Points clés: La communication d’entreprise (interne et externe) influence directement l’engagement : 85 % des collaborateurs se disent plus motivés quand la communication interne est efficace.

En France, 22 % des salariés du secteur privé télétravaillent au moins une fois par mois en 2024, rendant les canaux numériques indispensables.

Les entreprises avec des équipes engagées affichent une rentabilité de 23 % supérieure.

Des outils collaboratifs comme Slack peuvent structurer la communication d’entreprise, renforcer la cohésion d’équipe et améliorer la productivité.

L’information irrigue constamment l’entreprise — du nouveau collaborateur jusqu’au dirigeant — et sa circulation impacte directement l’efficacité, la cohésion et les résultats. Or, le défi est réel : seulement 6 % des collaborateurs en France se sentent réellement engagés au travail.

En 2025, entre travail hybride, multiplication des outils et surcharge d’information, la communication d’entreprise doit être structurée : des messages clairs, des canaux adaptés et des règles d’usage partagées. L’objectif est simple : que chacun reçoive la bonne information, au bon moment, sans perdre du temps.

Qu’est-ce que la communication d’entreprise ?

La communication d’entreprise regroupe l’ensemble des échanges internes (entre collaborateurs) et externes (avec les clients, partenaires, médias). Elle est stratégique pour la performance, l’engagement des équipes et l’image de marque, car elle conditionne la circulation de l’information et la qualité des décisions.

Tableau — Communication interne vs communication externe

Critère Communication interne Communication externe Public cible Collaborateurs, managers, direction Clients, prospects, partenaires, médias Objectifs Engagement, cohésion, information, alignement Image de marque, notoriété, ventes, confiance Exemples de canaux Réunions, intranet, canaux Slack, lettres d’information internes Site web, réseaux sociaux, RP, campagnes, courriels marketing Indicateurs Taux de lecture, participation, eNPS, feedback Trafic, leads, conversions, couverture média

La communication d’entreprise englobe les divers modes d’échanges utilisés par celle-ci pour transmettre des messages.Faire circuler l’information de manière fluide et efficace est stratégique pour la performance de l’entreprise.

Cette communication d’entreprise peut tout d’abord être externe. Elle vise alors un public extérieur. Son objectif est de soigner l’image de marque de l’entreprise et d’accroître ses ventes. L’idée est de transmettre le bon message, au bon moment et à la bonne personne. La communication externe est souvent un outil indispensable pour le pôle marketing.

La communication interne est quant à elle orientée vers un public interne. Dirigée vers les collaborateurs, elle permet de fournir les éléments essentiels liés au fonctionnement des équipes. Cette communication peut prendre diverses formes telles que la formation ou des sessions de renforcement d’équipe. Elle est essentielle car elle crée un sentiment d’appartenance et permet de motiver les collaborateurs.

La communication interne permet aux entreprises de s’assurer que tout le monde est à la page et poursuit un objectif commun. Une communication interne efficace :

Donne aux salariés le sentiment d’être utiles et augmente l’investissement personnel

Clarifie le message

Permet de tenir les engagements de l’entreprise

Renforce l’adaptabilité de l’entreprise en temps de crise

Favorise la transparence

Augmente le taux de fidélisation des collaborateurs

Mais la communication interne en entreprise n’est pas toujours facile, surtout lorsque la majorité de vos salariés sont en télétravail. Vous devez définir une stratégie en pensant à chaque aspect, à la manière dont vous transmettez votre message, aux canaux de communication que vous utilisez. Heureusement, en suivant quelques conseils simples en matière de communication au travail, il est possible de coordonner tout le monde et de s’assurer qu’aucune information n’est perdue.

Quels sont les types de communication en entreprise ?

On distingue généralement trois dynamiques : ascendante (du terrain vers la direction), descendante (de la direction vers les équipes) et horizontale (entre collègues et équipes). Les équilibrer permet d’éviter les silos et d’améliorer la coordination au quotidien. Comprendre leur fonctionnement et leurs atouts respectifs est idéal pour mieux communiquer avec vos collaborateurs.

