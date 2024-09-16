Slack, Dreamforce에서 에이전트 시대를 위한 혁신을 공개하다

올해 Dreamforce에서 가장 중요한 화두는 바로 에이전트입니다. Slack과 Salesforce는 세계 최고의 대화형 업무용 운영 체제인 Slack에 디지털 에이전트 및 목적에 맞게 구축된 AI를 데려와 “업무에서 업무를 덜어주는” 방식으로 업무 환경을 혁신하였습니다.

에이전트에 기반한 업무 시대에서 성공하려면 모든 조직은 전용 공간에 인력, 데이터, 앱, 에이전트를 모두 모으는 대화형 플랫폼인 업무 운영 체제가 필요합니다. 에이전트와 협업하고, AI로 생산성을 높이고, 종합적인 업무용 OS인 Slack에 Salesforce CRM을 자동으로 가져오는 방법을 Dreamforce에서 공개할 예정입니다.

Slack의 CEO, Denise Dresser는 “Slack의 에이전트 기반 업무용 운영 체제는 그저 다른 방식으로 일하는 것만이 아니라 더 스마트하게 일하는 방법을 재정의하고 있습니다.”라고 말합니다. “우리는 협업을 넘어 일하고 있습니다. 매일 수백만 개의 팀이 고객 데이터와 자동화를 사용해 목적에 맞게 구축된 AI뿐만 아니라, 업무 흐름에 원활하게 통합한 에이전트까지 활용하고 있으니까요. 오늘날 점점 더 복잡해지는 업무 환경에서 생산성을 제대로 발휘하려면 업무의 미래를 위해 구축된 업무용 운영 체제가 필요합니다. 그러한 운영 체제가 바로 Slack입니다.”

다음을 통해 에이전트 시대에 업무를 더 간편하고, 즐겁고, 생산적으로 만드는 데 도움이 되는 혁신을 Dreamforce에서 발표하기에 앞서 미리 살펴볼 수 있습니다.

“이는 단순히 업무를 처리하는 것을 의미하지 않습니다. 모든 팀과 부서에서 성과를 내고 비즈니스를 발전시킬 수 있도록 새로운 수준의 생산성을 활용하는 것입니다.” Slack CEO Denise Dresser

에이전트와 함께 업무를 처리하는 사람을 위한 대화형 인터페이스, Slack

CRM과 대화를 나누면서, 계정 레코드를 업데이트하거나 서비스 사례에 응답하도록 요청하는 모습을 상상해 보세요. 이 모든 것이 Customer 360 전반의 에이전트 모음과 함께, 에이전트를 생성하고 원하는 대로 설정할 수 있는 Salesforce 도구 모음인 Agentforce를 통해 가능합니다.

Slack은 앱에서 자율 AI 에이전트에 이르기까지 모든 기업용 도구를 통합하는 업무용 OS이기 때문에 팀은 Agentforce 에이전트와 원활하게 협업하여 업무를 더 빠르게 처리할 수 있습니다. 이 에이전트들은 거래를 성사시키고 캠페인을 제작하고 고객 서비스 사례를 관리하는 등 Slack의 전용 사용자 인터페이스(UI)를 통해 사용자를 지원합니다. 자연어를 사용하여 이 에이전트들과 쉽게 상호 작용하며 질문하거나 명령을 내릴 수 있습니다.

Slack에 Agentforce를 데려오세요. Slack에서 바로 Agentforce에게 질문할 수 있고, Salesforce의 CRM 데이터와 Slack의 대화 데이터를 기반으로 신뢰할 수 있는 답변을 제공받을 수 있습니다. Agentforce는 기회에 대한 업데이트를 제공하고, 다음 단계를 제안하고, 이메일 초안을 작성하고, 작업 계획을 만들 수 있습니다. 사용자는 이렇게 만들어진 인사이트를 Slack 채널 또는 메시지에서 바로 공유할 수 있죠.

모든 Agentforce 에이전트는 Slack에서 조직 전반의 팀을 위해 추론하고, 작업을 조율하며, 개인 맞춤형 경험을 제공할 수 있습니다. 예를 들어, Agentforce Sales Coach는 거래 정보 내에서 자율적으로 역할을 활용하고 판매자의 기술을 향상하는 데 도움이 되는 개인 맞춤화된 객관적인 피드백을 제공할 수 있습니다.

Slack의 업무용 OS는 타사 앱 에이전트와 어시스턴트도 수용합니다. Slack의 동일한 전용 UI에서 타사 앱 에이전트 및 어시스턴트와 커뮤니케이션하여 콘텐츠 초안을 작성하고 시장 조사를 진행하고 파일을 가져와 요약하는 데 도움을 받을 수 있습니다.

