Mit starker Kommunikation von Führungskräften zu einer engagierten Unternehmenskultur

Die Art und Weise, wie Führungskräfte in der Arbeitswelt kommunizieren, ist für den Erfolg eines Unternehmens von entscheidender Bedeutung. Allerdings gibt es keine Pauschallösung. Der Medientheoretiker Marshall McLuhan schrieb: „Das Medium ist die Botschaft“, und das gilt sicherlich auch für die Führungsebene. Schließlich kommt es nicht nur darauf an, was eine Person sagt, sondern auch, wie und wann sie es tut.

Bei der Vielzahl der verfügbaren Kommunikationstools bei der Arbeit müssen Führungskräfte die besten Strategien zur Aufrechterhaltung des Engagements der Mitarbeitenden und der Abstimmung finden und gleichzeitig ein positives Arbeitsumfeld schaffen, wenn sie das Unternehmenswachstum aufrechterhalten wollen. Hier sind vier Möglichkeiten, wie Führungskräfte mit der richtigen Botschaft führen und bei der Kommunikation mit ihren Mitarbeitenden erfolgreich eine stärkende und unterstützende Arbeitskultur kultivieren können.

1. Sammle regelmäßig Ideen und Fragen der Mitarbeitenden

Duane Bray, der globale Leiter der Talentabteilung des Design- und Beratungsunternehmens IDEO, stellt fest, dass die besten Ideen vieler Unternehmen von unten nach oben entstehen. Deshalb ist es wichtig, dass Führungskräfte Teammitgliedern regelmäßig die Möglichkeit geben, ihre Ideen einzubringen, und dass sie ihnen entsprechend zuhören.

„Wenn Führungskräfte ein Projekt initiieren wollen, erklären wir immer die zugrunde liegende Notwendigkeit und vermitteln ein klares Gefühl für das gewünschte Ergebnis, damit sich die Mitarbeitenden auf ein gemeinsames Ziel ausrichten“, sagt Bray. „Die besten Strategien sind die, die die Menschen selbst entwickeln können.“

Um herauszufinden, was den Mitarbeitenden am Herzen liegt, nutzt der CEO von Whirlpool, Marc Bitzer, die Engagement-Plattform des Unternehmens, um Live-Streams durchzuführen, in denen er Fragen der Mitarbeitenden in Echtzeit beantwortet.

Kathy Craig, Senior Managerin für interaktive Kommunikation im globalen Kommunikationsteam von Whirlpool, erläutert: „[Bitzer] hat einmal gesagt: ‚Ich bin fest davon überzeugt, dass unsere Mitarbeitenden bessere Entscheidungen in ihrem jeweiligen Arbeitsumfeld treffen können, wenn sie den erweiterten Kontext des gesamten Unternehmens verstehen‘. Das stimmt. Und das hat sich unter Führungskräften mittlerweile rumgesprochen.“

Die Botschaft

Wenn Führungskräfte regelmäßig unternehmensweite Ziele kommunizieren und sich mit den Mitarbeitenden im gesamten Unternehmen austauschen, fördert das die Abstimmung untereinander. Das trägt auch dazu bei, vermeintliche Barrieren zwischen der Führungsebene und dem restlichen Projekt-Team zu überwinden.

2. Sei offen für das Einholen und die Umsetzung von Feedback

Die meisten Mitarbeitenden wünschen sich mehr Engagement in ihren Unternehmen. Für ein besseres Engagement und eine bessere Kommunikation ist es jedoch erforderlich, dass Führungskräfte so weit wie möglich für die Menschen verfügbar sind, mit denen sie zusammenarbeiten, sowohl bei der Festlegung von Entscheidungsprozessen als auch beim Einholen von Feedback.

Beispielsweise hat der Outdoor-Bekleidungsriese Patagonia in den letzten Jahren die Leistungsbewertung komplett abgeschafft. Stattdessen führt das Unternehmen ein App-gestütztes, kontinuierliches Feedback-Programm ein, das durch vierteljährliche Einzel-Meetings ergänzt wird.

