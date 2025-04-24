Según el informe International Meetings Statistics Report, desarrollado por la UIA (Union of International Associations), el número de reuniones en el ámbito profesional aumentará hasta un 37 % entre 2022 y 2029. Este tipo de encuentros no deja de crecer y, como no podía ser de otro modo, cada vez es más frecuente hacerlos a distancia. Ante tanta información, es habitual grabar videollamadas.

Está claro que en muchos casos es imprescindible mantener un registro de las conversaciones para poder volver a ellas y trabajar con la información; ahora bien, ¿hasta qué punto es posible grabar videollamadas? ¿Qué herramientas se necesitan para hacerlo? Y, sobre todo, ¿es legal almacenar este tipo de reuniones? ¿Se necesita permiso para hacerlo? A continuación, resolvemos todas estas cuestiones.

Cómo grabar videollamadas para conservar la información

Para grabar videollamadas de forma efectiva es conveniente seguir un proceso en el que es fundamental el objetivo de la grabación: si es exclusivamente informativa, si es laboral, si responde a cuestiones meramente formales de almacenamiento de datos o es fruto de requerimientos legales, entre otros ejemplos. Sea como fuere, los pasos iniciales del proceso son comunes, pero el desenlace puede variar:

Escoge una herramienta específica para grabar videollamadas en función del dispositivo, las necesidades y el objetivo de la captura.

en función del dispositivo, las necesidades y el objetivo de la captura. Solicita grabar la videollamada en el inicio de la reunión.

en el inicio de la reunión. Guarda la grabación en el dispositivo en el que se desarrolla.

en el dispositivo en el que se desarrolla. En caso de que sea necesario, edita la grabación para almacenar únicamente los momentos más relevantes o necesarios.

para almacenar únicamente los momentos más relevantes o necesarios. De nuevo, guarda los resultados de la edición en el formato de vídeo adecuado para su uso posterior.

7 Herramientas para grabar videollamadas desde smartphones

Teniendo en cuenta el auge del teletrabajo en los últimos años, que ha conllevado la proliferación simultánea de herramientas de videochat, presenciar este tipo de reuniones desde un smartphone se ha convertido en algo totalmente habitual. Así pues, es importante conocer cuáles son las mejores herramientas para grabar videollamadas desde este tipo de dispositivos:

Mobizen

Mobizen graba la pantalla de tu dispositivo de forma gratuita, en Full HD y sin marcas de agua. Además de grabar videollamadas, con esta aplicación es posible editar posteriormente los contenidos, una opción todo en uno para recuperar lo más importante de tus reuniones.

Video Call Recorder

Video Call Recorder es una de las aplicaciones con mayor número de descargas en este listado, en parte porque cuenta con una funcionalidad que no encontrarás en el resto: la posibilidad de iniciar, pausar o finalizar la grabación en cualquier momento de la captura, algo así como una edición in situ.

iOS Built-in Screen Recorder

Esta herramienta es propia de iOS y está integrada en los smartphones de Apple, por lo que únicamente podrás utilizarla para grabar videollamadas desde un iPhone. Es tan sencillo como abrir el centro de control del terminal -deslizando de arriba a abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla- y pulsar el botón de grabar.

Super Screen Recorder

Una de las principales características de Super Screen Recorder reside en que no tiene límites con respecto a la duración de la grabación de la pantalla durante la reunión. Tampoco genera marcas de agua y permite la edición del vídeo y su transmisión en directo, lo que la hace similar a la mencionada Mobizen.

Du Recorder

Tanto iOS como Android (también macOS y Windows) cuentan en sus app stores con esta aplicación, lo que se traduce en un atractivo extra, además de la función de edición, con la que también cuenta. ¿Por qué es esto importante? Porque cuando se trabaja desde distintos dispositivos viene muy bien tener acceso al vídeo desde todos ellos.

AZ Screen Recorder

Teniendo en cuenta que, en ocasiones, la grabación de pantalla durante una videollamada puede suponer una bajada de rendimiento del resto de aplicaciones, es importante contar con opciones como AZ Screen Recorder, que permite capturar de forma estable y ofrece múltiples opciones durante la grabación.