La communication ascendante

Pour commencer, il y a la communication ascendante, aussi appelée communication du bas vers le haut. L’idée est alors de permettre aux collaborateurs de s’exprimer et de transmettre leurs idées vers les responsables voire vers la direction. Ce mode de communication peut être très pertinent pour recueillir le ressenti des collaborateurs et améliorer ainsi les différents processus d’entreprise.

La communication descendante

Plus courante, la communication descendante (ou communication du haut vers le bas) est présente dans la majorité des entreprises. L’information circule de la direction vers les cadres, puis des cadres vers les collaborateurs. Très hiérarchisé, ce type de communication est utilisé pour fixer des objectifs clairs aux équipes.

La communication horizontale

Bien plus récente, la communication horizontale est mise en place pour favoriser les relations entre collaborateurs et entre équipes. Cette égalité de traitement vis-à-vis de l’information propose un cadre moins hiérarchique et fluidifie significativement l’échange d’information. Le partage est plus rapide et la cohésion de l’équipe, composée de véritables partenaires, est plus importante.

Pourquoi investir dans la communication interne ?

Investir dans la communication interne permet d’aligner les équipes, de réduire les incompréhensions et de renforcer la cohésion. C’est aussi un levier de motivation : 85 % des collaborateurs se disent plus motivés lorsque la communication interne est efficace. La communication externe et la communication interne répondent à des problématiques différentes. Si la communication externe est essentielle pour faire connaître vos produits ou séduire des consommateurs, la communication interne répond elle aussi à des objectifs précis et pertinents.

Transmettre des informations efficacement

La première utilité de la communication interne est de transmettre des informations. Faire circuler l’information rapidement entre vos collaborateurs favorise un travail efficace. En effet, chacun accède rapidement aux informations essentielles dont il a besoin et les collaborateurs peuvent partager les documents d’une manière instantanée. Cela permet ainsi de réaliser les tâches plus rapidement et de manière optimale.

De plus, une bonne communication interne est aussi importante pour encourager le partage de compétences. Les nouvelles recrues peuvent ainsi bénéficier des connaissances des collaborateurs plus anciens et plus expérimentés.

Renforcer la cohésion d’équipe

Une bonne communication entre les collaborateurs est aussi indispensable pour améliorer la cohésion d’équipe. Les outils collaboratifs comme Slack sont très utiles, car ces plateformes fournissent une base commune à tous. Elles permettent d’échanger et de se retrouver pour améliorer la performance du groupe.

Avec une bonne communication interne, il est possible de contacter en quelques instants des collaborateurs pour leur poser une question. De plus, des réunions avec des collaborateurs en télétravail peuvent être organisées en quelques minutes. Tout ceci permet de développer un fort sentiment d’appartenance.

Améliorer le bien-être des collaborateurs

Si les collaborateurs ont la possibilité de communiquer simplement et efficacement entre eux, ils sont plus motivés. Ils font partie d’une équipe, se sentent écoutés et intègrent le fait que toutes les individualités concourent à la performance du groupe.

Les entreprises qui ont fait le choix d’une organisation de type horizontale ont des collaborateurs moins stressés. Se sentant écoutés et valorisés, ils sont heureux de travailler en équipe et sont fidélisés.

Renforcer l’image de marque employeur

Permettre aux collaborateurs d’une entreprise de communiquer de manière fluide est essentiel pour soigner son image de marque. Les consommateurs, mais aussi les talents sont sensibles au traitement des collaborateurs au sein d’une entreprise.

En favorisant l’échange d’idées et le partage d’informations et en donnant à vos collaborateurs l’occasion de s’exprimer, vous démontrez votre ouverture à vos futurs talents et aux clients. L’image d’une entreprise où il fait bon travailler donne envie aux publics extérieurs d’être associés à cette marque.

Comment choisir les bons canaux de communication ?

Les bons canaux dépendent du type de message (information, décision, coordination, lien social) et du niveau d’urgence. Avec le travail hybride, c’est devenu un aspect crucial : 22 % des salariés du secteur privé télétravaillent au moins une fois par mois en 2024, ce qui rend indispensables des canaux numériques clairs et des règles d’usage partagées.

