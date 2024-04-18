Le aziende di tutte le dimensioni lavorano in modo più efficiente e veloce con l’IA di Slack

Nota dell’editor: prendiamo sul serio il nostro impegno a proteggere i dati dei clienti. Scopri come abbiamo progettato Slack per garantire sicurezza e privacy.

L’IA di Slack è ora disponibile con tutti i piani a pagamento per aziende di ogni dimensione, integrando la potenza dell'IA generativa proprio dove i tuoi team già lavorano.

Secondo l’Indice di forza lavoro di Slack, il 94% dei dirigenti ritiene che l’integrazione dell’IA nelle aziende sia una priorità urgente, ma dal suo ultimo studio è emerso che solo 1 lavoratore su 4 dichiara di aver provato strumenti di IA nel proprio ambiente di lavoro.

I team non possono permettersi di aspettare: è per questo che abbiamo deciso di introdurre un’IA semplice e intuitiva che genera valore fin da subito. A febbraio abbiamo lanciato l’IA di Slack insieme a un set di funzioni di base pensate per aiutarti a lavorare in modo più rapido e intelligente. Oggi annunciamo che i clienti di tutti i piani a pagamento di Slack possono acquistare l’IA di Slack in inglese, spagnolo e giapponese, completa di nuove funzionalità:

Nuovo! I riepiloghi forniscono una panoramica quotidiana personalizzata delle novità su canali selezionati.

Cercare risposte ti consente di trovare subito risposte a partire dai dati presenti in Slack, sia utilizzando parole chiave che facendo domande con parole tue.

I riepiloghi di conversazione ti consentono di metterti in pari con canali e conversazioni con un semplice clic.

Se ti è mai capitato di affrontare un sovraccarico di informazioni, la nuovissima funzione dell’IA di Slack può aiutarti a ridurre la confusione. Grazie ai riepiloghi, la tua giornata inizia con una panoramica dei canali che ti interessano, ma che non sempre riesci a seguire per mancanza di tempo. Ti basta aggiungere un canale al riepilogo e al resto ci pensa l’IA di Slack: a partire dal giorno successivo, riceverai una panoramica quotidiana di tutto ciò che potrebbe esserti sfuggito.

Funzioni di riassunto, ricerca e riepilogo dell’IA di Slack



Da un’analisi interna dei clienti dell’anteprima è emerso che, con l’IA di Slack, le aziende di ogni dimensione risparmiano in media 97 minuti per utente ogni settimana. Ecco alcuni esempi di aziende che la stanno utilizzando.

Wayfair garantisce una scalabilità intelligente ai dipendenti

Nel 2016 Wayfair, azienda leader internazionale nel settore dei prodotti per la casa, si è affidata a Slack per la sostituzione del proprio software di messaggistica e, da allora, la nostra piattaforma è subito diventata parte integrante dei processi interni dell’azienda. Attualmente Wayfair utilizza l’IA generativa per migliorare l’esperienza dei suoi dipendenti.

In un’occasione, il team IT era impegnato con il rinnovo urgente di un contratto con un fornitore, un’attività che solitamente richiede revisioni meticolose di documenti di dimensioni notevoli e innumerevoli domande. Il senior engineer Taylor Keck ha utilizzato cercare risposte per chiedere all’IA di Slack “Quali sono gli ultimi aggiornamenti sul contratto?” e ha ottenuto immediatamente le informazioni che cercava, senza dover disturbare nessuno.

Wayfair ha già messo in atto workflow per l’automatizzazione della gestione degli incidenti, ma ora, grazie all’IA di Slack, questo processo diventa ancora più efficiente. Dal momento che tutte le informazioni necessarie per condurre un’analisi delle cause principali di un determinato incidente sono presenti nel relativo canale, gli ingegneri possono sfruttare i riepiloghi di conversazione per estrarre istantaneamente i dati chiave. L’azienda non vede l’ora di scoprire il potenziale anche delle nuove funzioni, ad esempio i riepiloghi, che forniscono una panoramica quotidiana delle informazioni più importanti presenti in canali selezionati. “Con l’IA di Slack è possibile ottenere informazioni precise più velocemente, da qualsiasi canale”, afferma Keck. “Il fatto che i nostri dipendenti non debbano fare ricerche noiose ci porta ad avere una forza lavoro più felice e produttiva”.

“Man mano che la scalabilità globale di Wayfair aumenta, vogliamo avere un accesso più immediato alle informazioni, in modo da accelerare il processo di recupero dei dati e di accorciare le consegne. Grazie alle ottime funzioni dell’IA di Slack, riusciamo a raggiungere tutti questi obiettivi”. Asad Rahman Director of Employee Tech, Wayfair

Beyond Better Foods risparmia tempo e semplifica la logistica

Beyond Better Foods, un’azienda che produce dessert salutari, è un’organizzazione che lavora totalmente da remoto e utilizza Slack come piattaforma principale per la gestione del lavoro e delle comunicazioni. Grazie all’IA di Slack, ora l’azienda può ottenere informazioni ancora più approfondite dai suoi dati aggregati e raggiungere nuovi livelli di produttività.

“Slack è fondamentale per noi”, afferma il Vice President of Operations Andy Kung. “Le funzionalità di ricerca avanzata dell’IA di Slack sono state di grande aiuto e ci hanno permesso di ottenere risposte più velocemente, in particolare nell’ambito della logistica”.

