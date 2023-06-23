2023년 State of work

2019년 Slack에서 처음 State of work(업무 현황) 보고서를 발표했을 때만 해도 조직이 직면한 가장 큰 문제는 직원들 사이에서 공동 목표를 일관되게 공유할 수 있느냐는 비교적 단순한 것이었습니다. 일관성 유지에 어려움이 계속되고 있지만 강력한 경제 역풍과 날로 진화하는 업무용 도구들로 리더들은 훨씬 더 시급한 질문을 던지고 있습니다. 그건 바로, 조직의 생산성을 어떻게 높일 수 있느냐는 것입니다.

이 질문에 대한 답을 위해 Slack은 오늘날 기업들이 생산성, 자동화, 유연성을 탐색하는 방식을 알아보기 위한 글로벌 설문 조사 를 의뢰했습니다. Qualtrics와 협력하여 9개국 기업에서 모든 직급 전반에 걸쳐 18,000명의 사무직 직원을 대상으로 설문 조사를 실시했습니다. 그 결과 구시대적 업무 방식, 고용주와 직원 간에 일치하지 않는 인식, 생산성에 대한 예상치 못한 장벽 등을 발견했습니다.

설문 조사를 통해 몇 가지 발견된 아래 사항들을 살펴보고 State of work로 이동해 보고서 전체를 다운로드하세요.

생산성을 새롭게 정의 내려야 할 시기

‘생산성‘이라는 단어는 혼재된 메시지를 전합니다. 일부 경영진에게 생산성이란 직원의 성과를 극대화하여 이익을 증대하려는 의도를 의미하지만 대부분의 사무직 직원에게 생산성에 대한 압박은 야근과 잔업으로 가득한 주말을 떠올리게 하고, 결국 많은 직원들에게 업무의 성과보다는 업무에 투입되는 ‘노력‘을 보여주는 데 초점이 맞춰집니다.

사무직 직원의 이러한 우려들은 확인되었습니다. 설문 조사에 따르면 실제로 생산성이 성과(목표 달성 및 수익 창출 포함)보다는 생산적으로 보이도록 하는 높은 강도의 노력(예: 사용된 리소스, 업무 시간 및 작성한 코드)을 의미한다고 나타났습니다.

27% 생산성을 측정하기 위해 가시성과 활동 지표를 활용하는 경영진 비율

53% 업무 시간 외에 받은 메시지라도 신속히 답해야 한다는 압박감을 느끼는 사무직 직원 비율

63% 현재 일하고 있지 않더라도 온라인에서 대화 가능 상태를 유지하기 위해 노력하는 직원 비율

소프트웨어 개발자 플랫폼 Stack Overflow의 CEO Prashanth Chandrasekar에 따르면 현명한 리더는 투여하는 노력과 드러나는 성과 모두를 평가하는 생산성 지표를 개발한다고 합니다. 그는 “누구나 단일 지표만을 활용할 수 있지만 선행 지표와 지행 지표를 함께 고려해야 합니다 지행 지표는 발생한 일에 대한 것이죠. 이는 ‘뉴스 읽기‘에 비유할 수 있고, 뉴스만을 따로 떼어놓고 보면 별로 도움이 되지 않습니다. 하지만 선행 지표로 봤을 땐 회사의 업무 속도와 진행 사항을 사전에 파악할 수 있게 해 주죠.“라고 말합니다.

현재의 업무 방식을 뛰어넘는 기술의 발전

AI와 자동화는 오랫동안 조직이 보다 효율적으로 운영할 수 있도록 도와줄 것으로 기대돼 왔으며, 최근 몇 달간 크게 도약하며 각광 받고 있습니다. 하지만 실제로 이런 혁신 기술을 생산성 향상에 활용하는 직원은 몇 안 됩니다.

3.6 매주 업무 자동화로 절감되는 시간

77% 일상 업무를 자동화하여 생산성을 크게 향상했다고 응답한 직원 비율

27% 현재 AI를 사용하고 있는 사무직 직원 비율

90% AI를 사용하지 않는 직원보다 생산성이 더 높다고 응답한 AI 사용 중인 사무직 직원 비율

AI, 자동화 등 혁신 기술 활용에 대한 직원들의 관심에 비해 조직의 채택률은 뒤처져 있으며, 이에 따라 빠르게 움직이지 않는 회사는 많은 걸 잃을 수 있습니다.