Pour favoriser une bonne communication entre les équipes, vous devez identifier les différents types de canaux de communication. En sélectionnant ceux qui sont les plus adaptés à votre entreprise ainsi qu’à sa culture, vous pourrez optimiser la communication entre les collaborateurs et renforcer les relations des équipes.

Les canaux de communication directs

La première manière de favoriser une bonne communication au sein de l’équipe est de créer des temps de partage de connaissance et d’information. La grande force des canaux de communication directs est d’éviter toute mauvaise interprétation. En effet, les messages écrits peuvent parfois être mal compris. Ainsi, les échanges directs, même occasionnels, sont très pertinents pour mieux comprendre les attentes ou exprimer un besoin. À cet égard, il est important de ne pas négliger l’importance du comportement non verbal qui permet d’interpréter les discours de manière plus objective.

Les canaux de communication directs les plus courants sont les réunions d’équipe ou les sessions de brainstorming en ligne ou en présentiel. Toutefois, vous pouvez apporter une touche de légèreté en proposant par exemple des événements sociaux. De la séance de yoga à la pause café en passant par les repas de groupe au restaurant, ces moments sont très utiles pour améliorer la cohésion d’équipe.

Les canaux de communication numériques

Pour développer une communication performante entre les collaborateurs, les canaux numériques sont indispensables. Ils sont notamment utilisés pour accélérer la transmission de l’information. De plus, lorsque les collaborateurs ou les équipes sont disséminés à différents endroits, l’usage d’outils collaboratifs en ligne est la condition sine qua non de l’efficacité. Dans le cadre de la démocratisation du télétravail par exemple, les canaux de communication numériques gagnent en importance et en pertinence.

Bien entendu, ce n’est pas la page d’accueil de votre site Web qui doit être utilisée pour échanger avec vos collaborateurs. Les canaux à privilégier sont les lettres d’information, les outils de visioconférence ou bien encore les messageries en ligne. L’idéal est d’opter pour une plateforme centralisant les échanges provenant des différents services, comme notre outil collaboratif sécurisé Slack. De cette manière, il devient simple de communiquer avec n’importe quelle personne de l’entreprise, en quelques secondes.

Quels sont les avantages d’une bonne communication interne en entreprise ?

Une communication interne efficace renforce l’engagement, la culture d’entreprise et la productivité. Elle réduit les frictions (recherche d’information, doublons, malentendus) et améliore la coordination entre équipes. Des équipes mieux informées et mieux coordonnées prennent de meilleures décisions, exécutent plus rapidement et deviennent plus résilientes en période de changement. L’enjeu est mesurable : les entreprises avec des équipes engagées affichent une rentabilité 23 % supérieure.

En outre, une bonne communication interne renforce le lien entre les collaborateurs : elle crée des repères communs, facilite l’entraide et réduit les malentendus. Quand l’information circule clairement, les équipes ne travaillent plus à l’aveugle : elles confrontent leurs points de vue, partagent leurs connaissances et avancent plus vite.

Elle joue aussi un rôle central dans la culture d’entreprise. Les temps forts (intégration, renforcement d’équipe, réunions, annonces importantes) deviennent plus fédérateurs lorsque les messages sont cohérents, accessibles et partagés dans les bons espaces. Résultat : le sentiment d’appartenance se renforce, ce qui stabilise les équipes et soutient l’image employeur.

3 erreurs de communication à éviter en entreprise

Même avec de bons outils, la communication se dégrade vite si les règles ne sont pas claires. Voici trois erreurs fréquentes — et comment les éviter — surtout en contexte hybride. Peu importe le type ou le format de la communication, des obstacles potentiels peuvent entraver la communication interne en entreprise.

✗ Multiplier les canaux sans règles d’usage → ✓ Définir où vont les annonces, projets, urgences, demandes d’assistance, etc.

✗ Envoyer des messages trop longs ou flous → ✓ Structurer : contexte → décision → action attendue → échéance.

✗ Négliger l’asynchrone en mode hybride → ✓ Documenter, enregistrer, résumer et centraliser l’information.

✗ Communiquer de façon descendante uniquement → ✓ Ouvrir des boucles de retour (questions, réactions, sondages).

