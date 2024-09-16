Slack présente ses nouveaux agents numériques au Dreamforce 2024

Cette année, Dreamforce s’est focalisé principalement sur les agents IA. En intégrant les agents numériques et les fonctionnalités IA au cœur de leur plateforme collaborative, Slack et Salesforce transforment notre manière de travailler.

Pour exploiter au mieux le potentiel des agents IA, chaque entreprise a besoin d’une plateforme de travail, à savoir une interface conversationnelle qui réunit les équipes, les données, les applications et les agents dans un environnement dédié. Cette année, lors du Dreamforce, nous avons montré comment vous pouvez collaborer avec les agents, booster votre productivité grâce à l’IA, et intégrer automatiquement vos données Salesforce CRM dans Slack, votre plateforme de travail exhaustive.

« En utilisant des agents dans son système, Slack redéfinit l’efficacité au travail », explique Denise Dresser, CEO de Slack. « Nous repoussons sans cesse les limites de la collaboration. Chaque jour, des millions d’équipes profitent du potentiel de l’IA combinée avec les données clients, les fonctionnalités d’automatisation et maintenant les agents intégrés au cœur de leurs activités. Pour relever au mieux les défis de plus en plus complexes d’aujourd’hui et de demain, vous avez besoin d’une véritable plateforme conçue pour simplifier le travail. Vous avez besoin de Slack. »

Voici un aperçu des innovations que nous avons présentées lors du Dreamforce, et qui vous aideront à travailler plus facilement et de manière productive à l’ère des agents IA.

« Il ne s’agit pas seulement de faire son travail. Il s’agit de repousser les limites de la productivité pour maximiser les résultats au sein de chaque équipe et de chaque service. » Denise Dresser CEO, Slack

Slack est l’interface conversationnelle où les utilisateurs collaborent avec les agents

Imaginez-vous en train de dialoguer avec votre système de GRC pour lui demander de mettre à jour un enregistrement de l’un de vos comptes, ou de répondre à une demande d’assistance. C’est désormais possible avec Agentforce, un ensemble d’outils Salesforce permettant de créer et personnaliser des agents IA, au côté d’une suite d’agents dans Customer 360.

Slack étant une plateforme de travail qui s’intègre à tous vos outils professionnels, des applications aux agents IA autonomes, vos équipes peuvent collaborer en toute simplicité avec les agents Agentforce pour gagner en efficacité. Ces agents s’appuient sur une interface dédiée dans Slack pour vous aider à gagner des contrats, à créer vos campagnes, ou encore à gérer vos demandes d’assistance. Vous pouvez facilement interagir avec ces agents et poser vos questions ou envoyer vos requêtes en langage naturel.

C’est notamment le cas avec Agentforce dans Slack. Vous pouvez poser des questions à Agentforce directement dans Slack, et vous recevrez des réponses fiables basées sur vos données GRC dans Salesforce et les données relatives à vos conversations dans Slack. Agentforce peut mettre à jour vos opportunités, suggérer des étapes à suivre, rédiger des ébauches d’e-mails, ou encore créer des plans d’action. Vous pouvez ensuite simplement partager ces informations dans des canaux ou messages Slack.

Tous les agents Agentforce sont capables de raisonner, peuvent organiser des tâches, et proposent une expérience personnalisée à toutes vos équipes dans Slack. Agentforce Sales Coach peut par exemple faciliter les jeux de rôle dans le cadre d’un contrat, et donner des réponses personnalisées et objectives aidant les vendeurs à renforcer leurs compétences.

Notre plateforme de travail est également conçue pour accueillir des agents tiers et des assistants. Vous pouvez utiliser la même interface dédiée dans Slack pour demander à ces assistants de vous aider à rédiger des ébauches, retrouver les résultats d’études de marché, ou encore rechercher et résumer des fichiers.

