Cohésion d’équipe : quelques exemples à suivre

La cohésion d’équipe est une affaire de communication : ce sont les modes de discussion qui façonnent le travail. Si les échanges sont statiques et cloisonnés, vos employés le seront également. Mais concrètement, comment savoir si son entreprise manque d’unité ?

Quand on est pris dans le tourbillon du travail, il est parfois difficile de prendre du recul. On finit par s’habituer à tout, même aux tracas du quotidien. Mais pourquoi « faire avec » ? Erreurs de communication fréquentes, information qui peine à circuler ou bien recrues qui ont du mal à s’intégrer : rien n’est une fatalité !

Pour vous le prouver, nous vous proposons ici quatre initiatives simples qui ont fait leurs preuves auprès de nos clients. À travers leurs témoignages, vous découvrirez que renforcer la cohésion demande surtout de la bonne volonté. S’il est vrai qu’une plateforme collaborative est idéale pour instaurer une communication ouverte et dynamique, nous vous expliquons ici comment reprendre ces idées à votre compte et les appliquer à votre échelle, sans investir dans de nouvelles technologies.

Ameritrade fait tomber les silos

Dans son secteur, la société de courtage TD Ameritrade est un pionnier des nouvelles technologies. En coulisses, plus de 10 000 salariés s’activent pour conseiller les clients dans leurs investissements. Dans cette mission, les équipes ont toujours pu compter sur l’esprit d’innovation de l’entreprise, qui fut par exemple une des premières à proposer ses services sur Internet.

En 2018, l’équipe dirigeante de TD Ameritrade a une fois de plus innové en adoptant un environnement de travail digital. Son but ? Faire tomber les silos qui ralentissaient les effectifs. En se penchant sur ses pratiques, l’entreprise a remarqué que la plupart des échanges se faisaient par e-mail. L’information ne circulait pas convenablement et les collaborateurs peu connectés au noyau dur de la société, autrement dit les équipes éloignées et les nouvelles recrues, étaient souvent laissés sur le carreau.

Comme l’explique Kim Hillyer, directrice de la communication d’entreprise chez TD Ameritrade, cette initiative visait à « mettre en place un cadre de travail permettant à chaque employé d’accéder aux informations dont il a besoin pour travailler ». Pour améliorer la cohésion d’équipe, l’entreprise a remis à plat sa communication. La solution ? Une plateforme de discussion centralisée qui rassemble tous les effectifs et stocke tous les documents partagés pour un accès immédiat.

En 6 mois, TD Ameritrade a réduit son volume d’e-mails de 30 % et le succès ne se dément pas. Au mois d’avril 2020, les salariés ont échangé plus de 10 millions de messages sur leur plateforme collaborative. Ce sont autant de contributions qui viennent enrichir le savoir collectif, comme l’explique Neal Obermeyer, responsable de cet environnement digital : « Désormais, chacun peut poser une question par message et 10 000 personnes auront accès à la réponse. »

Comme faire tomber les silos votre échelle

Centraliser le savoir et les ressources utiles dans un wiki d’entreprise

Créer une Dropbox d’entreprise où sont rassemblés tous les documents importants.

Réaliser régulièrement des déjeuners rassemblant toute l’équipe.

Culture Amp ouvre des espaces de discussion

Leader dans le secteur de l’expérience collaborateur, Culture Amp est spécialisé dans l’analyse de la culture d’entreprise et de l’engagement au travail. Depuis 2009, cette société australienne a permis à plus de 3 000 entreprises de poser quelque 165 millions de questions à leurs effectifs. Mais quid de sa propre culture ?

Culture Amp utilise notre plateforme de collaboration pour renforcer la cohésion d’équipe et maintenir son alignement organisationnel et cela commence tout au sommet ! Son fondateur et PDG, Didier Elzinga, utilise un canal dédié pour faire régulièrement le point avec les salariés et répondre aux questions qui sont plébiscitées par les effectifs lors de sondages réalisés en amont.

