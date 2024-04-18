Empresas de todos los tamaños trabajan de forma más rápida e inteligente con IA de Slack

Nota del editor: Nos tomamos muy en serio nuestro compromiso con la protección de los datos de los clientes. Obtén más información acerca de cómo creamos Slack para que sea seguro y privado.

IA de Slack ahora está disponible en todos los planes de pago para empresas de todos los tamaños, incorporando el poder de la IA generativa justo donde tus equipos ya están trabajando.

El Índice de trabajadores de Slack muestra que el 94 % de los ejecutivos reconoce que incorporar la IA en su empresa es una prioridad urgente, pero en sus últimas investigaciones, solo 1 de cada 4 trabajadores de oficina informa que ha probado herramientas de IA en el trabajo.

Los equipos no pueden darse el lujo de esperar, por eso presentamos una IA sencilla e intuitiva que genera valor desde el primer día. En febrero, lanzamos IA de Slack y un conjunto de funciones iniciales diseñadas para ayudarte a trabajar de forma más inteligente y rápida. Hoy anunciamos que IA de Slack ahora está disponible en inglés, español y japonés para que los clientes de todos los planes de pago de Slack la compren, ahora con capacidades nuevas:

¡Nuevo! Las síntesis ofrecen un resumen diario personalizado de lo que sucede en canales exclusivos.

Las Las respuestas de búsqueda te ayudan a encontrar instantáneamente respuestas a partir de datos en Slack, ya sea que uses palabras clave o preguntes con tus propias palabras.

Los resúmenes de conversaciones te mantienen informado sobre los canales e hilos de tus conversaciones con un solo clic.

Si alguna vez has experimentado sobrecarga de información, la función más nueva de IA de Slack te ayudará a disminuir las distracciones. Con las síntesis, puedes comenzar el día con resúmenes de los canales sobre los que quieres mantenerte informado, pero para los que no siempre tienes tiempo. Una vez que agregas un canal a tu síntesis, IA de Slack hace el resto: a partir del día siguiente, recibirás un resumen diario de todo lo que te hayas perdido.

Resumen de IA de Slack, funciones de búsqueda y síntesis



Con IA de Slack, empresas de todos los tamaños ya están ahorrando un promedio de 97 minutos por usuario cada semana, según un análisis interno de nuestros clientes piloto. Éstos son algunos ejemplos de cómo lo están haciendo.

Wayfair permite a los empleados escalar de forma más inteligente

Wayfair, líder mundial en el comercio minorista de productos para el hogar, eligió Slack en 2016 para reemplazar su software de mensajería, y nuestra plataforma rápidamente se convirtió en parte integral de los procesos internos. Ahora la empresa utiliza IA generativa para ayudar a mejorar la experiencia de los empleados.

En un caso, el departamento de TI estaba cursando una renovación de contrato urgente con un proveedor, que normalmente implica revisiones meticulosas de documentos extensos e innumerables preguntas. El ingeniero sénior Taylor Keck utilizó las respuestas de búsqueda para preguntarle a IA de Slack: “¿Cuáles son las últimas novedades sobre el contrato?” y obtuvo la información que necesitaba de inmediato.

Wayfair ya utiliza flujos de trabajo para automatizar la administración de incidencias y ahora, con IA de Slack, puede ir un paso más allá. Dado que toda la información necesaria para el análisis de la causa raíz de una incidencia se encuentra dentro de su canal relevante, los ingenieros pueden utilizar resúmenes de conversaciones para extraer información al instante. También están entusiasmados con el potencial de las nuevas funciones como las síntesis, que brindan un resumen diario de la información que necesitan saber de canales seleccionados. “IA de Slack ofrece información precisa más rápidamente, desde cualquier canal”, afirma Keck. “Cuando los empleados no tienen que hacer tantas investigaciones tediosas, eso se traduce en trabajadores más felices y productivos”.

“A medida que Wayfair crece a nivel global, queremos encontrar información rápidamente para que las personas puedan dedicar menos tiempo a ponerse al día y más tiempo a entregarla. Con las atractivas funciones de IA de Slack, estamos capacitados para hacer precisamente eso”. Asad Rahman Director de tecnología de empleados, Wayfair

Beyond Better Foods ahorra tiempo y simplifica la logística

La marca de postres saludables Beyond Better Foods es una organización totalmente remota que confía en Slack como su plataforma principal para el trabajo y la comunicación. Ahora, con IA de Slack, la empresa puede sacar aún más provecho de sus datos colectivos y alcanzar un nivel completamente nuevo de productividad.

“Slack es fundamental para nosotros”, afirma el vicepresidente de operaciones Andy Kung. “Las capacidades de búsqueda mejoradas de IA de Slack han sido realmente útiles para agilizar las respuestas, especialmente en lo que respecta a la logística”.