Vous pouvez également concevoir vos propres agents personnalisés à l’aide d’API dédiées, et installer des agents tiers à partir d’une liste croissante d’applications alimentées par l’IA à partir de notre Slack Marketplace, qui centralise les applications et assistants IA de Slack. Parmi les applications actuellement disponibles, vous retrouvez Adobe Express, Cohere et Writer, auxquelles s’ajouteront prochainement Claude d’Anthropic, Perplexity et bien d’autres encore.

En intégrant tous ces agents dans votre plateforme Slack, vous donnez à vos équipes tous les outils dont elles ont besoin pour gagner en efficacité, et ainsi mieux se concentrer sur les tâches stratégiques qui vous aideront à renforcer vos relations clients et augmenter votre chiffre d’affaires.

Les agents tiers sont disponibles dès maintenant dans Slack Marketplace, et d’autres seront ajoutés très prochainement. Agentforce sera disponible en version bêta dans Slack au cours du mois d’octobre 2024.

Travaillez plus efficacement et gagnez du temps avec une solution d’IA simple et puissante

L’IA transforme en profondeur notre manière de travailler, et 80 % des salariés qui l’utilisent déclarent avoir gagné en productivité. Depuis le lancement de Slack AI, nos données internes indiquent que les clients ont échangé plus de 600 millions de messages, pour gagner 1,1 million d’heures sur l’ensemble de leurs utilisateurs. Ces gains de productivité découlent directement de l’utilisation d’une plateforme de travail qui s’appuie sur l’IA. Nous allons continuer à développer des fonctionnalités basées sur l’IA générative, qui vont aider les utilisateurs à gagner toujours plus en efficacité dans Slack.

Récemment, nous avons par exemple lancé les Notes d’appels d’équipe Slack. Désormais, lorsque vous participez à un appel d’équipe, vous pouvez utiliser l’IA pour capturer les informations importantes, afin de mieux vous focaliser sur vos tâches et sur les prochaines étapes. Le fonctionnement est simple : lorsque vous intégrez Slack AI dans un appel d’équipe, l’outil génère un résumé et des notes dans un canevas Slack, avec des citations, des tâches à effectuer, des fichiers partagés, ainsi qu’une transcription de l’audio de la conversation et des messages partagés lors de l’appel. Tous les membres du canal ont accès à ces informations.

Nous lançons également une manière accessible d’utiliser le générateur de flux de travail, notre outil no-code. Les utilisateurs peuvent configurer facilement des automatisations à l’aide d’invites en langage naturel, par exemple pour programmer un rappel afin de demander aux membres de l’équipe de faire un point tous les lundis à une heure précise. En quelques secondes, Slack AI et le générateur de flux de travail préparent un flux de travail que vous pouvez ensuite modifier avant de le publier.

Enfin, nous avons optimisé la recherche alimentée par Slack AI, pour vous proposer des résultats enrichis et toujours plus pertinents. En plus d’explorer les conversations dans vos messages privés et dans les canaux, cette fonctionnalité s’appuie sur les documents, canevas, transcriptions et autres fichiers et applications accessibles dans Slack pour générer les résultats de vos requêtes.

Slack AI est disponible dès maintenant en tant que module complémentaire payant pour tous les forfaits Slack payants.

Maximisez vos résultats en intégrant vos données Salesforce dans Slack

Chaque jour, des millions de personnes utilisent Slack pour travailler, et vos équipes utilisent cette plateforme pour échanger et communiquer. Mais pour répondre au mieux à leurs attentes toujours plus fortes, elles doivent pouvoir travailler efficacement, en s’accordant autour d’une vue homogène et cohérente des clients, dans toutes les conversations et dans votre GRC. En intégrant vos données Salesforce CRM directement dans Slack, vous donnez à vos équipes les outils nécessaires pour favoriser la coordination interne et accélérer la prise de décisions.

