各种规模的企业都可以利用 Slack AI 更快速、更智能地工作

Slack AI 现在可供使用所有付费套餐的各种规模的企业购买，将强大的生成式 AI 功能嵌入到团队的工作领域中。

根据 Slack 的“劳动力指数”，94% 的高层认识到当务之急是将 AI 引入企业，但在其最新研究中，每 4 名文职人员中只有 1 人表示曾尝试在工作中应用 AI 工具。

团队正面临燃眉之急，因此我们推出了简单且直观的 AI 功能，从第一天起就能推动创造价值。我们于 2 月发布了 Slack AI 和一系列初始功能，以帮助大家更智能、更快速地工作开展工作。今天，我们宣布 Slack AI 支持英语、西班牙语和日语，可供所有使用 Slack 付费套餐的客户购买，现在还增加了新的功能：

全新功能！ 要点回顾 每天提供有关所选频道的个性化时事摘要

搜索答案 可帮助立即从 Slack 的数据中找到答案，无论你是使用关键字还是用自己的话提问

对话摘要 助你一键了解未读的频道和消息列

如果你曾经历过信息过载，Slack AI 的全新功能可以帮助减少干扰。借助要点回顾，对于你想要随时了解但无法抽出时间查看的频道动态，你可以在一天的工作之初获取摘要。将频道添加到要点回顾后，Slack AI 就会完成剩下的流程：从第二天开始，你每天都会收到可能已经错过的内容摘要。

根据我们对试点客户的内部分析，有了 Slack AI，各种规模的企业每周平均可以为每位用户节省 97 分钟。以下是他们实现此目标的一些示例。

Wayfair 帮助员工通过更智能的方式扩展业务

作为全球家居零售业的领导者，Wayfair 于 2016 年选择使用 Slack 取代其消息传递软件，我们的平台很快成为其内部流程中不可或缺的一部分。现在，该企业正在利用生成式 AI 帮助改善员工体验。

在某个案例中，IT 部门正在与供应商进行时间紧迫的合约续签，这通常需要仔细审查冗长文件并解决大量问题。高级工程师 Taylor Keck 利用搜索答案向 Slack AI 询问“合约的最新进展如何？”后，他能立刻获得所需信息，而无需等待其他人做出答复。”

Wayfair 已经使用工作流程实现自动化事故管理，现在 Slack AI 可以帮助他们进一步提升效率。由于事故根本原因分析所需的所有信息都在相关频道中，工程师可以借助对话摘要快速获取洞见。他们还期待发掘要点回顾等全新功能的巨大潜能，该功能可针对需要了解的选定频道提供每日信息摘要。Keck 说道：“Slack AI 可以帮助大家更快地从任何频道中获取准确信息。当员工不必再进行繁琐的研究工作时，他们的工作生活就会变得更愉悦、更高效。”

“Wayfair 正不断在全球范围内扩展业务，我们希望能够快速找到信息，让员工在更短时间内赶上进度，将更多时间投入到产品交付。有了强大的 Slack AI 功能，我们就能实现这个目标。” Wayfair 员工技术总监 Asad Rahman

Beyond Better Foods 节省时间并简化物流

健康甜点品牌 Beyond Better Foods 是一家完全采用远程办公的企业，其将 Slack 用作主要的工作和沟通平台。现在，该企业在 Slack AI 的帮助下可以从集体数据中获取更多信息，并将工作效率提升到全新水平。

“Slack 对我们至关重要。”运营副总裁 Andy Kung 表示，“Slack AI 的增强搜索功能有助于快速找到答案，尤其是在物流方面。”

为了正确履行职责，Kung 需要不断追踪企业四个仓库和六家工厂的动态。通过 Slack AI，Kung 可以利用搜索答案在数分钟内找到解决方案而不会分散注意力。他说道：“当我需要在周五下午 2 点对 CEO 做出快速答复时，我可以使用 Slack AI 的搜索功能。”Kung 得以随时掌握物流动态，加快工作流程，并在经过深思熟虑后解决领导层提出的问题。

Beyond Better Foods 团队很高兴能够使用要点回顾功能，通过便利的每日摘要了解所选频道中的信息。Kung 表示：“要点回顾功能真的非常有潜力，我的每日摘要能准确抓取所有关键影响领域中的信息，包括履约主题、行动项目和物流规划。”

“我使用 Slack AI 才一个月左右，但它已经无数次帮助我快速找到答案，每天至少能节省 30 分钟。” Beyond Better Foods 运营副总裁 Andy Kung

ProService Hawaii 轻松跟上步伐并掌握最新动态

近期的 Slack 调查发现，近一半 (47%) 受访小型企业认为应利用 AI 技术保持市场竞争优势，34% 的企业将 AI 视为提升员工技能的机会。作为人力资源提供商以及在早期采用 AI 的企业，ProService Hawaii 十分信赖 Slack，并且已经将其用作日常协作平台，因此 Slack AI 成为了帮助该企业走在行业前沿的自然契机。

产品负责人 Jason Morita 每天在不同的 Slack 频道中收到 100 多条信息。在多场不间断会议期间，他经常无法查看 Slack，因此需要消化大量信息。为了节省时间，他开始使用对话摘要，而非艰难地在每个频道中查找相关详细信息。他表示：“有了 Slack AI，我可以选择要了解哪一天、哪一周或哪个月的动态，这种体验前所未有。”

“漫长会议结束后，对话摘要能挽救糟糕情况：在处理其他事务时，我可以利用该摘要了解我错过的信息。” ProService Hawaii 产品负责人 Jason Morita

简单、直观、随时可用

Slack AI 功能易于使用，已经帮助 Wayfair、Beyond Better Foods 和 ProService Hawaii 将工作变得更简单、更舒心、更高效，而这仅仅是个开始。

未来，我们计划扩展 Slack AI 的搜索和汇总功能，以开发文件、Slack 应用、画板、剪辑等全新数据源。这将增强 Slack AI 有权访问的背景信息的广度和深度，从而提供更加丰富、相关性更强的体验。

我们还将 Slack AI 引入团队的更多工作场景。目前，用户每周耗时 3.83 亿分钟进行抱团。未来，大家可以利用 Slack AI 记录抱团中的信息，汇总关键要点和行动项目，无需亲力亲为。

用户每周在 Slack 发送超过 47 亿条消息，为 AI 助手打造了最自然的对话界面。我们正计划将 Salesforce 的全新 AI 助手 Einstein Copilot 直接引入你在 Slack 的工作流程中，并且正在构建一项集成，这样你就可以像在 Slack 中与团队交谈那样，轻松向 Slack AI 提出有关 CRM 数据的问题。

现在就开始使用 Slack AI

准备好亲身体验这些 AI 功能了吗？从现在开始，所有使用 Slack 付费套餐的客户均可购买 Slack AI 附加功能，该功能支持英语、西班牙语和日语，不久后将会支持更多语言。请与我们的销售团队联系，以了解更多信息并并咨询各种套餐，为你的团队选择最佳方案。

如需了解有关这些功能的更多指南、我们如何构思保护数据隐私以及我们对诚信的承诺，请参阅Slack AI 利用制度性知识提高工作效率.