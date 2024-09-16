Slack stellt auf der Dreamforce Innovationen für das agentenbasierte Zeitalter vor

Dieses Jahr dreht sich auf der Dreamforce alles um digitale Agenten. Slack und Salesforce verändern die Art und Weise, wie wir unsere Arbeit erledigen, indem sie „die Arbeit etwas erleichtern“. Dies tun sie dadurch, dass sie digitale Agenten und speziell entwickelte KI in das weltweit führende dialogorientierte Betriebssystem für die Arbeit, Slack, einbringen.

Wenn Organisationen in der Ära der Agenten-gestützten Arbeit erfolgreich sein möchten, brauchen sie ein Betriebssystem für die Arbeit – eine Kollaborationsplattform, die ihre Mitarbeitenden, Daten, Apps und digitalen Agenten an einem speziellen Ort zusammenbringt. Auf der Dreamforce werden wir zeigen, wie du mit digitalen Agenten zusammenarbeiten, die Produktivität mit KI steigern und Salesforce CRM automatisch in Slack, dein umfassendes Arbeitsbetriebssystem, integrieren kannst.

„Das Agenten-gestützte Arbeitsbetriebssystem von Slack definiert neu, was es bedeutet, intelligenter und nicht nur anders zu arbeiten“, sagt Denise Dresser, CEO von Slack. „Bei uns geht es lange nicht mehr nur um Zusammenarbeit. Jeden Tag nutzen Millionen von Teams speziell entwickelte KI, wobei Kundendaten, Automatisierung und jetzt auch digitale Agenten nahtlos in den Arbeitsablauf integriert werden. In der immer komplexeren Arbeitswelt von heute erfordert echte Produktivität ein Betriebssystem, das für die Zukunft der Arbeit entwickelt wurde – und das ist Slack.“

Hier ist ein kleiner Einblick in die Innovationen, die wir auf der Dreamforce ankündigen und die die Arbeit im Zeitalter der digitalen Agenten einfacher, angenehmer und produktiver machen werden.

„Es geht nicht nur darum, die Arbeit zu erledigen. Es geht darum, neue Produktivitätslevel zu erreichen, um Ergebnisse zu erzielen und das Geschäft für jedes Team und jede Abteilung voranzutreiben.“ Denise Dresser CEO, Slack

Slack ist die Kollaborationsplattform für Menschen, die mit digitalen Agenten arbeiten

Stelle dir eine Realität vor, in der du mit deinem CRM sprechen und es bitten kannst, einen Account-Datensatz zu aktualisieren oder einen Servicefall zu beantworten. Das ist mit Agentforce möglich, einer Reihe von Salesforce-Tools zum Erstellen und Anpassen von digitalen Agenten und mit einer Reihe von Agenten in Customer 360.

Da Slack ein Arbeitsbetriebssystem ist, das in alle deine Unternehmenstools integriert ist, von Apps bis hin zu autonomen KI-Agenten, können Teams mühelos mit Agentforce-Agenten zusammenarbeiten, um die Arbeit schneller zu erledigen. Diese digitalen Agenten arbeiten mit dir zusammen, wenn du Geschäfte abschließt, Kampagnen erstellst, Fälle im Kundenservice verwaltest und vieles mehr, und zwar über eine spezielle Benutzeroberfläche (UI) in Slack. Du kannst mit diesen Agenten ganz einfach mittels natürlicher Sprache interagieren, um Fragen zu stellen oder Befehle zu erteilen.

Nehmen wir einmal Agentforce in Slack als Beispiel. Du kannst Agentforce direkt in Slack Fragen stellen und erhältst verlässliche Antworten, die auf deinen CRM-Daten in Salesforce und deinen Kommunikationsdaten in Slack basieren. Agentforce kann dich über Verkaufschancen auf dem Laufenden halten, nächste Schritte vorschlagen, E-Mails entwerfen und Aktionspläne erstellen. Dann kannst du diese Erkenntnisse direkt in Slack-Channels oder -Nachrichten teilen.

Alle Agentforce-Agenten können in Slack logisch denken, Aufgaben organisieren und dabei helfen, personalisierte Erfahrungen für Teams in deiner Organisation zu liefern. Der Agentforce Sales Coach kann zum Beispiel Rollenspiele im Kontext eines Geschäfts selbstständig durchführen und einer Vertriebsperson mit personalisiertem und objektivem Feedback helfen, ihre Fähigkeiten zu verbessern.

Unser Arbeitsbetriebssystem unterstützt auch Drittanbieter-Agenten und -Assistenten. Du kannst mit Drittanbieter-Agenten und -Assistenten über die gleiche Benutzeroberfläche in Slack kommunizieren, um Hilfe beim Verfassen von Inhalten, bei der Marktforschung und beim Abrufen und Zusammenfassen von Dateien zu erhalten.

