La transformation des entreprises, également appelée transformation digitale (DX), comprend une grande variété de changements mis en place pour aider une entreprise ou un organisme à fonctionner plus efficacement. Cette transformation est globale, de la mise à jour des systèmes internes à l’exploitation de la technologie pour améliorer les opérations commerciales.

Vous pouvez utiliser la transformation des entreprises pour faire évoluer les services et les flux de travail, ou l’ensemble de l’entreprise, y compris la gestion, la culture, les ressources humaines, les interactions avec les clients, l’informatique, et même les processus opérationnels standard. De plus en plus d’entreprises réfléchissent à leur transformation digitale et elles devront inévitablement évaluer les technologies qu’elles doivent améliorer et corriger.

Quelle technologie est indispensable à la transformation d’une entreprise ?

Si votre entreprise n’exploite pas les solutions technologiques de toutes les manières possibles, vous risquez de vous faire distancer par la concurrence. Il existe une infinité de solutions, mais une poignée de concepts spécifiques sont essentiels à la transformation digitale.

Le cloud

Le cloud, un espace sécurisé pour les bases de données en ligne, permet aux entreprises d’étendre leur infrastructure grâce à un accès à la demande aux ressources et au stockage en cliquant sur un bouton ou en tapant du doigt. Où qu’ils soient, les collaborateurs peuvent consulter ou utiliser ces outils.

D’après les statistiques d’adoption du cloud pour 2021 de TechJury, environ 61 % des entreprises ont adopté le cloud en 2020, en déplaçant la plupart ou la totalité de leurs processus sur le cloud dans le cadre de leur transformation numérique.

En fonction des besoins de votre équipe, ces changements peuvent inclure des types de clouds multiples tels que des modèles privés, publics et hybrides. La personnalisation de l’expérience cloud vous permet d’éviter de taxer les ressources informatiques et de favoriser la croissance à mesure que les priorités changent.

L’entrepôt de données centralisé

En tant que système de gestion des données, un entrepôt de données centralisé est un emplacement unique accessible à de multiples utilisateurs de divers services ou équipes. Les entrepôts de données sont utilisés pour stocker des informations historiques, des détails d’analyses et des rapports, qui peuvent être consultés ou générés à tout moment. Un entrepôt de données centralisé est essentiel pour toute entreprise qui cherche à analyser ses performances à l’aide d’informations fiables, regroupées en un seul endroit.

L’expression « entrepôt de données » est souvent utilisée de manière interchangeable avec l’expression « lac de données ». Mais comme le souligne Talend, elles sont essentiellement différentes. Plus important encore, les entrepôts de données contiennent des données structurées qui peuvent facilement être filtrées et recherchées. Les lacs de données sont composés de données brutes qui n’ont pas encore été organisées ou auxquelles on n’a pas donné de but précis.

L’automatisation des flux de travail

L’automatisation des flux de travail est sans doute l’étape la plus importante pour réussir la transformation d’une entreprise. D’après une étude de 2021 sur les tâches répétitives menées par Clockify, les salariés passent quatre heures et 38 minutes par semaine à effectuer du travail en double. Cela représente une perte de productivité de 220 heures par an.

En donnant la priorité à l’automatisation des flux de travail, la gestion des processus devient plus rationnelle et plus efficace, ce qui permet aux salariés d’être plus productifs et plus créatifs.

L’informatique décisionnelle

L’informatique décisionnelle (ou Business intelligence) est le fait pour une entreprise de tirer parti de la technologie pour comprendre ses données et prendre de meilleures décisions.

Une étude sur la création de données en ligne menée par IORG (Information Overload Research Group) indique que 90 % des données en ligne ont été créées au cours des deux dernières années seulement.

Les possibilités de rentabilité et de croissance globale abondent lorsqu’une entreprise peut utiliser des pratiques d’informatique décisionnelle appropriées dans le cadre de sa transformation numérique. L’utilisation efficace de l’informatique décisionnelle confère aux entreprises un avantage numérique sur leurs concurrents qui ne suivent pas cet afflux massif d’informations. L’analyse des données permet aux entreprises de prendre des décisions plus intelligentes et plus stratégiques dans plusieurs disciplines.

Les outils en libre-service

Selon le rapport de TEKsystems « State of Digital Transformation (État sur la transformation numérique) en 2020 », 61 % des responsables de la transformation des entreprises utilisent des outils numériques et 47 % ont déployé une technologie en libre-service.

Lorsque vous réfléchissez à la technologie dont vous avez besoin pour la transformation numérique, pensez aux ressources qui vous permettront d’accomplir davantage par vous-même. Les outils en libre-service comme Slack, Google Analytics et Salesforce améliorent l’efficacité et limitent les retards. Selon Fonolo, ces types d’outils peuvent même contribuer à une augmentation de 85 % du taux de fidélisation des clients d’une année sur l’autre.

Quelle est la technologie adaptée à la transformation de mon entreprise ?

Si vous débutez dans l’utilisation de la technologie dans le cadre de la transformation digitale, il existe quelques points de départ clairs.

La gestion de l’information d’entreprise

En tant que moyen d’organiser les éléments d’informations et d’offrir un aperçu de l’activité, la gestion des informations d’entreprise (EIM) apporte structure et transparence à une entreprise.

Les solutions de gestion de l’information d’entreprise modernes comme OpenText sont des solutions simples à intégrer à votre transformation. Ce logiciel permet à une entreprise de protéger ses données et de les garder organisées, que le contenu soit utilisé dans des processus commerciaux internes ou externes.

Les plateformes collaboratives

Si des outils comme les e-mails ne sont pas obsolètes, ils sont rapidement éclipsés par des plateformes de collaboration plus dynamiques et plus conviviales. Des solutions comme Slack, Dropbox, Trello et Microsoft 365 proposent des moyens nouveaux et innovants pour permettre aux équipes de communiquer et de collaborer efficacement.

La gestion des processus métiers

Les buts et objectifs d’une entreprise sont en constante évolution, ce qui signifie que de nombreuses opérations finiront par être obsolètes. La gestion des processus métiers (Business Process Management) examine de près ces opérations pour apporter des changements innovants qui peuvent être adaptés tout au long de votre transformation digitale.

Cela se traduit par une réévaluation constante de vos efforts et de votre fonctionnement, tout en effectuant des améliorations si nécessaire. Pipefy, Kissflow et Nintex sont des exemples de logiciels de gestion des processus métiers qui peuvent vous aider.

Comment Slack contribue à la transformation des entreprises

Chaque entreprise est différente, c’est pour cette raison que Slack a créé un guide pour vous aider à mieux saisir les implications de la transformation digitale pour votre entreprise. Alors que vous vous efforcez d’améliorer vos processus, vous aurez besoin d’outils et de ressources pour mettre vos équipes sur la voie du succès.

Slack élève la transformation des entreprises à un stade supérieur en permettant une communication linéaire comme non linéaire et en regroupant efficacement les personnes, les projets et les flux de travail. Vous pouvez fusionner vos flux de travail de manière transparente pour les centraliser grâce à la compatibilité de la plateforme avec des centaines d’applications.

L’utilisation de Slack dans le cadre de la transformation de votre entreprise

La transformation digitale est un processus complexe et parfois long. Utiliser une plateforme de collaboration comme Slack rend l’ensemble du processus plus simple et plus efficace. Démarrez votre essai gratuit et découvrez comment les solutions technologiques comme Slack peuvent vous aider.