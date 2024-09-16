Slack desvela las novedades para la era de los agentes en Dreamforce

Este año en Dreamforce, los protagonistas son los agentes. Slack y Salesforce están revolucionando nuestros trabajos liberándonos de tareas tediosas y repetitivas, integrando agentes digitales e IA en el sistema operativo de trabajo conversacional más importante del mundo: Slack.

Para destacar en la era del trabajo basado en agentes, las organizaciones necesitan un sistema operativo de trabajo (una plataforma conversacional que reúna a tus equipos, datos, aplicaciones y agentes en un solo lugar). En Dreamforce, aprovecharemos para compartir cómo colaborar con agentes, mejorar la productividad gracias a la IA e incluir automáticamente el CRM de Salesforce en Slack, el sistema operativo de trabajo más completo.

“El sistema operativo de trabajo basado en agentes de Slack está reinventando las formas de trabajar,” afirma Denise Dresser, directora general de Slack. “Ya no se trata solo de colaborar. Cada día, millones de equipos aprovechan las funciones de IA específicas, con datos de clientes, automatizaciones y, además, los agentes se integran sin problemas en el flujo del trabajo. Dado el complejo entorno laboral que tenemos hoy en día, para mejorar la productividad se necesita un sistema operativo listo para el futuro. Slack es la solución perfecta”.

Aquí tienes un avance de las novedades que anunciaremos en Dreamforce y harán que el trabajo sea más sencillo, agradable y productivo en la era de los agentes.

“No se trata solo de sacar el trabajo adelante, sino de mejorar la productividad para conseguir los resultados y que todos los equipos y departamentos sigan fluyendo en su trabajo”. Denise Dresser Directora general, Slack

Slack es la interfaz conversacional para personas que trabajan con agentes

Imagina un mundo en el que puedes hablar con tu CRM y pedirle que actualice un registro de una cuenta o que responda a una incidencia. Esto es posible gracias a Agentforce, un conjunto de herramientas de Salesforce para crear y personalizar agentes, además de diferentes agentes de Customer 360.

Como Slack es un sistema operativo de trabajo que se integra con todas las herramientas de tu empresa (desde aplicaciones a agentes de IA independientes), los equipos pueden colaborar sin problemas con agentes de Agentforce para sacar el trabajo adelante más rápido. Estos agentes colaboran contigo para cerrar acuerdos, crear campañas, gestionar las incidencias de atención al cliente y mucho más a través de una interfaz de usuario (IU) exclusiva en Slack. Puedes interactuar fácilmente con estos agentes usando el lenguaje natural para realizar preguntas o enviar instrucciones.

Pongamos Agentforce en Slack como ejemplo. Puedes realizar preguntas a Agentforce directamente desde Slack, y recibirás respuestas fiables basadas en los datos de tu CRM en Salesforce y los datos de tus conversaciones en Slack. Agentforce puede enviarte novedades sobre tus oportunidades, recomendar qué pasos seguir a continuación, elaborar borradores de correos electrónicos y crear planes de acción. Tú solo tendrás que compartir esta información directamente en los canales o mensajes de Slack.

Todos los agentes de Agentforce pueden razonar, organizar tareas y ofrecer servicios personalizados para los equipos de toda tu organización en Slack. Por ejemplo, Agentforce Sales Coach puede organizar de forma autónoma simulaciones con el contexto de una negociación y ofrecer comentarios personalizados y objetivos para que un vendedor mejore sus capacidades.

Nuestro sistema operativo también puede integrar agentes y asistentes de terceros. Puedes hablar con agentes y asistentes externos en la misma interfaz de Slack para que te ayuden a elaborar borradores de contenido, resaltar investigaciones de mercado, así como recuperar y resumir archivos.

