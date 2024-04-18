Unternehmen aller Größen arbeiten schneller und intelligenter mit Slack AI

Hinweis der Herausgeber: Wir nehmen unsere Verpflichtung zum Schutz von Kundendaten ernst. Erfahre, wie wir Slack sicher und geschlossen aufgebaut haben.

Slack AI ist jetzt für alle kostenpflichtigen Pläne für Unternehmen jeder Größe verfügbar und integriert die Leistung generativer KI genau dort, wo deine Teams bereits arbeiten.

Slacks Workforce Index zeigt, dass 94 % der Führungskräfte erkennen, dass die Einbindung von KI in ihr Unternehmen eine dringende Priorität ist – dennoch gibt in der jüngsten Studie nur 1 von 4 am Schreibtisch arbeitenden Personen an, dass sie KI-Tools bei der Arbeit ausprobiert hat.

Teams können es sich nicht leisten zu warten. Deshalb führen wir eine einfache, intuitive KI ein, die vom ersten Tag an einen Mehrwert bietet. Im Februar haben wir Slack AI und eine Reihe erster Funktionen veröffentlicht, die dir helfen sollen, intelligenter und schneller zu arbeiten. Heute geben wir bekannt, dass Slack AI jetzt auf Englisch, Spanisch und Japanisch für Kunden aller kostenpflichtigen Slack-Pläne verfügbar ist, jetzt mit neuen Funktionen:

Neu! Übersichten fassen personalisiert und täglich zusammen, was in ausgewählten Channels passiert.

Antworten suchen hilft dir sofort, Antworten in den Daten in Slack zu finden, ganz egal, ob du Keywords oder deine eigenen Formulierungen verwendest.

Zusammenfassungen von Unterhaltungen halten dich mit einem Klick über Channels und Threads auf dem Laufenden.

Wenn du jemals eine Informationsflut erlebt hast, hilft dir die neueste Funktion von Slack AI, Störungen zu reduzieren. Mit Übersichten kannst du deinen Tag mit Zusammenfassungen von Channels beginnen, über die du informiert bleiben möchtest, für die du aber nicht immer Zeit findest. Sobald du einen Channel zu deiner Übersicht hinzufügst, erledigt Slack AI den Rest: Ab dem nächsten Tag erhältst du eine tägliche Zusammenfassung von allem, was du verpasst haben könntest.

Slack AI-Funktionen Zusammenfassung, Suche und Übersicht



Laut einer internen Analyse unserer Pilotkund:innen sparen Unternehmen aller Größenordnungen mit Slack AI bereits durchschnittlich 97 Minuten pro Benutzer:in und Woche ein. Hier sind nur ein paar Beispiele dafür, wie sie es tun.

Wayfair hilft Mitarbeitenden, ihre Skalierung zu verbessern

Das weltweit führende Einzelhandelsunternehmen Wayfair hat sich 2016 für Slack entschieden, um seine Messaging-Software zu ersetzen. Unsere Plattform wurde schnell zum integralen Bestandteil der internen Prozesse. Jetzt nutzt das Unternehmen generative KI, um die Mitarbeitendenerfahrung zu verbessern.

In einem Fall musste sich die IT-Abteilung um eine zeitkritische Vertragsverlängerung mit einem Anbieter kümmern, was normalerweise eine sorgfältige Prüfung langer Dokumente und unzählige Fragen erfordert. Der Senior Engineer Taylor Keck nutzte Antworten suchen, um Slack AI zu fragen: „Was gibt es Neues zum Vertrag?“ und erhielt die benötigten Informationen sofort, ohne auf andere warten zu müssen.

Wayfair nutzt bereits Workflows, um das Incident Management zu automatisieren, und kann nun mit Slack AI noch einen Schritt weiter gehen. Da alle Informationen, die für die Ursachenanalyse eines Vorfalls benötigt werden, im jeweiligen Channel vorhanden sind, können die Entwickler:innen mithilfe von Zusammenfassungen von Unterhaltungen sofort Erkenntnisse gewinnen. Sie freuen sich auch über das Potenzial neuer Funktionen wie Übersichten, die eine tägliche Zusammenfassung der wichtigsten Informationen aus ausgewählten Channels bieten. „Slack AI liefert den Mitarbeitenden schneller genaue Informationen aus allen Channels“, sagt Keck. „Wenn die Mitarbeitenden nicht mehr so viel recherchieren müssen, sind sie zufriedener und produktiver.“

„Da Wayfair weltweit agiert, wollen wir Informationen schnell finden, damit unsere Mitarbeitenden weniger Zeit damit verbringen müssen, sich zu informieren und mehr Zeit für die Lieferung haben. Mit den überzeugenden Funktionen von Slack AI sind wir in der Lage, genau das zu tun.“ Asad Rahman Director of Employee Tech, Wayfair

Beyond Better Foods spart Zeit und optimiert die Logistik

Die Marke für gesunde Desserts Beyond Better Foods ist eine Organisation, die vollständig von zuhause aus arbeitet und sich auf Slack als primäre Arbeits- und Kommunikationsplattform verlässt. Mit Slack AI kann das Unternehmen jetzt noch mehr aus seinen kollektiven Daten herausholen und ein ganz neues Produktivitätslevel erschließen.