또한 목적에 맞게 설계된 API를 탑재한 사용자 지정 에이전트를 구축하고, Slack 앱, 에이전트, AI 어시스턴트를 위한 허브인 Slack Marketplace의 점점 늘어나는 AI 지원 애플리케이션 리스트를 통해 타사 에이전트를 설치할 수 있는 옵션도 제공받게 됩니다. 현재 사용할 수 있는 애플리케이션에는 Adobe Express, Cohere, Writer가 있으며, 곧 Anthropic의 Claude, Perplexity 등에도 액세스할 수 있습니다.

이 모든 에이전트를 Slack의 업무용 OS에 가져온다는 것은 모든 팀이 처리할 업무를 하루 종일 옆에서 지원받을 수 있어 더 많은 시간을 고객과 더 긴밀한 관계를 만들고 매출을 높이도록 도와주는 고가치 활동에 집중할 수 있음을 의미합니다.

이제 Slack Marketplace에서 타사 앱 에이전트들을 사용할 수 있으며 곧 더 많은 에이전트가 출시될 예정입니다. Agentforce는 2024년 10월에 Slack에서 베타 버전으로 제공될 예정입니다.

간편하고 강력한 AI로 시간은 절약하고 업무는 더 스마트하게

AI는 근본적으로 일하는 방식을 변화시키고 있습니다. 실제로 AI를 사용하는 사무직 직원 중 80%가 생산성이 향상되었다고 응답합니다. Slack AI가 출시된 후, 내부 데이터에 따르면 고객들이 6억 개 이상의 메시지를 요약하여 사용자 간 총 110만 시간을 절약했습니다. 이러한 생산성 향상은 AI에 기반한 업무용 OS를 사용하면서 이뤄낸 실질적인 결과입니다. 또한 팀이 더 스마트하고 빠르게 업무를 처리하는 데 도움이 되는 더 많은 Slack의 생성형 AI 기능들을 지속적으로 개발하고 있습니다.

Slack의 최신 기능 중 하나는 바로 Slack 허들 노트입니다. 다음에 팀과 함께 허들에 참여하면 주요 요점과 작업 항목을 포착해 주는 AI를 사용할 수 있습니다. 진행 중인 업무에 계속 집중하고 다음 단계를 처리할 수 있습니다. 예를 들어볼까요. 허들에 Slack AI를 데려오면 대화의 인용, 작업 항목, 공유된 파일, 대화의 음성 트랙과 허들에서 공유된 메시지의 스크립트가 있는 요약 및 노트를 Slack 캔버스에서 만들 수 있습니다. 채널에 있는 누구나 이 노트들에 액세스할 수 있죠.

또 Slack에서는 노코드(No-Code) 워크플로 구축 도구인 워크플로 빌더를 보다 쉽게 사용할 수 있는 방법도 소개합니다. 사용자들은 “팀에 매주 월요일 9시에 업데이트를 해달라는 리마인더를 설정해 주세요.”와 같은 대화형 프롬프트를 사용하여 시간을 절약할 수 있는 자동화를 설정할 수 있습니다. Slack AI와 워크플로 빌더는 워크플로를 생성하고 사용자는 게시하기 전 몇 초 만에 이를 다듬고 편집할 수 있습니다.

마지막으로, 향상된 Slack AI의 검색 기능을 통해 사용자는 쿼리에 대해 더 풍부하고 연관성 높은 답변을 생성할 수 있습니다. 검색 기능을 사용하면 메시지와 채널에 공유된 대화를 선별하는 것 외에도 업로드된 문서, 캔버스, 클립의 스크립트 그리고 Slack에서 액세스할 수 있는 파일과 앱에서 답변을 찾을 수도 있습니다.

이제 Slack AI는 Slack의 모든 유료 플랜에서 유료 추가 기능으로 사용할 수 있습니다.

Slack에 Salesforce 데이터를 가져와 비즈니스 성과 향상

Slack은 매일 수백만 명의 사람들이 업무를 처리하는 곳입니다. 그리고 Slack은 팀이 고객과 관련된 중요한 대화를 나누는 곳이기도 하죠. 하지만 높아지는 고객의 기대치에 부응하기 위해 팀은 대화 및 CRM 전반의 고객에 대한 완전하고 공유된 이해를 바탕으로 효율적으로 함께 일할 수 있어야 합니다. Slack 업무용 OS에 Salesforce CRM 데이터를 가져오는 것은 더 나은 일관성을 갖추고 더 빠르게 의사를 결정할 수 있는 강력한 방법입니다.