OneShot

No ofrece la posibilidad de editar o transmitir en directo la grabación de la videoconferencia, pero sí incluye una amplia variedad de filtros para aplicarlos a la pantalla durante la grabación. Es posiblemente la alternativa más básica de este listado, pero cumple a la perfección con su cometido.

7 Herramientas para grabar videollamadas desde el PC

Por otra parte, de momento las videoconferencias desde el escritorio u ordenador de sobremesa siguen siendo mayoritarias, por lo que también es fundamental tomar nota de las principales herramientas para grabar videollamadas desde el PC, teniendo en cuenta, como veremos a continuación, que no siempre es imprescindible descargar alguna de ellas:

ShareX

Además de grabar videollamadas, con ShareX es posible obtener información de la pantalla donde tiene lugar la reunión. Es un software de código abierto cuyo uso es muy sencillo y que no incluye anuncios ni marcas de agua, lo que siempre es de agradecer en este tipo de aplicaciones.

Wondershare Filmora

En realidad, Wondershare Filmora es un programa dedicado a la edición de vídeo que incorpora la opción de hacer capturas de pantalla, tanto en imagen como en vídeo. Como es lógico, se trata de una herramienta con mayor variedad de variantes que el resto a la hora de editar, ya que éste es su principal cometido.

QuickTime Player

Posiblemente estamos hablando del software más sencillo a la hora de grabar videollamadas desde un dispositivo de sobremesa. De hecho, se trata de una herramienta de reproducción de vídeo muy sencilla que también incorpora la posibilidad de capturar la pantalla, pero no muchas funcionalidades más.

Snagit

Snagit es una herramienta versátil, ya que permite capturar la pantalla del dispositivo tanto en vídeo como en imagen. Si bien no ofrece posibilidades de edición, la calidad de los archivos obtenidos a través de este software lo hacen interesante a estos efectos.

Wondershare DemoCreator

Wondershare DemoCreator es una de las aplicaciones que más alternativas ofrece en este sentido, ya que graba en vídeo la pantalla y el sonido del micrófono y del propio equipo, permite editar la calidad y la velocidad de la videollamada, ajustar los fotogramas e, incluso, dibujar en la pantalla compartida durante la reunión.

OBS Studio

La posibilidad de descargar OBS Studio en cualquier sistema operativo, sus variantes en la edición de las grabaciones y la calidad de las capturas la han convertido en una de las alternativas más recurrentes para streamers, por lo que siempre resultará útil también a la hora de grabar videollamadas.

Reproductor multimedia del PC

Prácticamente todos los reproductores multimedia que incluyen de base los sistemas operativos en equipos de sobremesa incluyen la posibilidad de capturar la pantalla. No cuentan con muchas posibilidades, empezando por la incapacidad de editar, pero su uso es muy sencillo e intuitivo.

¿Es legal grabar videollamadas profesionales?

Cuando se habla de grabar videollamadas, es habitual encontrar dudas en torno a la legalidad de este proceso. Pues bien, lo cierto es que estas capturas son totalmente legales cuando quien las hace está participando en la llamada, de lo contrario la grabación estaría prohibida, salvo permiso de un juez. En otro orden de cosas, también existe la prohibición de difundir las imágenes sin el consentimiento explícito del resto de participantes, si bien quien comete la ilegalidad es quien hace público el archivo y no quien lo graba.

Slack, el lugar donde grabar videollamadas

Más allá del hecho de grabar videollamadas, lo esencial en este tipo de reuniones es hacerlas eficientes y productivas, además de reducirlas a lo estrictamente necesario en cantidad y duración. En este sentido, Slack cumple a la perfección con estas exigencias y ofrece multitud de alternativas para que los encuentros por videoconferencia sean una opción más de comunicación, pero no la única.

Mensajería instantánea, clips de vídeo o de audio, integración de otras herramientas y avisos de interacción con las mismas son algunos ejemplos de todo lo que ofrece Slack: grabar videollamadas es posible, legal y en ocasiones efectivo, pero en muchos casos es posible resolver las necesidades evitando interrupciones y minimizando las pérdidas de tiempo propio y ajeno.