Les canaux Salesforce sont un nouveau type de canaux Slack, qui permettent d’intégrer directement dans Slack les données GRC issues d’enregistrements Salesforce, y compris les opportunités, les demandes et les objets personnalisés. En appuyant chaque décision sur un enregistrement, vos équipes pourront prendre plus rapidement des décisions éclairées. Les équipes en charge des comptes clients peuvent par exemple utiliser ces canaux pour avoir une vue d’ensemble des clients, définir une stratégie, ou encore gérer les demandes et approbations plus efficacement avec leurs partenaires dans les équipes juridiques et financières.

Les canaux Salesforce vous évitent également de devoir jongler entre Slack et Salesforce, car vous pouvez désormais accéder aux données clients et les mettre à jour directement dans Slack. De plus, grâce aux résumés générés par Slack AI, vous pouvez obtenir un récapitulatif des discussions dans l’ensemble des canaux Salesforce. Ces canaux seront très prochainement disponibles dans l’interface Salesforce, pour que vos équipes puissent collaborer et se coordonner quel que soit l’outil utilisé.

Les petites entreprises pourront exploiter les canaux Salesforce avec Starter Suite au cours des prochains mois. Cette suite inclut également des modèles et outils Salesforce CRM prêts à l’emploi, conçus pour répondre à leurs besoins. Ces solutions s’intègrent à Slack de manière transparente, et leur permettront d’organiser facilement leurs données, de gérer leurs relations clients et d’obtenir des informations pertinentes sur leurs activités.

Les canaux Salesforce sont disponibles pour les clients Slack Sales Elevate dès aujourd’hui, et seront inclus dans Salesforce Starter Suite au cours des prochains mois.

« La capacité des équipes à collaborer efficacement, en s’appuyant sur les données des clients, change la donne et nous permet de nous démarquer de nos concurrents. En restant plus en phase avec le client, elles sont en mesure de lui proposer des services à plus forte valeur ajoutée. » Ariel Sakin Vice-président en charge des systèmes d’information, Snyk

Déployez des projets et programmes en fonction des besoins grâce aux modèles Slack

Qu’il s’agisse de déployer Slack dans l’ensemble de l’entreprise ou pour quelques équipes, il est essentiel de rationaliser les processus pour faciliter cette mise en œuvre et garantir sa réussite sur le long terme. Grâce aux modèles directement intégrés dans Slack, vos équipes pourront accélérer leurs projets.

Disponibles prochainement, les modèles aideront les équipes à accélérer leurs tâches, qu’il s’agisse de gérer des projets ou de trier des demandes d’assistance. Les modèles sont organisés par cas d’usage, et comportent des canaux, canevas, listes et flux de travail préconfigurés et adaptés à vos problématiques métier. Ces solutions prêtes à l’emploi sont adaptées à vos tâches habituelles et vous permettront de démarrer vos projets plus rapidement.

En quelques clics à peine, vous pouvez créer un canal organisé autour de vos activités, avec des listes, canevas et flux de travail adaptés à vos besoins. Imaginez que vous prépariez le lancement d’un site Web. Vous aurez ainsi accès à tout ce dont vous avez besoin pour lancer votre projet, avec un canal dédié, une vue d’ensemble du projet, un outil de suivi centralisé, ainsi que des récapitulatifs hebdomadaires et des notifications. Et si vous ajoutez des solutions d’IA, des applications et des données, vos équipes auront tous les éléments nécessaires pour travailler de manière productive.

Les modèles Slack seront disponibles en octobre 2024.

Vous ne pouvez pas participer à Dreamforce ? Retrouvez notre présentation sur LinkedIn live pour découvrir des démos, des exemples de la manière dont nos clients utilisent Slack, et des annonces sur les nouveautés à venir. Vous pourrez également retrouver notre présentation très prochainement sur Salesforce+.

Les informations ci-dessus ne sont présentées qu’à titre indicatif. Merci de ne pas vous baser sur ces informations pour prendre des décisions d’achat. Le développement, la mise à disposition et le calendrier des produits, des fonctions et des fonctionnalités restent à la seule discrétion de Slack et peuvent faire l’objet de modifications.