Du hast auch die Option, benutzerdefinierte Agenten mit eigens entwickelten APIs zu erstellen und Drittanbieter-Agenten aus einer wachsenden Liste von KI-gestützten Anwendungen aus dem Slack Marketplace zu installieren, einem Zentrum für Slack-Apps, digitalen Agenten und KI-Assistenten. Zu den derzeit verfügbaren Anwendungen gehören Adobe Express, Cohere und Writer. In Kürze wirst du Zugang zu Claude, Perplexity und weiteren Anwendungen von Anthropic haben.

Durch die Einbindung all dieser Agenten in das Slack-Arbeitsbetriebssystem stehen sie jedem Team den ganzen Tag über zur Verfügung, um bei allen anstehenden Aufgaben zu helfen. So haben die Teams mehr Zeit, sich auf hochwertige Aktivitäten zu konzentrieren, die zur Vertiefung der Kundenbeziehungen und zur Umsatzsteigerung beitragen.

Drittanbieter-Agenten sind jetzt im Slack Marketplace verfügbar, weitere werden bald folgen. Agentforce wird im Oktober 2024 als Beta-Version in Slack verfügbar sein.

Arbeite intelligenter und spare Zeit mit einfacher, leistungsstarker KI

KI verändert die Art und Weise, wie wir arbeiten, grundlegend. Tatsächlich sagen 80 % der am Schreibtisch arbeitenden Personen, die KI nutzen, dass sie ihre Produktivität verbessert. Seit der Veröffentlichung von Slack AI zeigen unsere internen Daten, dass unsere Kund:innen mehr als 600 Millionen Nachrichten zusammengefasst haben, was insgesamt 1,1 Millionen Stunden für alle Benutzer:innen einspart. Diese Produktivitätssteigerungen sind das konkrete Ergebnis eines KI-gestützten Arbeitsbetriebssystems. Und wir arbeiten weiter an der Entwicklung von generativen KI-Funktionen in Slack, die Teams dabei helfen, intelligenter und schneller zu arbeiten.

Eine unserer neuesten Funktionen sind die Slack Huddles-Notizen. Wenn du das nächste Mal mit deinem Team an einem Huddle teilnimmst, kannst du mithilfe von KI die wichtigsten Erkenntnisse und Aktionspunkte festhalten, damit du dich auf die anstehende Arbeit konzentrieren und die nächsten Schritte in Angriff nehmen kannst. Das funktioniert so: Wenn du Slack AI in einem Huddle nutzt, erstellt es eine Zusammenfassung und Notizen in einem Slack Canvas mit Zitaten, Aktionspunkten, geteilten Dateien und einem Transkript der Audiospur deines Gesprächs und der im Huddle geteilten Nachrichten. Alle im Channel haben Zugriff auf diese Notizen.

Außerdem führen wir eine einfache Art und Weise ein, den Workflow-Builder zu nutzen, unser Tool zur Erstellung von Workflows ohne Code. Benutzer:innen können zeitsparende Automatisierungen einrichten, indem sie Gesprächsanweisungen verwenden, wie z. B. „Richte eine Erinnerung ein, um mein Team jeden Montag um 9:00 Uhr nach Updates zu fragen.“ In Sekundenschnelle erstellen Slack AI und Workflow-Builder einen Workflow, den du vor der Veröffentlichung optimieren und bearbeiten kannst.

Und schließlich haben wir die Suchfunktion von Slack AI verbessert, damit du umfassendere und relevantere Antworten auf deine Anfragen erhältst. Die Suchfunktion durchsucht nicht nur die in deinen Nachrichten und Channels geteilten Unterhaltungen, sondern findet auch Antworten aus hochgeladenen Dokumenten, Canvases, Transkripten von Video- und Sprachnachrichten und anderen Dateien und Apps, auf die du in Slack Zugriff hast.

Slack AI ist jetzt als kostenpflichtiges Add-on für alle kostenpflichtigen Slack-Pläne verfügbar.

Erziele bessere Geschäftsergebnisse, indem du deine Salesforce-Daten in Slack integrierst

Slack ist der Ort, an dem die Arbeit von Millionen von Menschen jeden Tag stattfindet. Hier führt dein Team wichtige Gespräche über deine Kund:innen. Die Teams müssen allerdings effizient zusammenarbeiten können und über Unterhaltungen und CRM hinweg ein umfassendes, gemeinsames Verständnis der Kund:innen haben, um mit den steigenden Kundenerwartungen Schritt halten zu können. Die Einbindung von Salesforce CRM-Daten in das Slack-Arbeitsbetriebssystem ist ein guter Weg, um eine bessere Abstimmung und schnellere Entscheidungsfindung zu erreichen.

