Communication au travail : comment construire une culture d'entreprise engagée ?

Pour que leur entreprise réussisse, les dirigeants doivent développer une communication positive au travail. C’est un facteur fondamental de succès, néanmoins la solution miracle n’existe pas. Comme l’indique Marshall McLuhan, spécialiste des médias, « le médium est le message ». Cette affirmation est d’autant plus vraie pour les dirigeants. Après tout, ce n’est pas seulement ce que vous dites qui est important, mais également quand et comment vous le dites.

Face à une myriade d’outils de communication professionnels, les dirigeants d’entreprise doivent identifier les meilleures stratégies afin de maintenir la motivation et la coordination de leurs collaborateurs, tout en façonnant un environnement de travail positif en vue de poursuivre leur croissance. Voici quatre méthodes que les dirigeants peuvent adopter pour trouver le bon message et favoriser une culture stimulante et positive concernant leur communication avec leurs salariés.

1. Solliciter régulièrement des idées et des questions auprès des salariés

Duane Bray, responsable mondial des talents pour le cabinet de design et de conseil IDEO, souligne que de nombreuses idées germent au plus bas de la hiérarchie. Par conséquent, les dirigeants doivent régulièrement proposer aux membres de leurs équipes l’occasion de soumettre leurs idées et en tenir compte.

« Lorsque les dirigeants souhaitent lancer un projet, nous expliquons toujours le besoin auquel il répond et présentons le résultat escompté afin de fédérer autour d’un objectif commun », affirme Duane Bray. « Les meilleures stratégies sont celles que les salariés peuvent s’approprier. »

Afin d’identifier les priorités des collaborateurs, le PDG de Whirlpool Marc Bitzer s’appuie sur la plateforme d’investissement personnel de l’entreprise afin d’organiser des diffusions où il répond en direct aux questions des collaborateurs.

Comme l’explique Kathy Craig, responsable senior des communications interactives de l’équipe en charge des communications mondiales chez Whirlpool, « [Bitzer] a dit “je suis intimement convaincu que si nos collaborateurs comprennent le contexte général de l’entreprise, ils pourront prendre de meilleures décisions dans leurs environnements de travail respectifs”. Cette affirmation est tout à fait vraie. Cela s’est répercuté sur la direction et sur d’autres dirigeants. »

Le message

La coordination des équipes est forte quand les cadres communiquent régulièrement les objectifs de l’entreprise et interagissent avec les collaborateurs dans toute l’entreprise. Cela permet également d’éliminer les barrières entre la direction et le reste de l’équipe.

2. Favoriser l’apprentissage et le retour d’expérience des collaborateurs

La plupart des salariés souhaitent s’investir davantage au sein de leurs entreprises. Pour renforcer l’investissement et la communication au travail, les dirigeants doivent se rendre disponibles le plus souvent possible auprès de leurs collaborateurs, aussi bien dans l’élaboration des processus de décision que dans la sollicitation des avis et commentaires.

À titre d’exemple, le géant des vêtements outdoor Patagonia a abandonné les évaluations des performances ces dernières années. À la place, l’entreprise applique un programme de feedback continu via une application, avec des entretiens individuels trimestriels.

« Lorsque vous sollicitez des commentaires, vous faites preuve d’ouverture et les retours sont exponentiels », souligne Dean Carter, responsable des ressources humaines, des finances et du service juridique de Patagonia, dans un entretien portant sur le programme. « C’est bien plus efficace de solliciter un avis que de le recevoir sans avoir rien demandé. »

Dans le cadre du lancement échelonné du programme, Dean Carter explique que les salariés qui y ont pris part en ont tiré des avantages considérables. Enfin, cela renforce la confiance au sein de l’entreprise.

Un modèle de feedback continu favorise l’honnêteté et la sincérité au travail, dans un monde où même les responsables ont du mal à faire un retour négatif. Dans une étude de 2017 menée auprès de 7 600 personnes, 44 % des responsables estimaient ressentir du stress lorsqu’ils soumettaient des retours. Par ailleurs, un questionnaire de suivi envoyé à 7 800 des sondés a révélé que 21 % d’entre eux évitaient tout simplement de faire des retours.

Le message

De nombreux outils de collaboration et de feedback en ligne sont disponibles, comme des enquêtes anonymes avec des analyses intégrées, et vous permettent de recueillir l’opinion de vos salariés. Les dirigeants peuvent également s’appuyer sur des plateformes pour évaluer les performances de leurs équipes. Les entreprises qui veulent suivre le sillage de Patagonia peuvent même adopter une politique de totale transparence grâce à des applications qui permettent aux salariés de poser des questions ainsi que de complimenter leurs collègues ou de leur fournir des commentaires constructifs.

3. Incarner publiquement et transmettre vos valeurs d’entreprise

Lorsque vous promouvez une culture de leadership collaboratif et la communication au travail, en faisant tomber les silos entre les responsables, les cadres et les salariés, vous offrez plus de pouvoir et d’autonomie à votre équipe. Prenons le cas de Netflix : la prise de décision indépendante fait partie de ses principales valeurs.

« Je suis fier de prendre très peu de décisions chaque trimestre », déclarait le PDG de Netflix Reed Hastings dans une conférence TED en 2018. « Nous cherchons à promouvoir le sens de la responsabilité et à autonomiser chacun de nos collaborateurs. »

Le rapport de 2019 de Slack sur l’état du travail révèle que des collaborateurs coordonnés, qui sont efficaces car ils se sentent en phase avec la vision et la stratégie de l’entreprise, sont à la fois tournés vers les résultats et personnellement motivés. Par ailleurs, 75 % d’entre eux se disent suffisamment outillés pour prendre des décisions et 90 % ont une idée très précise des objectifs attendus, qui sont communiqués par la direction.

Le message

En tant que chef d’entreprise, vous devez diffuser la mission et les valeurs de votre entreprise. Exposez ces valeurs dans un espace mis en avant afin que les salariés comprennent ce que vous attendez d’eux.

Pour les responsables, le moyen le plus efficace de créer une communication professionnelle solide est de développer une culture d’entreprise stimulante. Par chance, elle peut également être la plus simple à mettre en place.

Les applications ne manquent pas pour favoriser une communication professionnelle plus immédiate et plus accessible que jamais. Les dirigeants doivent simplement instaurer un écosystème adapté à leurs équipes.