, es útil ver el progreso conseguido hasta el momento. Esto es esencial para los líderes de ventas. Con Slack Sales Elevate, los líderes pueden consultar al instante las oportunidades de los informes directos con métricas de Salesforce en tiempo real, que incluyen estados de los acuerdos, canalizaciones generadas trimestralmente y el importe anual de los acuerdos cerrados. También pueden ir a los canales de la cuenta cuando sea necesario para ayudar a sus equipos. Los representantes también pueden personalizar sus espacios de trabajo para llevar un seguimiento del progreso para conseguir sus objetivos.

Da el pistoletazo de salida al éxito de tus ventas

Slack Sales Elevate ya está revolucionando la colaboración entre equipos de ventas. “Estoy alucinando con las posibilidades futuras de Salesforce cuando se combina con Slack”, afirma Lauren Farber, directora de Operaciones Empresariales de Roku. “Slack Sales Elevate lleva la CRM a un sistema que los equipos de ventas ya conocen y adoran: Slack. Permite reunir todos sus procesos en una plataforma sencilla, lo que hace que la gestión de la canalización y los datos útiles sobre el negocio sean mucho más accesibles y eficientes. Estoy deseando descubrir lo que aguarda el futuro”.

Descubre Slack Sales Elevate en nuestro webinario “La nueva solución para ventas de Slack: la revolución para tu productividad”. Regístrate hoy y prepárate para cerrar más acuerdos.