„Slack ist für uns entscheidend“, meint Andy Kung, Vice President of Operations. „Die verbesserten Suchfunktionen von Slack AI waren sehr hilfreich, um schnell Antworten zu erhalten, besonders, wenn es um Logistik geht.“

Um seine Aufgabe ordnungsgemäß zu erfüllen, muss Kung ständig den Überblick über die Vorgänge in den vier Lagern und sechs Werken des Unternehmens behalten. Mit Slack AI kann Kung jetzt mithilfe von Antworten suchen innerhalb von Minuten Lösungen finden, ohne den Fokus zu verlieren. „Wenn ich meinem CEO an einem Freitag um 14 Uhr eine schnelle Antwort geben muss, kann ich die Suchfunktion von Slack AI nutzen“, sagt er. Kung ist in der Lage, den Überblick über die Logistik zu behalten, seine eigenen Prozesse zu beschleunigen und Fragen von Führungskräften mit Bedacht zu beantworten.

Das Team von Beyond Better Foods freut sich auch darauf, die Vorteile von Übersichten zu nutzen, um ausgewählte Channels mit praktischen täglichen Zusammenfassungen zu verfolgen. „Übersichten sind unglaublich vielversprechend“, sagt Kung. „In meiner täglichen Zusammenfassung sind alle meine wichtigsten Einflussbereiche, einschließlich Themen rund um die Auftragsabwicklung und Aktionselementen sowie der Logistikpläne, genau zusammengefasst.“

„Ich benutze Slack AI erst seit etwa einem Monat, aber es hat mir schon unzählige Male geholfen, schnell Antworten zu finden, und spart mir mindestens 30 Minuten Zeit pro Tag.“ Andy Kung VP of Operations, Beyond Better Foods

ProService Hawaii bleibt mühelos auf dem Laufenden und weiß Bescheid

Eine kürzlich durchgeführte Slack-Umfrage hat ergeben, dass fast die Hälfte (47 %) der befragten Kleinunternehmen der Meinung ist, dass sie KI-Technologien einsetzen sollten, um auf dem Markt wettbewerbsfähig zu bleiben, und 34 % sehen KI als Chance für die Weiterbildung von Mitarbeitenden. Als Personaldienstleister und früher Anwender von KI nutzte ProService Hawaii bereits Slack als Plattform für die alltägliche Zusammenarbeit und vertraute darauf, sodass Slack AI eine natürliche Ergänzung war, um in der Branche auf dem neuesten Stand zu bleiben.

Der Product Owner Jason Morita erhält täglich über 100 Nachrichten in verschiedenen Slack-Channels. Während mehrerer aufeinanderfolgender Meetings ist er oft nicht in der Lage, überhaupt in Slack zu schauen, sodass sich eine Menge Informationen anhäufen. Anstatt sich durch jeden Channel zu quälen, um relevante Details zu finden, verlässt er sich auf Zusammenfassungen von Unterhaltungen, um Zeit zu sparen. „Die Möglichkeit, den Tag, die Woche oder den Monat auszuwählen, über den ich mit Slack AI auf dem Laufenden bleiben möchte, hat sich als sehr nützlich erwiesen“, sagt er.

„Zusammenfassungen von Unterhaltungen retten den Tag nach einem Meeting-Marathon: Ich nutze sie, um auf dem Laufenden darüber zu bleiben, was ich verpasst habe, während ich mich um etwas anderes kümmere.“ Jason Morita Product Owner, ProService Hawaii

Einfach, intuitiv und hilfreich

Die benutzerfreundlichen Funktionen von Slack AI machen die Arbeit für Wayfair, Beyond Better Foods und ProService Hawaii bereits einfacher, angenehmer und produktiver. Und das ist erst der Anfang.

Für die Zukunft planen wir, die Such- und Zusammenfassungsfunktionen von Slack AI zu erweitern, um neue Datenquellen wie Dateien, Slack-Apps, Canvases, Video- und Sprachnachrichten und mehr zu erschließen. Dies wird die Detailliertheit des Kontexts, auf den Slack AI zugreifen kann, verbessern und die Erfahrung noch vielfältiger und relevanter machen.

Wir integrieren Slack AI auch auf andere Weise in die Arbeit deiner Teams. Benutzer:innen verbringen derzeit 383 Millionen Minuten pro Woche in Huddle-Sitzungen. In Zukunft kannst du Slack AI als deinen Huddle-Notetaker nutzen, der die wichtigsten Ergebnisse und Aktionselemente zusammenfasst, damit du es nicht tun musst.

Mehr als 4,7 Milliarden Nachrichten werden jede Woche in Slack versendet, was es zur natürlichsten Kollaborationsplattform für deine KI-Assistenten macht. Wir planen, Einstein Copilot, einen neuen KI-Assistenten für Salesforce, direkt in deine Arbeitsabläufe in Slack einzubinden und entwickeln eine Integration, damit du Slack AI genauso einfach nach deinen CRM-Daten fragen kannst, wie du mit deinem Team in Slack sprichst.

Erste Schritte für heute mit Slack AI

Bist du bereit, diese KI-Funktionen selbst zu erleben? Slack AI ist ab heute als Add-on für Kund:innen aller kostenpflichtigen Slack-Pläne auf Englisch, Spanisch und Japanisch erhältlich. Weitere Sprachen werden bald unterstützt. Wende dich an unser Vertriebsteam, um mehr zu erfahren, und erkunde alle Pläne, um die beste Option für dein Team zu wählen.

Für weitere Informationen zu diesen Funktionen, dazu, wie wir den Datenschutz sicherstellen und wie wir uns dafür einsetzen, Vertrauen aufzubauen, lies Slack AI fördert die Produktivität mithilfe von institutionellem Wissen.