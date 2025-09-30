Télétravail : entretenir la culture d’entreprise en télétravail

Proposer un environnement de travail agréable est depuis longtemps essentiel pour les entreprises qui souhaitent attirer et conserver les meilleurs profils. Une enquête de 2019 de la Society for Human Resource Management montre qu’un salarié sur cinq a quitté une entreprise en raison d’une culture d’entreprise toxique, et qu’un travailleur sur deux a déjà envisagé de quitter son employeur actuel. Aujourd’hui, ces chiffres sont probablement plus élevés en raison du phénomène de la Grande démission.

Cependant, le nombre de personnes en télétravail n’a jamais été aussi élevé. Selon une enquête de PwC de 2021, moins d’un employeur sur cinq prévoit de revenir au mode de travail antérieur à la crise sanitaire. Les équipes hybrides qui travaillent en partie au bureau et en partie à domicile sont l’option privilégiée, mais 13 % des employeurs prévoient de conserver une configuration entièrement à distance. Que vous travailliez avec une équipe hybride ou entièrement à distance, la question demeure : comment créer une bonne culture de travail avec des collaborateurs à distance ?

À quoi reconnaît-on un environnement de télétravail sain ?

Les principes fondamentaux d’un environnement de travail sain sont les mêmes en présentiel et en distanciel. On peut noter :

L’investissement des collaborateurs. Les travailleurs sont impliqués, enthousiastes et engagés dans l’entreprise. Ils peuvent parfois passer de mauvaises journées, mais dans l’ensemble, ils aiment venir au travail (ou s’y connecter).

Les travailleurs sont impliqués, enthousiastes et engagés dans l’entreprise. Ils peuvent parfois passer de mauvaises journées, mais dans l’ensemble, ils aiment venir au travail (ou s’y connecter). Le travail d’équipe et la collaboration. Les équipes fonctionnent sans heurts et sans disputes. Elles communiquent bien et se sentent à l’aise pour travailler avec d’autres groupes ou d’autres personnes, selon les besoins.

Les équipes fonctionnent sans heurts et sans disputes. Elles communiquent bien et se sentent à l’aise pour travailler avec d’autres groupes ou d’autres personnes, selon les besoins. La croissance individuelle. Les collaborateurs sont reconnus comme des personnes avec leurs propres forces, faiblesses et objectifs personnels. Chacun suit sa propre voie et a la possibilité d’évoluer et de se développer.

Comment développer une culture forte même à distance

Savoir reconnaître une bonne culture à distance est une première étape importante. Vous devez mettre en œuvre des mesures proactives pour y parvenir. Essayez ces stratégies.

Les activités de cohésion d’équipe

Le renforcement de l’esprit d’équipe à distance est un peu différent, mais c’est l’un des meilleurs moyens de stimuler la culture d’entreprise. C’est là que l’utilisation de la technologie entre en jeu.

La pause-café en ligne. L’utilisation d’une plateforme de collaboration comme Slack vous permet de créer un canal distinct pour les conversations informelles. Encouragez les gens à le consulter en publiant régulièrement des messages amusants, qu’il s’agisse de courtes vidéos rigolotes ou d’amorces de conversation pour apprendre à vous connaître.

L’utilisation d’une plateforme de collaboration comme Slack vous permet de créer un canal distinct pour les conversations informelles. Encouragez les gens à le consulter en publiant régulièrement des messages amusants, qu’il s’agisse de courtes vidéos rigolotes ou d’amorces de conversation pour apprendre à vous connaître. Les ateliers à distance. Envisagez de proposer des cours facultatifs. Ils peuvent être liés au travail ou traiter de sujets divers, durer une seule session ou plusieurs, et être animés par la direction, les collaborateurs ou des experts externes.

Envisagez de proposer des cours facultatifs. Ils peuvent être liés au travail ou traiter de sujets divers, durer une seule session ou plusieurs, et être animés par la direction, les collaborateurs ou des experts externes. Les jeux en ligne. Que vos collaborateurs s’intéressent au sport ou aux expéditions dans des donjons, les jeux constituent un excellent moyen de tisser des liens. Utilisez des systèmes de jeu en ligne existants et encouragez les collaborateurs intéressés à jouer ensemble. Vous pouvez même les récompenser avec des prix liés aux objectifs de l’entreprise.

Que vos collaborateurs s’intéressent au sport ou aux expéditions dans des donjons, les jeux constituent un excellent moyen de tisser des liens. Utilisez des systèmes de jeu en ligne existants et encouragez les collaborateurs intéressés à jouer ensemble. Vous pouvez même les récompenser avec des prix liés aux objectifs de l’entreprise. Illustrez vos propos. Vous rappelez-vous à quel point vous attendiez avec impatience les séances de présentation à l’école primaire ? Demandez à vos collaborateurs de publier de courtes vidéos où ils montrent l’objet auquel ils tiennent le plus ou un sujet qui leur tient à cœur.

Les outils technologiques

Préparez vos équipes à la réussite avec les bons outils. Discutez avec votre équipe informatique des dernières solutions et mettez en œuvre celles qui sont les plus pertinentes pour votre entreprise. La plupart des équipes à distance auront besoin :

D’un logiciel de visioconférence

De systèmes de partage de documents

D’outils de gestion de projets

D’une plateforme de collaboration personnalisable telle que Slack

La communication asynchrone

Au début des confinements, de nombreux employeurs ont simplement essayé de recréer en ligne la vie de bureau. Malheureusement, cela a entraîné une perte de temps due aux problèmes technologiques et aux tentatives de coordination des horaires des réunions. Si vous envisagez d’intégrer des équipes à distance à long terme, les canaux de communication asynchrones peuvent contribuer à améliorer à la fois la productivité et la culture d’entreprise.

La communication asynchrone est une conversation qui ne se déroule pas en temps réel :

E-mails

Messages écrits

Captures d’écran annotées

Enregistrements vidéo

Fichiers partagés

Certains scénarios nécessitent une réunion en personne ou au moins une conversation téléphonique, comme les embauches, les licenciements ou la diffusion de nouvelles sensibles. Mais pour la plupart des communications de bureau, il n’est pas nécessaire de discuter en direct. L’un des principaux avantages du télétravail est sa flexibilité, et la communication asynchrone permet d’en bénéficier. Vous devrez sans doute fixer des règles de base, comme le délai de réponse à un message, mais adopter cette flexibilité peut contribuer grandement à créer une excellente culture de travail à distance.

Trouver la bonne combinaison

L’instauration d’une excellente culture d’entreprise pour les équipes à distance exige que vous soyez proactif. Mais avec un peu d’anticipation et quelques techniques simples, vous pouvez favoriser le développement d’une culture qui attire et conserve les meilleurs profils.