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IDC MarketScape désigne Slack comme l’un des leaders du marché

Découvrez la position de Slack dans la dernière évaluation des fournisseurs d’applications collaboratives et communautaires à l’échelle mondiale.

Par l’équipe Slack30 septembre 2025

Temps de lecture : 1 min

En 2020, les entreprises du monde entier ont dû adopter rapidement de nouvelles méthodes de travail. Ces bouleversements ont favorisé l’essor de QG numériques. Avant la crise sanitaire, les application collaboratives servaient à améliorer les communications professionnelles. Depuis, elles sont devenues le bureau des salariés. Néanmoins, les applications collaboratives ne sont pas toutes au même niveau.

Au début de la pandémie de Covid-19, Slack faisait partie des quelques solutions collaboratives connues et prêtes à répondre à l’urgence de la demande. C’est l’un des constats établis par la nouvelle évaluation des fournisseurs réalisée par IDC MarketScape. Celle-ci analyse de façon exhaustive les outils disponibles aujourd’hui, et place Slack en tête des principaux fournisseurs de plateformes collaboratives et communautaires.

Rapport d’IDC MarketScape, « Worldwide Collaboration and Community Applications 2021 Vendor Assessment » (Évaluation mondiale 2021 des éditeurs d’applications collaboratives et communautaires).

IDC MarketScape : L’étude « Worldwide Collaboration and Community Applications 2021 Vendor Assessment » évalue une douzaine d’entreprises à l’aide d’une méthodologie de notation rigoureuse basée sur des critères qualitatifs et quantitatifs. Le score de fonctionnalité évalue le produit du fournisseur, la stratégie de mise sur le marché et l’exécution des activités à court terme. Le score de stratégie évalue l’alignement des stratégies des fournisseurs avec les exigences des clients sur une période de trois à cinq ans.

Dans l’analyse, le rapport IDC MarketScape positionne Slack comme un leader, à la fois pour sa stratégie et ses fonctionnalités, en soulignant spécifiquement ces points forts :

  • Sa large adoption au sein de la communauté de développeurs
  • Ses intégrations qui proposent de nombreuses applications logicielles
  • Ses nouvelles fonctionnalités audio et vidéo, comme les appels d’équipe et les clips
  • Son assistance et sa gestion intégrée de la relation client
  • Ses forfaits adaptés aux entreprises pour aider à répondre aux exigences de sécurité, de conformité et de gouvernance

L’IDC MarketScape conseille aux acheteurs de technologies de prendre en compte divers facteurs lors du choix de leur plateforme collaborative, notamment la rapidité de ses fonctionnalités, l’engouement de sa communauté de clients et la simplicité de son expérience utilisateur. Nous pensons que par rapport à ces critères et bien d’autres, Slack est l’une des meilleures options disponibles à l’heure actuelle.

Vous trouverez des informations supplémentaires dans l’extrait de l’IDC MarketScape.

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