기회, 사례 및 사용자 지정 객체 등 CRM 데이터를 Salesforce 레코드로부터 가져오는 새로운 유형의 Slack 채널인 Salesforce 채널을 소개합니다. 모든 논의와 결정이 레코드와 연결되면 팀은 정보에 입각해 더 빠르게 결정을 내릴 수 있습니다. 예를 들어, 계정 팀은 이러한 채널을 사용하여 고객에 대한 개요를 얻고, 복잡한 문제를 해결하는 방법을 전략화하고, 법무 및 재무 부서의 파트너들과 함께 더 효율적으로 요청과 승인을 관리할 수 있습니다.

또한 Salesforce 채널을 사용하면 Slack과 Salesforce를 별도로 오갈 필요 없이 Slack에서 바로 고객 데이터에 액세스하고 업데이트도 할 수 있습니다. 그리고 Slack AI 요약을 사용하면 Salesforce 채널 전반에서 이루어지고 있는 고객에 대한 팀의 논의로부터 최신 요점 사항들을 얻을 수도 있습니다. 곧 이러한 채널들을 Salesforce UI에서도 사용할 수 있어 팀의 협업을 향상하고 업무를 처리하는 위치와 관계없이 동일한 정보를 얻을 수 있습니다.

소규모 기업들은 앞으로 몇 달 안으로 Starter Suite를 갖춘 Salesforce 채널을 사용할 수 있게 됩니다. 이 제품군에는 미리 구축된 템플릿과 성장하고 있는 비즈니스의 고유한 요구 사항을 위해 설계된 바로 사용할 수 있는 Salesforce CRM 도구가 포함됩니다. 이러한 솔루션들은 Slack의 업무용 OS에 원활하게 통합되어 소규모 기업들이 쉽게 데이터를 정리하고 고객 관계를 관리하고 비즈니스에 대한 소중한 인사이트를 얻을 수 있도록 지원합니다.

Salesforce 채널은 현재 Slack Sales Elevate 고객들에게 제공되며 앞으로 몇 달 안에 Salesforce Starter Suite에 포함됩니다.

“고객 데이터에 기반한 대화를 통해 팀이 효율적으로 협업할 수 있는 역량은 비즈니스에 있어 획기적인 혁신이고 엄청난 이점을 제공합니다. 고객에 대한 정보를 일관되게 공유함으로써 팀은 고객들에게 더 많은 가치를 제공할 수 있습니다.” Snyk 기업 정보 시스템 부문 부사장 Ariel Sakin

Slack 템플릿으로 프로젝트와 프로그램 실행 및 확장

기업 전체에 Slack을 배포하든 몇 개의 팀을 대상으로 소규모로 배포하든 신속한 실행과 장기적인 성공의 비결은 표준화된 프로세스를 유지하는 것입니다. 팀이 쉽게 이러한 프로세스를 시작할 수 있도록 업무용 OS에 Slack 템플릿을 구축했습니다.

곧 제공될 예정인 템플릿을 사용해 팀은 프로젝트 관리 및 고객 지원 요청 분류 등 모든 유형의 업무를 더 빠르게 처리할 수 있습니다. 템플릿은 비즈니스 문제를 기반으로 미리 구성된 채널, 캔버스, 리스트, 워크플로와 함께 사용 사례별로 선별됩니다. 이렇게 바로 사용할 수 있는 솔루션을 통해 프로젝트를 원활하게 시작할 수 있는 일반적인 작업을 위한 프레임워크가 포함된 턴키 설정이 제공됩니다.

누구나 클릭 한 번으로 일관된 서식뿐 아니라 세부 정보가 미리 채워진 리스트와 캔버스, 사전에 생성된 워크플로가 포함된 구조화된 채널을 만들 수 있습니다. 웹사이트를 다시 출시하는 상황을 예로 들어보겠습니다. 전용 채널, 프로젝트 개요, 중앙 집중화된 추적기, 주간 업데이트 요약 및 상태 알림 등 업무를 시작하는 데 필요한 모든 것에 액세스할 수 있습니다. 그리고 이러한 채널에 AI, 앱, 데이터를 추가하면 팀은 생산성을 최대한 발휘하며 업무를 진행할 수 있습니다.

Slack 템플릿은 2024년 10월에 사용할 수 있습니다.

Dreamforce에 참석할 수 없다면 LinkedIn 라이브에 참여하여 심층적인 데모, 고객들이 Slack을 사용하여 최대 성과를 내는 방법의 예시, 출시될 혁신적 기능들에 대한 공지 등을 살펴볼 수 있는 Slack 키노트를 시청하세요. 또 Salesforce+에서 나중에 키노트를 시청할 수도 있습니다.

위 정보는 참고용으로 작성되었으므로 이 정보만으로 구매 결정을 내리지 마십시오. 모든 제품의 개발, 출시 시기, 기능은 Slack의 단독 재량이며 변경될 수 있습니다.