✗ Confondre urgence et importance → ✓ Réserver les canaux urgents” à ce qui l’est réellement et utiliser la communication asynchrone pour le reste.

Ne pas s’adapter au style de communication de chacun

Dans vos conversations quotidiennes, vos amis et vous avez des règles tacites. Vous avez peut-être un ami qui déteste les appels et un autre qui n’aime pas discuter par SMS. L’un d’entre eux vérifie ses e-mails 20 fois par jour, tandis qu’un autre n’ouvre jamais sa boîte de réception. Vous connaissez le style de conversation de chacun de vos amis et vous vous adaptez afin de n’oublier personne.

Pour communiquer de manière efficace dans l’espace de travail, vous devez accorder la même attention aux préférences de chacun. Mais vous devez aussi trouver des points communs qui permettront d’établir une communication entre des personnes qui peuvent avoir des styles très différents. Dans la plupart des cas, il est recommandé de définir des règles en matière de communication formelle que tous doivent respecter, comme la publication des mises à jour de l’équipe dans un canal spécifique ou la lecture du rapport rédigé par le PDG une fois par semaine.

Négliger l’engagement des interlocuteurs

L’une des difficultés de la communication interne est de trouver comment délivrer le message. Une présentation peu originale et convenue ne retient généralement pas l’attention des collaborateurs et ils ratent les informations importantes. Mais si vous êtes trop informel, vos interlocuteurs peuvent ne pas prendre votre discours au sérieux. Tout est une question d’équilibre : ajoutez une touche de couleur aux documents formels en intégrant des graphiques et des éléments visuels et adoptez un ton professionnel qui reste naturel et « humain», sans recourir à trop de jargon.

Avoir un nombre excessif de canaux de communication

Certains canaux sont plus adaptés que d’autres au type de communication interne de l’entreprise. Il est donc essentiel de proposer une sélection de plateformes. Veillez simplement à ce que chacun connaisse la plateforme associée à chaque type de communication.

Cela dit, attention à ne pas tomber dans l’excès. Si vous mettez à disposition un trop grand nombre de plateformes sans préciser quelle est celle à utiliser à tel moment, l’information peut se perdre facilement. Vos collaborateurs ne sauront où regarder lorsqu’ils chercheront un message spécifique.

Comment mesurer l’efficacité de la communication interne ?

Quelques indicateurs suffisent : taux de lecture des annonces clés, temps moyen pour obtenir une réponse, participation aux rendez-vous (réunions/AMA), volume de questions répétitives (signe de manque de clarté) et retour qualitatif. L’idée n’est pas de surveiller, mais d’identifier où l’information se perd et d’ajuster les canaux et les règles.

Quelle est la différence entre communication interne et externe ? La communication interne vise les collaborateurs (information, engagement, cohésion). La communication externe vise les publics extérieurs (image de marque, notoriété, ventes) via des canaux marketing, RP ou réseaux sociaux. Comment améliorer la communication au sein d’une entreprise ? En clarifiant les règles (quel canal pour quel message), en structurant les annonces, en favorisant l’asynchrone en mode hybride et en créant des boucles de retour régulières Quels sont les outils de communication interne les plus utilisés ? Réunions et visioconférences, intranet, lettres d'information internes, messageries collaboratives (canaux par équipe/projet), outils de documentation et de gestion de projet. Comment mesurer l’efficacité de la communication interne ? Avec des indicateurs simples : taux de lecture, participation, délais de réponse, volume de questions récurrentes et retours qualitatifs. L’objectif est d’améliorer la clarté, pas de multiplier les métriques.

Conclusion

Chez Slack, nous savons que la communication d’entreprise peut vite se compliquer : trop d’outils, trop de messages, pas assez de règles. Une plateforme avec des canaux bien organisés aide à centraliser l’information, à retrouver rapidement les décisions et à mieux coordonner les équipes, y compris à grande échelle.

Que vous deviez diffuser une newsletter interne, organiser une session de questions-réponses avec la direction ou coordonner une réunion d’entreprise, Slack vous permet de structurer les échanges et de réduire les pertes d’information.