También podrás crear agentes personalizados con API específicas e instalar agentes de terceros de una lista cada vez más variada de aplicaciones basadas en IA desde Slack Marketplace, el lugar donde encontrarás aplicaciones, agentes y asistentes de IA de Slack. Actualmente, entre las aplicaciones disponibles encontramos Adobe Express, Cohere y Writer. Próximamente, podrás disfrutar de Anthropic's Claude, Perplexity y muchas más.

Integrar todos estos agentes en el sistema operativo de trabajo de Slack significa que todos los equipos podrán contar con ellos en cualquier momento de la jornada para ayudarles con cualquier tarea que tengan entre manos, lo que les permite dedicar más tiempo a centrarse en lo que de verdad importa, así como en mejorar las relaciones con los clientes y aumentar los ingresos.

Los agentes de terceros ya están disponibles en Slack Marketplace, y pronto serán muchos más. Agentforce comenzará su fase beta en Slack en octubre de 2024.

Trabaja mejor y ahorra tiempo con IA simple y completa

La IA está cambiando nuestra forma de trabajar. De hecho, el 80 % de los oficinistas que usan la IA afirman que mejora su productividad. Desde el lanzamiento de IA de Slack, nuestros datos internos reflejan que los clientes han resumido más de 600 millones de mensajes, lo que ha ahorrado 1,1 millones de horas a nuestros usuarios. Esta mejora de la productividad es el resultado de contar con un sistema operativo de trabajo basado en la IA. Además, seguimos desarrollando más funciones de IA generativa en Slack, para que los equipos trabajen mejor y más rápido.

Una de nuestras funciones más recientes son las notas para las juntas de Slack. La próxima vez que te unas a tu equipo en una junta, podrás usar la IA para recopilar las conclusiones y pasos clave para poder centrarte en el trabajo y dar los próximos pasos con total confianza. Así es como funciona: cuando incorporas IA de Slack a una junta, crea un resumen y unas notas en un canvas de Slack, con citas, acciones, archivos compartidos y una transcripción del audio y de los mensajes compartidos en la junta. Todos los miembros del canal podrán acceder a estas notas.

También estamos preparando una forma simple de usar el creador de flujos de trabajo, nuestra herramienta de elaboración de flujos de trabajo sin código. Los usuarios podrán crear automatizaciones prácticas usando instrucciones conversacionales, como “crea un recordatorio para pedir novedades a mi equipo cada lunes a las 9:00”. En cuestión de segundos, IA de Slack y el creador de flujos de trabajo generarán un flujo de trabajo que podrás ajustar y editar antes de publicarlo.

Por último, hemos mejorado la búsqueda de IA de Slack para que puedas generar respuestas más completas y relevantes para tus consultas. Además de explorar el contenido de las conversaciones de canales y mensajes, la búsqueda también encuentra respuestas de documentos cargados, canvas, transcripciones de clips y otros archivos y aplicaciones a los que puedes acceder en Slack.

IA de Slack ya está disponible como complemento de pago para todos los planes de pago de Slack.

Mejora los resultados de tu negocio integrando los datos de Salesforce en Slack

Slack es el motor del trabajo de millones de personas cada día, además del lugar donde se producen las conversaciones importantes sobre tus clientes. Sin embargo, para adaptarse a las exigentes expectativas de los consumidores, los equipos necesitan colaborar de manera eficiente, con la información completa y compartida del cliente repartida entre conversaciones y el CRM. Integrar los datos del CRM de Salesforce en el sistema operativo de trabajo de Slack es una gran manera de unificar toda esta información y de tomar decisiones más rápido.

Te presentamos los canales de Salesforce, un nuevo tipo de canal de Slack que integra datos de CRM de los registros de Salesforce (incluidas las oportunidades, lso casos y los objetos personalizados) en Slack. Cuando cada conversación y decisión se vincula a un registro, los equipos pueden tomar decisiones basadas en datos más rápido. Por ejemplo, los equipos de cuentas pueden usar estos canales para obtener información general sobre su cliente, crear estrategias sobre cómo gestionar problemas complejos y administrar solicitudes y aprobaciones de forma más eficiente con compañeros de los departamentos jurídicos o financieros.

