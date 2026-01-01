借助 Slack AI 的力量，大大小小的企業處理工作快速省力

編輯備註：我們盡全力保護客戶資料。瞭解我們如何保障使用 Slack 的安全與隱密。

現在各大小規模適用的付費方案全數提供 Slack AI，團隊直接在平時工作所用的平台就能使用強大的生成式 AI。

根據 Slack 的人力資源指數資料，有 94% 的主管階層體認到在公司中運用 AI 是一項緊急的優先要務，但最新研究顯示，只有四分之一的辦公室員工表示嘗試過在工作時使用 AI 工具。

團隊不能再等了！因此，我們推出簡單直觀的 AI，一使用就能馬上派上用場。在 2 月，Slack AI 和一系列初始功能發布，可幫助你更聰明又快速地工作。現在，我們宣布 Slack AI 將支援英語、西班牙語和日語版本，適用於所有已購買 Slack 付費方案的客戶，並提供以下新功能：

全新 要點回顧 提供個人化每日摘要，幫助你掌握特定頻道動態

搜尋答覆 可以立即從 Slack 資料中找到你要的答案，使用關鍵字或自由發問皆可

對話摘要 讓你按一下就可以瞭解頻道和對話串的內容

如果你曾遇過資訊超載的情形，有了 Slack AI 最新功能就能減少干擾。你可能會想掌握頻道動態，卻常常沒有時間一一查看，此時有了要點回顧功能，就可以閱讀頻道摘要，開始一天的工作。只需將頻道加入要點回顧，Slack AI 就會負責其餘工作，所以從第二天開始，你每天都會收到每日摘要，輕輕鬆鬆掌握可能遺漏的資訊。

Slack AI 摘要、搜尋和要點回顧功能



根據我們對前導測試客戶的內部分析，各種規模的企業使用 Slack AI 後，平均每週每位使用者可節省 97 分鐘的時間。以下分享幾個例子，說明他們如何辦到。

Wayfair 備妥利器，員工可跟上公司發展腳步，更聰明地工作

作為家居零售的全球領導者，Wayfair 於 2016 年選擇 Slack 取代使用的通訊軟體，之後我們的平台迅速成為他們內部流程不可或缺的一部分。現在，該公司使用生成式 AI 來提升員工體驗。

其中一個案例是，IT 部門時間緊迫，需要與廠商續簽合約，但這通常需要仔細審閱冗長的文件和解決無數問題。這時，資深工程師 Taylor Keck 使用搜尋答覆詢問 Slack AI「合約的最新進展如何？」然後，便立即取得需要的資訊，無需等待其他人提供。

Wayfair 已使用工作流程來自動處理事件管理工作，現在有了 Slack AI，可以更進一步。由於事件根本原因分析所需的資訊都在相關頻道內，因此工程師可以使用對話摘要來即時提取深入分析資料。他們還很期待新功能可以發揮的功效。例如要點回顧，這項功能提供特定頻道的每日須知資訊摘要。Keck 表示：「Slack AI 加快員工從頻道取得正確資訊的速度。員工不需要來來回回找資料，可以擺脫乏味的工作，變得更快樂，生產力也隨之提升。」

「隨著 Wayfair 在全球擴張，我們希望快速找到資訊，這樣員工可以減少掌握情況所需的時間，投入更多時間在工作上。Slack AI 的強大功能正好可以滿足我們的需要。」 Wayfair 員工技術總監 Asad Rahman

Beyond Better Foods 節省時間並簡化物流

健康甜品品牌 Beyond Better Foods 是一個全面採用遠距工作方式的組織，他們將 Slack 作為主要的工作和通訊平台使用，現在有了 Slack AI，更能發揮集體資料的價值，並將生產力提升到全新的層次。

