O tempo é o nosso ativo mais valioso, mas gastamos uma boa parte dele vasculhando para tentar achar informações. De fato, 20% da semana média de trabalho são gastos na busca por informações. A pesquisa empresarial do Slack agora reúne todas as suas conversas, apps e dados em único espaço inteligente e pesquisável, sem precisar alternar entre apps.

Aprender a pesquisar do jeito certo pode economizar seu tempo e reduzir a frustração na hora de procurar o que necessita. Tudo pronto para otimizar seu processo de pesquisa? Nesta postagem, vamos compartilhar dicas práticas e truques de especialistas para ajudar você a aproveitar ao máximo esse recurso novo e eficiente.

Como começar a usar a pesquisa empresarial do Slack

É na pesquisa do Slack que você encontra conversas e arquivos que foram compartilhados com sua equipe. Porém, as informações estão em todos os lugares, e se não é possível encontrar aquilo de que precisa, você não pode usá-lo para fazer o trabalho. É por isso que o Slack levou a pesquisa para outro patamar, incorporando a pesquisa com tecnologia de IA diretamente ao trabalho. A pesquisa empresarial abrange todos os apps e dados da sua organização, ajudando você a encontrar exatamente aquilo de que precisa. Assim, é possível priorizar o mais importante.

1. Pesquise o que quiser, encontre tudo o que procurar

Conecte todos os seus apps e dados. A pesquisa empresarial, que também conhece e respeita suas permissões, é uma barra de pesquisa que funciona em todos os seus apps e fontes de dados mais usados. Dessa forma, você não precisa sair do Slack. Clique no ícone de mais ao lado de uma fonte de dados nos resultados de pesquisa. Será feita uma pesquisa no Salesforce, Google Drive, Microsoft, GitHub, Confluence, Jira, Asana e Box. (Siga estas etapas para saber mais.) Elas ainda não estão disponíveis no seu workspace? Peça para seu administrador ativar a pesquisa empresarial e comece a usá-la.

Faça perguntas, como você faria se estivesse conversando com um colega de equipe. Com a pesquisa empresarial, a recuperação de conhecimento se transformou em entrega de conhecimento. Não é necessário saber exatamente o que você procura. Em vez disso, você pode fazer uma pergunta com suas próprias palavras. E não se esqueça de incluir o ponto de interrogação no final, pois isso ajuda! Quanto mais detalhes você fornecer na pergunta, melhores serão os resultados obtidos. A pesquisa empresarial entende suas perguntas, conecta-se aos seus apps e dados e mantém tudo em segurança verificando suas permissões de acesso em tempo real ao dar um resultado.

Dê feedback sobre os resultados. A pesquisa empresarial usa geração assistida por recuperação (RAG, na sigla em inglês) com base nos próprios dados da sua empresa, fornecendo resultados altamente relevantes e personalizados em cada pesquisa. Toda vez que você realiza uma pesquisa, é possível dar feedback por meio do botão de polegar para cima ou para baixo. Assim, podemos aprimorar a qualidade das respostas fornecidas.

2. Faça perguntas mais inteligentes e receba respostas mais relevantes

Quando criança, você aprende os cinco questionamentos básicos: quem, o que, quando, onde e por que. Eles são o ponto de partida para fazer perguntas e obter respostas. A barra de pesquisa com tecnologia de IA do Slack funciona da mesma maneira: tudo o que precisa fazer é pensar como você normalmente faz perguntas para as pessoas nas conversas e digitá-las.

Especifique o que procura para poder obter o resultado desejado logo de primeira, como quando você sabe que está procurando uma apresentação ou planilha.

Veja como você pode elaborar perguntas com base na sua equipe:

Vendas: Qual é o status do negócio com o Grupo Falcão?

Engenharia: O que fizemos para resolver a interrupção relatada pela Empresa?

Marketing: Por que o lançamento do produto Interestelar atrasou?

RH: Qual é a política mais recente sobre hotéis no guia de viagem para funcionários em PDF?

3. Navegue pelas respostas de maneira profissional

Com base na sua pesquisa, você pode obter resultados com diversas conversas citadas, exigindo que você se aprofunde mais para encontrar o que necessita. Em vez disso, use filtros para especificar suas fontes e restringir a busca. Você pode escolher uma fonte clicando nos logos do lado esquerdo e selecionando apenas aqueles que deseja consultar. Isso ajuda a refinar o conteúdo exato de que você precisa.

💡Outra dica de especialista: se você não obteve uma resposta clara ou a pesquisa inicial utilizou muitas fontes, faça perguntas de acompanhamento sobre os resultados para refinar ainda mais a sua pesquisa.

Como começar Os administradores podem tomar medidas simples para fazer com que a pesquisa empresarial funcione para a equipe deles: 1. Começar com os pontos críticos Converse com equipes distintas para saber por que elas demoram para encontrar informações: estão se informando sobre o histórico de uma conta, resolvendo problemas de clientes ou fazendo a integração de novos membros. Faça perguntas sobre o que está exigindo um tempo extra ou em que ponto é mais desafiador encontrar as informações necessárias. Esses exemplos reais podem dar insights sobre os pontos críticos enfrentados pelas equipes, permitindo que você ofereça soluções que atendam às necessidades delas. 2. Mapear os apps mais usados Use essas conversas para identificar quais sistemas contêm seu conhecimento mais valioso. Conectar as ferramentas certas primeiro torna a pesquisa útil imediatamente. A configuração é simples e leva apenas alguns segundos. 3. Ajudar as pessoas a fazer perguntas que proporcionem melhores resultados Um pouco de treinamento ajuda muito. Mostre às equipes como usar uma pesquisa com linguagem natural para procurar o que elas necessitam. Graças ao Google, foi-se o tempo em que era preciso pesquisar nomes de arquivos. Em vez disso, é possível fazer perguntas reais e obter um resumo, completo e com citações. Pontos extras: para ajudar as pessoas a pegar o jeito, poste dicas e truques em um canal interno do Slack. 4. Capacitar a organização a adotar a abordagem de pesquisar em primeiro lugar A gestão de mudanças pode ser desafiadora. Conduza as equipes ao sucesso incentivando-as a pesquisar primeiro antes de perguntarem em canais ou MDs. Quando a pesquisa empresarial se tornar a forma padrão de encontrar respostas, o conhecimento passará a fluir mais rapidamente na empresa.

Aproveite ao máximo a pesquisa empresarial do Slack

Começar a usar a pesquisa empresarial é tão simples quanto fazer uma pergunta e deixar a IA fazer o trabalho para você. Trata-se do progresso, e não de prompts. E agora está disponível para todos que utilizam um plano Enterprise+. Se quiser dar os próximos passos, experimente hoje mesmo ou entre em contato com seu administrador do Slack para solicitar o acesso.