Los canales de Salesforce también evitan que tengas que cambiar de interfaz entre Slack y Salesforce, porque podrás acceder y actualizar los datos de tus clientes directamente desde Slack. Además, con los resúmenes de IA de Slack, podrás obtener las conclusiones más recientes de las conversaciones de los equipos sobre tus clientes, que tienen lugar en los canales de Salesforce. Próximamente, estos canales también estarán disponibles en la interfaz de Salesforce, lo que ayudará a los equipos a colaborar y remar en la misma dirección sin importar desde dónde trabajen.

Las pequeñas empresas podrán usar los canales de Salesforce con Starter Suite en los próximos meses. Este conjunto también incluye plantillas prediseñadas y herramientas de CRM de Salesforce listas para usar diseñadas para las necesidades de empresas en crecimiento. Estas soluciones se integran sin problemas con el sistema operativo de trabajo de Slack, lo que ayuda a las pequeñas empresas a organizar los datos, gestionar relaciones con clientes y obtener información valiosa para sus negocios fácilmente.

Los canales de Salesforce ya están disponibles para los clientes de Slack Sales Elevate y se incluirán en Salesforce Starter Suite en los próximos meses.

“La capacidad de los equipos de colaborar de forma eficiente, con conversaciones basadas en datos de clientes, ha revolucionado nuestro negocio y se ha convertido en una ventaja increíble. Gracias a que podemos remar en la misma dirección cuando hablamos de un cliente, nuestros equipos pueden mejorar nuestras relaciones y el servicio que les ofrecemos”. Ariel Sakin Vicepresidente de Sistemas de Información Empresarial, Snyk

Implementa y adapta proyectos y programas con las plantillas de Slack

Ya estés implementando Slack en toda tu empresa o solo con un par de equipos, la clave para hacerlo más rápido y garantizando el éxito a largo plazo es estandarizar de forma continua tus procesos. Para ello, hemos incorporado plantillas de Slack en nuestro sistema operativo de trabajo para que tus equipos den sus primeros pasos con facilidad.

Próximamente, las plantillas ayudarán a los equipos a sacar adelante cualquier tipo de tarea, como gestionar proyectos y realizar el triaje de solicitudes de ayuda. Las plantillas están diseñadas para cada caso de uso, con canales, canvas, listas y flujos de trabajo preconfigurados y basados en el problema en cuestión. Estas soluciones prediseñadas, con sus configuraciones ya establecidas, permiten afrontar tareas habituales desde el primer momento, lo que simplifica el proceso de iniciar un proyecto.

En un solo clic, cualquier persona podrá crear un canal estructurado para su trabajo con un formato uniforme, información prerrellenada para las listas y los canvas, así como flujos de trabajo prediseñados. Supongamos que vas a volver a lanzar tu sitio web, podrás acceder a todo lo que necesitas para empezar a trabajar, incluido un canal específico, un resumen del proyecto, un sistema de seguimiento centralizado, resúmenes semanales y alertas de estado. Además, si añades IA, aplicaciones y datos en estos canales, los equipos podrán liberar todo su potencial.

Las plantillas de Slack estarán disponibles a partir de octubre de 2024.

Si no puedes asistir a Dreamforce, únete a nuestro directo de LinkedIn para ver nuestra presentación y las demostraciones y ejemplos de cómo nuestros clientes usan Slack para trabajar mejor, así como los anuncios de las novedades que están por llegar. También podrás ver nuestra intervención en otro momento en Salesforce+.

La información anterior solo tiene fines informativos. No te bases en esta información a la hora de tomar tus decisiones de compra. El desarrollo, el lanzamiento y la duración de cualquier producto, función o funcionalidad siguen estando a la entera discreción de Slack y están sujetos a cambios.