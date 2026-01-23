Points clés :

La communication interne repose sur trois types : descendante, ascendante et transversale. Chacun d’eux répond à un besoin différent.

Une communication inefficace peut coûter cher : 9 100 € par salarié et par an en moyenne. (Source : Mitel, 2024)

En 2025, le travail hybride renforce l’importance d’une communication plus horizontale et collaborative. (Source : Jamespot, 2025)

La meilleure approche est souvent mixte : combiner les trois flux permet de gagner en clarté, engagement et rapidité.

En 2025, la communication interne ne se limite plus à transmettre des informations : elle sert à aligner les équipes, éviter les silos et accélérer l’exécution — surtout avec le télétravail et le travail hybride. Et l’enjeu est concret : une communication inefficace représente en moyenne 9 100 € par salarié et par an. (Source : Mitel, 2024)

Dans cet article, vous découvrirez les trois types de communication interne (descendante, ascendante, transversale), leurs avantages, des exemples concrets et comment choisir la combinaison la plus adaptée à votre entreprise.

Pourquoi la communication interne améliore-t-elle la productivité ?

Une communication interne efficace réduit les erreurs liées au manque d’information, accélère les décisions et renforce l’engagement. À la clé : moins de frictions au quotidien et une meilleure performance collective.

Mettre en place des outils de communication interne performants et choisir un type de communication adapté à votre entreprise sont des décisions très positives pour votre entreprise.

Une information qui circule mieux

La communication interne permet à tous vos collaborateurs d’accéder aux informations essentielles. À tout instant, la circulation et le partage de l’information sont optimisés. Cela permet de fournir à chacun les informations dont il a besoin pour réaliser les tâches qui lui sont confiées.

Des collaborateurs plus engagés

De plus, les collaborateurs sont bien plus motivés lorsqu’une communication interne est mise en place. Ces derniers échangent avec leurs collègues, se sentent plus valorisés et apprécient de travailler dans votre entreprise. Les entreprises avec une communication efficace peuvent afficher un engagement jusqu’à 47 % plus élevé.

Une productivité améliorée

Si les collaborateurs apprécient d’être au travail, cela impacte positivement leur productivité. Pour cette raison, la communication interne est idéale pour développer la performance des équipes. La cohésion des équipes et la valorisation des collaborateurs créent un climat de confiance et un cercle vertueux qui améliorent la productivité et la rentabilité de l’entreprise.

Un onboarding plus rapide

Lorsque de nouveaux collaborateurs intègrent l’entreprise, la communication interne peut assurer un onboarding réussi. En effet, en accédant avec facilité aux ressources de l’entreprise, les recrues peuvent devenir rapidement opérationnelles. De plus, en cas de doute ou de question, il leur suffit de communiquer en quelques instants avec un collaborateur de l’équipe ou d’un autre département pour obtenir un renseignement.

Quelles sont les fonctions clés de la communication interne ?

Une communication interne structurée sert à aligner les équipes sur la stratégie, fluidifier les échanges opérationnels et renforcer l’image employeur. Elle devient un levier essentiel dès que l’entreprise grandit ou que ses effectifs sont distribués.

Essentielle au sein de votre entreprise, la communication interne possède des fonctions incontournables. Ces dernières participent fortement à la pérennité et à la réussite de votre entreprise.

Donner un sens au travail en entreprise

La première fonction d’une communication interne maîtrisée est de motiver les collaborateurs. En effet, transmettre la stratégie de l’entreprise aux différents collaborateurs est très important. Ces derniers doivent comprendre pourquoi et comment les décisions sont prises par le top management.

Être bien informé permet à chaque collaborateur de se dépasser au travail et de dépasser la logique individuelle. Il va ainsi pleinement intégrer le groupe et adhérer aux valeurs de l’entreprise.

D’après une étude, 70 % des managers estiment qu’une bonne communication interne aide à maintenir des liens solides au sein de l’équipe.

Fluidifier la communication entre les collaborateurs

La seconde fonction de la communication interne est d’accélérer la transmission de l’information. De cette manière, les différents collaborateurs partagent, échangent et discutent des informations de manière optimale. Cela permet aux équipes de gagner en efficacité, car chacun sait toujours ce qu’il doit faire. De plus, la cohésion du groupe est renforcée, même lors de la communication à distance.

Soigner votre image de marque

Communiquer efficacement en interne est idéal pour soigner votre image de marque auprès des collaborateurs. Ces derniers seront fidélisés si le sentiment d’appartenance au groupe est important. Ces collaborateurs satisfaits seront en outre de précieux ambassadeurs pour votre marque dans le cadre de votre communication externe. En effet, fortement engagés dans la réussite de votre entreprise, ils seront en mesure de démontrer qu’il y a une adéquation entre votre politique RSE et la réalité.

Quels sont les trois types de communication interne ?

Il existe trois types de communication interne : descendante (du management vers les équipes), ascendante (des équipes vers la direction) et transversale (entre services et collaborateurs). Dans la pratique, les entreprises performantes les combinent.

La communication descendante ou du haut vers le bas ;

La communication ascendante ou du bas vers le haut ;

La communication transversale ou horizontale.

Ces différentes formes de communication interne répondent à différentes problématiques. En effet, selon les individus concernés et le type d’information à communiquer, les formes varient.

Communication descendante : du top management aux collaborateurs

Il s’agit de la manière la plus classique de communiquer en interne. Dans ce type de communication, l’information transite par exemple de la direction jusqu’aux collaborateurs du service marketing. Elle sert par exemple à annoncer une nouvelle stratégie, effectuer des rappels de conformité, fournir des informations sur un changement d’organisation, diffuser une note de sécurité.