營運副總裁 Andy Kung 表示：「Slack 對我們非常重要。經過強化的 Slack AI 搜尋功能非常實用，幫助我們快速找到答案，特別是在物流方面。」

Kung 的工作需要他持續追蹤公司 4 間倉庫和 6 家工廠的情況。現在有了 Slack AI，他只要使用搜尋答覆，就能在幾分鐘內找到解決方案，不用多花費心思。他說：「當我需要在星期五下午 2 點快速回覆執行長時，使用 Slack AI 搜尋功能就行。」Kung 能夠掌握物流情況，加快流程速度，並細緻地處理主管的問題。

Beyond Better Foods 團隊也很期待使用要點回顧功能，透過方便的每日摘要，輕鬆追蹤特定頻道的動態。Kung 表示：「要點回顧非常有用。我的每日摘要將資訊去蕪存菁，精準整理出我需要留意的所有重要資訊，包括出貨資訊、行動項目以及物流計畫。」

「我使用 Slack AI 的時間只不過一個月左右，但它已無數次地幫助我快速找到答案，每天至少幫我省下 30 分鐘。」 Beyond Better Foods 營運副總裁 Andy Kung

ProService Hawaii 輕鬆掌握資訊，快速理清脈絡

Slack 最近的問卷調查發現，近一半 (47%) 的受訪小型企業都認同應採用 AI 技術來保持市場競爭力，還有 34% 認為 AI 是提升員工技能的機會。作為人力資源供應商的 ProService Hawaii 早早開始採用 AI，對他們來說，Slack 不但是值得信任的工具，也是日常協作平台，因此他們自然而然地採用 Slack AI，以求保持業界領先地位。

產品負責人 Jason Morita 每天在各個 Slack 頻道上收到超過 100 則訊息。由於需要接連參加多場會議，他經常無法抽空查看 Slack，導致有一大堆資訊需要慢慢消化。不過，他沒有翻遍每個頻道，逐一瞭解所有相關資訊，而是依靠對話摘要來節省時間。他說：「只要使用 Slack AI 就能掌握每天、每週或每個月發生的事，實在是幫了我一個大忙。」

「馬拉松會議之後，就靠對話摘要來幫我了。當我在處理其他事情時，只要看看這些摘要，就能快速瞭解我錯過的內容。」 ProService Hawaii 產品負責人 Jason Morita

簡單又直覺，隨時提供協助

Slack AI 好用的功能已經幫助 Wayfair、Beyond Better Foods 和 ProService Hawaii，讓工作更簡單、愉快和高效，但這才剛開始而已。

未來，我們計畫進一步擴展 Slack AI 搜尋和摘要功能，納入檔案、Slack 應用程式、畫板和剪輯等新的資料來源，這將提升 Slack AI 可取得內容的廣度和深度，帶來更豐富且更符合需要的使用體驗。

我們也將 Slack AI 帶入更多團隊工作情境。目前，使用者每週花費 3.83 億分鐘在微型會議上。日後，使用者不需親自動手，可以交給 Slack AI 記錄微型會議內容，並總結重點和行動項目。

每週有超過 47 億則訊息在 Slack 中傳送，因此 Slack 自然是最合適的 AI 助理對話介面。我們正計畫將 Salesforce 全新 AI 助理 Einstein Copilot 直接納入你的 Slack 工作流程中，並且正在建立一套整合，方便你向 Slack AI 詢問關於 CRM 資料的事情，就像在 Slack 中與團隊成員交談一樣輕鬆簡單。

現在就開始使用 Slack AI

準備好親自探索和體驗這些 AI 功能了嗎？從今天開始，所有 Slack 付費方案的客戶都可以購買英語、西班牙語和日語版 Slack AI 作為擴充套件。我們很快會推出其他語言版本。歡迎與我們的銷售團隊聯絡以深入瞭解。你也可以瀏覽各種方案，找出最適合團隊的選項。

如果想進一步瞭解這些功能、我們透過設計確保資料隱私的方法，以及我們對信任的承諾，請參閱 Slack AI 運用機構知識提高生產力。