„Um Feedback zu bitten, schafft Freigebigkeit im System, die sich exponentiell ausbreitet“, sagt Dean Carter, Leiter der Personal-, Finanz- und Rechtsabteilung von Patagonia, in einem Interview über das Programm. „Es ist viel wirkungsvoller, danach zu fragen, als es einfach unaufgefordert zu bekommen.“

Carter sagt, dass die Mitarbeitenden, die an dem Programm teilgenommen haben, weitaus höhere Boni verdienten als diejenigen, die nicht teilgenommen haben, als das Unternehmen es schrittweise einführte. Außerdem hat es im gesamten Unternehmen großes Vertrauen geschaffen.

Was ein kontinuierliches Feedback-Modell so toll macht, ist, dass es die ehrliche Kommunikation am Arbeitsplatz normalisiert, in einer Welt, in der selbst Führungskräfte Schwierigkeiten haben, negatives Feedback zu geben. In einer Studie aus dem Jahr 2017 mit rund 7.600 Befragten haben 44 % der Führungskräfte angegeben, dass sie es als stressig empfinden, Feedback zu geben, und eine Folgebefragung mit rund 7.800 Befragten hat ergeben, dass 21 % das ganz vermeiden.

Die Botschaft

Es gibt zahlreiche Online-Tools für die Zusammenarbeit und Feedback, z. B. anonyme Umfragen mit integrierter Analytik, mit denen du die Stimmung deiner Mitarbeitenden ermitteln kannst. Es gibt auch Plattformen, die Führungskräften bei der Bewertung der Teamleistung helfen. Unternehmen, die dem Beispiel von Patagonia folgen wollen, können mit Apps, die es den Mitarbeitenden ermöglichen, Fragen zu stellen und Lob oder konstruktives Feedback für Kolleg:innen zu geben, sogar eine Politik der vollständigen Transparenz einführen.

3. Lebe die Unternehmenswerte öffentlich und vermittle sie

Wenn du eine Kultur der kollaborativen Unternehmensleitung und Kommunikation förderst – indem du Führungskräfte und Mitarbeitende aus ihren Silos herausholst –, ermöglichst du deinen Projekt-Teams mehr Handlungsfreiheit und Autonomie. Nehmen wir zum Beispiel Netflix: Unabhängige Entscheidungsfindung wird als wichtigster Wert des Unternehmens genannt.

„Ich versuche, in einem Quartal so wenig Entscheidungen wie möglich zu treffen“, sagte Netflix-CEO Reed Hastings 2018 in einem TED-Talk. „Wir versuchen, den Menschen ein Gefühl der Verantwortung zu vermitteln und sie zu befähigen, Dinge anzupacken.

Der „State of Work“ 2019-Bericht von Slack zeigt, dass Mitarbeitende, die sich mit der Vision und Strategie ihres Unternehmens verbunden fühlen, sowohl ergebnisorientiert als auch unabhängig motiviert sind. Darüber hinaus fühlen sich 75 % von ihnen befähigt, Entscheidungen zu treffen, und 90 % haben eine klare Vorstellung davon, wie Erfolg aussieht, was alles von den Führungskräften vermittelt wird.

Die Botschaft

Als Unternehmensleitung bist du dafür verantwortlich, die Mission und die Werte deines Unternehmens zu vermitteln. Veröffentliche diese Werte an einer gut sichtbaren Stelle, damit die Mitarbeitenden wissen, wofür du stehst und was von ihnen erwartet wird.

Der effektivste Weg für Führungskräfte, eine engagierte Unternehmenskultur zu schaffen, ist starke Kommunikation. Glücklicherweise ist das gar nicht so schwer.

Es gibt eine Vielzahl von Apps, die die Kommunikation bei der Arbeit direkter und zugänglicher denn je gestalten. Alles, was Führungskräfte tun müssen, ist Zeit in den Aufbau des Ökosystems zu investieren, das am besten zu ihren Projekt-Teams passt.