Elle est donc basée sur un système hiérarchique. Les managers doivent alors montrer l’exemple et s’impliquer personnellement pour motiver les équipes.

Pour la diffuser efficacement, on s’appuie souvent sur une newsletter interne, l’intranet, des réunions d’équipe et, pour les messages prioritaires, un canal dédié aux annonces (par exemple un canal « Annonces » dans Slack avec messages épinglés).

Communication ascendante : valoriser les retours terrain

Plus récente que la communication descendante, cette approche donne plus de place aux collaborateurs au sein de l’entreprise. Ces derniers envoient alors l’information vers la direction. Cela peut se manifester sous la forme de réunions ou d’affichages dans les locaux de l’entreprise. Elle sert notamment à faire remonter des blocages, donner du feedback sur un processus, proposer des améliorations et signaler un risque opérationnel à la hiérarchie.

Cette communication passe généralement par des enquêtes internes, des entretiens de feedback, une boîte à idées ou des points réguliers avec les managers ; des canaux thématiques (ex. « Suggestions ») et des sondages rapides dans Slack peuvent aussi faciliter la remontée d’informations.

Communication transversale : briser les silos entre équipes

Enfin, la communication transversale ou communication horizontale est de type égalitaire. Elle sert notamment à faciliter la coordination entre marketing et ventes, entre produit et technique, entre RH et managers, ainsi que la gestion d’incidents nécessitant une réponse rapide et partagée. Parmi les différents types de communication interne, c’est celle qui bouscule le plus les schémas traditionnels. Les liens hiérarchiques s’estompent alors pour laisser la place à une communication plus fluide, directe et transparente.

Elle fonctionne bien avec des canaux projets, des réunions courtes inter-équipes, des espaces de documentation partagée et une messagerie instantanée qui centralise les échanges (avec Slack, par exemple, via des canaux par projet et des intégrations).

Tableau comparatif : les 3 types de communication interne

Critère Descendante Ascendante Transversale (horizontale) Direction du flux Direction → équipes Équipes → direction Entre équipes/services Objectif principal Aligner, informer, cadrer Remonter le terrain, améliorer Collaborer, coordonner, décloisonner Outils adaptés Intranet, notes, réunions, canal « Annonces » Sondages, feedbacks, boîte à idées, canal « Suggestions » Canaux projet, rituels d’équipe, messagerie instantanée, visio Avantages Clarté, cohérence, décisions rapides Engagement, amélioration continue Agilité, rapidité, moins de silos Limites Risque de communication unilatérale Peut être ignorée si la culture d’entreprise est fermée Nécessite des règles pour éviter les distractions

Comment choisir le bon type de communication interne pour son entreprise ?

Le bon choix dépend de vos objectifs (information, feedback, collaboration), de votre culture managériale et de votre entreprise (taille, multi-sites, hybride). Dans la plupart des cas, une combinaison des trois flux est la plus efficace.

Vous pouvez au choix opter pour la communication interne ascendante, descendante ou horizontale. Bien entendu, elles ne s’excluent pas. L’ancienne communication descendante trouve par exemple une justification lorsque l’objectif est de fournir aux collaborateur(trice)s des informations réglementaires. Ces dernières peuvent prendre la forme d’un règlement intérieur ou de mesures de sécurité par exemple. Pour cette raison, différentes formes de communication peuvent coexister au sein de votre entreprise.

Pour choisir le bon type de communication, vous devez prendre en compte les spécificités de votre entreprise et vos objectifs. La forme de communication à privilégier est celle qui répond le mieux à vos besoins spécifiques.

Cependant, il est vrai que l’approche la plus contemporaine est certainement la plus pertinente. En effet, la communication interne horizontale est particulièrement appréciée des collaborateurs. Ces derniers souhaitent désormais s’impliquer et être valorisés. Par conséquent, un système hiérarchique lourd risque de faire fuir les talents de votre entreprise, surtout les nouvelles générations.

D’autant qu’une communication interne transversale est parfaite si vous désirez mettre en place des outils collaboratifs sécurisés. Ces derniers sont notamment très pertinents pour maintenir la communication si des collaborateurs sont en télétravail. Nous vous conseillons donc d’opter si vous le pouvez pour une communication horizontale. Il s’agit du meilleur moyen de fidéliser les collaborateurs et de renforcer la cohésion des équipes à long terme.

Guide : choisir le bon type de communication interne

Quel est l’objectif principal ? (informer / écouter / coordonner)

Qui doit recevoir l’information ? (toute l’entreprise / une équipe / inter-équipes)

Quel niveau d’urgence ? (immédiat / hebdo / mensuel)

L’information nécessite-t-elle une validation hiérarchique ?

Travail hybride/télétravail : quels canaux asynchrones sont indispensables ?

Quel outil centralise l’historique (décisions, fichiers, messages) ?

FAQ — Communication interne

Quels sont les 3 types de communication interne ?

Descendante (du management vers les équipes), ascendante (des équipes vers la direction) et transversale (entre services). Les entreprises les plus efficaces combinent généralement les trois.

Quelle est la différence entre communication ascendante et descendante ?

La descendante vise surtout à informer et aligner, tandis que l’ascendante sert à remonter les besoins du terrain et les retours d’expérience pour améliorer les décisions.

Quels sont les outils de la communication interne ?

Intranet, réunions, newsletters internes, enquêtes, messagerie instantanée, canaux par équipe/projet, visio et outils collaboratifs permettant de centraliser les échanges.

Quel est le coût d’une mauvaise communication interne ?

Il peut être élevé : certaines études l’estiment à 9 100 € par salarié et par an en moyenne (erreurs, doublons, retards et désengagement).

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