Para desempeñar correctamente su función, Kung necesita realizar un seguimiento constante de lo que sucede en los cuatro almacenes y las seis plantas de la empresa. Ahora, con IA de Slack, Kung utiliza las respuestas de búsqueda para encontrar soluciones en pocos minutos, sin perder el foco. “Cuando necesito darle una respuesta rápida a mi director general a las 14:00 h los viernes puedo usar la función de búsqueda de IA de Slack”, afirma. Kung puede estar al tanto de la logística, acelerar sus propios procesos y abordar cuidadosamente las preguntas de sus jefes.

El equipo de Beyond Better Foods también está entusiasmado de utilizar el poder de las síntesis para realizar un seguimiento de canales seleccionados con cómodos resúmenes diarios. “Las síntesis son increíblemente prometedoras”, dice Kung. Mi resumen diario sintetiza con precisión todas mis áreas de impacto principales, incluidos los temas de cumplimiento y las tareas, así como los planes de logística”.

“He estado usando IA de Slack durante aproximadamente un mes y me ha ayudado a encontrar respuestas rápidamente en innumerables ocasiones; me ahorra al menos 30 minutos al día”. Andy Kung Vicepresidente de operaciones, Beyond Better Foods

ProService Hawaii se mantiene informado y actualizado sin esfuerzo

Una encuesta reciente de Slack informó que casi la mitad (47 %) de las pequeñas empresas encuestadas están de acuerdo en que deberían adoptar tecnologías de IA para seguir siendo competitivas en el mercado, y el 34 % ve la IA como una oportunidad para mejorar las habilidades de los empleados. ProService Hawaii, proveedor de recursos humanos y pionero en la adopción de la IA, ya utilizaba y confiaba en Slack como su plataforma de colaboración diaria, lo que hacía que IA de Slack fuera una opción natural para mantenerse a la vanguardia de la industria.

Jason Morita, propietario del producto, recibe más de 100 mensajes en varios canales de Slack al día. Durante varias reuniones consecutivas, a menudo no puede consultar Slack en absoluto, lo que le deja mucha información por revisar. En lugar de recorrer cada canal para encontrar detalles relevantes, ha llegado a confiar en los resúmenes de las conversaciones para ahorrar tiempo. “Poder elegir el día, la semana o el mes que me gustaría revisar mediante una lectura rápida con IA de Slack ha tenido un gran impacto”, afirma.

“Los resúmenes de las conversaciones me salvan el día después de las maratones de reuniones: los uso para mantenerme informado sobre lo que me perdí mientras me ocupo de otra cosa”. Jason Morita Propietario del producto, ProService Hawaii

Simple, intuitivo y útil

Las funciones fáciles de usar de IA de Slack ya están haciendo que el trabajo sea más sencillo, más placentero y más productivo para Wayfair, Beyond Better Foods y ProService Hawaii. Y este es solo el comienzo.

En el futuro, planeamos ampliar las capacidades de búsqueda y resúmenes de IA de Slack para aprovechar nuevas fuentes de datos, como archivos, aplicaciones de Slack, canvas, clips y mucho más. Esto mejorará la amplitud y profundidad del contexto al que tiene acceso IA de Slack, haciendo que la experiencia sea aún más valiosa y relevante.

También estamos integrando IA de Slack en más formas de trabajar de tus equipos. Actualmente, los usuarios dedican 383 millones de minutos a la semana a las juntas. En el futuro, podrás utilizar IA de Slack como tu tomador de apuntes de las juntas, que resumirá las conclusiones clave y las tareas para que no tengas que hacerlo tú.

Todas las semanas se envían más de 4700 millones de mensajes en Slack, lo que la convierte en la interfaz de conversación más natural para tus asistentes de IA. Estamos planeando incorporar Einstein Copilot, un nuevo asistente de IA para Salesforce, directamente a tu flujo de trabajo en Slack, y estamos creando una integración para que puedas preguntarle a IA de Slack sobre tus datos de CRM de forma tan fácil como lo haces con tu equipo en Slack.

Primeros pasos con IA de Slack hoy

¿Estás listo para experimentar estas funciones de IA por ti mismo? IA de Slack está disponible para su compra como complemento para los clientes en todos los planes de pago de Slack en inglés, español y japonés, a partir de hoy, y pronto habrá asistencia en otros idiomas. Comunícate con nuestro equipo de ventas para obtener más información y revisa los planes para que elijas la mejor opción para tu equipo.

Para obtener más orientación sobre estas funciones, cómo garantizamos la privacidad de los datos según el diseño y nuestro compromiso con la confianza, lee IA de Slack impulsa la productividad haciendo uso del conocimiento institucional.