Per adempiere al proprio ruolo in maniera adeguata, Kung ha bisogno di tenere sempre sotto controllo ciò che sta succedendo nei quattro magazzini e nei sei stabilimenti dell’azienda. Con l’IA di Slack, ora Kung utilizza cercare risposte per trovare soluzioni in pochi minuti senza perdere di vista i suoi obiettivi. “Se ho bisogno di ottenere velocemente una risposta dal mio CEO e sono le 14:00 di un venerdì, posso sfruttare la funzione di ricerca dell’IA di Slack”, afferma. Kung riesce a rimanere sempre aggiornato sulla logistica, ad accelerare i processi e a rispondere alle domande della dirigenza in tempi brevi.

Il team di Beyond Better Foods non vede l’ora di sfruttare le potenzialità dei riepiloghi per tenere traccia di canali selezionati con una comoda panoramica quotidiana. Secondo Kung, “I riepiloghi hanno un potenziale incredibile. Nella mia panoramica quotidiana è presente una selezione accurata di tutto ciò che mi interessa, inclusi gli obiettivi da raggiungere, le attività da svolgere e i piani logistici”.

“Utilizzo l’IA di Slack da circa un mese, ma mi ha già aiutato diverse volte a trovare risposte veloci e mi consente di risparmiare almeno 30 minuti al giorno”. Andy Kung VP of Operations, Beyond Better Foods

I team di ProService Hawaii sono sempre aggiornati e completamente operativi

Da un recente sondaggio di Slack è emerso che i titolari di quasi la metà (il 47%) delle piccole imprese che vi hanno partecipato concordano sul fatto che l’adozione delle tecnologie di IA sia necessaria per garantire la competitività sul mercato, mentre secondo il 34% l’IA è un’opportunità per migliorare le competenze dei dipendenti. ProService Hawaii, azienda fornitrice di servizi di HR nonché tra le prime società ad adottare l’IA, utilizzava già Slack come piattaforma per la collaborazione di ogni giorno e l’IA di Slack si è rivelata l’integrazione perfetta per rimanere all’avanguardia nel settore.

Il product owner dell’azienda, Jason Morita, riceve ogni giorno più di 100 messaggi su vari canali di Slack. Dovendo partecipare a una lunga serie di riunioni, spesso non riesce nemmeno ad aprire Slack ed è costretto poi a recuperare una grande quantità di informazioni. I riepiloghi di conversazione gli consentono di evitare la fatica di dover controllare ogni singolo canale per trovare i dettagli che gli interessano e di risparmiare tempo. “Avere la possibilità di scegliere il giorno, la settimana o il mese sul quale desidero ricevere degli aggiornamenti grazie all’IA di Slack è estremamente utile”, afferma.

“I riepiloghi di conversazione sono una manna dal cielo dopo le giornate piene di riunioni: li utilizzo per accedere a tutte le informazioni che mi sono perso mentre mi occupavo di altre mansioni”. Jason Morita Product Owner, ProService Hawaii

Semplice, intuitiva e utile

Le funzioni facili da usare dell’IA di Slack stanno già rendendo il lavoro più semplice, piacevole e produttivo per Wayfair, Beyond Better Foods e ProService Hawaii. Ma questo è solo l’inizio.

In futuro, vogliamo espandere le funzionalità di ricerca e sintesi dell’IA di Slack per sfruttare nuove fonti di dati, ad esempio, file, app di Slack, canvas, clip e non solo. In questo modo l’IA di Slack potrebbe accedere a informazioni più numerose e varie e dare vita a un’esperienza più profonda e rilevante.

Vogliamo, inoltre, consentire ai team di utilizzare l’IA di Slack per attività diverse. Al momento, gli utenti utilizzano gli incontri per 383 milioni di minuti ogni settimana. In futuro, l’IA di Slack potrà prendere appunti durante gli incontri al posto tuo, offrendoti una sintesi dei punti chiave e delle attività da completare.

In Slack, ogni settimana vengono scambiati oltre 4,7 miliardi di messaggi, il che la rende l’interfaccia conversazionale ideale per gli assistenti IA. Abbiamo intenzione di incorporare Einstein Copilot, un nuovo assistente IA per Salesforce, direttamente nel tuo flusso di lavoro in Slack e stiamo sviluppando un’integrazione per consentirti di chiedere all’IA di Slack informazioni sui dati CRM con la stessa semplicità con cui ti rivolgeresti al tuo team in Slack.

Inizia subito a utilizzare l’IA di Slack

Vuoi tuffarti nel mondo dell’IA e provare queste funzioni? Da oggi, l’IA di Slack può essere acquistata come componente aggiuntivo dai clienti di tutti i piani a pagamento di Slack. Al momento è disponibile in inglese, spagnolo e giapponese, ma a breve rilasceremo il supporto anche per altre lingue. Per scoprire di più, contatta il nostro team di vendita e scopri il piano ideale per il tuo team.

Per ulteriori informazioni sulle funzioni, su come garantiamo la privacy dei dati in fase di progettazione e sul nostro impegno a perseguire la fiducia, leggi L’IA di Slack aumenta la produttività con le conoscenze istituzionali.