Mais ce n’est là qu’un exemple parmi tant d’autres. Chez Culture Amp, on trouve des groupes sur tous les sujets, des plus sérieux – dédiés à un produit ou un client – aux plus légers. Les salariés sont par exemple invités à parler tricot, à échanger des conseils de cuisine ou à partager des photos de leurs animaux de compagnie dans des canaux dédiés. Le but ? Structurer les conversations tout en permettant à chacun de parler de papoter avec ses collègues. Cela leur permet de créer du lien malgré la distance. Résultat ? La coopération se fait plus naturellement !

Comment renforcer la communication informelle à votre échelle

Consulter régulièrement les employés pour savoir quels thèmes et activités les intéressent.

Proposer des ateliers thématiques (1 h par semaine) qui répondent à leurs attentes.

Demander à votre équipe de s’investir dans une œuvre caritative qui lui tient à cœur.

Demander à tour de rôle à chacun de prendre la parole sur un sujet qui le passionne.

Créer une boîte à livres où chacun peut déposer et emprunter des ouvrages.

HubSpot facilite l’arrivée des nouvelles recrues

La société HubSpot, qui propose aux entreprises tous les outils pour une relation client réussie, est très investie dans sa culture de travail. C’est d’ailleurs une référence dans ce domaine : sa philosophie, qu’elle détaille au grand public sur un site dédié, compte près de 6 millions de vues.

Pour Katie Burke, directrice des ressources humaines, la mission de HubSpot est à la fois simple et ambitieuse : « Nous tenons à ce que nos employés soient heureux lorsqu’ils arrivent au travail. » L’entreprise utilise notre plateforme collaborative pour épauler les salariés tout au long de leur formation. Sa botte secrète ? Un bot personnalisé qui accueille les nouveaux talents, les ajoute automatiquement aux canaux utiles (choisis par leur responsable) et revient régulièrement vers eux pour leur fournir de nouvelles informations au fil de leur onboarding.

Pour renforcer la cohésion d’équipe et permettre à chacun de tisser des liens, HubSpot a aussi créé des groupes de discussion internationaux qui rassemblent des employés ayant des expériences communes. De plus, les quatre grands canaux de l’entreprise sont ouverts à tous les hubspotters, quelle que soit leur ancienneté. Résultat ? Les salariés se sentent impliqués dans le cœur de l’entreprise dès les premiers jours.

Comment faciliter l’intégration à votre échelle

Désigner un parrain d’équipe qui accompagnera la recrue lors de sa première semaine.

Préparer un guide de bienvenue envoyé par e-mail (ou courrier) avant la prise de fonction.

Intégrer les employés à votre fil de discussion (sur WhatsApp ou Skype) avant le jour J.

Faire le point régulièrement avec chaque nouvelle recrue.

Trivago consulte ses salariés pour gagner en cohésion

Qui n’a jamais utilisé Trivago pour trouver un hôtel ? La clé de son succès, c’est son comparateur ultra complet : il recense 2,5 millions d’hébergements dans plus de 190 pays et se décline dans 33 langues. Mais Trivago, c’est aussi des effectifs répartis dans 4 pays d’Europe. Cela pourrait être un frein à la cohésion d’équipe, mais l’entreprise ne manque pas de bonnes idées.

Pour prendre le pouls de ses 1 500 employés, Trivago utilise un bot personnalisé qui pose chaque semaine une série de questions directement dans sa plateforme collaborative. Chacun peut choisir une proposition dans la liste ou rédiger sa propre réponse. Ces sondages anonymes visent à améliorer l’expérience du personnel et peuvent aborder de nombreux thèmes. En voici un exemple :

Avez-vous beaucoup de discussions de travail avec vos collègues ? 🙁 Non, je me sens seul(e) 😐 Je ne discute pas beaucoup 🙂 Oui, mais avec une seule personne 😀 Oui, on collabore souvent tous ensemble

Ce robot fait bien plus que de donner une voix à tous les salariés. Il permet aux cadres de traiter les problèmes mineurs de façon proactive et sert à guider l’entreprise dans son expérience collaborateur. Les équipes des ressources humaines passent en revue les réponses et rédigent des rapports qui sont publiés dans l’ensemble de l’organisation. Comme on dit, on n’a jamais fini de s’améliorer !

Comment sonder les collaborateurs à votre échelle