저희는 이미 공공 데이터로 학습된 생성형 AI가 업무에 가져올 수 있는 놀라운 생산성에 대한 가능성을 목도했습니다. 이 기술의 진정한 힘은 기업의 AI 도구가 내부적으로 엄선한 고객, 직원, 프로젝트에 대한 값진 지식을 분석하고 이에 따라 조치를 취할 때 발휘되죠. Slack CEO Lidiane Jones

유연한 업무 시간에 대한 중요성

하이브리드 업무 시대에 유연성은 사무직 직원들이 원하는 1순위로 계속 오르고 있습니다. 직장에서 유연성을 이야기할 때 종종 업무 공간에 집중되지만, 절반 이상의 사무직 직원(52%)은 유연한 업무 시간이 고용주가 생산성을 높이기 위해 지원할 수 있는 가장 좋은 방법 중 하나라고 응답했습니다. 하지만 이 문제는 직원들이 업무 시간과 특정 업무 공간을 자유롭게 결정하는 일보다 훨씬 미묘합니다. 여기서의 핵심은 의도를 가지고 업무 환경 정책을 만드는 것입니다. 팀원 중 아무도 사무실에 없는데 사무실에 혼자 있는 것이 유용한가요? 사무실 환경이 더 유리한 특정 업무가 있나요?

45% 사무실에서 브레인스토밍을 하는 것이 더 생산적이라고 응답한 사무직 직원 비율

71% 팀원과 동일한 시간에 일할 때 생산성이 개선됐다고 응답한 직원 비율

60% 팀 외부의 사람들과 같은 업무 시간에 사무실에 있을 때 생산성이 개선되었다고 응답한 직원 비율

28% 이메일 회신처럼 ‘가벼운 업무‘는 사무실에서 하는 것이 더 낫다고 응답한 직원 비율

팬데믹에 따른 갑작스런 사무실 정책을 넘어 업무 방식이 진화함에 따라 미래 업무 환경을 위한 올바른 방법을 찾아야 할 때입니다. Salesforce와 Slack에서는 가능할 때마다 비동기식 토론을 진행하는 Maker Weeks(생산자 주간)를 실행하고, 팀이 서로 동의한 날을 직원들이 사무실로 출근하는 날로 지정하였습니다.

“각 조직에는 조직을 연구하고 실험하는 내부 ‘연구자‘가 필요합니다. 모든 것은 공생 관계이기에 함께 이루어져야 합니다. 개인을 변화시키는 것이 아니라 팀을 변화시키는 것이죠.“라고 하버드 비즈니스 스쿨의 조직 행동 분야에 있는 마쓰시타 고노스케 리더십 교수인 Leslie Perlow는 이야기합니다.

성과로 이어지는 직원의 행복

직원의 행복과 생산성은 관련이 없다고 생각하나요? 설문 조사에 따르면 팬데믹 전보다 현재 생산성이 높아졌다고 응답한 직원에게는 몇 가지 공통점이 있었는데, 그 직원들은 행복하고 몰입도가 높으며 자신의 역할이 회사의 전반적인 사명에 어떻게 부합하는지 잘 이해하고 있다는 점입니다.

82% 직장에서의 행복과 몰입도가 생산성 향상에 주요 동인이라고 응답한 직원 비율

22% 직장에서의 지나친 혼란이 생산성에 부정적 영향을 미친다고 응답한 직원 비율

67% 모든 직원이 일하지 않는 시간을 예측 가능한 시간대(예를 들어 오후 6시 이후나 주말)로 지정하는 것이 생산성을 높인다고 응답한 직원 비율

표면적으로는 이것이 추상적인 요소로 보일 수 있지만 직원 경험은 우수 인력 유지, 기업 문화, 사업부 성과 등 무수히 많은 측면에서 중요합니다. 이런 경험을 재고해 볼 때 직원들이 잠재적인 생산성을 최대한 발휘할 수 있도록 적절한 도구와 세심한 혜택을 제공해야 합니다.

앞으로 나가야 할 방향

현 시대의 업무는 새로운 변곡점에 도달했습니다. 많은 기업이 경제적 불확실성과 엄격한 운영적 제약에 직면해 있지만, 생성형 AI, 로코드(low-code) 및 노코드(no-code) 자동화에 대한 액세스, 생산성 플랫폼의 부상 등 새로운 기술이 가속화되는 것을 목격하고 있습니다.

이런 새로운 기술을 모두 활용하려면 리더는 지난 4년간 대규모로 행해진 업무적 실험을 통해 얻은 결과를 적용하고 생산성에 대한 더 미묘한 새로운 정의를 수용하는 정책을 채택해야 합니다.

조직 내 생산성을 높일 준비가 되었나요? 2023 State of work 보고서 전문을 다운로드하여 중요한 인사이트, 데이터, 모범 사례를 확인하세요.