Mit Salesforce-Channels, einer neuen Art von Slack-Channels, werden CRM-Daten aus Salesforce-Datensätzen – einschließlich Vertriebs-Opportunitys, Fällen und benutzerdefinierten Objekten – in Slack integriert. Wenn jede Unterhaltung und Entscheidung mit einem Datensatz verknüpft ist, können Teams schneller datengestützte Entscheidungen treffen. Zum Beispiel können Account-Teams diese Channels nutzen, um sich einen Überblick über ihre Kund:innen zu verschaffen, Strategien zur Lösung komplexer Probleme zu entwickeln und Anfragen und Genehmigungen effizienter mit Partner:innen aus der Rechts- und Finanzabteilung zu verwalten.

Mit den Salesforce-Channels musst du auch nicht mehr zwischen Slack und Salesforce hin- und herwechseln, denn du kannst deine Kundendaten direkt in Slack abrufen und aktualisieren. Und mit den Slack AI-Zusammenfassungen kannst du die neuesten Highlights aus Teamdiskussionen über deine Kund:innen in deinen Salesforce-Channels abrufen. Bald werden diese Channels auch in der Salesforce-Benutzeroberfläche verfügbar sein, damit Teams zusammenarbeiten und auf demselben Stand bleiben können, egal, wo sie gerade arbeiten.

Kleine Unternehmen werden in den kommenden Monaten Salesforce-Channels mit der Starter Suite nutzen können. Die Suite enthält außerdem vorgefertigte Vorlagen und gebrauchsfertige Salesforce-CRM-Tools, die auf die besonderen Bedürfnisse wachsender Unternehmen zugeschnitten sind. Diese Lösungen lassen sich nahtlos in das Slack-Arbeitsbetriebssystem integrieren und ermöglichen es kleinen Unternehmen, Daten einfach zu organisieren, Kundenbeziehungen zu verwalten und wertvolle Einblicke in ihre Geschäfte zu gewinnen.

Salesforce-Channels sind für Slack Sales Elevate-Kund:innen ab heute verfügbar und werden in den kommenden Monaten in die Salesforce Starter Suite aufgenommen.

„Die Möglichkeit für Teams, effizient zusammenzuarbeiten und Unterhaltungen auf der Grundlage von Kundendaten zu führen, ist ein unglaublicher Vorteil für unser Unternehmen. Indem wir uns besser auf Kund:innen ausrichten können, werden unsere Teams in der Lage sein, mehr Wert für Kund:innen zu schaffen.“ Ariel Sakin VP of Corporate Information Systems, Snyk

Implementiere und skaliere Projekte und Programme mit Slack-Vorlagen

Egal, ob du Slack in deinem gesamten Unternehmen einführst oder mit ein paar Teams beginnst: Der Schlüssel zu einer schnellen Implementierung und langfristigem Erfolg ist die Vereinheitlichung deiner Prozesse. Wir haben Slack-Vorlagen in das Arbeitsbetriebssystem integriert, damit deine Teams sofort loslegen können.

In Kürze werden Vorlagen Teams dabei helfen, alle Arten von Aufgaben schneller zu erledigen, einschließlich der Verwaltung von Projekten und der Bearbeitung von Hilfeanfragen. Vorlagen sind nach Anwendungsfällen geordnet und enthalten vorkonfigurierte Channels, Canvases, Listen und Workflows, die auf dein Geschäftsproblem zugeschnitten sind. Diese Sofortlösungen bieten ein einsatzbereites Setup mit den Rahmenbedingungen für allgemeine Aufgaben und ermöglichen einen mühelosen Projektstart.

Mit einem Klick können alle einen strukturierten Channel für die Arbeit erstellen, der über eine einheitliche Formatierung, vorausgefüllte Details für Listen und Canvases sowie vorgefertigte Workflows verfügt. Angenommen, du machst einen Relaunch deiner Website: Du kannst dann auf alles zugreifen, was du für den Start deiner Arbeit brauchst, einschließlich eines eigenen Channels, einer Projektübersicht, eines zentralen Trackers und wöchentlicher Update-Zusammenfassungen und Statusmeldungen. Wenn du dann noch KI, Apps und Daten in diese Channels einbaust, können die Teams ihr volles Produktivitätspotenzial ausschöpfen.

Slack-Vorlagen werden im Oktober 2024 verfügbar sein.

Wenn du es nicht zur Dreamforce schaffst, kannst du die Slack-Keynote auf LinkedIn live mitverfolgen, um einen tieferen Einblick in die Demos zu bekommen, Beispiele dafür zu sehen, wie unsere Kund:innen Slack nutzen, um ihre beste Arbeit zu leisten, und Ankündigungen für kommende Innovationen zu erhalten. Du kannst dir unsere Keynote auch später auf Salesforce+ ansehen.

Der obige Text dient ausschließlich zu Informationszwecken. Bitte verlasse dich bei deinen Kaufentscheidungen nicht auf diese Informationen. Die Entwicklung, die Freigabe und das Timing von Produkten, Merkmalen oder Funktionalitäten liegen im alleinigen Ermessen von Slack und können sich jederzeit ändern.